Unde să mănânci vegan și vegetarian la Viena

Eh Wurst - Vegane Würstelbar

Dacă mâncai carne și îți plăceau wurstii înainte să alegi o dietă vegană/vegetariană, nu dispera, Eh Wurst există ca să te bucuri și tu de gustul tradițional austriac!

În micul restaurant de pe Neustiftgasse 81 găsești orice, de la clasicul currywurst și până la bratwurst vegan și hot dog cu varză murată.

Specialitățile lor sunt preparate din alimente organice și regionale, și nu conțin aditivi, deci poți să zici, pentru prima oară în viață, că mănânci sănătos atunci când devorezi un hot dog cu de toate!

Ah, și un mini fun fact care ține de atmosferă: întregul restaurant este foarte instagramabil, se ascultă foarte mult muzică alternative Y2K și, ladies, hear me out... la toaletă găsiți produse igienice gratuite! I know, right?!