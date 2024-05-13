Viena
Viena este un melanj special între arhitectură, muzică și șarm. Un oraș care inspiră prin vechiul și noul avangardism și care se cucerește cel mai bine în pași de vals.

Viena: unul dintre cele mai bune orașe din lume!

Dacă privești Dunărea dinspre Kahlenberg, poți experimenta Viena cu toate simțurile. Podgoriile te așteaptă, pentru ca în spatele lor să te bucuri de strălucirea patrimoniul arhitectural al metropolei din Europa Centrală. Istoria lumii a fost scrisă aici timp de o jumătate de mileniu. De istoria artei nici nu mai vorbim.

Viena are un peisaj urban istoric mai intact decât aproape orice alt oraș major, caracterizat prin clădiri magnifice din perioadele barocă și Gründerzeit, așadar din perioade în care grandoarea juca un rol major în construcții. Într-o plimbare de-a lungul Ringstrasse din Viena, vei trece pe lângă Opera de Stat, Muzeul de Artă și Istorie Naturală, Parlament, Burgtheater și Primărie.

Chiar în centru, Catedrala gotică Sfântul Ștefan vine în contrast, drept amintire a arhitecturii din Evul Mediu. Palatele și parcurile epocii habsburgice – Palatul Schönbrunn cu a sa glorietă și grădină zoologică, Palatul Belvedere, giganticul complex de clădiri Hofburg cu Apartamentele Imperiale, Muzeul Sisi și Colecția de Argint – dau orașului un aspect imperial, îmbogățit de frumoasele clădiri din perioada Art Nouveau.

Calitatea vieții la superlativ

„Viena, Viena, tu și numai tu/Vei fi orașul viselor mele”. Cunoscutul cântec vienez pune în cuvinte ceea ce o agenție de consultanță canadiano-americană a confirmat oficial: Viena este un oraș minunat, cu o calitate a vieții deosebit de ridicată – Viena este unul dintre cele mai locuibile orașe din lume.

Informații despre oraș
Locuitori:Aprox. 1,8 milioane (cel mai mare oraș din Austria)
Capitala:Viena este atât capitala landului federal, cât și capitala țării
Suprafață:aprox. 415 km2
Altitudine:151 m (Lobau) până la 542 m (Hermannskogel)
Punct(e) panoramic(e):Donauturm/Târnul Dunării, Stephansdom/Catedrala Sf. Ștefan, Dealul Hermannskogel

Roata Mare de la Viena este una dintre cele mai vechi din lume și oferă priveliști spectaculoase asupra orașului. Este un simbol iconic al orașului și unul dintre repere din parcul de distracții Prater.

Viena din toate perspectivele

Parcul de distracții Prater

Școala spaniolă de călărie

Palatul Belvedere

Musikverein

Palatul Schönbrunn

Opera de Stat de la Viena

Catedrala Sf. Ștefan

Muzeul de Istorie a Artei

Tururi

Excursii cu vaporul

Tururi ghidate ale orașului

Tururi ghidate pe bicicletă

Viena în 3 zile

De la Art Nouveau până la modernism

Excursii în jurul orașului

Muzica plutește în aer

Viena: Orașul muzicii

În orașulmuzicii, Viena,Filarmonica de la Viena, una dintre cele mai bune orchestre ale lumii, este la ea acasă. Chiar și cei mai mari dirijori ai lumii consideră că este o mare onoare să poată dirija Concertul de Anul Nou de la Viena. „Sala Mare” a Wiener Musikverein, care mai poartă și numele de „Sala de Aur”, este considerată o adevărată minune tehnologică în materie de sunet. Corul de băieți Wiener Sängerknaben inspiră iubitorii de muzică din întreaga lume cu vocile lor magnifice.

Pentru fanii jazz-ului, Viena oferă concerte unice la clubul de jazz Porgy & Bess; dar și fanii muzicii electronice își vor găsi ritmul inimii în locuri speciale, precum Canalul Dunării sau Praterstern.

Evenimente speciale

Festivalul Wien Modern

Invalid Date

WIEN MODERN“ este cel mai mare festival austriac de muzică contemporană. Aici vei avea parte de muzică nouă în toate formele și culorile.

Festivalul Wien Modern

Săptămânile de Festival de la Viena

Invalid Date
Viena

Festivalul contemporan oferă atât producții proprii, cât și premiere mondiale și opere internaționale din domeniul teatrului, muzicii, dansului și artei.

Săptămânile de Festival de la Viena

Festivalul de Film din Piața Primăriei

Invalid Date
Piața Primăriei, Viena Piața Primăriei, 1005 Viena

Festivalul de Film din Piața Primăriei (Rathausplatz) oferă o combinație unică de producții muzicale majore și gastronomie în aer liber de primă clasă.

Festival de Film

Sunetul lui Schubert la Viena

Melodiile lui Schubert sunt un omagiu atemporal adus orașului său natal, iar în muzica lui Schubert răsună întotdeauna o notă de tristețe.

Franz Schubert

Filarmonica din Viena

Filarmonica din Viena – numai numele în sine este muzică pentru urechile noastre. Oriunde cântă orchestra de renume mondial, oamenii sunt încântați și emoționați.

Filarmonica din Viena

Mozart

O plimbare prin Viena lui Mozart – de la Palatului Schönbrunn până la Cimitirul St. Marx.

Wolfgang Amadeus Mozart

Beethoven

După ce și-a ales Viena drept casă adoptivă, Beethoven și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în acest oraș. O călătorie muzicală înapoi în timp.

Ludwig van Beethoven

Johann Strauss

Johann Strauss

Cultura cafenelelor vieneze

Când spui „cafea”, spui „Viena”, exact ca și cum ai spune „Salzburg” când spui „Mozart”. A petrece timpul într-o cafenea este o simfonie a simțurilor și a stării de bine.

Către răsfăț

Cele mai bune restaurante din Viena

Îți prezentăm o selecție a celor mai bune restaurante din capitala Austriei: de la locuri perfecte pentru fine dining până la taverne cu o atmosferă specială.

Către restaurante

Rețete

Șnițel vienez

Cu această rețetă, șnițelul vienez îți va ieși mereu ca la al acasă, la Viena. Secretul constă în untul clarificat. Astfel șnițelul vienez va fi moale și crocant.

Șnițel vienez

Tafelspitz

Rețeta te ajută să faci cel mai bun Tafelspitz. Secretul rețetei: taie transversal carnea de vită de bună calitate și servește-o cu cartofi prăjiți și sos de arpagic.

Tafelspitz

Gulaș Fiaker

Această rețetă te ajută să faci cel mai bun gulaș Fiaker, ca la el acasă, la Viena. Secretul: se garnisește cu cârnați, ou prăjit și castraveți murați.

Gulaș Fiaker

Tort Sacher

Această rețetă te ajută să faci cel mai bun tort Sacher, ca la el acasă, la Viena. Secretul: peste tort toarnă dintr-o dată întreaga glazură.

Tort Sacher

Ștrudel cu mere

Această rețetă te ajută să faci cel mai bun ștrudel cu mere, ca la el de acasă, la Viena. Secretul constă în umplutură: mere, stafide, pesmet de nuci și scorțișoară.

Ștrudel cu mere

Buhte sau bucte cu sos de vanilie

În „bastioanele tradiționale ale buctelor”, de la Salzburg la Viena, există întotdeauna o dezbatere aprinsă cu privire la scrierea micilor delicatese cu un B sau W la început. Și care este umplutura potrivită? Magiun de prune sau de caise? Ca de fiecare dată când vine vorba de gusturi, toată lumea are dreptate.

Buhte sau bucte cu sos de vanilie

Boutiquehotel Harmonie

Hotel Sans Souci

Boutiquehotel Stadthalle

Hotel Daniel

Înverzește așa de verde

Durabilitatea la Viena

Copacii

Administrația vieneză a parcurilor are mult de lucru. Până la urmă au în grijă jumătate de milion de copaci: 95.000 de copaci de pe bulevarde și străzi, 188.400 de copaci ornamentali, 1.900 de copaci aflați în incinta companiilor și aproximativ 200.000 de copaci din păduri, de exemplu în Praterul Vienez.

Ferme în oraș

În metropola Viena există aproximativ 800 de ferme. Aici se cultivă mai mulți castraveți decât în restul Austriei. Situația este similară în cazul recoltei de vinete, pătrunjel, roșii și ardei iute.

Zonele verzi

Pajiști, parcuri, podgorii, păduri, câmpuri și grădini: Datorită Pădurii Vieneze și a luncilor Dunării, aproape jumătate din suprafața totală a Vienei este reprezentată de spații verzi. De altfel, districtul Hietzing este cel mai verde, cu 70% verdeață.

Mobilitate ușoară

Există 162 de linii de transport public care sunt utilizate de peste 966 de milioane de pasageri pe an. Vienezii abordează totul deosebit de sustenabil atunci când vine vorba de mobilitate: 73% se deplasează la serviciu folosind mijloacele de transport în comun, 44% merg pe jos, 13% merg cu bicicleta și doar 33% merg cu mașina la birou.

Viena într-un mod mobil și relaxat

„Vienna City Card“, „Vienna Pass“ și "Vienna Flexi Pass"

Vizitatorii beneficiază de reduceri, intrare gratuită, mobilitate pentru transportul public și multe oferte speciale pentru șederea lor încă din prima zi.

Vienna City Card

Vienna Pass

Vienna Flexi Pass

  Parcul de distracții Prater

  Școala spaniolă de călărie de la Viena (Spanische Hofreitschule)

  Palatul Belvedere

  Musikverein

  Palatul Schönbrunn

  Opera de Stat

  Catedrala Sfântul Ștefan

  Muzeul de Istorie al Artei

La Viena, oferta variază de la ciclism și drumeții până la sporturi nautice precum canotajul, plimbările cu barca cu pedale și navigația.

Pe pagina Oficiului de Turism al Vienei găsești un program variat de evenimente.

Ceea ce este special la Viena este acest amestec splendid între artă, cultură, arhitectură, muzică și farmec special – aici, tradiția este păstrată vie și împletită cu pricepere cu modernul.

5 motive pentru care Viena oferă o calitate a vieții atât de ridicată

  1. Spațiile verzi sunt atât de aproape!

    În numai 15 minute ajungi din centrul orașului în cele mai apropiate zone de agrement

  2. Rețeaua de transport în comun funcționează impecabil

    Vienezii apreciază enorm mijloacele de transport în comun, cum ar fi tramvaiul, autobuzul sau metroul. În weekend-uri, metroul merge toată noaptea.

  3. Apa de la robinet este potabilă!

    Apa potabilă ajunge direct în oraș din Alpii din Austria Inferioară și Stiria, prin conductele de mare înălțime.

  4. Orașul este supercurat!

    Străzile, parcurile și piețele publice sunt bucurie pură - în adevăratul sens al cuvântului: Colectarea deșeurilor și curățarea străzilor funcționează perfect.

  5. Totul în tihnă!

    Poate că cafenelele și tavernele de vinuri au promovat întotdeauna această mentalitate de a aborda totul într-un ritm lin.

