Descoperă gastronomia din Vorarlberg!
Bucură-te de creativitate!
Creativitate în natură
Când te gândești la specialitățile culinare din Vorarlberg, nu poți să nu te gândești la brânză. Fie că este vorba de brânză alpină și montană maturată picantă, Camembert cremoasă, Sura Kees sau cremă de brânză blândă din lapte de capră sau de oaie - Vorarlberg face inimile iubitorilor de brânză să tresalte de bucurie.
Peisajul cultural al țării, caracterizat prin agricultura tradițională pe trei niveluri, este la fel de divers ca și produsele sale lactate. Meșteșugul vechi de secole combinat cu tehnicile moderne de prelucrare și maturare demonstrează expertiza regiunii Vorarlberg în domeniul brânzeturilor. Cooperarea dintre agricultură, producătorii regionali și industria gastronomică și hotelieră a fost întotdeauna foarte strânsă.
Vorarlberg își invită vizitatorii să calce pe urmele culturii brânzeturilor. Fie că este vorba de drumeții culinare, o vizită la o pășune alpină, savurând mâncăruri preparate inovativ în restaurante excelente, hanuri rustice sau un tur al pivnițelor moderne de brânză, unde te vei minuna de procesul de maturare a roților de brânză. Savoarea plină de creativitate are multe fețe în regiunea Vorarlberg.
Idei de răsfăț în Vorarlberg
Bucătari creativi și restaurante pline de inovație
Creativitate în bucătăriile din Vorarlberg
Ceea ce contează pentru tinerii bucătari sunt produsele proaspete din regiune și prelucrarea cu grijă a alimentelor.
Bucătarul cu distincții toque Wolfgang Mätzler
Gătit FAIR: în mijlocul Bregenzerwald, Wolfgang Mätzler și-a înființat propriul start-up alimentar și aduce în sticlă produse rafinate din regiune.
Experiențe culinare în Vorarlberg
Traseul lung de drumeție pe TraseulCașcavalului
Cum este produs cașcavalul din Bregenzerwald și ce gust are? Această drumeție plăcută și pitorească pe distanțe lungi duce la numeroase lăptării alpine.
Drumeții culinare
Pas cu pas, de la un curs la altul: descoperă peisajul cultural impresionant și bucătăria rafinată în restaurantele montane din Bregenzerwald.
Mic-dejun pe munte, cu priveliște
Mic dejun la 2130 m altitudine: La micul-dejun de pe munte din Montafon te bucurie de Sura Kees, precum și de alte specialități din brânză.
From zero to hero
Sura Kees
O tradiție veche aproape că ar fi dispărut dacă nu ar fi fost reînviată acum 30 de ani. Celții cunoșteau deja brânza acră fermentată, pe scurt: Sura Kees. Cu toate acestea, brânza nu s-a bucurat de multă popularitate pentru o perioadă îndelungată de vreme. Cunoscută în trecut ca brânza săracului, brânza ușoară a fost înlocuită de brânza cu cheag, mai grasă. În lapte se adaugă cheag pentru a induce coagularea. Acesta este modul în care se formează cașul. Cașul este presat în matrițe pentru o maturare ulterioară, care îl face să se solidifice. Brânza fermentată acră, pe de altă parte, este fabricată fără cheag.
Bucătarii de top din regiune apreciază meșteșugul și încorporează brânza în preparatele lor. Astfel că Sura Kees proaspătă se combină perfect cu quinoa și dovlecel și devine rapid o mâncare ușoară de vară. Combinația cu bacon este, de asemenea, foarte populară. Numai că este un pic mai grea.
Specialități din Vorarlberg
Găluște cu brânză
Fiecare vale din Vorarlberg are propria variantă de găluște cu brânză de munte. În Kleinwalsertal, de exemplu, se prepară varianta cu multă brânză de munte aromată.
Brânza Sura Kees de Montafon
O întreagă vale este spațiul de producție pentru aceste brânzeturi fermentate. În Montafon, acesta reprezintă una dintre cele mai vechi tradiții de brânză din Alpi.