Gdzie Großglockner i Großvenediger dotykają nieba: między Lienz a Matrei góry, schroniska i czysta natura zachwycają zarówno latem, jak i zimą.

Osttirol, czyli Tyrol Wschodni, to kawałek Alp, który wciąż oddycha. Pomiędzy Wysokimi Taurami a Dolomitami Lienckimi rozciąga się kraina kontrastów – surowa i łagodna zarazem. Ponad 260 trzytysięczników, w tym Großglockner i Großvenediger, tworzy scenerię, która urzeka zarówno miłośników wędrówek, wspinaczki, jak i narciarstwa skiturowego.

Kto tu przyjeżdża, odczuwa przestrzeń zamiast zgiełku, autentyczność zamiast inscenizacji. Latem wycieczki górskie prowadzą ku czystym jeziorom i cichym schroniskom, zimą trasy narciarskie i stoki lśnią w słońcu. W Lienz świat gór łączy się z południowym stylem życia, a Matrei i Kals otwierają widok na najwyższe szczyty. Tyrol Wschodni to miejsce, gdzie natura nadal dyktuje tempo, a każda chwila jest prawdziwa.