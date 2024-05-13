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Mühlviertel
Granitowe wzgórza, lasy, kultura piwna i chwile przyjemności

Granitowe wyżyny z falistymi wzgórzami, zrównoważone rolnictwo i browary - mocno związny z ziemią region Mühlviertel oferuje dziewiczą przyrodę i regionalne przysmaki.

Pomiędzy Dunajem na południu i Lasem Czeskim na północy leży region Mühlviertel. Dwie rzeki, od których pochodzi nazwa tego regionu w Górnej Austrii, wiją się majestatycznie przez krajobraz jako Große i Kleine Mühl - obie są dopływami Dunaju.

Z jednej strony to właśnie doliny rzeczne z głębokimi wąwozami sprawiają, że Mühlviertel jest tak fascynujący. Z drugiej strony region znany jest z tradycyjnych zakładów rzemieślniczych i wysokogórskich obszarów rolniczych. Szczególną cechą są biało-szare plamki gospodarstwa górskiego Steinbloß zbudowanego z ciężkich granitowych kamieni. Potężne zamki i wspaniałe pałace dopełniają obrazu, podobnie jak pofałdowane wzgórza i bujne zielone letnie łąki.

Fakty i liczby
Położenie:granitowe wyżyny w północnej Górnej Austrii
Ukryty klejnot:Szlak Gotycki
Park przyrody:Park przyrody Mühlviertel
Najwyższa góra:Plöckenstein (1 379 m n.p.m.)
Miejsce mocy:torfowisko Bayrische Au

Dolna Austria CARD

Bezpłatny wstęp do około 350 atrakcji turystycznych w całej Dolnej Austrii.

Mühlviertel w kadrze

Najciekawsze

Park Mühlviertel: między granitem i wzgórzami (j. niem.)

Sztuka warzenia piwa w Mühlviertel: rozkoszuj się piwem

Freistadt: słynne średniowieczne miasteczko piwowarskie

Kolejka konna: wyjątkowa przejażdżka (j. niem.)

Zamek Clam: muzyka i historia w średniowiecznej twierdzy

Opactwo Schlägl: poznaj sztukę warzenia piwa (j. niem.)

Wrzosowisko Bayrische Au: mistyczny obraz w Lesie Czeskim

Droga św. Jana: 84 km szlaku z 12 stacjami (j. niem.)

Szlak Gotycki: zabytkowe budynki i skarby sztuki gotyckiej

Steinbloß: dawna granitowa architektura

Aktywności w Mühlviertel

Tradycyjne rzemiosło

"Blaudruck", czyli farbiarnia błękitu w Mühlviertel

W Mühlviertel od wieków z wielką starannością pielęgnuje się tradycyjne rzemiosło. Każdy zainteresowany przemysłem tekstylnym Mühlviertel powinien odwiedzić Centrum Tekstylne Haslach, historyczną fabrykę z muzeum oraz centrum produkcyjnym i szkoleniowym.

Technika niebieskiego druku (Braudruck) z Mühlviertel polega na barwieniu lnianych tkanin na niebiesko. Proces ten odbywa się w specjalnych kadziach, a następnie na materiale drukowane są tradycyjne wzory. Przepis na ten proces jest tajemnicą rodziny Wagnerów, którzy jako jedyni utrzymują tę tradycję przy życiu. UNESCO uznało niebieski druk za niematerialne dziedzictwo kulturowe (j. niem.).

Wycieczka do Blaudruck Wagner

Przepisy

Soczewica z boczkiem i knedlami

Tradycyjny austriacki przepis idealny na mroźne zimowe dni. Pikantny klasyk!

Soczewica z boczkiem i knedlami

Pierniczki – przepis świąteczny

Pierniczki nieodłącznie kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia. Wcześniej znane jako miodowniczki o uzdrawiających właściwościach stanowią ważny element Świąt.

Pierniczki – przepis świąteczny

Ciasto dyniowo-gruszkowe

Gruszki i dynia to idealne jesienne połączenie, szczególnie w postaci ciasta gruszkowo-dyniowego.

Ciasto dyniowo-gruszkowe

Wyjątkowe zakwaterowanie

Hotel Mühltalhof

4-gwiazdkowy hotel wellness Guglwald

Hotel Aviva

4-gwiazdkowy hotel dla koneserów Bergergut (j. niem.)

Impuls Hotel Freigold (j. niem.)

Uzdrowisko Lebensquell w Bad Zell

Hotel Hagenberg (j. niem.)

Zrównoważony rozwój w tradycjach

Rzemiosło i zwyczaje

Kultywowanie zwyczajów i tradycji w Austrii jest ściśle związane ze zrównoważonym rozwojem. Tradycje takie jak spęd bydła, festyny i regionalne rękodzieło pokazują głęboki szacunek dla natury i zasobów. Zwyczaje te promują zrozumienie i docenienie lokalnej flory i fauny, a także świadomość ekologiczną.

Zwyczaje i tradycje wzmacniają również zrównoważony rozwój społeczny: tradycyjne obchody, takie jak podnoszenie słupa majowego, zwyczaje wielkanocne czy bożonarodzeniowe wzmacniają poczucie wspólnoty i wspólne zaangażowanie w dbanie o region. Niematerialne dziedzictwo kulturowe honoruje tradycyjne rytuały, zwyczaje i rzemiosło, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Goście, którzy doświadczają ich podczas urlopu, mogą głębiej zanurzyć się w austriackiej kulturze i stylu życia - a to z kolei wzmacnia ich własne poczucie tożsamość.

Zrównoważone podróżowanie

Najczęściej zadawane pytania

Region Mühlviertel jest znany ze swojej przyrody: z granitowych wzgórz, rozległych łąk i gęstych lasów. Szczególnie wyjątkowe są:

  • granitowy krajobraz: region charakteryzuje się granitem i słynie z imponujących skał, kamieniołomów i charakterystycznej kamiennej architektury zamkowej;

  • turystyka piesza i rowerowa: dzięki licznym szlakom turystycznym i rowerowym, w tym Johannesweg i szlaku przez obszar schroniony Mühlviertel, region jest ceniony przez entuzjastów spędzania czasu na świeżym powietrzu;

  • kultura i historia: szlak gotycki i liczne historyczne budynki sprawiają, że Mühlviertel doceniają osoby zainteresowane kulturą;

  • różnorodne doświadczenia przyrodnicze: od Plöckenstein, najwyższego szczytu regionu, po torfowisko Bayrische Au. Mühlviertel oferuje zarówno relaks, jak i przygodę w pięknym otoczeniu przyrody;

  • tradycja, zwyczaje i kultura piwowarska: region jest głęboko zakorzeniony w tradycji, którą można poczuć podczas lokalnych festiwali, w rzemiośle i wiejskim stylu życia. W Mühlviertel ma siedzibę wiele browarów.

W Mühlviertel jest wiele do odkrycia!

  • Turystyka piesza i rowerowa na Johannesweg lub odkrywanie 200 kilometrów szlaków turystycznych w Parku Przyrody Mühlviertel. Plöckenstein, najwyższy szczyt o wysokości 1379 m, oferuje wspaniałe widoki.

  • Szlak Gotycki prowadzi do zabytkowych budynków, takich jak kościół Matki Boskiej we Freistadt. Szczególnie imponujący jest granitowy krajobraz z charakterystycznymi budynkami Steinbloß.

  • Czeka tu wiele atrakcji dla rodzin - od parków rozrywki po warsztaty zielarskie. Ci, którzy szukają ciszy i spokoju, znajdą miejsca mocy, takie jak torfowisko Bayrische Au. Mühlviertel łączy w sobie naturę, kulturę i tradycję, oferując zarówno sportowe przygody, jak i relaksujące doświadczenia.

  • Mühlviertel słynie z charakterystycznej tradycji piwowarskiej i jest domem dla wielu browarów, które z niecierpliwością czekają na gości.

Region Lasu Czeskiego
Las Czeski w Górnej Austrii zachwyca przyrodą i licznymi możliwościami spędzania wolnego czasu, takimi jak turystyka piesza, rowerowa i sporty zimowe. Region oferuje spokojne miejsca, imponujące widoki i liczne atrakcje kulturalne zapewniające relaks i przygodę.

Mühlviertler Alm Freistadt
Region oferuje szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu: zwiedzanie historycznych zamków i pałaców, pola golfowe i łucznicze, wędrówki z lamami i alpakami lub przejażdżki bryczką po idyllicznej okolicy.

Wyżyna Mühlviertel
W regionie pokrytym falistymi wzgórzami, lasami i imponującymi formacjami granitowymi rozwija się fascynująca przyroda. Natur.Schau.Platz. łączy w sobie naturę, przyjemność, kulturę i aktywność: wędrówki, jazdę na rowerze, sporty zimowe, regionalną kuchnię i autentyczne rzemiosło.

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