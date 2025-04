W Austrii różne zwyczaje wielkanocne są obchodzone w różny sposób w zależności od regionu.

Typowe jest dziobanie pisanek, w którym dwie osoby rozbijają swoje jajka - nienaruszone jajko wygrywa. W Niedzielę Palmową święci się pięknie udekorowane krzewy palmowe. Aby odtworzyć wjazd Jezusa do Jerozolimy, zwyczajem jest przenoszenie przez wioskę drewnianych osiołków palmowych z siedzącą na nich figurą Chrystusa. Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty w wielu kościołach milkną dzwony - zgodnie z tradycją "lecą" one do Rzymu. W tym czasie chłopcy i dziewczęta zastępują bicie dzwonów drewnianymi grzechotkami.

W wielu miejscach w noc wielkanocną rozpalany jest ogień wielkanocny, symbolizujący światło i nowe życie.

W Niedzielę Wielkanocną szukamy kolorowych jajek i drobnych upominków ukrytych przez zajączka wielkanocnego. Odbywają się również uroczystości kulinarne - z szynką wielkanocną, Osterpinze lub karynckim Reindlingiem.