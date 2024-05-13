Cu patinele pe gheață în Austria
La patinoar în oraș sau pe un lac, în inima naturii
Ce poate fi mai romantic decât să patinezi pe un lac înghețat?
Atmosfera pe patinoarele naturale de pe lacurile din Austria este pur și simplu magică! Patinajul sub cerul liber, foșnetul ușor de gheață sub patine, imensitatea lacului și magia peisajului înconjurător, uneori pajiști acoperite cu zăpadă, alteori munți înalți: Patinajul în inima naturii din Austria este o experiență pe care nu o vei uita niciodată. Suprafețele înghețate sunt de cele mai multe ori ușor accesibile de la parcările de pe mal; de asemenea, patinele le poți încălța în majoritatea cazurilor pe băncile special puse. Aici găsești multe sfaturi cu privire la cele mai frumoase patinoare naturale din Austria
Patinoare în oraș
Patinaj nocturn pe gheață artificială cu lumini și muzică spectaculoase, patinoare acoperite, patinaj pe gheață vara - multe orașe din Austria oferă posibilitatea de a te bucura de sportul preferat pe unul din patinoarele ușor accesibile în oraș.
Der Patinoarul Wiener Eistraum am Rathausplatz este deja cunoscut în toată lumea: În fiecare an, din ianuarie până în martie, piața din fața primăriei se transformă într-un patinoar cu o suprafață de peste 9.000 de metri pătrați paradis pentru fanii patinajului pe gheață. În fața fațadelor iluminate ale clădirilor istorice sunt dispuse patru patinoare mari, iar potecile înghețate de prin parc care le conectează sunt iluminate în cel mai romantic mod cu putință. „Sky-Rink” - un patinoar pe o platformă ridicată, accesibil prin intermediul unei rampe - este o atracție specială, unică în lume. Iar în pauze te poți bucura de un pahar de punci sau ceai fierbinte sau te poți răsfăța cu o porție din delicatesele austriece de la unul din standurile de lângă patinoar. Seara, întregul spațiu se transformă într-un ocean de lumini. „Terenul de joacă” pe gheață este deschis zilnic. Acestea sunt motivele pentru care patinoarul „Wiener Eistraum” își merită pe deplin cuvântul vis (Traum) în nume!
Patinaj în inima orașului
Atenție!
Dacă este posibil, verifică întotdeauna dacă suprafețele de gheață naturală au fost curățate pentru acces și patinaj. Această informație se află de cele mai multe ori pe paginile web dedicate lacurilor respective. Sau poți suna la biroul de turism al regiunii. Dacă nu există informații în acest sens, intrarea pe patinoarul natural se face întotdeauna pe propriul risc.
Patinează în peisajul din Carintia
Gheață naturală lacul Weissensee: pur și simplu idilic
Un maestru al gheții și echipa sa întrețin stratul de gheață cu o grosime de până la 40 cm și eliberează un spațiu de aproximativ 25 km pentru patinoare.
Lacul Rauschelesee: o experiență de neuitat
Datorită amplasării sale, lacul Rauschelesee se numără printre primele lacuri care îngheață. Pista circulară are o lungime de 1,9 kilometri și are și 5 terenuri de hochei
Patinează pe lacurile din Austria Inferioară
Lunzer See
Satul Lunz am See, situat în partea de sud-vest a Austriei Inferioare, găzduiește cel mai mare patinoar natural din regiune. Pentru o acoperire sigură cu gheață, temperatura trebuie să scadă sub punctul de îngheț timp de mai multe zile. Atunci când se întâmplă asta, pe cei mici și cei mari îi așteaptă distracție pe patine pe o suprafață de 68 de hectare de gheață naturală. Dacă nu ai propriile patine, poți închiria de la pensiunea aflată în apropiere. Iar pe blogul meteo al lacului, vei primi informații legate de vreme și stratul de gheață.
Moorbad Schrems
Regiunea Waldviertel din Austria Inferioară este literalmente „sărutată de zâna gheții”, datorită temperaturilor sale medii scăzute din timpul iernii. Ceea ce înseamnă că este destul de sigur ca micile lacuri, pline de farmec de altfel, să înghețe. Micul lac Moorbad din Schrems folosește pe timp de vară apa vindecătoare din zona mlăștinoasă, aflată în apropiere. Iar pe timp de iarnă ai acces gratuit la patinaj.
Erlaufsee
Lacul Erlaufsee se află parțial în Austria Inferioară și parțial în Stiria. Datorită poziției geografie, acesta îngheață constant pe timpul iernii și este spațiul pentru mult sporturi pe gheață, inclusiv scufundări sub gheață, pentru cei care își doresc experiențe pline de aventură. Atenție! Suprafața naturală de gheață a lacului Erlaufsee nu este întreținută, curățată de zăpadă sau netezită. Oricine intră pe suprafața înghețată o face pe propriul risc!
Patinează în SalzburgerLand
Zell am See-Kaprun
Iarna, Zell am See se transformă într-un patinoar în aer liber, deschis atunci când vremea este potrivită. Și în Kaprun există un patinoar. Ideal pentru familii!
Ritzensee
Iarna, Lacul Ritzensee se transformă într-un patinoar iluminat, înconjurat de peisajul montan al platoului calcaros Steinernes Meer. Suprafața de gheață este întreținută.
Lacul Obertrumer See
Patinoarul din Obertrum oferă o suprafață de gheață artificială de 500 m², situată pe malul lacului Obertrum și cu o atmosferă minunată, în inima naturii.
Lacul Neusiedler din Burgenland: unul dintre cele mai spectaculoase patinoare naturale
Patinează în natură în Austria Superioară
Patinează în Tirol
Valea Alpbachtal
În valea pitorească Alpbachtal, numeroasele lacuri mici îngheață destul de repede și oferă suprafețe de gheață asemănătoare oglinzilor.
Lacul Piburger See din Ötztal
Poți face ture pe un patinoar lung de doi kilometri și lat de patru metri - fără zăpadă și măturat.
Valea Tannheimer Tal
În Tannheim, situat în Tannheimer Tal, una dintre cele mai frumoase văi înalte din Europa, se deschide în fiecare an un patinoar. Distracție plăcută pe patine!
Patinează în Stiria
Stiria de Sud
În numeroase zone din sudul Stiriei există patinoare și patinoare artificiale, chiar și iluminate seara. Distracție pură pentru întreaga familie!
Regiunea Graz
Patinează în liniștea naturii sau pe muzică: La Graz ai de ales dintre patinoare îngrijite aflate în spații acoperite sau patinoare naturale într-un peisaj de neuitat.
Vorarlberg: patinează într-o atmosferă romantică, pe patinoar natural sau pe cel acoperit
Sfaturi privind protecția mediului
La ce trebuie să avem grijă pe lacurile înghețate?
Lacurile sunt habitate importante pentru animale și plante și au o valoare ecologică deosebit de ridicată în Austria. Un sistem de lacuri sănătos susține biodiversitatea și contribuie la conservarea peștilor și a altor forme de viață acvatică. Acesta este motivul pentur care avem grijă de lacurile noastre:
Respectăm zonele de protecție marcate pentru plante și animale.
Nu lăsăm gunoaie pe lac și în jurul acestuia.
Nu folosim lacul sau malul lacului pe post de toaletă.
Nu hrănim peștii și păsările acvatice. Rămășițele alimentare provoacă un exces de nutrienți.