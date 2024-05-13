Colecționează momente de răsfăț culinar și bucură-te cu toate simțurile: În SalzburgerLand, tradiția se împletește cu creativitatea contemporană.

Delicios cu tradiție

Când peștele este prins dimineața devreme din apă cristalină, lăstarii colectați de bucătarii de top ajung în bucătărie, iar feniculul se face al dente prin fierbere lentă în nisip: Atunci cel mai probabil aștepți niște minunății de feluri de mâncare într-un restaurant din SalzburgerLand.

În SalzburgerLand se gătește autentic și cu pasiune. În strânsă legătură cu tradiția, îmbinând însă în același timp și noul. Bucatele tradiționale cu rădăcini în SalzburgerLand primesc o nouă viață de la bucătarii creativi din SalzburgerLand.

Între lacurile de la poalele Alpilor, pajiștile și pădurile alpine, în mijlocul unei lumi montane uluitoare și a regiunilor cu ghețari din munții înalți: Eroii culinari din SalzburgerLand se bazează pe întregul potențial al regiunii. Aceștia demonstrează: Cu ingrediente simple – cum ar fi unt alpin, brânză de munte, lapte proaspăt de fân și ierburi aromatice – se poate crea un meniu gourmet folosind rețete tradiționale și un strop de creativitate. Bucătarii premiați din SalzburgerLand ridică ștacheta foarte sus atunci când combină inteligent alimentele de origine regională.