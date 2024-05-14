Seilbahnen in Österreich: Wege zu mehr Nachhaltigkeit
Bergerlebnisse und Panoramablick mit der Bergbahn
Einleitung
Mit der Seilbahn in die Höhe! Österreichs Bergbahnen ermöglichen eindrucksvolle Erlebnisse mit Bergpanorama, spektakulären Aussichtsplattformen und freiem Blick auf die Alpen. Mit der Gondelbahn wird der Weg zum Gipfel für viele Menschen einfacher – oder überhaupt erst zugänglich. Barrierefreie Bergbahnen und die Möglichkeit, den Hund in der Seilbahn mitzunehmen, sorgen für unkomplizierten Komfort.
Zahlreiche Projekte zeigen, welche Maßnahmen Seilbahnbetriebe umsetzen – etwa im Bereich Energie, Technik und Zusammenarbeit. Dazu zählen Investitionen in erneuerbare Energie, energieeffizientere Anlagen sowie Kooperationen mit regionalen Partner:innen. Seilbahnen werden elektrisch betrieben, und in vielen Regionen tragen Photovoltaik- oder Wasserkraftanlagen zur Energieversorgung bei. Viele Beispiele geben Einblick, wie Seilbahnen und Bergbahnen ihre Anlagen Schritt für Schritt weiterentwickeln – damit ihr bequem auf den Berg gelangt – im Winter zum Skifahren und das ganze Jahr, um die Aussicht von oben und die Schönheit der Natur in Österreich zu genießen.
Welche Ansätze setzen Seilbahnen in Österreich um?
Zahlreiche österreichische Seilbahnen setzen seit Jahren auf Innovationen und technische Lösungen:
Geringerer Stromverbrauch: Durch Modernisierung der Anlagen konnte der Energieverbrauch der Branche in den letzten 10 Jahren um rund 20 % reduziert werden.
Erneuerbare Energien: In mehreren Skigebieten kommt Strom aus Wasserkraft zum Einsatz, ergänzt durch Photovoltaikanlagen auf Gebäuden und Bergstationen.
Digitale Schneemessung: GPS-Schneehöhenmessung steuert gezielt Beschneiung und Pistenpflege.
Photovoltaik in Skigebieten: Anlagen auf Dächern und Stationen erzeugen Strom vor Ort.
Anreise ohne Auto: Skibusse, Bahnanschlüsse und E-Ladestationen ermöglichen eine alternative Anreise in vielen Skigebieten.
CO₂-Bilanz im Blick: Ein brancheninterner CO₂-Rechner unterstützt Seilbahnen dabei, Emissionen zu erfassen.
8 nachhaltige Seilbahnen im Sommer und im WinterVon Photovoltaik und energieeffizienter Technik bis zu neuen Mobilitätslösungen: In vielen Skigebieten werden Projekte umgesetzt, die den Seilbahnbetrieb und die Infrastruktur technisch weiterentwickeln und energieeffizienter gestalten.
Silvrettaseilbahn in Ischgl
100 % Ökostrom aus Wasserkraft, Photovoltaik und Geothermie. Energieeffiziente Anlagen, modernes Schneemanagement und ein dichtes Skibusnetz.
Leoganger Bergbahnen
Photovoltaikanlagen, erneuerbare Energie und energieeffiziente Technik. Guter Anschluss an die Bahn sowie E-Mobilität sind der Schlüssel für relaxten Urlaub ohne Auto.
Gasteiner Bergbahnen im Gasteiner Tal
Photovoltaik, ein Solarpark bei der Schlossalmbahn und alternative Treibstoffe für Pistengeräte. Bahnanschluss und E-Mobilität erleichtern die Anreise ohne Auto.
Klimaberg Katschberg
Klimawanderwege, interaktive Stationen und sanfte Mobilität machen die Zusammenhänge von Klima, Natur und Bergen direkt erlebbar.
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental
Mit Photovoltaik, erneuerbarer Energie und energieeffizienter Technik wird Energie bewusst genutzt. Ergänzt durch E-Mobilität und modernes Schneemanagement.
Zillertal Arena
Photovoltaikanlagen, Strom aus erneuerbaren Quellen und E-Ladestationen gehören hier zum Umweltprogramm. Ein kostenloses Skibusnetz unterstützt die Anreise ohne Auto.
Erlebnisberg Golm im Montafon
Die erste solarbetriebene Seilbahn und digitales Energiemanagement nutzen gezielt Energie: 100 % Ökostrom aus Wasserkraft und Photovoltaik versorgen die Anlagen.
10 Skiregionen mit Energie- und MobilitätsprojektenViele Skiregionen zeigen, wie Wintersport und Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit zusammen gedacht werden. Von Wasserkraft und Photovoltaik bis zu öffentlicher Anreise und effizienter Beschneiung entstehen neue Ansätze im alpinen Skisport in Österreich.
Zell am See-Kaprun
Für den Skisport stammt die Energie für Lifte und Anlagen aus 100 % Ökostrom. Bahnanschluss und Mobilitätsangebote erleichtern die Anreise ohne Auto.
Riesneralm Donnersbachwald
Beim Skifahren auf der Riesneralm stammt der Strom für die Anlagen aus eigener Wasserkraft. So wird Energie für Lifte und Infrastruktur direkt in der Region erzeugt.
Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental
Photovoltaik, erneuerbare Energie und energieeffiziente Technik prägen hier das Skifahren. E-Mobilität und modernes Schneemanagement ergänzen das Energiebewusstsein.
Saalbach Hinterglemm
Beim Skifahren in Saalbach Hinterglemm spielen erneuerbare Energie, E-Mobilität und regionale Kreisläufe eine Rolle im Umgang mit Ressourcen in der Bergregion.
Skigebiet Nassfeld
Erneuerbare Energie, moderne Beschneiung und Maßnahmen zur Anreise mit Bus oder Bahn zeigen Wege für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen.
Stubaier Gletscher
Skifahren am Stubaier Gletscher trifft auf Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit: Photovoltaik, energieeffiziente Anlagen und Anreise mit Bus oder Bahn.
Snow Space Salzburg
Teile der Energie stammen aus erneuerbaren Quellen. Energieeffiziente Anlagen und Mobilitätsangebote ergänzen den Umgang mit Ressourcen.
St. Anton am Arlberg
Rund ums Skifahren spielen Energieprojekte und Mobilitätsangebote eine Rolle – Beispiele dafür, wie Nachhaltigkeit in der Bergregion umgesetzt wird.
Zillertal Arena
Photovoltaikanlagen, CO₂-reduzierter Strom und ein gratis Skibusnetz kommen beim Skifahren zum Einsatz. E-Ladestationen erleichtern die Anreise ohne Auto.
Hunde in der Seilbahn
Hunde im Urlaub sind eine großartige Begleitung beim Wandern. In den meisten Seilbahnen können die Vierbeiner mitgenommen werden. Vergesst nie Maulkorb und Leine in der Seilbahn und auf der Wanderung – und erst recht nicht das „Gassi-Sackerl“! In den alpinen Gebieten hat der Schutz von Natur und Tieren schließlich oberste Priorität.
In den Sommer-Bergbahnen in der Tiroler Region Wilder Kaiser, mit Ausblick auf die Kitzbüheler Alpen, sind Hunde willkommen: Hartkaiserbahn Ellmau, Brandstadlbahn Scheffau und die Gondelbahnen Söll-Hochsöll und Hochsöll-Hohe Salve.
In der Region Dachstein Salzkammergut in Oberösterreich gibt es gleich mehrere hundefreundliche Seil- und Gondelbahnen: Bergbahnen Dachstein-Krippenstein, Gosaukammbahn Zwieselalm und Salzbergbahn Hallstatt.
In der Vorarlberger Region Montafon geht’s ganzjährig mit den hundefreundlichen Bergbahnen Montafon auf die Gipfel von Muttersberg, Kristberg, Hochjoch und Co.
Anreise mit der Bahn
Viele Seilbahnen befinden sich in der Nähe von Bahnhöfen der ÖBB oder stellen Shuttle-Services zur Verfügung. Die Mobilitätsprogramme der Pionierstädte und Modellregionen ermöglichen außerdem die bequeme Anreise mit Bus und Bahn – nichts wie rein ins abwechslungsreiche Vergnügen! Besonders gut per Zug und Bus ans öffentliche Netz angebunden sind folgende Seilbahnen und Regionen:
Was bedeutet Reisen mit Blick auf Umwelt und Region?
Ein verantwortungsbewusster Urlaub bedeutet, inspiriert zu werden, Schönes zu erleben – und gleichzeitig Rücksicht auf Natur, Klima und Menschen zu nehmen:
Wer im Urlaub achtsam unterwegs ist, nimmt Rücksicht auf Natur, Landschaft und Menschen in der Region.
Unterkünfte und Mobilität
Wer nachhaltig reist, wählt Unterkünfte mit Nachhaltigkeitszertifikat und sanfte Mobilität.
Wer Urlaub ohne Hürden erwartet, kann in Österreich auf Barrierefreiheit und kulturelle Inklusion zählen.