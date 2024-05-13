Vacanță la fermă
Regionalitate, tradiție vie și ospitalitate în mijlocul naturii

Vacanța la fermă include următoarele ingrediente: natură, relaxare, aventură și durabilitate. Aici, oamenii cărora le place viața la țară, vor găsi fericirea supremă.

Vacanță la țară. Oamenii care iubesc pajiștile și câmpurile, vacile care pasc liniștite și caprele curioase la gard nu își pot imagina ceva mai bun decât o vacanță petrecută la fermă. De fapt, oaspeții nici măcar nu trebuie să părăsească ferma, pentru că sunt atâtea de făcut acolo. Dacă îți place ideea, poți ajuta încă de dimineață, ducând vacile la păscut sau luând ouăle din cuibar. Sau ce ai zice ce o plimbare până în grădina de mirodenii unde vei afla chiar de la soția fermierului despre beneficiile acestor plante minune? Și uite așa, lista de experiențe care te aduc mai aproape de natură și de o vacanță durabilă continuă.

O vacanță la o fermă înseamnă autenticitate, originalitate și căldură, în care sunt imersați toți cei care iau parte la viața de zi cu zi a unei familii de fermieri. Iar asta face ca o vacanță petrecută la fermă să se transforme într-o experiență cu totul și cu totul specială, pe care nu vei uita cu una-cu două.

Vacanțe la fermă pentru toate dorințele

Vacanța la fermă este ceva pur și simplu extraordinar! Și pentru că preferințele sunt mereu diverse, ai de unde alege din mai multe categorii. Însă ceva au toate în comun: Fiecare fermă are o amplasare specială în peisajul austriac.
Invitat chiar la producători

Mâncare și băutură la fermă

O vacanță la fermă în Austria; ei bine, asta este ceva încântător dacă ne gândim la mâncare și băutură. Și chiar la sursă, deoarece cele mai bune produse cresc la nivel local: fructele, legumele și ierburile, pâinea de casă, produsele lactate, sucurile de fructe și alte specialități sunt preparate la fermă. Oaspeții experimentează - și gustă - de unde provin ingredientele și cum sunt create mâncărurile tradiționale din acestea.

Bucătăriile fermelor sunt adevărate comori ale regionalității și durabilității - fiecare fel de mâncare își are propria poveste. Vacanțele la fermă sunt o invitație la a deveni parte a unei povești care are ca punct central bucuria de a fi. În același timp, vacanțele la fermă sensibilizează publicul cu privire la importanța unei agriculturi responsabile.

Idei de ferme într-un peisaj absolut superb

Terenurile fermelor de calitate aprobată sunt toate de o frumusețe incomparabilă. Amplasate regiuni majoritar alpine, acestea oferă multe priveliști fantastice. Aici găsești numai câteva exemple.

Ferma de vacanță Götzbauernhof din SalzburgerLand

Siedlerhof în Tirol

Plaiknerbauer în Salzkammergut, Austria Superioară

Weinek’s Kellerstöckl din Burgenland

Sonnenhof Maurer din Vorarlberg

Sturm-Archehof din Carintia

Pöllauerhof în Stiria

Podgoria Küssler din Weinviertel, Austria Inferioară

Informații privind protecția climei

De ce este considerată durabilă o vacanță la fermă?

Vacanțele la fermă sunt exemplul perfect de călătorie durabilă care sprijină ecologia, caracterul regional și aspectele socio-culturale:

  • Rutele scurte de transport și alimentele regionale reduc contribuie la reducerea emisiilor de CO2.

  • Agricultura conservă habitatele naturale, promovează biodiversitatea și ecosistemele sănătoase.

  • Multe ferme s-au angajat să utilizeze în mod conștient apa, energia și materiile prime finite și practică o economie circulară: Alimente sănătoase, plante sănătoase, un sol sănătos, creșterea animalelor în funcție de specie - 365 de zile pe an.

  • Vacanțele la fermă consolidează cultura și economia locală prin menținerea în viață a modurilor de viață și a meșteșugurilor tradiționale.

FAQs

  • Conexiunea cu natura: oaspeții pot experimenta îndeaproape natura și viața la țară. De la aerul proaspăt și până la peisajele deosebite, o vacanță la fermă te ține cu siguranță departe de cotidian.

  • Alimente regionale: mâncarea proaspătă, adesea cultivată organic, direct de la fermă, arată cât de plăcută poate fi o alimentație sănătoasă. Multe dintre ferme organizează și cursuri de gătit.

  • Autenticitate: vacanțele la fermă sunt caracterizate de autenticitate și tradiție. Oaspeții pot pătrunde în viața de zi cu zi din mediul rural și pot învăța despre obiceiurile și meșteșugurile tradiționale.

  • Relaxare și liniște: împrejurimile liniștite ale unei ferme sunt ideale pentru relaxare și eliberare de stres.

  • Posibilități de învățare: multe ferme oferă programe educaționale privind agricultura durabilă, ecologia și protecția mediului.

  • Ideale pentru familii: fermele sunt, de regulă spații ideale pentru copii, cu o mulțime de activități distractive și experiențe cu animale potrivite pentru toate vârstele.

Fii aproape de animale, învață despre ierburi, coace pâine cu soția fermierului, ajută la munca din grajd, relaxează-te la locul de joacă: vacanța la fermele pentru copii este o experiență minunată pentru întreaga familie.

Mai multe despre fermele pentru copii

Pe întreg teritoriul Austriei vei găsi ferme ideale pentru persoanele cu dizabilități. Designul bine gândit și detaliile atent coordonate din camere și apartamente fac ca vacanța ta să fie de neuitat. În plus, există numeroase activități pentru persoanele cu dizabilități, atât în aer liber, cât și în spațiile din interior.

Ferme pentru persoane cu dizabilități

