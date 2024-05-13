Cafenelele se află în ADN-ul vienezilor. Ele au devenit practic o instituție în sine și și-au dezvoltat o cultură proprie. Aici, cafeaua este un stil de viață.

Cafeneaua

Trebuie să experimentezi pentru a înțelege cu adevărat. Scriitorul Stefan Zweig a descris-o ca fiind „un tip special de instituție care nu poate fi comparată cu nicio altă instituție similară din lume”. Și realmente putem spune că în cafenea domnește o atmosferă deosebită, o formă primordială a stării de bine. Deoarece cultura cafenelelor vieneze este atât de unică și plină de povești, UNESCO a recunoscut-o ca patrimoniu cultural imaterial în 2011 erklärt.

Ce face o cafenea vieneză să iasă în evidență?

În niciun alt loc nu este servită cafeaua pe o tavă argintată, mereu alături de un pahar cu apă și de o linguriță de cafea așa cum se cuvine. Interioarele de atunci - mesele din marmură, canapelele tapițate și scaunul Thonet - sunt o altă caracteristică recognoscibilă pe care o poți regăsi și astăzi în aceste cafenele pline de tradiție.

Viena se bucură atât de cafenelele tradiționale, cât și de cafenelele din noul val, unde boaba de cafea este adevăratul VIP. Acestea atrag pasionații de cafea pentru care cafeaua este mult mai mult decât un simplu stimulent.