Regiuni de schi din Austria

Dacă ești în căutarea unor stațiuni de schi generoase cu instalații moderne de transport pe cablu, Austria este locul potrivit pentru tine. Varietate pe pârtii perfect îngrijite în mijlocul munților care îți taie respirația.

Schiat și snowboarding în Austria: Highlife alpin

Oamenii din Austria își știu bine și își iubesc munții. Acesta este motivul pentru care în Austria schiatul are o tradiție îndelungată. Mai ales în regiunile mari de schi, pârtiile variate cu funparks oferă zile de schi legendare și provocări sportive.

Bucuria de pe pârtie într-o zi însorită rece ca gheața, priveliștea de vis asupra vârfurilor muntoase acoperite cu zăpadă, o vizită la cabană pentru tradiționalul Kaiserschmarren – toate acestea fac parte dintr-o vacanță la schi în Austria. Iar bucuria de pe pârtie este completată de pârtiile perfect pregătite, de instalațiile de transport pe cablu de o eficiență durabilă, precum și de o infrastructură impecabilă. Aceasta este adevărata experiență de iarnă în Austria.