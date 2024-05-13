Regiuni de schi din Austria
Iarnă alpină plină de acțiune
Schiat și snowboarding în Austria: Highlife alpin
Oamenii din Austria își știu bine și își iubesc munții. Acesta este motivul pentru care în Austria schiatul are o tradiție îndelungată. Mai ales în regiunile mari de schi, pârtiile variate cu funparks oferă zile de schi legendare și provocări sportive.
Bucuria de pe pârtie într-o zi însorită rece ca gheața, priveliștea de vis asupra vârfurilor muntoase acoperite cu zăpadă, o vizită la cabană pentru tradiționalul Kaiserschmarren – toate acestea fac parte dintr-o vacanță la schi în Austria. Iar bucuria de pe pârtie este completată de pârtiile perfect pregătite, de instalațiile de transport pe cablu de o eficiență durabilă, precum și de o infrastructură impecabilă. Aceasta este adevărata experiență de iarnă în Austria.
Regiunile de schi ale Austriei: Carving și boarding după cum îți poftește inima
Schiat pe timpul nopții în Austria: Carving sub stele
Învață pașii corect
Școli de schi din Austria
Mișcările eficiente pe pârtie, folosirea abilă a bețelor, urcarea și coborârea corectă de pe telescaun - începătorii învață toate acestea de la profesioniștii de la școlile de schi austriece:
Evenimente de deschidere ale sezonului de schi în Austria: Cele mai importante evenimente într-un singur loc
Cum putem aduce vacanța de iarnă și protecția mediului sub aceeași umbrelă
alege regiuni de schi durabile
rezervă hoteluri certificate ecologic
planifică călătoria cu trenul
folosește opțiunile de mobilitate durabilă din regiuni
închiriază echipament de schi (cu standarde eco)
(Din drag pentru natură), rămâi pe pârtie, nu te aventura în afara ei
bucură-te de tot ce este regional, sezonier și ecologic
încearcă activitățile de iarnă de tip slow-winter