Idei de activități cu copiii pe vreme ploioasă
Când afară plouă, în Austria poți avea parte de multe activități interesante pentru copii care se pot desfășura în interior. Vizitați un muzeu interactiv, cum ar fi „Haus der Natur” din Salzburg sau Ars Electronica din Linz. Într-o galerie montană, cum ar fi cea din minele de sare din Hallein, micii aventurieri pot descoperi lumea subterană.
Castele și palate de basm, precum fortăreața Kufstein sau palatul Schönbrunn din Viena, oferă familiilor experiențe captivante. De partea de relaxare se ocupă băile termale – de la H2O-Therme din Stiria până la Therme Lutzmannsburg din Burgenland.
Acestea sunt ideile noastre de activități.
Burgenland
Chiar dacă Burgenland este renumit pentru numărul mare de ore cu soare, și aici sunt ocazional zile ploioase. Din fericire, regiunea oferă o multitudine de posibilități pentru întreaga familie. În băile termale, copiii se pot zbengui, iar părinții se pot relaxa. În castele și palate vă așteaptă aventuri de care să vă bucurații cu toții; aici veți intra în lumea cavalerilor și a prințeselor. Astfel, chiar și o zi ploioasă devine o experiență pentru întreaga familie!
Sonnentherme Lutzmannsburg
În piscina cu valuri, pe tobogane, în zonele pentru copii și cu ofertele relaxante de wellness, fiecare zi devine o experiență de neuitat.
St. Martins Therme & Lodge
Bucurați-vă împreună de căldura plăcută a bazinelor termale în zilele ploioase și admirați peisajul fascinant al stepei.
Castelul Esterházy,
Istoria prinde viață în castelul Esterházy! Cu tururi ghidate captivante, ateliere creative și experiențe magice, copiii trăiesc aventuri de neuitat.
Carintia
Chiar și când plouă, Carintia oferă destinații minunate pentru excursii! Vizitați împreună mina-muzeu Terra Mystica și intrați în lumea subterană. Peșterile cu stalactite din Obir încântă vizitatorii cu formațiuni uimitoare. La Granatium din Radenthein puteți descoperi granate strălucitoare; de asemenea, puteți căuta singur pietre prețioase. O zi petrecută la Kärnten Therme, care oferă căldură și distracție pentru întreaga familie, vă asigură relaxarea.
Mina-muzeu
Pătrundeți în lumea mineritului în minele-muzeu Terra Mystica & Terra Montana! Vă așteaptă tururi ghidate captivante, tobogane și priveliști impresionante.
Kärnten Therme
Relaxare, acțiune și distracție la Kärnten Therme! Descoperiți lumea acvatică cu tobogane și bazine termale.
Peștera cu stalactite
Descoperiți lumea magică a pașterii cu stalactite Obir! Minunați-vă de formațiunile unice de stalactite, jocurile fascinante de lumini și poveștile captivante.
Austria Inferioară
În Casa Naturii din St. Pölten veți descoperi expoziții interactive despre fauna și flora locală. Mila de artă din Krems încântă cu artă modernă și muzee interesante. La Sonnentor, în regiunea Waldviertel, veți putea explora lumea benefică a plantelor medicinale; de asemenea, tot în Austria Inferioară, veți putea descoperi atmosfera medievală și spectacolele impresionante cu șoimi de la Rosenburg – ideal și pe vreme rea!
Haus der Natur
Casa Naturii din St. Pölten vă apropie de fascinanta faună și floră din Austria Inferioară. Vă așteaptă expoziții interactive și informații interesante!
Mila de artă din Krems
Mila de artă din Krems oferă experiențe creative pentru familii! Atelierele și vizitele ghidate permit atât adulților, cât și copiilor să experimenteze ludic arta.
Sonnentor
Descoperă în cadrul tururilor ghidate Sonnentor din regiunea Waldviertel cum ierburile aromate ecologice sunt transformate în ceaiuri și condimente. Un răsfăț durabil!
Austria Superioară
La Centrul ARS Electronica din Linz veți descoperi lumea tehnologiei și a inovației! Peștera de gheață Dachstein-Rieseneishöhle prezintă formațiuni artistice din gheață, fiind o adevărată atracție chiar și pe vreme rea. La Eurotherme Bad Schallerbach vă așteaptă atmosfera tropicală, toboganele și relaxarea pentru întreaga familie – ideal pentru a transforma zilele ploioase în zile interesante și relaxante în același timp!
ARS Electronica Center
La Ars Electronica Center Linz, copiii pot descoperi tehnologia și știința într-un mod ludic. Bucurați-vă de ateliere, expoziții interactive și Deep Space!
Peștera de gheață Dachstein
Descoperiți statui de gheață fascinante și coridoare misterioase! Vă așteaptă povești fascinante. O aventură magică pentru copiii mari și mici.
SalzburgerLand
Salzwelten Salzburg este una dintre atracțiile pentru familii, care încântă cu motto-ul: aventură fără raze de soare. La Haus der Natur sau Casa Naturii din Salzburg vă așteaptă un amestec captivant de științe naturale, tehnologie și stații interactive. O vizită la Teatrul de Marionete din Salzburg promite momente magice, cu puneri în scenă ale pieselor clasice, realizate cu atenție la detalii. Pentru iubitorii naturii, parcul național Hohe Tauern din Mittersill oferă perspective fascinante asupra faunei și florei alpine.
Lumea de Sare Hallstatt
Miroase a pământ rece și umed, iar pe deasupra purtați hainele de protecție albe din bumbac robust. Iar acum pe tobogan veți ajunge chiar în inima muntelui.
Lumea de Sare Salzburg
„Grubenente Sally” conduce copiii cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani printr-un program captivant, care are ca temă galeriile secrete ale minelor și oamenii bogați.
Haus der Natur//Casa Naturii
În timpul unei vizite la Casa Naturii din orașul Salzburg, micii exploratori se cufundă într-un mod jucăuș în secretele naturii, ale omului și ale tehnicii.
Lumea Parcului Național
Zburați peste văile parcului național din perspectiva unui vultur, intrați într-o vizuină de marmotă sau priviți albia pârâului din perspectiva unei pietre!
Stiria
Trăiți momente magice în minele de sare din Altaussee și relaxați-vă în centrul termal H2O din Bad Waltersdorf, în bazinul cu apă caldă și pe toboganul cu apă. Pentru cei care adoră dulciurile, lumea ciocolatei Zotter din Riegersburg este o atracție absolută: priviți procesul de fabricație și gustați sortimente pline de creativitate. La Graz, Schlossbergrutsche, cel mai lung tobogan interior din sticlă din lume, oferă o doză de adrenalină – distracție pentru întreaga familie, care te face să uiți repede de ploaie!
Lumea de Sare Altaussee
Pe tobogane miniere lungi de metri întregi, ajungeți cu viteză mare la lacul subteran de sare iluminat – un moment aproape mistic.
H2O Therme
În Bad Waltersdorf vă așteaptă un paradis pentru familii, cu tobogane palpitante, o zonă pentru copii plină de distracție și zone de relaxare și bunăstare.
Lumea ciocolatei Zotter
Descoperiți întregul proces de fabricație al ciocolatei, de la boabele de cacao până la tableta întreagă, degustați delicatese și experimentați momente de plăcere dulce.
Tirol
Hexenwasser din Söll oferă experiențe indoor legate de natură și apă. În centrul de aventuri în natură din Zillertal puteți descoperi împreună impresionantul peisaj montan. Lumea cristalelor Swarovski din Wattens vă va încânta cu mic și cu mare cu arta strălucitoare și jocurile magice de lumini. Fortăreața Kufstein vă invită să faceți o călătorie în timp în Evul Mediu.
Vreme ploioasă în Tirol? Nicio problemă! Aici ai și mai multeidei de activități.
Lumea cristalelor Swarovski / Swarovski Kristallwelten
Lăsați-vă fermecați de camerele minunate strălucitoare, de grădina magică și de instalațiile impresionante – o experiență pentru toate simțurile!
Cetatea Kufstein
Vă așteaptă tururi de descoperire prin coridoare misterioase către turnuri ascunse și povești captivante din Evul Mediu.
Hexenwasser din Söll
Stațiile interioare vă invită să explorați elementul „apă” într-un mod ludic: pe lângă masa de curgere sau calea de turbulență, pot fi recreate și cursurile râurilor.
Vorarlberg
Parcul natural inatura din Dornbirn încântă vizitatorii cu expoziții interactive, dar și cu animale. Călătoria traversează habitatele tipice pentru Vorarlberg: munți, păduri și ape. În final, depășiți limitele posibilului și intrați, în sensul propriu al cuvântului, în voi înșivă. Cum este posibil? Inatura îți deschide o portiță către corpul uman. La Kunsthaus Bregenz vă așteaptă artă modernă și arhitectură fascinantă –aici, descoperirea intuitivă și experimentarea autonomă sunt pe primul plan pentru copii, adolescenți și familii.
Vreme ploioasă în Vorarlberg? Nicio problemă! Aici ai și mai multe idei de activități.
Inatura Dornbirn
Muzeul interactiv de istorie naturală permite vizitatorilor să experimenteze natura, omul și tehnologia. Aici puteți încerca, experimenta și înțelege.
Viena
Porniți într-o călătorie virtuală în timp la Time Travel Vienna sau cufundați-vă în splendoarea imperială a Hofburgului cu apartamentele imperiale și Muzeul Sisi. Istoria prinde viață în Palatul Schönbrunn cu ajutorul realității virtuale. Pentru iubitorii de animale, Casa Mării (Haus des Meeres) este o atracție, iar pentru fanii muzicii, activitățile interactive din Casa Muzicii (Haus der Musik) sunt un must. Volksoper oferă spectacole fermecătoare pentru copii, iar la Muzeul de Istorie Naturală puteți descoperi minunile naturii.
Time Travel Vienna
Descoperă istoria virtuală a capitalei Viena. Locația este istorică, dar atmosfera este modernă: cinema 5D, „Spectacolul Habsburgic” și plimbare cu trăsura.
Muzeul Sisi
Descoperiți împreună viața unei împărătese fascinante! Obiecte originale, dormitorul și baia ei oferă o perspectivă asupra lumii lui Sisi.
Apartamentele imperiale din muzeul Sisi
În Palatul Hofburg din Viena puteți admira sălile somptuoase, printre care biroul lui Franz Joseph și camera de zi, dormitorul sau baia lui Sisi.
Experiență VR la Palatul Schönbrunn
Pătrundeți în lumi virtuale, descoperiți vremuri apuse și trăiți viața imperială în mod direct și interactiv.
Haus des Meeres
Fascinanta lume subacvatică, rechinii, peștii tropicali colorați și o seră tropicală cu păsări care zboară liber vor face vizita voastră de neuitat!
Haus der Musik
Descoperă o lume sonoră interactivă, ascultă povești captivante despre compozitori și sunete și vezi cum copiii tăi pot dirija o orchestră!
Volksoper
Cu opere, basme și aventuri muzicale adaptate copiilor, o vizită la teatru devine o experiență de neuitat.