Najdłuższa boczna dolina Tyrolu jest właściwym miejscem dla każdego, kto szuka imponujących wrażeń przyrodniczych - o każdej porze roku.

Region, który zachwyca zarówno latem, jak i zimą - region Ötztal . Miejsce, w którym góry testują Twoje granice i jednocześnie dają Ci poczucie wolności. Latem można tu odkrywać ponad 1600 kilometrów szlaków turystycznych i 860 kilometrów tras rowerowych aby zanurzyć się w zapierającej dech w piersiach przyrodzie. Trzytysięczniki stanowią tło, które zadziwi nawet doświadczonych poszukiwaczy przygód. Imponujący wodospad Stuibenfall lub kąpiele termalne w Aqua Dome dopełniają obrazu regionu, w którym relaks i akcja idą w parze.

A zimą? Dolina zmienia się w eldorado dla fanów sportów zimowych. Na stokach sześciu ośrodków narciarskich spełnia się marzenie o śnieżnobiałej zimie. Jest też wiele atrakcji poza stokami: trasy do narciarstwa biegowego , zimowe szlaki turystyczne lub wędrówka do wodospadu Stuibenfall.

Czy to latem, czy zimą - Ötztal zaskakuje, stawia wyzwania i nagradza. Gotowi na kolejną przygodę?