Cafenelele se află în ADN-ul vienezilor. Ele au devenit practic o instituție în sine și și-au dezvoltat o cultură proprie. Aici, cafeaua este un stil de viață.

Cafeneaua

Trebuie să experimentezi pentru a înțelege cu adevărat. Scriitorul Stefan Zweig a descris-o ca fiind „un tip special de instituție care nu poate fi comparată cu nicio altă instituție similară din lume”. Și realmente putem spune că în cafenea domnește o atmosferă deosebită, o formă primordială a stării de bine. Deoarece cultura cafenelelor vieneze este atât de unică și plină de povești, UNESCO a recunoscut-o ca patrimoniu cultural imaterial în 2011 erklärt.

Ce face o cafenea vieneză să iasă în evidență?

În niciun alt loc nu este servită cafeaua pe o tavă argintată, mereu alături de un pahar cu apă și de o linguriță de cafea așa cum se cuvine. Interioarele de atunci - mesele din marmură, canapelele tapițate și scaunul Thonet - sunt o altă caracteristică recognoscibilă pe care o poți regăsi și astăzi în aceste cafenele pline de tradiție.

Viena se bucură atât de cafenelele tradiționale, cât și de cafenelele din noul val, unde boaba de cafea este adevăratul VIP. Acestea atrag pasionații de cafea pentru care cafeaua este mult mai mult decât un simplu stimulent.

În cafenele vei întâlni oameni care vor să fie singuri, dar în prezența altora.

Alfred Polgar

Cafenele vieneze cu o istorie îndelungată

În secolul 19, Viena era considerată capitala cafenelelor. Chiar și astăzi, vechea se păstrează cultură a cafenelelor – cu cafea și prăjituri pe scaune Thonet tapițate cu catifea moale și mese de marmură. Nu există un loc mai bun în care să iei pulsul orașului.

Café Central

A doua casă a scriitorului Peter Altenberg era pe atunci magnifica cafenea Central; însă era o casă pe care o împărțea cu alții: aici se adunau intelectuali și artiști.

Café Central

Cafeneaua Sperl

Ziare, mese de biliard și un interior din secolul al XIX-lea: cafeneaua Sperl din apropierea Naschmarkt te răpește și te duce pentru scurt timp în lumea vechii Viene.

Cafeneaua Sperl

Cafeneaua Sacher

Cafeneaua Bel Étage merită o vizită nu numai pentru legendarul Tort Sacher, ci și pentru ambientul pe care îl oferă: candelabre, catifea de un roșu splendid și marmură.

Cafeneaua Sacher

Café Prückel

Interiorul original, datând din anii 50 se împletește cu stilul Art Nouveau: atmosfera din cafeneaua Prückel de pe Ringstraße este pur și simplu unică.

Café Prückel

Café Landtmann

Celebritățile din lumea afacerilor și a politicii s-au bucurat întotdeauna de o discuție la o cafea și o prăjitură în cea mai mare „cafenea locală” din Viena.

Café Landtmann

Cafeneaua Hawelka

Mozart și Beethoven își cântau „muzica de masă” în cea mai veche cafenea din Viena. Din 1824, oaspeții veneau să joace șah și să toasteze cu lichior de ouă.

Cafeneaua Frauenhuber

Cafeneaua Frauenhuber

Dacă nu mă aflu în Café Central, sunt pe drum înspre această cafenea.

Peter Altenberg

Cafeneaua vieneză ca salon de zi pentru artă

Sigmund Freud a făcut-o, la fel ca Andy Warhol, Gustav Klimt și Oskar Kokoschka: toți și-au petrecut multe ore în cafenelele vieneze. Oaspeții veneau și plecau, jucau șah, cărți sau biliard, citeau ziarul sau discutau despre evenimentele mondiale sau despre propriile idei.

Mulți artiști și scriitori foloseau cafeneaua pe post de extensie a propriei case, iar unii chiar își trimiteau corespondența aici. Cafenelele erau văzute drept locuri de socializare în care oamenii ca ei puteau scăpa de atmosfera sumbră din apartamentele mici, reci și întunecate, tipice de altfel la începutul secolului. Cafeneaua Griensteidl, de exemplu, care nu mai există astăzi, a fost locul de întâlnire preferat al unui grup de autori vienezi numit Jung-Wien în 1890, format în jurul lui Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus și Arthur Schnitzler. În cafenea s-au scris chiar și cărți!

Și astăzi? Cafeneaua Vieneză este și va rămâne o instituție. Este încă un loc în care o mare varietate de oameni se pot întâlni pentru o cafea sau un vin alb șprițat, pot discuta și se pot bucura de o companie plăcută. În zilele noastre este foarte posibil ca oaspeții să dea nas în nas cu politicieni în cafeneaua Zum Schwarzen Kameel,, sau cu artiști în cafeneaua Prückel (vizavi de MAK –Muzeul de Artă Aplicată) sau cu actori în cafeneaua Landtmann, aflată direct lângă Burgtheater. Cafeneaua este în continuare considerată a fi o prelungire a propriei sufragerii – un loc pentru o pauză mai scurtă (sau mai lungă), pe care o poți găsi la orice colț de stradă la Viena. Vara, multe dintre cafenele au câteva mese în fața localului; acest loc poartă numele de „Schanigarten“ în germană – numită după proprietarul cafenelei, Gianni Tarroni, care a instituit acest loc în perioada imperială.

Istoria cafenelelor de la Viena

În 1683 Imperiul Otoman încerca, din nou, să captureze Viena. Această bătălie epică a fost purtată de Sfântul Imperiu Roman, condus de Monarhia Habsburgică și de Comunitatea Polono-Lituaniană împotriva otomanilor. După ce armata otomană a fost înfrântă, un general al Comunității Polonezo-Lituaniene a găsit în tabăra otomană abandonată mai mulți saci cu un fel de fasole ciudată. Unii chiar au crezut că ar putea fi hrană pentru cămile sau, mai rău, bălegar de cămilă. Generalul a experimentat cu infuzia amară de atunci, a adăugat zahăr și lapte și, în cele din urmă, creând astfel o nouă băutură: cafeaua. Noua băutură a fost atât de bine primită încât, în 1685, cafenelele s-au deschis rapid în toată Viena și s-a născut faimoasa cultură a cafenelei de acum. În perioada sa de glorie, în anii 1910, Viena găzduia aproximativ 600 de cafenele.

Viena: Cafenelele nocturne

Dacă încă nu vrei să te întorci acasă, atunci aceste cafenele legendare din primul district te așteaptă să te calci pragul chiar și în ore mai târzii din noapte – poate pentru un șpriț sau pentru un melange.

Cafeneaua Korb (deschisă până la 12 noaptea)

Se spune că „cine nu știe de cafeneaua Korb nu cunoaște Viena cu adevărat”. Un loc de întâlnire trendy, cu un salon de artă și de evenimente.

Cafeneaua Korb

Cafeneaua Engländer (deschisă până la 1:00 noaptea)

Un loc de întâlnire popular pentru cititorii de ziare și iubitorii orelor târzii din noapte. Cu locuri liniștite pentru conversații lungi și un bar unde se poate petrece.

Cafeneaua Engländer

Kleines Café (deschisă până la 2:00 noaptea)

O bijuterie în pitoreasca piață Franziskanerplatz pe câțiva metri pătrați, ideală pentru „Fluchtachterl” așadar pentru ultimul pahar cu care închei o seară reușită.

Kleines Café

Cafeneaua Alt Wien (deschisă până la 2:00 noaptea)

Cafenea de noapte și loc de întâlnire al artiștilor, cu o atmosferă de „pub”, unde schnaps-ul se servește în clasicul pahar Achterl.

Cafeneaua Alt Wien

Cafenele clasice din landuri

Este drept că Viena poate fi considerată și capitala cafenelelor, însă și în alte orașe austrice poți avea parte de un răsfăț de cafegiu: Cafeneaua Tomaselli din Salzburg, este cea mai veche cafenea din țară; se pare că istoria acesteia începe undeva în jurul anului 1700. Aici se întâlneau intelectuali pentru a citit ziarul, pentru a discuta sau pentru a juca șah. Cafeneaua Traxlmayer, aflată în centrul orașului Linz, a fost proiectată de un elev al lui Otto Wagner. Aici, dragostea pentru artă răzbate prin toți porii: Cafeneaua este în egală măsură populară pentru sesiunile de lectură și concerte, cât și pentru deliciosul tort Linzer. În orașul Graz, direct pe malul râului Mur, se află Hotelul Weitzer, precum și minunata cafenea cu același nume. Așa cum se cuvine unei cafenele, aceasta poate fi savurată alături de un ștrudel cu mere sau cu brânză dulce. Café Central din Innsbruck oferă oaspeților săi o varietate de specialități din cafea. Atmosfera de cafenea vieneză veche, amplasarea centrală și bucătăria excelentă contribuie la farmecul acestei cafenele.

Noua generație de cafenele vieneze

Mașini de espresso strălucitoare și boabe de cafea ambalate inteligent, provenite din comerțul direct, ideale pentru cafea flat white sau „drip coffee”: noile cafenele-third-wave atrag iubitorii de cafea așa cum cafeneaua vieneză atrăgea odată intelectualii.

Kaffemik

Cafeneaua minimalistă cu propria prăjitorie de cafea din districtul 7 susține idee a de creații progresive, precum cafea din Columbia cu banane și drojdie.

Kaffemik

Kaffeefabrik

În cafeneaua Kaffeefabrik din cel de-al patrulea district vienez te poți bucura de cafea bio, prăjită în propria prăjitorie – și în varianta decaf .

Kaffeefabrik

Kaffeebar Balthasar

Merită să mergi până la această cafenea fie și numai pentru mașina de cafea Marzocco. Meniul te mai răsfață și cu ceaiuri, limonade organice și vinuri selecționate.

Kaffeebar Balthasar

Jonas Reindl

„From farm to cup“: . Numeroase sortimente de cafea de la propria prăjitorie sunt servite în districtele 7, 8 și 9 într-o atmosferă confortabilă.

Jonas Reindl

J. Hornig

Prăjitoria de cafea din Graz cu un aer modern, din districtul 7, lucrează cu metode speciale de obținere a cafelei. Aici te poți răsfăța și cu prăjituri homemade.

J. Hornig

Cafenele noi din landurile austriece

Diferența dintre cultura cafenelelor și cultura cafelei? La cafenea clienții nu merg numai pentru a savura cafeaua. Pe de altă parte, în cafenelele din noua generație exact asta se întâmplă. Din ce în ce mai multe cafenele third-wave îi atrag pe cafegiii pasionați. La Salzburg cafeneaua cu prăjitorie 220 Grad a devenit foarte populară. În cele trei cafenele, barista prepară cafea proaspăt prăjită în conformitate cu toate regulile pe care o impune arta de a prepara cafea. Cafea cultivată organic, comercializată direct, în numeroase sortimente, inclusiv cafea filtru preparată manual: de toate acestea te poți bucura la Graz în rețeaua de cafenele Barista's. Dacă mergi la Linz nu trebuie să ratezi o vizită la cafeneaua Das Bruckner: Cafeneaua, numită după celebrul compozitor, are un interior nou și modern într-o clădire istorică chiar în piața principală. Cafeneaua Coffeekult din Innsbruck, te așteaptă cu creații deosebite din cafea proaspăt prăjită. De altfel, această afacere de familie este recunoscută pentru principiile durabile care îi ghidează în această activitate.

Mic dicționar al cafelei

  • Häferlkaffee
    Cafea la filtru servită într-o cană mai mare cu mâner cu un conținut ridicat de lapte

  • Melange
    jumătate cafea, jumătate lapte 

  • Melange Vienez sau Wiener Melange
    Melange clasic servit cu spumă de lapte

  • Kleiner Schwarzer (denumit și kleiner Mokka)
    cafea mocca simplă în cană mică

  • Großer Schwarzer (denumit și großer Mokka)
    cafea mocca dublă, servită în cană mare

  • Verlängerter (denumirea internațională: Americano)
    un shot de kleiner Schwarzer lungit cu o cantitate egală de apă fierbinte

  • Einspänner
    espresso, apă fierbinte și multă frișcă

  • Kapuziner
    mocca mică cu puțină frișcă lichidă

  • Franziskaner
    mocca mică, apă fierbinte, lapte fierbinte și frișcă

  • Fiaker
    mocca mare în pahar cu mult zahăr și un shot de Sliwowitz sau rom

  • Eiskaffee sau Iced Coffee
    espresso, lapte rece, 2 bile de înghețată de vanilie

FAQ

Cafeneau Frauenhuber din primul district (Innere Stadt/centrul vechi vienez) este considerată a fi cea mai veche cafenea vieneză care este încă deschisă.

Cele mai vechi cafenele vieneze

Printre cafenelele clasice din Viena se numără: Café Frauenhuber, Café Central, Café Sperl, Café Prückel, Café Landtmann, Café Sacher, Café Hawelka și Café Museum.

Cafenele vieneze pline de istorie

Malenage-ul vienez este compus din cafea și lapte, în proporție 50/50. Și se servește cu spumă de lapte deasupra. Este ceea ce s-a importat și în România drept „cappuccino” vienez. Dar odată ce vei încerca adevăratul melange, vei simți diferența de la prima înghițitură.

Către micul dicționar al cafelei

