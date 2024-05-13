Regiuni de schi din Austria
Iarnă alpină plină de acțiune

Dacă ești în căutarea unor stațiuni de schi generoase cu instalații moderne de transport pe cablu, Austria este locul potrivit pentru tine. Varietate pe pârtii perfect îngrijite în mijlocul munților care îți taie respirația.

Schiat și snowboarding în Austria: Highlife alpin

Oamenii din Austria își știu bine și își iubesc munții. Acesta este motivul pentru care în Austria schiatul are o tradiție îndelungată. Mai ales în regiunile mari de schi, pârtiile variate cu funparks oferă zile de schi legendare și provocări sportive.

Bucuria de pe pârtie într-o zi însorită rece ca gheața, priveliștea de vis asupra vârfurilor muntoase acoperite cu zăpadă, o vizită la cabană pentru tradiționalul Kaiserschmarren – toate acestea fac parte dintr-o vacanță la schi în Austria. Iar bucuria de pe pârtie este completată de pârtiile perfect pregătite, de instalațiile de transport pe cablu de o eficiență durabilă, precum și de o infrastructură impecabilă. Aceasta este adevărata experiență de iarnă în Austria.

Regiunile de schi ale Austriei: Carving și boarding după cum îți poftește inima

Cele 9 regiuni mari de schi ale Austriei

Regiuni de schi unde ai zăpada garantată – pachet complet cu Winterwonderland

Regiuni de schi pentru familii – bucurie mare pentru cei mici

Regiuni de schi mici dar fermecătoare – pline de șarm și orientate spre durabilitate

Regiuni de schi pentru (re)începători

Regiuni de schi cu wellness inclus: De pe pârtie în băile termale

Regiuni de schi pe ghețar: Bucurie pe schiuri la altitudini mari

Schiat pe timpul nopții în Austria: Carving sub stele

Soarele apune lin – dar bucuria resimțită pe pârtie continuă, transformându-se într-o experiență cu totul și cu totul specială: Schiat nocturn sub cerul înstelat! Iar unele regiuni îți oferă această experiență deosebită. Odată cu lăsarea întunericului, nocturnele luminează pârtiile. Romantic până la cer și înapoi!

Învață pașii corect

Școli de schi din Austria

Mișcările eficiente pe pârtie, folosirea abilă a bețelor, urcarea și coborârea corectă de pe telescaun - începătorii învață toate acestea de la profesioniștii de la școlile de schi austriece:

Evenimente de deschidere ale sezonului de schi în Austria: Cele mai importante evenimente într-un singur loc

Start în sezonul de iarnă

Cum putem aduce vacanța de iarnă și protecția mediului sub aceeași umbrelă

Cum putem aduce vacanța de iarnă și protecția mediului sub aceeași umbrelă?

  • alege regiuni de schi durabile 

  • rezervă hoteluri certificate ecologic 

  • planifică călătoria cu trenul 

  • folosește opțiunile de mobilitate durabilă din regiuni 

  • închiriază echipament de schi (cu standarde eco) 

  • (Din drag pentru natură), rămâi pe pârtie, nu te aventura în afara ei 

  • bucură-te de tot ce este regional, sezonier și ecologic 

  • încearcă activitățile de iarnă de tip slow-winter 

Vacanță ecologică de iarnă

Descoperă ce este mai bun în Austria