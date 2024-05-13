Granitowe wyżyny z falistymi wzgórzami, zrównoważone rolnictwo i browary - mocno związny z ziemią region Mühlviertel oferuje dziewiczą przyrodę i regionalne przysmaki.

Pomiędzy Dunajem na południu i Lasem Czeskim na północy leży region Mühlviertel. Dwie rzeki, od których pochodzi nazwa tego regionu w Górnej Austrii, wiją się majestatycznie przez krajobraz jako Große i Kleine Mühl - obie są dopływami Dunaju.

Z jednej strony to właśnie doliny rzeczne z głębokimi wąwozami sprawiają, że Mühlviertel jest tak fascynujący. Z drugiej strony region znany jest z tradycyjnych zakładów rzemieślniczych i wysokogórskich obszarów rolniczych. Szczególną cechą są biało-szare plamki gospodarstwa górskiego Steinbloß zbudowanego z ciężkich granitowych kamieni. Potężne zamki i wspaniałe pałace dopełniają obrazu, podobnie jak pofałdowane wzgórza i bujne zielone letnie łąki.