Abațiile și mănăstirile vechi de secole din Austria sunt considerate locuri de popas, au o valoare culturală inestimabilă și servesc drept locuri ale liniștii.

Găsiți liniștea, experimentați natura, simțiți istoria

Există o mulțime de destinații de excursie literalmente paradisiace în Austria: cele mai magnifice abații și mănăstiri sunt răspândite în întreaga țară, fiecare clădire individuală este o bijuterie a arhitecturii sacre și adăpostește comori culturale extinse. Bibliotecile de cea mai înaltă valoare, sălile de marmură ornamentate și muzeele atrag persoanele interesate de istoria (artei). Nevoia de contemplare interioară, liniște și retragere spirituală este satisfăcută în locuri încărcate de istorie, iar entuziasmul pentru artă și arhitectură este trăit.

Multe abații și mănăstiri au fost fondate în Evul Mediu. Istoria plină de evenimente a diferitelor epoci poate fi văzută în remodelare, care a avut loc în principal în perioada barocă. Numeroase abații și mănăstiri sunt astăzi locuri culturale populare, altele oferă seminarii de post, în timp ce altele sunt renumite pentru berea de casă, delicatesele sau minunatele grădini de plante aromatice.