Vacanță la fermă
Regionalitate, tradiție vie și ospitalitate în mijlocul naturii
Vacanță la țară. Oamenii care iubesc pajiștile și câmpurile, vacile care pasc liniștite și caprele curioase la gard nu își pot imagina ceva mai bun decât o vacanță petrecută la fermă. De fapt, oaspeții nici măcar nu trebuie să părăsească ferma, pentru că sunt atâtea de făcut acolo. Dacă îți place ideea, poți ajuta încă de dimineață, ducând vacile la păscut sau luând ouăle din cuibar. Sau ce ai zice ce o plimbare până în grădina de mirodenii unde vei afla chiar de la soția fermierului despre beneficiile acestor plante minune? Și uite așa, lista de experiențe care te aduc mai aproape de natură și de o vacanță durabilă continuă.
O vacanță la o fermă înseamnă autenticitate, originalitate și căldură, în care sunt imersați toți cei care iau parte la viața de zi cu zi a unei familii de fermieri. Iar asta face ca o vacanță petrecută la fermă să se transforme într-o experiență cu totul și cu totul specială, pe care nu vei uita cu una-cu două.
Vacanțe la fermă pentru toate dorințele
Mâncare și băutură la fermă
O vacanță la fermă în Austria; ei bine, asta este ceva încântător dacă ne gândim la mâncare și băutură. Și chiar la sursă, deoarece cele mai bune produse cresc la nivel local: fructele, legumele și ierburile, pâinea de casă, produsele lactate, sucurile de fructe și alte specialități sunt preparate la fermă. Oaspeții experimentează - și gustă - de unde provin ingredientele și cum sunt create mâncărurile tradiționale din acestea.
Bucătăriile fermelor sunt adevărate comori ale regionalității și durabilității - fiecare fel de mâncare își are propria poveste. Vacanțele la fermă sunt o invitație la a deveni parte a unei povești care are ca punct central bucuria de a fi. În același timp, vacanțele la fermă sensibilizează publicul cu privire la importanța unei agriculturi responsabile.
Idei de ferme într-un peisaj absolut superb
De ce este considerată durabilă o vacanță la fermă?
Vacanțele la fermă sunt exemplul perfect de călătorie durabilă care sprijină ecologia, caracterul regional și aspectele socio-culturale:
Rutele scurte de transport și alimentele regionale reduc contribuie la reducerea emisiilor de CO2.
Agricultura conservă habitatele naturale, promovează biodiversitatea și ecosistemele sănătoase.
Multe ferme s-au angajat să utilizeze în mod conștient apa, energia și materiile prime finite și practică o economie circulară: Alimente sănătoase, plante sănătoase, un sol sănătos, creșterea animalelor în funcție de specie - 365 de zile pe an.
Vacanțele la fermă consolidează cultura și economia locală prin menținerea în viață a modurilor de viață și a meșteșugurilor tradiționale.