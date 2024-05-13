Cafenelele vieneze și cultura acestora
Cafeneaua
Trebuie să experimentezi pentru a înțelege cu adevărat. Scriitorul Stefan Zweig a descris-o ca fiind „un tip special de instituție care nu poate fi comparată cu nicio altă instituție similară din lume”. Și realmente putem spune că în cafenea domnește o atmosferă deosebită, o formă primordială a stării de bine. Deoarece cultura cafenelelor vieneze este atât de unică și plină de povești, UNESCO a recunoscut-o ca patrimoniu cultural imaterial în 2011 erklärt.
Ce face o cafenea vieneză să iasă în evidență?
În niciun alt loc nu este servită cafeaua pe o tavă argintată, mereu alături de un pahar cu apă și de o linguriță de cafea așa cum se cuvine. Interioarele de atunci - mesele din marmură, canapelele tapițate și scaunul Thonet - sunt o altă caracteristică recognoscibilă pe care o poți regăsi și astăzi în aceste cafenele pline de tradiție.
Viena se bucură atât de cafenelele tradiționale, cât și de cafenelele din noul val, unde boaba de cafea este adevăratul VIP. Acestea atrag pasionații de cafea pentru care cafeaua este mult mai mult decât un simplu stimulent.
În cafenele vei întâlni oameni care vor să fie singuri, dar în prezența altora.Alfred Polgar
Cafenele vieneze cu o istorie îndelungată
Café Central
A doua casă a scriitorului Peter Altenberg era pe atunci magnifica cafenea Central; însă era o casă pe care o împărțea cu alții: aici se adunau intelectuali și artiști.
Cafeneaua Sperl
Ziare, mese de biliard și un interior din secolul al XIX-lea: cafeneaua Sperl din apropierea Naschmarkt te răpește și te duce pentru scurt timp în lumea vechii Viene.
Cafeneaua Sacher
Cafeneaua Bel Étage merită o vizită nu numai pentru legendarul Tort Sacher, ci și pentru ambientul pe care îl oferă: candelabre, catifea de un roșu splendid și marmură.
Café Prückel
Interiorul original, datând din anii 50 se împletește cu stilul Art Nouveau: atmosfera din cafeneaua Prückel de pe Ringstraße este pur și simplu unică.
Café Landtmann
Celebritățile din lumea afacerilor și a politicii s-au bucurat întotdeauna de o discuție la o cafea și o prăjitură în cea mai mare „cafenea locală” din Viena.
Cafeneaua Hawelka
Mozart și Beethoven își cântau „muzica de masă” în cea mai veche cafenea din Viena. Din 1824, oaspeții veneau să joace șah și să toasteze cu lichior de ouă.
Dacă nu mă aflu în Café Central, sunt pe drum înspre această cafenea.Peter Altenberg
Cafeneaua vieneză ca salon de zi pentru artă
Sigmund Freud a făcut-o, la fel ca Andy Warhol, Gustav Klimt și Oskar Kokoschka: toți și-au petrecut multe ore în cafenelele vieneze. Oaspeții veneau și plecau, jucau șah, cărți sau biliard, citeau ziarul sau discutau despre evenimentele mondiale sau despre propriile idei.
Mulți artiști și scriitori foloseau cafeneaua pe post de extensie a propriei case, iar unii chiar își trimiteau corespondența aici. Cafenelele erau văzute drept locuri de socializare în care oamenii ca ei puteau scăpa de atmosfera sumbră din apartamentele mici, reci și întunecate, tipice de altfel la începutul secolului. Cafeneaua Griensteidl, de exemplu, care nu mai există astăzi, a fost locul de întâlnire preferat al unui grup de autori vienezi numit Jung-Wien în 1890, format în jurul lui Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus și Arthur Schnitzler. În cafenea s-au scris chiar și cărți!
Și astăzi? Cafeneaua Vieneză este și va rămâne o instituție. Este încă un loc în care o mare varietate de oameni se pot întâlni pentru o cafea sau un vin alb șprițat, pot discuta și se pot bucura de o companie plăcută. În zilele noastre este foarte posibil ca oaspeții să dea nas în nas cu politicieni în cafeneaua Zum Schwarzen Kameel,, sau cu artiști în cafeneaua Prückel (vizavi de MAK –Muzeul de Artă Aplicată) sau cu actori în cafeneaua Landtmann, aflată direct lângă Burgtheater. Cafeneaua este în continuare considerată a fi o prelungire a propriei sufragerii – un loc pentru o pauză mai scurtă (sau mai lungă), pe care o poți găsi la orice colț de stradă la Viena. Vara, multe dintre cafenele au câteva mese în fața localului; acest loc poartă numele de „Schanigarten“ în germană – numită după proprietarul cafenelei, Gianni Tarroni, care a instituit acest loc în perioada imperială.
Istoria cafenelelor de la Viena
În 1683 Imperiul Otoman încerca, din nou, să captureze Viena. Această bătălie epică a fost purtată de Sfântul Imperiu Roman, condus de Monarhia Habsburgică și de Comunitatea Polono-Lituaniană împotriva otomanilor. După ce armata otomană a fost înfrântă, un general al Comunității Polonezo-Lituaniene a găsit în tabăra otomană abandonată mai mulți saci cu un fel de fasole ciudată. Unii chiar au crezut că ar putea fi hrană pentru cămile sau, mai rău, bălegar de cămilă. Generalul a experimentat cu infuzia amară de atunci, a adăugat zahăr și lapte și, în cele din urmă, creând astfel o nouă băutură: cafeaua. Noua băutură a fost atât de bine primită încât, în 1685, cafenelele s-au deschis rapid în toată Viena și s-a născut faimoasa cultură a cafenelei de acum. În perioada sa de glorie, în anii 1910, Viena găzduia aproximativ 600 de cafenele.
Viena: Cafenelele nocturne
Cafeneaua Korb (deschisă până la 12 noaptea)
Se spune că „cine nu știe de cafeneaua Korb nu cunoaște Viena cu adevărat”. Un loc de întâlnire trendy, cu un salon de artă și de evenimente.
Cafeneaua Engländer (deschisă până la 1:00 noaptea)
Un loc de întâlnire popular pentru cititorii de ziare și iubitorii orelor târzii din noapte. Cu locuri liniștite pentru conversații lungi și un bar unde se poate petrece.
Kleines Café (deschisă până la 2:00 noaptea)
O bijuterie în pitoreasca piață Franziskanerplatz pe câțiva metri pătrați, ideală pentru „Fluchtachterl” așadar pentru ultimul pahar cu care închei o seară reușită.
Cafenele clasice din landuri
Este drept că Viena poate fi considerată și capitala cafenelelor, însă și în alte orașe austrice poți avea parte de un răsfăț de cafegiu: Cafeneaua Tomaselli din Salzburg, este cea mai veche cafenea din țară; se pare că istoria acesteia începe undeva în jurul anului 1700. Aici se întâlneau intelectuali pentru a citit ziarul, pentru a discuta sau pentru a juca șah. Cafeneaua Traxlmayer, aflată în centrul orașului Linz, a fost proiectată de un elev al lui Otto Wagner. Aici, dragostea pentru artă răzbate prin toți porii: Cafeneaua este în egală măsură populară pentru sesiunile de lectură și concerte, cât și pentru deliciosul tort Linzer. În orașul Graz, direct pe malul râului Mur, se află Hotelul Weitzer, precum și minunata cafenea cu același nume. Așa cum se cuvine unei cafenele, aceasta poate fi savurată alături de un ștrudel cu mere sau cu brânză dulce. Café Central din Innsbruck oferă oaspeților săi o varietate de specialități din cafea. Atmosfera de cafenea vieneză veche, amplasarea centrală și bucătăria excelentă contribuie la farmecul acestei cafenele.
Noua generație de cafenele vieneze
Kaffemik
Cafeneaua minimalistă cu propria prăjitorie de cafea din districtul 7 susține idee a de creații progresive, precum cafea din Columbia cu banane și drojdie.
Kaffeefabrik
În cafeneaua Kaffeefabrik din cel de-al patrulea district vienez te poți bucura de cafea bio, prăjită în propria prăjitorie – și în varianta decaf .
Kaffeebar Balthasar
Merită să mergi până la această cafenea fie și numai pentru mașina de cafea Marzocco. Meniul te mai răsfață și cu ceaiuri, limonade organice și vinuri selecționate.
Jonas Reindl
„From farm to cup“: . Numeroase sortimente de cafea de la propria prăjitorie sunt servite în districtele 7, 8 și 9 într-o atmosferă confortabilă.
Cafenele noi din landurile austriece
Diferența dintre cultura cafenelelor și cultura cafelei? La cafenea clienții nu merg numai pentru a savura cafeaua. Pe de altă parte, în cafenelele din noua generație exact asta se întâmplă. Din ce în ce mai multe cafenele third-wave îi atrag pe cafegiii pasionați. La Salzburg cafeneaua cu prăjitorie 220 Grad a devenit foarte populară. În cele trei cafenele, barista prepară cafea proaspăt prăjită în conformitate cu toate regulile pe care o impune arta de a prepara cafea. Cafea cultivată organic, comercializată direct, în numeroase sortimente, inclusiv cafea filtru preparată manual: de toate acestea te poți bucura la Graz în rețeaua de cafenele Barista's. Dacă mergi la Linz nu trebuie să ratezi o vizită la cafeneaua Das Bruckner: Cafeneaua, numită după celebrul compozitor, are un interior nou și modern într-o clădire istorică chiar în piața principală. Cafeneaua Coffeekult din Innsbruck, te așteaptă cu creații deosebite din cafea proaspăt prăjită. De altfel, această afacere de familie este recunoscută pentru principiile durabile care îi ghidează în această activitate.
Mic dicționar al cafelei
Häferlkaffee
Cafea la filtru servită într-o cană mai mare cu mâner cu un conținut ridicat de lapte
Melange
jumătate cafea, jumătate lapte
Melange Vienez sau Wiener Melange
Melange clasic servit cu spumă de lapte
Kleiner Schwarzer (denumit și kleiner Mokka)
cafea mocca simplă în cană mică
Großer Schwarzer (denumit și großer Mokka)
cafea mocca dublă, servită în cană mare
Verlängerter (denumirea internațională: Americano)
un shot de kleiner Schwarzer lungit cu o cantitate egală de apă fierbinte
Einspänner
espresso, apă fierbinte și multă frișcă
Kapuziner
mocca mică cu puțină frișcă lichidă
Franziskaner
mocca mică, apă fierbinte, lapte fierbinte și frișcă
Fiaker
mocca mare în pahar cu mult zahăr și un shot de Sliwowitz sau rom
Eiskaffee sau Iced Coffee
espresso, lapte rece, 2 bile de înghețată de vanilie