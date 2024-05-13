Viena
Acolo unde se împletesc arta, cultura și bucuria de a trăi
Viena: unul dintre cele mai bune orașe din lume!
Dacă privești Dunărea dinspre Kahlenberg, poți experimenta Viena cu toate simțurile. Podgoriile te așteaptă, pentru ca în spatele lor să te bucuri de strălucirea patrimoniul arhitectural al metropolei din Europa Centrală. Istoria lumii a fost scrisă aici timp de o jumătate de mileniu. De istoria artei nici nu mai vorbim.
Viena are un peisaj urban istoric mai intact decât aproape orice alt oraș major, caracterizat prin clădiri magnifice din perioadele barocă și Gründerzeit, așadar din perioade în care grandoarea juca un rol major în construcții. Într-o plimbare de-a lungul Ringstrasse din Viena, vei trece pe lângă Opera de Stat, Muzeul de Artă și Istorie Naturală, Parlament, Burgtheater și Primărie.
Chiar în centru, Catedrala gotică Sfântul Ștefan vine în contrast, drept amintire a arhitecturii din Evul Mediu. Palatele și parcurile epocii habsburgice – Palatul Schönbrunn cu a sa glorietă și grădină zoologică, Palatul Belvedere, giganticul complex de clădiri Hofburg cu Apartamentele Imperiale, Muzeul Sisi și Colecția de Argint – dau orașului un aspect imperial, îmbogățit de frumoasele clădiri din perioada Art Nouveau.
Calitatea vieții la superlativ
„Viena, Viena, tu și numai tu/Vei fi orașul viselor mele”. Cunoscutul cântec vienez pune în cuvinte ceea ce o agenție de consultanță canadiano-americană a confirmat oficial: Viena este un oraș minunat, cu o calitate a vieții deosebit de ridicată – Viena este unul dintre cele mai locuibile orașe din lume.
Roata Mare de la Viena este una dintre cele mai vechi din lume și oferă priveliști spectaculoase asupra orașului. Este un simbol iconic al orașului și unul dintre repere din parcul de distracții Prater.
Viena din toate perspectivele
Atracții de top
Tururi
Muzica plutește în aer
Viena: Orașul muzicii
În orașulmuzicii, Viena,Filarmonica de la Viena, una dintre cele mai bune orchestre ale lumii, este la ea acasă. Chiar și cei mai mari dirijori ai lumii consideră că este o mare onoare să poată dirija Concertul de Anul Nou de la Viena. „Sala Mare” a Wiener Musikverein, care mai poartă și numele de „Sala de Aur”, este considerată o adevărată minune tehnologică în materie de sunet. Corul de băieți Wiener Sängerknaben inspiră iubitorii de muzică din întreaga lume cu vocile lor magnifice.
Pentru fanii jazz-ului, Viena oferă concerte unice la clubul de jazz Porgy & Bess; dar și fanii muzicii electronice își vor găsi ritmul inimii în locuri speciale, precum Canalul Dunării sau Praterstern.
Evenimente speciale
Festivalul Wien Modern
WIEN MODERN“ este cel mai mare festival austriac de muzică contemporană. Aici vei avea parte de muzică nouă în toate formele și culorile.
Săptămânile de Festival de la Viena
Festivalul contemporan oferă atât producții proprii, cât și premiere mondiale și opere internaționale din domeniul teatrului, muzicii, dansului și artei.
Personalități faimoase
Sunetul lui Schubert la Viena
Melodiile lui Schubert sunt un omagiu atemporal adus orașului său natal, iar în muzica lui Schubert răsună întotdeauna o notă de tristețe.
Filarmonica din Viena
Filarmonica din Viena – numai numele în sine este muzică pentru urechile noastre. Oriunde cântă orchestra de renume mondial, oamenii sunt încântați și emoționați.
Beethoven
După ce și-a ales Viena drept casă adoptivă, Beethoven și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în acest oraș. O călătorie muzicală înapoi în timp.
Cultura cafenelelor vieneze
Când spui „cafea”, spui „Viena”, exact ca și cum ai spune „Salzburg” când spui „Mozart”. A petrece timpul într-o cafenea este o simfonie a simțurilor și a stării de bine.
Rețete
Șnițel vienez
Cu această rețetă, șnițelul vienez îți va ieși mereu ca la al acasă, la Viena. Secretul constă în untul clarificat. Astfel șnițelul vienez va fi moale și crocant.
Tafelspitz
Rețeta te ajută să faci cel mai bun Tafelspitz. Secretul rețetei: taie transversal carnea de vită de bună calitate și servește-o cu cartofi prăjiți și sos de arpagic.
Gulaș Fiaker
Această rețetă te ajută să faci cel mai bun gulaș Fiaker, ca la el acasă, la Viena. Secretul: se garnisește cu cârnați, ou prăjit și castraveți murați.
Tort Sacher
Această rețetă te ajută să faci cel mai bun tort Sacher, ca la el acasă, la Viena. Secretul: peste tort toarnă dintr-o dată întreaga glazură.
Ștrudel cu mere
Această rețetă te ajută să faci cel mai bun ștrudel cu mere, ca la el de acasă, la Viena. Secretul constă în umplutură: mere, stafide, pesmet de nuci și scorțișoară.
Buhte sau bucte cu sos de vanilie
În „bastioanele tradiționale ale buctelor”, de la Salzburg la Viena, există întotdeauna o dezbatere aprinsă cu privire la scrierea micilor delicatese cu un B sau W la început. Și care este umplutura potrivită? Magiun de prune sau de caise? Ca de fiecare dată când vine vorba de gusturi, toată lumea are dreptate.
Cazări speciale
Înverzește așa de verde
Durabilitatea la Viena
Copacii
Administrația vieneză a parcurilor are mult de lucru. Până la urmă au în grijă jumătate de milion de copaci: 95.000 de copaci de pe bulevarde și străzi, 188.400 de copaci ornamentali, 1.900 de copaci aflați în incinta companiilor și aproximativ 200.000 de copaci din păduri, de exemplu în Praterul Vienez.
Ferme în oraș
În metropola Viena există aproximativ 800 de ferme. Aici se cultivă mai mulți castraveți decât în restul Austriei. Situația este similară în cazul recoltei de vinete, pătrunjel, roșii și ardei iute.
Zonele verzi
Pajiști, parcuri, podgorii, păduri, câmpuri și grădini: Datorită Pădurii Vieneze și a luncilor Dunării, aproape jumătate din suprafața totală a Vienei este reprezentată de spații verzi. De altfel, districtul Hietzing este cel mai verde, cu 70% verdeață.
Mobilitate ușoară
Există 162 de linii de transport public care sunt utilizate de peste 966 de milioane de pasageri pe an. Vienezii abordează totul deosebit de sustenabil atunci când vine vorba de mobilitate: 73% se deplasează la serviciu folosind mijloacele de transport în comun, 44% merg pe jos, 13% merg cu bicicleta și doar 33% merg cu mașina la birou.
Viena într-un mod mobil și relaxat
„Vienna City Card“, „Vienna Pass“ și "Vienna Flexi Pass"
Vizitatorii beneficiază de reduceri, intrare gratuită, mobilitate pentru transportul public și multe oferte speciale pentru șederea lor încă din prima zi.