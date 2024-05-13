Castelul Ambras expune și astăzi obiecte de valoare din colecția arhiducelui Ferdinand al II-lea. În același timp, era refugiul soției sale secrete, Philippine Welser.

Castelul Ambras: castelul de basm

Ca într-un basm, Castelul Ambras se înalță pe un deal deasupra orașului Innsbruck, înconjurat de un parc întins. Castelul renascentist este un loc plin de viață, care încântă prin trecutul său bogat în istorie și prin îmbinarea dintre artă, istorie și stilul de viață.

Castelul Ambras era deja un sediu important încă din Evul Mediu. Arhiducele Ferdinand al II-lea a conferit însă domeniului strălucirea de care se bucură astăzi, atunci când, începând din 1564, a transformat castelul medieval inițial în reședința sa somptuoasă. Pentru a adăposti magnificele sale colecții de la Ambras, a dispus construirea Castelului de Jos – o realizare care este considerată primul muzeu din lume.

Descoperiri dintr-o altă epocă

În Castelul de Sus se aflau, pe vremea lui Ferdinand, încăperile de locuit. Astăzi, clădirea găzduiește Galeria de portrete a casei de Habsburg, o atracție de seamă cu capodopere ale lui Velázquez, van Dyck și Rubens. Dar și Camera de artă și curiozități și Sala armurilor readuc Renașterea la viață. Sala Spaniolă, una dintre cele mai frumoase săli de festivități, este folosită vara ca scenă impresionantă pentru concerte. Iar afară, în grădina castelului, printre copaci bătrâni și colțuri ascunse, grădina paradisiacă cu plante te invită să te relaxezi.

Philippine Welser: o femeie care inspiră

Philippine Welser, soția secretă a lui Ferdinand, era mult mai mult decât „stăpâna castelului”. Trăia pentru pasiunile sale: plantele medicinale, grădinile de plante aromatice și arta gătitului. Faimoasa sa „Carte de bucate a lui Philippine Welser”, cel mai vechi manuscris culinar cunoscut scris de o femeie în spațiul germanofon, precum și „Philippinische Badestuben”, păstrate în forma originală, sunt și astăzi martori tăcuți. Acestea povestesc despre simțul pentru sănătate și bunăstare. În același timp, era o binefăcătoare care se dedica cu devotament ajutorării oamenilor – o atitudine față de viață care se simte în fiecare colț al Castelului Ambras.

Fie că este vorba de sălile istorice sau în aer liber: castelul Ambras este un loc în care se povestesc întâmplări mici și mari. Aici se întâlnesc deschiderea către lume și tradiția, inovația și istoria – conferind fiecărei vizite un strop de magie.