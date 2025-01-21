Ötztal
Alpejski, aktywny i zróżnicowany region wśród 250 trzytysięczników.
Introduction
Region, który zachwyca zarówno latem, jak i zimą - region Ötztal. Miejsce, w którym góry testują Twoje granice i jednocześnie dają Ci poczucie wolności. Latem można tu odkrywać ponad 1600 kilometrów szlaków turystycznych i 860 kilometrów tras rowerowych aby zanurzyć się w zapierającej dech w piersiach przyrodzie. Trzytysięczniki stanowią tło, które zadziwi nawet doświadczonych poszukiwaczy przygód. Imponujący wodospad Stuibenfall lub kąpiele termalne w Aqua Dome dopełniają obrazu regionu, w którym relaks i akcja idą w parze.
A zimą? Dolina zmienia się w eldorado dla fanów sportów zimowych. Na stokach sześciu ośrodków narciarskich spełnia się marzenie o śnieżnobiałej zimie. Jest też wiele atrakcji poza stokami: trasy do narciarstwa biegowego, zimowe szlaki turystyczne lub wędrówka do wodospadu Stuibenfall.
Czy to latem, czy zimą - Ötztal zaskakuje, stawia wyzwania i nagradza. Gotowi na kolejną przygodę?
Stuibenfall, największy wodospad w Tyrolu, spada na imponującą wysokość 159 metrów w głąb Ötztal i jest popularnym celem wędrówek.
Ötztal w kadrze
Najciekawsze
Przepisy
Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki
Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.
Wytrawne racuchy z Zillertalu
Dzięki temu przepisowi tyrolski specjał smakuje i wygląda jak oryginał z Zillertalu. Chrupiące wytrawne racuchy nadziewane szarym serem są przygotowywane w Zillertalu spe
Kaspressknödel - smażone knedle z bułki
Dla kulinarnej rozkoszy polecamy knedle serowe z kuchni Kössen.
Wyjątkowe zakwaterowanie
Jak chronimy góry?
Zabierz ze sobą wszystko, co wnosisz na górę i wyrzuć to - chusteczki, opakowania, butelki po napojach itp.
Zawsze podążaj oznakowanymi szlakami turystycznymi! W ten sposób zwierzęta i młode lasy pozostaną nienaruszone.
Uważaj na dziką przyrodę! Obserwuj krowy, owce i dzikie zwierzęta tylko z pewnej odległości.
Dobrze rozwinięta sieć pociągów regionalnych i autobusów turystycznych.
Wybieraj schroniska, które są zaangażowane w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.
Zachęć swoje dzieci do obcowania z naturą! To, co najmłodsi wiedzą, będą potrafili docenić!
Chroń bioróżnorodność: strażnicy parków narodowych pokazują, jak to się robi.