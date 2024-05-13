Vorarlberg și localnicii săi s-au dedicat brânzei. Dar există mult mai multe de descoperit în munți, în văi și pe malul lacului Constanța.

Creativitate în natură

Când te gândești la specialitățile culinare din Vorarlberg, nu poți să nu te gândești la brânză. Fie că este vorba de brânză alpină și montană maturată picantă, Camembert cremoasă, Sura Kees sau cremă de brânză blândă din lapte de capră sau de oaie - Vorarlberg face inimile iubitorilor de brânză să tresalte de bucurie.

Peisajul cultural al țării, caracterizat prin agricultura tradițională pe trei niveluri, este la fel de divers ca și produsele sale lactate. Meșteșugul vechi de secole combinat cu tehnicile moderne de prelucrare și maturare demonstrează expertiza regiunii Vorarlberg în domeniul brânzeturilor. Cooperarea dintre agricultură, producătorii regionali și industria gastronomică și hotelieră a fost întotdeauna foarte strânsă.

Vorarlberg își invită vizitatorii să calce pe urmele culturii brânzeturilor. Fie că este vorba de drumeții culinare, o vizită la o pășune alpină, savurând mâncăruri preparate inovativ în restaurante excelente, hanuri rustice sau un tur al pivnițelor moderne de brânză, unde te vei minuna de procesul de maturare a roților de brânză. Savoarea plină de creativitate are multe fețe în regiunea Vorarlberg.