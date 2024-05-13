Castelul Ambras
Primul muzeu din lume
Castelul Ambras: castelul de basm
Ca într-un basm, Castelul Ambras se înalță pe un deal deasupra orașului Innsbruck, înconjurat de un parc întins. Castelul renascentist este un loc plin de viață, care încântă prin trecutul său bogat în istorie și prin îmbinarea dintre artă, istorie și stilul de viață.
Castelul Ambras era deja un sediu important încă din Evul Mediu. Arhiducele Ferdinand al II-lea a conferit însă domeniului strălucirea de care se bucură astăzi, atunci când, începând din 1564, a transformat castelul medieval inițial în reședința sa somptuoasă. Pentru a adăposti magnificele sale colecții de la Ambras, a dispus construirea Castelului de Jos – o realizare care este considerată primul muzeu din lume.
Descoperiri dintr-o altă epocă
În Castelul de Sus se aflau, pe vremea lui Ferdinand, încăperile de locuit. Astăzi, clădirea găzduiește Galeria de portrete a casei de Habsburg, o atracție de seamă cu capodopere ale lui Velázquez, van Dyck și Rubens. Dar și Camera de artă și curiozități și Sala armurilor readuc Renașterea la viață. Sala Spaniolă, una dintre cele mai frumoase săli de festivități, este folosită vara ca scenă impresionantă pentru concerte. Iar afară, în grădina castelului, printre copaci bătrâni și colțuri ascunse, grădina paradisiacă cu plante te invită să te relaxezi.
Philippine Welser: o femeie care inspiră
Philippine Welser, soția secretă a lui Ferdinand, era mult mai mult decât „stăpâna castelului”. Trăia pentru pasiunile sale: plantele medicinale, grădinile de plante aromatice și arta gătitului. Faimoasa sa „Carte de bucate a lui Philippine Welser”, cel mai vechi manuscris culinar cunoscut scris de o femeie în spațiul germanofon, precum și „Philippinische Badestuben”, păstrate în forma originală, sunt și astăzi martori tăcuți. Acestea povestesc despre simțul pentru sănătate și bunăstare. În același timp, era o binefăcătoare care se dedica cu devotament ajutorării oamenilor – o atitudine față de viață care se simte în fiecare colț al Castelului Ambras.
Fie că este vorba de sălile istorice sau în aer liber: castelul Ambras este un loc în care se povestesc întâmplări mici și mari. Aici se întâlnesc deschiderea către lume și tradiția, inovația și istoria – conferind fiecărei vizite un strop de magie.
Iubitorii de muzică se bucură de sunetele autentice ale instrumentelor, care sunt adesea încă fabricate după metode tradiționale, în cadrul săptămânilor Festivalului de Muzică Veche în impresionanta Sală Spaniolă.
Arhiducele Ferdinand al II-lea și Philippine Welser-soția sa
Fiind al doilea fiu al împăratului, arhiducele Ferdinand al II-lea ar fi trebuit, de fapt, să se căsătorească cu o altă femeie. În anul 1557, s-a căsătorit în secret cu marea sa iubire, frumoasa Philippine Welser, fiica unui negustor din Augsburg. În acea perioadă, o astfel de căsătorie era posibilă din punct de vedere religios, dar era privită cu dezaprobare de către societate.
Philippine a trăit ascunsă la Castelul Ambras, care îi fusese cedat. Din fericita căsătorie cu Ferdinand al II-lea s-au născut în total patru copii. Aceștia au fost însă excluși de la succesiunea la tronul Habsburgic. Odată cu hirotonirea în calitate de cardinal a fiului lor cel mare, Andreas, cuplul a fost eliberat de către Papă de obligația de a păstra secretul asupra căsătoriei.
Philippine s-a dedicat în special bolnavilor, pe care i-a putut ajuta cu cunoștințele sale despre plante medicinale. În plus, se spune că Philippine Welser ar fi perfecționat prepararea bucatelor făcute în casă și chiar a (co)scris o carte de bucate.
Baia lui Philippine Welser
Aripa pompoasă a castelului destinată băilor nu era doar un loc de refugiu. Baia era considerată și un ritual social: oaspeților li se serveau mâncare și băuturi, și astfel treceau mai multe ore. Și a servit drept pretext binevenit pentru a arunca o privire la corpurile goale – într-o epocă atât de pudică.
Aripa destinată băilor din reședința lui Philippine Welser era amenajată extrem de luxos pentru acea perioadă. Iar baia a devenit o parte integrantă a vieții de zi cu zi a ducesei. Bazinul, cu o adâncime de 1,60 metri, putea fi încălzit nu doar cu un cuptor, ci și cu pietre fierbinți. În apa de baie se adăugau plante medicinale, o pasiune a ducesei, acestea având un rol curativ.
Se pare că viața lui Philippine s-a sfârșit chiar în această cadă. Până în ziua de azi persistă mitul că soacra ei nu a acceptat niciodată faptul că fiul ei s-a căsătorit cu o femeie din clasa de mijloc și că moartea lui Philippine Welser nu a fost una naturală.
Durabilitatea socială și ecologică
Protejarea monumentelor istorice are ca scop conservarea și utilizarea pe termen lung a clădirilor istorice. Prin întreținerea și restaurarea castelelor și palatelor se economisesc resurse precum materialele de construcție și se evită impermeabilizarea solului prin construirea de clădiri noi.
Astfel, conservarea clădirilor istorice valoroase contribuie, pe de o parte, la protecția climei și, pe de altă parte, la păstrarea meșteșugurilor tradiționale. Pentru că materialele și tehnicile de construcție străvechi necesită cunoștințe și abilități vechi.
Accesibilitatea și incluziunea în experiențele artistice și culturale consolidează sustenabilitatea socială și promovează o conviețuire respectuoasă.