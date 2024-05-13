Viena este un melanj special între arhitectură, muzică și șarm. Un oraș care inspiră prin vechiul și noul avangardism și care se cucerește cel mai bine în pași de vals.

Viena: unul dintre cele mai bune orașe din lume!

Dacă privești Dunărea dinspre Kahlenberg, poți experimenta Viena cu toate simțurile. Podgoriile te așteaptă, pentru ca în spatele lor să te bucuri de strălucirea patrimoniul arhitectural al metropolei din Europa Centrală. Istoria lumii a fost scrisă aici timp de o jumătate de mileniu. De istoria artei nici nu mai vorbim.

Viena are un peisaj urban istoric mai intact decât aproape orice alt oraș major, caracterizat prin clădiri magnifice din perioadele barocă și Gründerzeit, așadar din perioade în care grandoarea juca un rol major în construcții. Într-o plimbare de-a lungul Ringstrasse din Viena, vei trece pe lângă Opera de Stat, Muzeul de Artă și Istorie Naturală, Parlament, Burgtheater și Primărie.

Chiar în centru, Catedrala gotică Sfântul Ștefan vine în contrast, drept amintire a arhitecturii din Evul Mediu. Palatele și parcurile epocii habsburgice – Palatul Schönbrunn cu a sa glorietă și grădină zoologică, Palatul Belvedere, giganticul complex de clădiri Hofburg cu Apartamentele Imperiale, Muzeul Sisi și Colecția de Argint – dau orașului un aspect imperial, îmbogățit de frumoasele clădiri din perioada Art Nouveau.

Calitatea vieții la superlativ

„Viena, Viena, tu și numai tu/Vei fi orașul viselor mele”. Cunoscutul cântec vienez pune în cuvinte ceea ce o agenție de consultanță canadiano-americană a confirmat oficial: Viena este un oraș minunat, cu o calitate a vieții deosebit de ridicată – Viena este unul dintre cele mai locuibile orașe din lume.