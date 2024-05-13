Osttirol / Tyrol Wschodni
Przyrodniczy raj: połączenie gór, sportów zimowych i uroków parku narodowego
Introduction
Osttirol, czyli Tyrol Wschodni, to kawałek Alp, który wciąż oddycha. Pomiędzy Wysokimi Taurami a Dolomitami Lienckimi rozciąga się kraina kontrastów – surowa i łagodna zarazem. Ponad 260 trzytysięczników, w tym Großglockner i Großvenediger, tworzy scenerię, która urzeka zarówno miłośników wędrówek, wspinaczki, jak i narciarstwa skiturowego.
Kto tu przyjeżdża, odczuwa przestrzeń zamiast zgiełku, autentyczność zamiast inscenizacji. Latem wycieczki górskie prowadzą ku czystym jeziorom i cichym schroniskom, zimą trasy narciarskie i stoki lśnią w słońcu. W Lienz świat gór łączy się z południowym stylem życia, a Matrei i Kals otwierają widok na najwyższe szczyty. Tyrol Wschodni to miejsce, gdzie natura nadal dyktuje tempo, a każda chwila jest prawdziwa.
Osttirol w kadrze
Najciekawsze
Aktywności w Tyrolu Wschodnim
Iseltrail: szlak nad Isel
Długodystansowy szlak pełen wodnych cudów – 75 kilometrów przygody z naturą w tle wzdłuż ostatniej swobodnie płynącej rzeki lodowcowej w Alpach. W pięciu etapach prowadzi od słonecznego miasta Lienz w Dolomitach do arktycznej bramy lodowcowej w Parku Narodowym Wysokich Taurów. Szlak przebiega przez łąki, wąwozy i obok wodospadów – zawsze w towarzystwie szumu rzeki Isel, która czasem jest łagodna, a czasem dzika.
Pierwsze dwa etapy zachęcają do spokojnej wędrówki, a następnie czekają bardziej wymagające podejścoa i odrobina alpejskiej przygody. Idealne miejsce dla miłośników przyrody, turystów i rodzin z dziećmi lubiącymi wędrówki. Iseltrail – szlak, który orzeźwia, porusza i zachwyca.
Park Narodowy Wysokich Taurów
Park Narodowy Wysokich Taurów to miejsce o niezwykłej mocy – dzikie, rozległe i pełne życia. Na powierzchni 1856 km2 rozciąga się pierwotna dusza Alp, z czego 611 km2 znajduje się we wschodniej części Tyrolu. Między ponad 300 trzytysięcznikami, 342 lodowcami, szmaragdowozielonymi jeziorami górskimi i grzmiącymi wodospadami natura pokazuje się tu od swojej najbardziej imponującej strony. Trzy czwarte powierzchni znajduje się pod ścisłą ochroną – jest to schronienie, w którym zwierzęta i rośliny mogą się rozwijać w spokoju.
W dolinie Defereggental, w miejscowościach Matrei, Kals am Großglockner, Virgen i Prägraten am Großvenediger można tej dzikiej przyrody doświadczyć z bliska. Koziorożce i orły przednie przecinają drogę, a między skałami kwitną szarotki. Kto chce odkryć tajemnice wysokich gór, może towarzyszyć strażnikom podczas wycieczek z przewodnikiem – i przekonać się, jak cenna jest pierwotność. Park Narodowy Wysokich Taurów to świat, który pozostaje, gdy wszystko inne przemija.
Wyjątkowe wydarzenia
Przepisy
Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki
Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.
Kaspressknödel - smażone knedle z bułki
Dla kulinarnej rozkoszy polecamy knedle serowe z kuchni Kössen.
Wyjątkowe zakwaterowanie
Zrównoważony rozwój i dostępność w Tyrolu Wschodnim
W Tyrolu Wschodnim dużą wagę przywiązuje się do szacunku – do natury, ludzi i tego, co po nich pozostaje. Zrównoważony rozwój oznacza tutaj: cieszenie się regionalnymi produktami, oszczędne korzystanie z zasobów i doświadczanie prawdziwej autentyczności. Również podróże bez barier mają tu swoje stałe miejsce: wiele szlaków, obiektów noclegowych i celów wycieczek jest zaprojektowanych tak, aby mogli z nich korzystać wszyscy. Dzięki temu wakacje we Wschodnim Tyrolu stają się doświadczeniem, które łączy – świadomym, uważnym i otwartym dla wszystkich.