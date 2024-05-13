Cetăți, castele și palate din Austria
Castelele și palatele te invită să te cufunzi în atmosfera lor – de la farmecul medieval până la evenimente organizate între ziduri istorice.
Pe urmele familiei princiare Esterházy putem păși în Castelul Esterházy, în castelul renascentist Lackenbach, precum și în cetatea castel Forchtenstein.
Alte destinații populare pentru excursii la castele și palate din Burgenland:
Castelul Güssing: cea mai veche cetate din Burgenland, construită pe un vulcan stins
Castelul Lockenhaus: fostă reședință a cavalerilor templieri
Castelul Schlaining: inclusiv muzeul păcii
Cetatea Bernstein: hotel aflat acum la cea de-a patra generație, chiar și cu mobilierul original
Castelul Halbturn: o clădire barocă cu parc și fostă reședință imperială de vară
Celemai frumoase castele și cetăți din Carintiasunt adesea locuri populare pentru concerte, nunți sau festivaluri de vară:
Castelul Porcia: clădirea renascentistă este locul de desfășurare a numeroase evenimente și expoziții.
Ruina castelului Finkenstein: în ruinele de deasupra lacului Lacul Faak se află o arenă cu o capacitate de 1.000 de persoane, destinată evenimentelor deosebit de spectaculoase datorită priveliștii.
Castelul Pöckstein: în grădina franceză au loc festivaluri de vară și evenimente în aer liber.
Castelul Maria Loretto: se află pe o peninsulă a lacului Wörthersee și este un loc popular pentru petreceri și nunți.
Castelul Hochosterwitz: este deosebit de impresionant și se înalță pe o stâncă de calcar de 150 de metri, izolată în peisaj și care atrage toate privirile.
Castelul Landskron: este cunoscut atât pentru arena vulturilor, cât și pentru restaurantul său cu distincții toque.
Castelul Hof: în castel se pot vizita camerele somptuoase.
Castelul Laxenburg: este format din două clădiri, Castelul Vechi din Evul Mediu și Curtea Albastră din perioada barocă.
Castelul Grafenegg: poate fi vizitat numai în lunile de vară. Sfat: planifică o vizită la concertul din Wolkenturm (turnul din nori)!
Castelul Rosenburg: se află sus, deasupra regiunii viticole Kamptal.
Castelul Rosenau: este o clădire barocă, în care se află singurul muzeu al francmasoneriei din lume.
Castelul Schallaburg: aici sunt organizate numeroase expoziții. Deosebit de interesante sunt cele 1.600 de statui din teracotă din curtea cu arcade.
Ruina castelului cetate Aggstein: este locul de desfășurare a evenimentelor de tot felul – de la festivaluri medievale până la târguri de artizanat.
Castelul Ort: pe o insulă micuță din lacul Traunseese află castelulcare a devenit celebru sub numele de „Schlosshotel Orth” la televiziunea austriacă. Este unul dintre cele mai vechi clădiri din regiunea Salzkammergut. Legenda spune că gigantul Erla l-a construit din dragoste pentru sirena Blondchen din lacul Traunsee.
Castelul Greinburg: este cel mai vechi castel locuit din Austria.
Muzeul castelului Linz: inițial un castel, astăzi găzduiește un muzeu.
Castelul Clam: aici se poate înnopta în apartamente și suite.
Castelul Eggenberg: cel mai mare și mai important complex din Stiria.
Castelul Seggau: castelul din regiunea viticolă din sudul Stiriei are o pivniță de vinuri veche de peste 300 de ani.
Castelul Herberstein: dacă îți plac plantele,animaleleși arta, atunci nu trebuie să ratezi grădina acestui superb castel.
Castelul Piber: este cunoscut pentru herghelia sa de cai lipițani. Numai aici sunt crescuți armăsarii lipițani care apar în celebra Școală Spaniolă de Călărie de la Viena.
Castelul Pöllau: planul Bazilicii Sfântul Petru din Roma a servit drept model pentru castelul Pöllau. Din acest motiv a primit numele de „Bazilica Sfântul Petru din Stiria”.
Castelul cetate Riegersburg: se poate ajunge fie cu liftul de sticlă, pe jos prin cele șapte porți ale castelului, fie pe o potecă de drumeție.
Palatul Mirabell: a fost aflat mereu sub semnul iubirii; arhiepiscopul-prinț Wolf Dietrich a construit castelul Mirabell cu grădina barocă pentru iubita sa, Salome Alt; palatul a fost și decorul filmului muzical „The Sound of Music”. Astăzi, Sala de Marmură este considerată una dintre cele mai frumoase săli de ceremonii din lume.
Castelul Hellbrunn: spectacolele cu apă aduc răcoarea mult-dorită pe timpul verii.
Castelul Hohenwerfen: are o clopotniță de patru tone, care se aude în timpul vizitelor ghidate.
Cetatea Hohensalzburg: această orgă mecanică, care încă funcționează, se aude de trei ori pe zi.
Castelul Hofburg din Innsbruck: aici vei putea descoperi sălile de ceremonii renovate complet, fidele originalului din secolul al XVIII-lea.
Castelul Ambras: în acest castel se află, pe lângă galeria de portrete a familiei Habsburg, cu peste 200 de portrete, și una dintre cele mai vaste colecții de sticlă din lume, precum și precum și Wunderkammer sau camera cu comori a arhiducelui Ferdinand al II-lea, considerată încă din secolul al XVI-lea ca fiind deosebit de interesantă.
Castelul Tratzberg: bijuteria renascentistă întâlnește digitalizarea, deoarece, pe lângă turul ghidat, se pot face și călătorii în timp cu ochelari de realitate virtuală.
Cetatea Kufstein: în turnul cetății se află cea mai mare orgă liberă din lume - orga eroilor.
Castelul Schattenburg din Feldkirch: este locul în care se află una dintre cele mai importante colecții istorice de arme din Austria. În lunile de vară au loc concerte în sala cavalerilor.
Palatul Hohenems: în 1755 a fost descoperit manuscrisul Cântecului Nibelungilor în biblioteca castelului. Palatul dreptunghiular, cu curtea interioară impresionantă și sala cavalerilor, este considerat una dintre cele mai frumoase clădiri renascentiste din regiunea Lacului Constanța.
Castelul Glopper: sau numit și Burg Neu-Ems – este un castel medieval situat pe un deal. În 2018 a fost transformat într-un hotel de 5 stele.
Palatul Schönbrunn: acesta este fosta reședință de vară a împărătesei Sisi și a familiei Habsburg. De asemenea, palatul găzduiește și cea mai veche grădină zoologică din lume.
Palatul Belvedere: în fostul palat al prințului Eugen sunt expuse opere ale lui Klimt, Schiele și Kokoschka într-un somptuos decor baroc.
Hofburg: era reședința împăratului și centrul imperial al orașului Viena.
Hermesvilla: vila era refugiul împărătesei Elisabeta. Soțul ei, împăratul Franz Joseph, a construit pavilionul de vânătoare din actualul parc zoologic Lainzer Tiergarten pentru a o reține pe Sisi mai mult timp la Viena.
Palatele de pe Ringstraße/Inelul Central: acestea au fost construite la sfârșitul secolului al XIX-lea de către nobili și oameni înstăriți, care le-au locuit și, în parte, le-au dat spre închiriere. Astăzi, aici se află cafenele, parlamentul și hoteluri renumite.
Comisia UNESCO se dedică protejării și promovării diversității formelor de exprimare culturală. În Austria, 12 situri au fost desemnate patrimoniu mondial de către UNESCO – și fiecare merită o vizită:
somptuosul Palat Schönbrunn
centrele istorice ale orașelor Viena, Salzburg, Baden și Graz, cu castelul Eggenberg,
peisajele încântătoare din Wachau, lacul Neusiedler, limesurile dunărene și regiunea Hallstatt-Dachstein,
calea ferată Semmeringbahn,
construcțiile pe piloni din perioada preistorică,
pădurile de fag din Alpii Calcaroși.
În plus, UNESCO recunoaște și patrimoniul cultural imaterial. Este vorba despre ritualuri și sărbători speciale și demne de protejat, tradiții transmise oral sau cunoștințe despre natură și meșteșuguri.
Informații privind protecția climei
Protejarea monumentelor istorice are ca scop conservarea și utilizarea pe termen lung a clădirilor istorice. Prin întreținerea și restaurarea castelelor și palatelor se economisesc resurse precum materialele de construcție și se evită impermeabilizarea solului prin construirea de clădiri noi.
Astfel, conservarea clădirilor istorice valoroase contribuie, pe de o parte, la protecția climei și, pe de altă parte, la păstrarea meșteșugurilor tradiționale. Pentru că materialele și tehnicile de construcție străvechi necesită cunoștințe și abilități vechi.
Accesibilitatea și incluziunea în experiențele artistice și culturale consolidează sustenabilitatea socială și promovează o conviețuire respectuoasă.