Two hikers with backpacks at a mountain lake, rocky peaks and alpine hut in the background, blue sky.
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Osttirol / Tyrol Wschodni
Przyrodniczy raj: połączenie gór, sportów zimowych i uroków parku narodowego

Gdzie Großglockner i Großvenediger dotykają nieba: między Lienz a Matrei góry, schroniska i czysta natura zachwycają zarówno latem, jak i zimą.

Osttirol, czyli Tyrol Wschodni, to kawałek Alp, który wciąż oddycha. Pomiędzy Wysokimi Taurami a Dolomitami Lienckimi rozciąga się kraina kontrastów – surowa i łagodna zarazem. Ponad 260 trzytysięczników, w tym Großglockner i Großvenediger, tworzy scenerię, która urzeka zarówno miłośników wędrówek, wspinaczki, jak i narciarstwa skiturowego.

Kto tu przyjeżdża, odczuwa przestrzeń zamiast zgiełku, autentyczność zamiast inscenizacji. Latem wycieczki górskie prowadzą ku czystym jeziorom i cichym schroniskom, zimą trasy narciarskie i stoki lśnią w słońcu. W Lienz świat gór łączy się z południowym stylem życia, a Matrei i Kals otwierają widok na najwyższe szczyty. Tyrol Wschodni to miejsce, gdzie natura nadal dyktuje tempo, a każda chwila jest prawdziwa.

Fakty i liczby
Położenie:południowy zachód Austrii, w Tyrolu
Najwyżej położona miejscowość:Obertilliach (1450 m n.p.m.)
Liczba mieszkańców:ok. 49 000 (stan 2025)
Świat gór:266 trzytysięczników
Szlaki piesze dalekobieżne:21
Trasy narciarstwa biegowego:400 km
Ośrodki narciarskie:5
Najwyższy szczyt:Großglockner (3 798 m; szczyt należy do Karyntii)
Dojazd
Wydarzenia

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Osttirol w kadrze

Najciekawsze

Słoneczny Lienz: miasteczko o śródziemnomorskim klimacie

Großglockner: najwyższa góra Austrii (3798 m n.p.m.)

Zamek Bruck: muzeum miasta Lienz, 750 lat historii

Jezioro Tristach: jedyne naturalne kąpielisko w Osttirol

Droga Pustertaler Höhenstraße: z Abfaltersbach do Leisach

Heinfels: największy zamek na wzgórzu we Tyrolu Wschodnim

Oberhauser Zirbenwald: największy las sosnowy wschodnich Alp

Jagdhausalm: jedna z najstarszych hal w Austrii

Dorfertal: dolina z dzikim, romantycznym wąwozem i przyrodą

Centrum biathlonu Obertilliach: 60 km tras biegowych 

Aktywności w Tyrolu Wschodnim

Długodystansowy szlak wzdłuż rzeki 

Iseltrail: szlak nad Isel

Długodystansowy szlak pełen wodnych cudów – 75 kilometrów przygody z naturą w tle wzdłuż ostatniej swobodnie płynącej rzeki lodowcowej w Alpach. W pięciu etapach prowadzi od słonecznego miasta Lienz w Dolomitach do arktycznej bramy lodowcowej w Parku Narodowym Wysokich Taurów. Szlak przebiega przez łąki, wąwozy i obok wodospadów – zawsze w towarzystwie szumu rzeki Isel, która czasem jest łagodna, a czasem dzika.

Pierwsze dwa etapy zachęcają do spokojnej wędrówki, a następnie czekają bardziej wymagające podejścoa i odrobina alpejskiej przygody. Idealne miejsce dla miłośników przyrody, turystów i rodzin z dziećmi lubiącymi wędrówki. Iseltrail – szlak, który orzeźwia, porusza i zachwyca.

Odkryj Iseltrail
Największy park narodowy Austrii

Park Narodowy Wysokich Taurów

Park Narodowy Wysokich Taurów to miejsce o niezwykłej mocy – dzikie, rozległe i pełne życia. Na powierzchni 1856 km2 rozciąga się pierwotna dusza Alp, z czego 611 km2 znajduje się we wschodniej części Tyrolu. Między ponad 300 trzytysięcznikami, 342 lodowcami, szmaragdowozielonymi jeziorami górskimi i grzmiącymi wodospadami natura pokazuje się tu od swojej najbardziej imponującej strony. Trzy czwarte powierzchni znajduje się pod ścisłą ochroną – jest to schronienie, w którym zwierzęta i rośliny mogą się rozwijać w spokoju. 

W dolinie Defereggental, w miejscowościach Matrei, Kals am Großglockner, Virgen i Prägraten am Großvenediger można tej dzikiej przyrody doświadczyć z bliska. Koziorożce i orły przednie przecinają drogę, a między skałami kwitną szarotki. Kto chce odkryć tajemnice wysokich gór, może towarzyszyć strażnikom podczas wycieczek z przewodnikiem – i przekonać się, jak cenna jest pierwotność. Park Narodowy Wysokich Taurów to świat, który pozostaje, gdy wszystko inne przemija.

Park Narodowy Wysokich Taurów

Wyjątkowe wydarzenia

Przepisy

Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki

Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.

Knedle tyrolskie – austriacki przepis na knedle z bułki

Kaspressknödel - smażone knedle z bułki

Dla kulinarnej rozkoszy polecamy knedle serowe z kuchni Kössen.

Kaspressknödel - smażone knedle z bułki

Wytrawne racuchy z Zillertalu

Dzięki temu przepisowi tyrolski specjał smakuje i wygląda jak oryginał z Zillertalu. Chrupiące wytrawne racuchy nadziewane szarym serem są przygotowywane w Zillertalu spe

Wytrawne racuchy z Zillertalu

Wyjątkowe zakwaterowanie

Hotel Goldried w Matrei: przy samym stoku narciarskim

Gannerhof w Innervillgraten: 4 czapki Gault&Millau

harry’s home Lienz: hotel i apartamenty, uroczy design

Hotel Rauter w Matrei: 4 gwiazdki i 2 czapki Gault&Millau

Outside w Matrei: natura w 4-gwiazkowym hotelu superior

Almfamilyhotel Scherer w Obertilliach: 4 gwiazki superior

Gradonna Mountain Resort w Kals: 4 gwiazki superior

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian: 4 Sterne Superior

Urlop dla wszystkich

Zrównoważony rozwój i dostępność w Tyrolu Wschodnim 

W Tyrolu Wschodnim dużą wagę przywiązuje się do szacunku – do natury, ludzi i tego, co po nich pozostaje. Zrównoważony rozwój oznacza tutaj: cieszenie się regionalnymi produktami, oszczędne korzystanie z zasobów i doświadczanie prawdziwej autentyczności. Również podróże bez barier mają tu swoje stałe miejsce: wiele szlaków, obiektów noclegowych i celów wycieczek jest zaprojektowanych tak, aby mogli z nich korzystać wszyscy. Dzięki temu wakacje we Wschodnim Tyrolu stają się doświadczeniem, które łączy – świadomym, uważnym i otwartym dla wszystkich.

Urlop bez barierZrównoważone podróżowanie

FAQs

Wschodni Tyrol leży w południowo-zachodniej części Austrii, w kraju związkowym Tyrol – oddzielony od północnej części Tyrolu przez Ziemię Salzburską i Południowy Tyrol. Region graniczy z Karyntią i Włochami i otoczony jest imponującymi łańcuchami górskimi, takimi jak Wysokie Taury i Dolomity Lienckie. 

Popularnymi miejscami spędzania czasu są: słoneczny Lienz, Defereggental, Matrei in Osttirol, Kals am Großglockner oraz idylliczna miejscowość wysokogórska Villgratental. Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny charakter – od tętniącej życiem kultury po spokój blisko natury.

Wschodni Tyrol oferuje wyjątkową różnorodność: wędrówki, wspinaczkę górską, jazdę na rowerze, jazdę na nartach lub po prostu cieszenie się naturą. Miłośnicy kultury odkrywają muzea, zamki i tradycyjne festiwale. A smakosze degustują regionalne specjały, takie jak Schlipfkrapfen z Wschodniego Tyrolu lub sery z hal.  

Od lat Tyrol Wschodni stawia na ekologiczną turystykę, regionalne cykle gospodarcze i przyjazną dla środowiska mobilność. Wiele przedsiębiorstw korzysta z energii odnawialnej i oferuje wakacje w harmonii z naturą – uczciwe, świadome i zorientowane na przyszłość. 

Tak! Tyrol Wschodni to idealne miejsce na beztroskie rodzinne wakacje na łonie natury. Dzieci mogą tu przeżywać przygody wśród gór, hal i jezior – bez tłoku i z dużą ilością miejsca do odkrywania. Wiele obiektów noclegowych i atrakcji turystycznych jest specjalnie dostosowanych do potrzeb rodzin.

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