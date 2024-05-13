Descoperă gastronomia din Vorarlberg!
Bucură-te de creativitate!

Vorarlberg și localnicii săi s-au dedicat brânzei. Dar există mult mai multe de descoperit în munți, în văi și pe malul lacului Constanța.

Creativitate în natură

Când te gândești la specialitățile culinare din Vorarlberg, nu poți să nu te gândești la brânză. Fie că este vorba de brânză alpină și montană maturată picantă, Camembert cremoasă, Sura Kees sau cremă de brânză blândă din lapte de capră sau de oaie - Vorarlberg face inimile iubitorilor de brânză să tresalte de bucurie.

Peisajul cultural al țării, caracterizat prin agricultura tradițională pe trei niveluri, este la fel de divers ca și produsele sale lactate. Meșteșugul vechi de secole combinat cu tehnicile moderne de prelucrare și maturare demonstrează expertiza regiunii Vorarlberg în domeniul brânzeturilor. Cooperarea dintre agricultură, producătorii regionali și industria gastronomică și hotelieră a fost întotdeauna foarte strânsă.

Vorarlberg își invită vizitatorii să calce pe urmele culturii brânzeturilor. Fie că este vorba de drumeții culinare, o vizită la o pășune alpină, savurând mâncăruri preparate inovativ în restaurante excelente, hanuri rustice sau un tur al pivnițelor moderne de brânză, unde te vei minuna de procesul de maturare a roților de brânză. Savoarea plină de creativitate are multe fețe în regiunea Vorarlberg.

Idei de răsfăț în Vorarlberg

Unde mâncăm și bem bine în Vorarlberg

Bucătari plini de creativitate din Vorarlberg

Cultura brânzeturilor în Vorarlberg

Drumeții culinare în Vorarlberg

Rețete din Vorarlberg

Bucătari creativi și restaurante pline de inovație

Creativitate în bucătăriile din Vorarlberg

Ceea ce contează pentru tinerii bucătari sunt produsele proaspete din regiune și prelucrarea cu grijă a alimentelor.

Bucătari din Vorarlberg

Bucătarul cu distincții toque Wolfgang Mätzler

Gătit FAIR: în mijlocul Bregenzerwald, Wolfgang Mätzler și-a înființat propriul start-up alimentar și aduce în sticlă produse rafinate din regiune.

Bucătărie premiată-to-go

Restaurantul Mangold

Michael și Andrea Schwarzenbacher te invită la Wine & Dine în restaurantul lor premiat de pe malul lacului Constanța.

Restaurantul Mangold

Experiențe culinare în Vorarlberg

Traseul lung de drumeție pe TraseulCașcavalului

Cum este produs cașcavalul din Bregenzerwald și ce gust are? Această drumeție plăcută și pitorească pe distanțe lungi duce la numeroase lăptării alpine.

TraseulCașcavalului Bregenzerwald

Drumeții culinare

Pas cu pas, de la un curs la altul: descoperă peisajul cultural impresionant și bucătăria rafinată în restaurantele montane din Bregenzerwald.

Drumeții culinare

Mic-dejun pe munte, cu priveliște

Mic dejun la 2130 m altitudine: La micul-dejun de pe munte din Montafon te bucurie de Sura Kees, precum și de alte specialități din brânză.

Mic-dejun pe munte în Montafon

Traseu de răsfăț culinar

Restaurantul Frööd din valea Brandertal, cu priveliștea sa minunată asupra munților Rätikon, este prima oprire pentru excursioniști.

Traseu de răsfăț culinar

From zero to hero

Sura Kees

O tradiție veche aproape că ar fi dispărut dacă nu ar fi fost reînviată acum 30 de ani. Celții cunoșteau deja brânza acră fermentată, pe scurt: Sura Kees. Cu toate acestea, brânza nu s-a bucurat de multă popularitate pentru o perioadă îndelungată de vreme. Cunoscută în trecut ca brânza săracului, brânza ușoară a fost înlocuită de brânza cu cheag, mai grasă. În lapte se adaugă cheag pentru a induce coagularea. Acesta este modul în care se formează cașul. Cașul este presat în matrițe pentru o maturare ulterioară, care îl face să se solidifice. Brânza fermentată acră, pe de altă parte, este fabricată fără cheag.

Bucătarii de top din regiune apreciază meșteșugul și încorporează brânza în preparatele lor. Astfel că Sura Kees proaspătă se combină perfect cu quinoa și dovlecel și devine rapid o mâncare ușoară de vară. Combinația cu bacon este, de asemenea, foarte populară. Numai că este un pic mai grea.

Specialități din Vorarlberg

Găluște cu brânză

Fiecare vale din Vorarlberg are propria variantă de găluște cu brânză de munte. În Kleinwalsertal, de exemplu, se prepară varianta cu multă brânză de munte aromată.

Rețetă spaetzle cu brânză

Brânza Sura Kees de Montafon

O întreagă vale este spațiul de producție pentru aceste brânzeturi fermentate. În Montafon, acesta reprezintă una dintre cele mai vechi tradiții de brânză din Alpi.

Brânza Sura Kees de Montafon

Riebel din Vorarlberg

Riebel, o specialitate făcută din mălai ușor, este servită în versiunea sa tradițională, dar și sub formă de interpretări contemporane în tapas și deserturi.

Rețete cu Riebel

FAQ

Răsfățul plin de creativitate și arhitectura se regăsește sub forme care mai de care mai diverse în restaurante excepționale, în hanuri tradiționale sau în pivnițele moderne cu brânzeturi, unde poți descoperi secretele din spatele procesului de maturare.

Brânză de munte aromată, Sura Kees fină și brânză obținută din lapte de fân: Vorarlberg și localnicii săi s-au dedicat brânzei. Dar există mult mai multe de descoperit în munți, în văi și pe malul lacului Constanța: restaurante de top, pește din Lacul Constanța sau Riebel tradițional, o specialitate din mălai fin.

Deliciile culinare din Vorarlberg sunt caracterizate de meșteșuguri vechi de secole combinate cu tehnici moderne de prelucrare și maturare. Cooperarea dintre agricultură, producătorii regionali și industria gastronomică și hotelieră a fost întotdeauna foarte strânsă.

O tradiție veche aproape că ar fi dispărut dacă nu ar fi fost reînviată acum 30 de ani. Celții cunoșteau deja brânza acră fermentată, pe scurt: Sura Kees. Cu toate acestea, brânza nu s-a bucurat de multă popularitate pentru o perioadă îndelungată de vreme. Cunoscută în trecut ca brânza săracului, brânza ușoară a fost înlocuită de brânza cu cheag, mai grasă. Brânza fermentată acră, pe de altă parte, este fabricată fără cheag.

Bucătarii de top din Vorarlberg apreciază meșteșugul și încorporează brânza în preparatele lor. Astfel că Sura Kees proaspătă se combină perfect cu quinoa și dovlecel și devine rapid o mâncare ușoară de vară. Combinația cu bacon este, de asemenea, foarte populară.

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale