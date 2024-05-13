Descoperă gastronomia din SalzburgerLand!
Bucură-te de preparate tradiționale!
Delicios cu tradiție
Când peștele este prins dimineața devreme din apă cristalină, lăstarii colectați de bucătarii de top ajung în bucătărie, iar feniculul se face al dente prin fierbere lentă în nisip: Atunci cel mai probabil aștepți niște minunății de feluri de mâncare într-un restaurant din SalzburgerLand.
În SalzburgerLand se gătește autentic și cu pasiune. În strânsă legătură cu tradiția, îmbinând însă în același timp și noul. Bucatele tradiționale cu rădăcini în SalzburgerLand primesc o nouă viață de la bucătarii creativi din SalzburgerLand.
Între lacurile de la poalele Alpilor, pajiștile și pădurile alpine, în mijlocul unei lumi montane uluitoare și a regiunilor cu ghețari din munții înalți: Eroii culinari din SalzburgerLand se bazează pe întregul potențial al regiunii. Aceștia demonstrează: Cu ingrediente simple – cum ar fi unt alpin, brânză de munte, lapte proaspăt de fân și ierburi aromatice – se poate crea un meniu gourmet folosind rețete tradiționale și un strop de creativitate. Bucătarii premiați din SalzburgerLand ridică ștacheta foarte sus atunci când combină inteligent alimentele de origine regională.
Bucătari de renume plini de creativitate din SalzburgerLand
Bucătăria alpină
„Noi aducem produsele din spațiul alpin în centrul atenției și ne înnobilăm prin intermediul unor metode moderne de preparare și de gătire”; astfel ne descrie renumitul bucătar, Andreas Döllerer, stilul bucătăriei alpine. Din brânză, zer și iaurt de calitate bio de la fermă se prepară feluri de mâncare surprinzătoare. Peștii de apă dulce provin de la Sigi Schatteiner, care crește păstrăvul fântânel special pentru Döllerer, în apă proaspătă de râu. Dar se fac experimente și cu carne de vânat, de vită sau de miel, cu fructe de pădure, cu plante aromatice sau cu ciuperci. Andreas Döllerer reprezintă un exemplu și nenumărați bucătari îl urmează.