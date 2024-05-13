Cele mai magnifice abații și mănăstiri din Austria
Locuri de liniște

Abațiile și mănăstirile vechi de secole din Austria sunt considerate locuri de popas, au o valoare culturală inestimabilă și servesc drept locuri ale liniștii.

Găsiți liniștea, experimentați natura, simțiți istoria

Există o mulțime de destinații de excursie literalmente paradisiace în Austria: cele mai magnifice abații și mănăstiri sunt răspândite în întreaga țară, fiecare clădire individuală este o bijuterie a arhitecturii sacre și adăpostește comori culturale extinse. Bibliotecile de cea mai înaltă valoare, sălile de marmură ornamentate și muzeele atrag persoanele interesate de istoria (artei). Nevoia de contemplare interioară, liniște și retragere spirituală este satisfăcută în locuri încărcate de istorie, iar entuziasmul pentru artă și arhitectură este trăit.

Multe abații și mănăstiri au fost fondate în Evul Mediu. Istoria plină de evenimente a diferitelor epoci poate fi văzută în remodelare, care a avut loc în principal în perioada barocă. Numeroase abații și mănăstiri sunt astăzi locuri culturale populare, altele oferă seminarii de post, în timp ce altele sunt renumite pentru berea de casă, delicatesele sau minunatele grădini de plante aromatice.

Cele mai frumoase abații și mănăstiri din Austria Inferioară

Cele mai frumoase abații și mănăstiri din Austria Superioară

Cele mai frumoase mănăstiri și mănăstiri din Salzburg

Locuri de acțiune și educație

De ce există mănăstirile și mănăstirile

Metafora mănăstirilor din Austria ca capsule temporale ale istoriei europene este deosebit de potrivită. Acest lucru se datorează faptului că arta și cultura au fost conservate în mod unic de-a lungul secolelor în aceste venerabile clădiri sacre.

În Evul Mediu, aceste instituții nu erau doar centre spirituale, ci și locuri vii de comerț și educație. Situate pe rute comerciale importante, ele atrăgeau negustori și erau profund legate de economia urbană.

Inițial, viața în mănăstiri era o combinație de rugăciune, lectură spirituală și muncă fizică. Acest lucru permitea comunității să supraviețuiască și, în același timp, promova cercetarea și predarea. Având școli și, mai ales, biblioteci și săli de scris, mănăstirile erau centre centrale de transfer de cunoștințe.

Cele mai frumoase abații și mănăstiri din Tirol

Cele mai frumoase abații și mănăstiri din Styria

Cele mai frumoase mănăstiri și mănăstiri din Carintia

Informații privind protecția climei

Protecția monumentelor - un sinonim pentru durabilitate

Conservarea clădirilor istorice este o inițiativă remarcabilă în Austria pentru protecția climei. De ce?

  • Păstrarea clădirilor istorice poate contribui la economisirea resurselor. Clădirile existente sunt conservate astfel încât să nu fie nevoie să se realizeze noi proiecte de construcție pe spații verzi.

  • Protecția monumentelor joacă un rol socio-cultural important prin contribuția la conservarea clădirilor istorice. Acest lucru poate consolida identitatea regională și îmbogăți oferta culturală.

  • Multe clădiri istorice au fost construite inițial din materiale naturale, adesea obținute în regiune. În timpul lucrărilor de restaurare, se fac eforturi pentru a utiliza aceste materiale în scopul de a păstra originalitatea clădirilor.

  • Existența speciilor de animale și plante și a habitatelor acestora poate fi protejată. Protecția monumentelor este, de asemenea, calea corectă de urmat la nivel ecologic.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Deși cei doi termeni sunt adesea folosiți interschimbabil astăzi, există diferențe semnificative: o mănăstire este o comunitate de călugări sau călugărițe care se angajează să își trăiască viața în conformitate cu principiile sărăciei, castității și supunerii. Comunitățile sunt găzduite într-un complex de clădiri închise. Această izolare este menită să promoveze aprofundarea spirituală și viața comunitară.

O mănăstire, pe de altă parte, a fost inițial o instituție fondată din motive religioase sau politice. Pe de o parte, mănăstirile erau menite să protejeze mântuirea fondatorilor prin rugăciuni și slujbe, dar, pe de altă parte, ele îndeplineau și sarcini seculare. Acestea influențau relațiile de putere politică, asigurau granițe și drepturi și adesea serveau și ca centre educaționale. Membrii unei mănăstiri puteau deține proprietăți proprii și aveau opțiunea de a părăsi din nou comunitatea.

Abația Sfântul Petru din orașul vechi din Salzburg este cea mai veche mănăstire din lumea vorbitoare de limbă germană. De la înființarea sa în 696 de către episcopul Rupert de Worms, a servit inițial ca mănăstire misionară înainte de a deveni reședința arhiepiscopului de Salzburg. Astăzi, această bijuterie istorică face parte din Cartierul Catedralei din Salzburg și este înconjurată de biserica colegială și de Cimitirul Sfântul Petru cu catacombele sale. Peter's găzduiește cea mai veche bibliotecă din Austria și cel mai vechi restaurant din Europa Centrală.

Abația Admont din Styria, fondată în 1074, este cea mai mare abație din Austria. Acest important centru spiritual este renumit pentru arhitectura sa barocă și pentru cea mai mare bibliotecă mănăstirească din lume.

