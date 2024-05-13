Mühlviertel
Granitowe wzgórza, lasy, kultura piwna i chwile przyjemności
Introduction
Pomiędzy Dunajem na południu i Lasem Czeskim na północy leży region Mühlviertel. Dwie rzeki, od których pochodzi nazwa tego regionu w Górnej Austrii, wiją się majestatycznie przez krajobraz jako Große i Kleine Mühl - obie są dopływami Dunaju.
Z jednej strony to właśnie doliny rzeczne z głębokimi wąwozami sprawiają, że Mühlviertel jest tak fascynujący. Z drugiej strony region znany jest z tradycyjnych zakładów rzemieślniczych i wysokogórskich obszarów rolniczych. Szczególną cechą są biało-szare plamki gospodarstwa górskiego Steinbloß zbudowanego z ciężkich granitowych kamieni. Potężne zamki i wspaniałe pałace dopełniają obrazu, podobnie jak pofałdowane wzgórza i bujne zielone letnie łąki.
Mühlviertel w kadrze
Najciekawsze
"Blaudruck", czyli farbiarnia błękitu w Mühlviertel
W Mühlviertel od wieków z wielką starannością pielęgnuje się tradycyjne rzemiosło. Każdy zainteresowany przemysłem tekstylnym Mühlviertel powinien odwiedzić Centrum Tekstylne Haslach, historyczną fabrykę z muzeum oraz centrum produkcyjnym i szkoleniowym.
Technika niebieskiego druku (Braudruck) z Mühlviertel polega na barwieniu lnianych tkanin na niebiesko. Proces ten odbywa się w specjalnych kadziach, a następnie na materiale drukowane są tradycyjne wzory. Przepis na ten proces jest tajemnicą rodziny Wagnerów, którzy jako jedyni utrzymują tę tradycję przy życiu. UNESCO uznało niebieski druk za niematerialne dziedzictwo kulturowe (j. niem.).
Przepisy
Soczewica z boczkiem i knedlami
Tradycyjny austriacki przepis idealny na mroźne zimowe dni. Pikantny klasyk!
Pierniczki – przepis świąteczny
Pierniczki nieodłącznie kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia. Wcześniej znane jako miodowniczki o uzdrawiających właściwościach stanowią ważny element Świąt.
Wyjątkowe zakwaterowanie
Rzemiosło i zwyczaje
Kultywowanie zwyczajów i tradycji w Austrii jest ściśle związane ze zrównoważonym rozwojem. Tradycje takie jak spęd bydła, festyny i regionalne rękodzieło pokazują głęboki szacunek dla natury i zasobów. Zwyczaje te promują zrozumienie i docenienie lokalnej flory i fauny, a także świadomość ekologiczną.
Zwyczaje i tradycje wzmacniają również zrównoważony rozwój społeczny: tradycyjne obchody, takie jak podnoszenie słupa majowego, zwyczaje wielkanocne czy bożonarodzeniowe wzmacniają poczucie wspólnoty i wspólne zaangażowanie w dbanie o region. Niematerialne dziedzictwo kulturowe honoruje tradycyjne rytuały, zwyczaje i rzemiosło, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Goście, którzy doświadczają ich podczas urlopu, mogą głębiej zanurzyć się w austriackiej kulturze i stylu życia - a to z kolei wzmacnia ich własne poczucie tożsamość.