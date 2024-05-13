Chiar dacă soarele ia o pauză, spiritul de aventură din Austria nu cunoaște limite. Există numeroase activități interesante, numai bune de întreprins pe vreme ploioasă.

Când afară plouă, în Austria poți avea parte de multe activități interesante pentru copii care se pot desfășura în interior. Vizitați un muzeu interactiv, cum ar fi „Haus der Natur” din Salzburg sau Ars Electronica din Linz. Într-o galerie montană, cum ar fi cea din minele de sare din Hallein, micii aventurieri pot descoperi lumea subterană.

Castele și palate de basm, precum fortăreața Kufstein sau palatul Schönbrunn din Viena, oferă familiilor experiențe captivante. De partea de relaxare se ocupă băile termale – de la H2O-Therme din Stiria până la Therme Lutzmannsburg din Burgenland.

Acestea sunt ideile noastre de activități.