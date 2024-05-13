Cetăți, castele și palate din Austria

Conservarea comorilor istorice

Comisia UNESCO se dedică protejării și promovării diversității formelor de exprimare culturală. În Austria, 12 situri au fost desemnate patrimoniu mondial de către UNESCO – și fiecare merită o vizită:

somptuosul Palat Schönbrunn

centrele istorice ale orașelor Viena, Salzburg, Baden și Graz, cu castelul Eggenberg,

peisajele încântătoare din Wachau, lacul Neusiedler, limesurile dunărene și regiunea Hallstatt-Dachstein,

calea ferată Semmeringbahn,

construcțiile pe piloni din perioada preistorică,

pădurile de fag din Alpii Calcaroși.