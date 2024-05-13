Cu patinele pe gheață în Austria

Patinajul în Austria este o plăcere pură. În oraș sau pe lacurile înghețate: bucuria de a aluneca pe gheață și de a simți aerul proaspăt este inegalabilă!

Ce poate fi mai romantic decât să patinezi pe un lac înghețat?

Atmosfera pe patinoarele naturale de pe lacurile din Austria este pur și simplu magică! Patinajul sub cerul liber, foșnetul ușor de gheață sub patine, imensitatea lacului și magia peisajului înconjurător, uneori pajiști acoperite cu zăpadă, alteori munți înalți: Patinajul în inima naturii din Austria este o experiență pe care nu o vei uita niciodată. Suprafețele înghețate sunt de cele mai multe ori ușor accesibile de la parcările de pe mal; de asemenea, patinele le poți încălța în majoritatea cazurilor pe băncile special puse. Aici găsești multe sfaturi cu privire la cele mai frumoase patinoare naturale din Austria

Patinoare în oraș

Patinaj nocturn pe gheață artificială cu lumini și muzică spectaculoase, patinoare acoperite, patinaj pe gheață vara - multe orașe din Austria oferă posibilitatea de a te bucura de sportul preferat pe unul din patinoarele ușor accesibile în oraș.

Der Patinoarul Wiener Eistraum am Rathausplatz este deja cunoscut în toată lumea: În fiecare an, din ianuarie până în martie, piața din fața primăriei se transformă într-un patinoar cu o suprafață de peste 9.000 de metri pătrați paradis pentru fanii patinajului pe gheață. În fața fațadelor iluminate ale clădirilor istorice sunt dispuse patru patinoare mari, iar potecile înghețate de prin parc care le conectează sunt iluminate în cel mai romantic mod cu putință. „Sky-Rink” - un patinoar pe o platformă ridicată, accesibil prin intermediul unei rampe - este o atracție specială, unică în lume. Iar în pauze te poți bucura de un pahar de punci sau ceai fierbinte sau te poți răsfăța cu o porție din delicatesele austriece de la unul din standurile de lângă patinoar. Seara, întregul spațiu se transformă într-un ocean de lumini. „Terenul de joacă” pe gheață este deschis zilnic. Acestea sunt motivele pentru care patinoarul „Wiener Eistraum” își merită pe deplin cuvântul vis (Traum) în nume!