Alpine hut on green high meadow with glaciated mountains and glacier tongue in background under blue sky
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Ötztal
Alpejski, aktywny i zróżnicowany region wśród 250 trzytysięczników.

Najdłuższa boczna dolina Tyrolu jest właściwym miejscem dla każdego, kto szuka imponujących wrażeń przyrodniczych - o każdej porze roku.

Region, który zachwyca zarówno latem, jak i zimą - region Ötztal. Miejsce, w którym góry testują Twoje granice i jednocześnie dają Ci poczucie wolności. Latem można tu odkrywać ponad 1600 kilometrów szlaków turystycznych i 860 kilometrów tras rowerowych aby zanurzyć się w zapierającej dech w piersiach przyrodzie. Trzytysięczniki stanowią tło, które zadziwi nawet doświadczonych poszukiwaczy przygód. Imponujący wodospad Stuibenfall lub kąpiele termalne w Aqua Dome dopełniają obrazu regionu, w którym relaks i akcja idą w parze.

A zimą? Dolina zmienia się w eldorado dla fanów sportów zimowych. Na stokach sześciu ośrodków narciarskich spełnia się marzenie o śnieżnobiałej zimie. Jest też wiele atrakcji poza stokami: trasy do narciarstwa biegowego, zimowe szlaki turystyczne lub wędrówka do wodospadu Stuibenfall.

Czy to latem, czy zimą - Ötztal zaskakuje, stawia wyzwania i nagradza. Gotowi na kolejną przygodę?

Fakty i liczby
Położenie:boczna dolina rzeki Inn
Liczba mieszkańców:ok. 22 000 (stan na 2024 r.)
Wysokość:800 m n.p.m.
Najwyższy szczyt:Wildspitze (3768 m n.p.m.)

Stuibenfall, największy wodospad w Tyrolu, spada na imponującą wysokość 159 metrów w głąb Ötztal i jest popularnym celem wędrówek.

Bezpłatnie i przez cały rok: sprawdź wszystkie korzyści dla posiadaczy karty gościa.

Ötztal w kadrze

Najciekawsze

Sporty zimowe w Sölden: szerokie stoki i pewny śnieg

Aqua Dome: relaks w ogromnych misach solankowych

Ice Q: kuchnia alpejska na wysokości 3 048 metrów

Stuibenfall: największy wodospad w Tyrolu robi wrażenie

Park rozrywki AREA 47: akcja łączy się z przygodą

Aktywności w Ötztal

Przepisy

Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki

Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.

Knedle tyrolskie – austriacki przepis na knedle z bułki

Wytrawne racuchy z Zillertalu

Dzięki temu przepisowi tyrolski specjał smakuje i wygląda jak oryginał z Zillertalu. Chrupiące wytrawne racuchy nadziewane szarym serem są przygotowywane w Zillertalu spe

Wytrawne racuchy z Zillertalu

Kaspressknödel - smażone knedle z bułki

Dla kulinarnej rozkoszy polecamy knedle serowe z kuchni Kössen.

Kaspressknödel - smażone knedle z bułki

Roladki wołowe

W ponure zimowe dni uwielbiamy soczyste duszone dania, takie jak roladki wołowe wypełnione marchewką, korniszonami i cebulą.

Roladki wołowe

Wyjątkowe zakwaterowanie

Naturhotel Waldklause

Hotel Das Central

Hotel Das Schlössl

Informacje o ochronie klimatu

Jak chronimy góry?

  • Zabierz ze sobą wszystko, co wnosisz na górę i wyrzuć to - chusteczki, opakowania, butelki po napojach itp.

  • Zawsze podążaj oznakowanymi szlakami turystycznymi! W ten sposób zwierzęta i młode lasy pozostaną nienaruszone.

  • Uważaj na dziką przyrodę! Obserwuj krowy, owce i dzikie zwierzęta tylko z pewnej odległości.

  • Dobrze rozwinięta sieć pociągów regionalnych i autobusów turystycznych.

  • Wybieraj schroniska, które są zaangażowane w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

  • Zachęć swoje dzieci do obcowania z naturą! To, co najmłodsi wiedzą, będą potrafili docenić!

  • Chroń bioróżnorodność: strażnicy parków narodowych pokazują, jak to się robi.

Najczęściej zadawane pytania

Ötztal znajduje się w austriackim kraju związkowym Tyrol i jest boczną doliną doliny Inn. Rozciąga się na długości około 65 kilometrów w kierunku północ-południe i oddziela Alpy Ötztal na zachodzie od Alp Sztubajskich na wschodzie. Wejście do doliny znajduje się około 45 kilometrów na zachód od Innsbrucka, gdzie znajduje się rzeka Ötztaler Ache wpada do rzeki Inn.

Miejscowości te należą do Ötztal:

  • Sölden: słynie z szerokiej gamy obiektów do uprawiania sportów zimowych

  • Obergurgl: słynna z trasy wysokogórskiej Timmelsjoch i aktywności alpejskich

  • Längenfeld: to dom Aqua Dome, dużego spa termalnego

  • Umhausen: Stuibenfall, najwyższy wodospad w Tyrolu i wioska Ötziego

  • Ötz: słynne z jeziora Piburger See i licznych szlaków turystycznych

  • Sautens: spokojne miejsce, idealne do aktywności na świeżym powietrzu i jako punkt wyjścia do zwiedzania

  • Vent: mała wioska alpinistyczna zapewniająca dostęp do wycieczek wysokogórskich

  • Haiming: położone przy wjeździe do Ötztal i znane z sadów i ścieżek rowerowych

Najwyższą górą w Ötztal jest Wildspitze o wysokości 3 768 metrów nad poziomem morza. Jest to nie tylko najwyższy szczyt w Alpach Ötztalskich, ale także druga najwyższa góra w Austrii, po Großglocknerze. Wildspitze znajduje się w Weißkamm, części Alp Ötztalskich i jest popularnym miejscem dla alpinistów i alpinistów.

Ötztal oferuje szeroką gamę atrakcji dla miłośników przyrody i rodzin. Wędrówki prowadzą przez ponad 1600 kilometrów imponujących krajobrazów, na przykład do Wodospadu Stuiben. Rowerzyści mogą wybierać spośród 850 kilometrów górskich szlaków rowerowych. Przygoda gwarantowana dzięki kanioningowi, raftingowi lub wspinaczce w parku aktywności AREA 47. Rekreację oferuje Aqua Dome w Längenfeld, podczas gdy wioska Ötziego proponuje przyjrzenie się najwcześniejszej historii.

Karta Ötztal Summer Card oferuje liczne korzyści dla wczasowiczów. Dzięki karcie goście otrzymują bezpłatne przejazdy wyciągami górskimi i autobusami publicznymi, bezpłatny wstęp na baseny, jeziora i muzea, a także zniżki na wstęp do atrakcji takich jak AREA 47 i Aqua Dome. Karta obejmuje również wycieczki z przewodnikiem i bezpłatne wypożyczanie standardowych rowerów. Karta jest połączona z wieloma partnerskimi obiektami noclegowymi i można ją kupić na 3, 7 lub 10 dni. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej.

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