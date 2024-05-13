Castelul Ambras
Primul muzeu din lume

Castelul Ambras expune și astăzi obiecte de valoare din colecția arhiducelui Ferdinand al II-lea. În același timp, era refugiul soției sale secrete, Philippine Welser.

Castelul Ambras: castelul de basm

Ca într-un basm, Castelul Ambras se înalță pe un deal deasupra orașului Innsbruck, înconjurat de un parc întins. Castelul renascentist este un loc plin de viață, care încântă prin trecutul său bogat în istorie și prin îmbinarea dintre artă, istorie și stilul de viață.

Castelul Ambras era deja un sediu important încă din Evul Mediu. Arhiducele Ferdinand al II-lea a conferit însă domeniului strălucirea de care se bucură astăzi, atunci când, începând din 1564, a transformat castelul medieval inițial în reședința sa somptuoasă. Pentru a adăposti magnificele sale colecții de la Ambras, a dispus construirea Castelului de Jos – o realizare care este considerată primul muzeu din lume.

Descoperiri dintr-o altă epocă

În Castelul de Sus se aflau, pe vremea lui Ferdinand, încăperile de locuit. Astăzi, clădirea găzduiește Galeria de portrete a casei de Habsburg, o atracție de seamă cu capodopere ale lui Velázquez, van Dyck și Rubens. Dar și Camera de artă și curiozități și Sala armurilor readuc Renașterea la viață. Sala Spaniolă, una dintre cele mai frumoase săli de festivități, este folosită vara ca scenă impresionantă pentru concerte. Iar afară, în grădina castelului, printre copaci bătrâni și colțuri ascunse, grădina paradisiacă cu plante te invită să te relaxezi.

Philippine Welser: o femeie care inspiră

Philippine Welser, soția secretă a lui Ferdinand, era mult mai mult decât „stăpâna castelului”. Trăia pentru pasiunile sale: plantele medicinale, grădinile de plante aromatice și arta gătitului. Faimoasa sa „Carte de bucate a lui Philippine Welser”, cel mai vechi manuscris culinar cunoscut scris de o femeie în spațiul germanofon, precum și „Philippinische Badestuben”, păstrate în forma originală, sunt și astăzi martori tăcuți. Acestea povestesc despre simțul pentru sănătate și bunăstare. În același timp, era o binefăcătoare care se dedica cu devotament ajutorării oamenilor – o atitudine față de viață care se simte în fiecare colț al Castelului Ambras.

Fie că este vorba de sălile istorice sau în aer liber: castelul Ambras este un loc în care se povestesc întâmplări mici și mari. Aici se întâlnesc deschiderea către lume și tradiția, inovația și istoria – conferind fiecărei vizite un strop de magie.

Informații despre castelul Ambras
Amplasare:Innsbruck
Nume:prima mențiune documentară în secolul al X-lea sub denumirea de „Ambras” sau „Omras”
Construit la dorința:arhiducelui Ferdinand al II-lea
Stil arhitectural:renascentist
Perioadă construcție:1564- 1572
Iubitorii de muzică se bucură de sunetele autentice ale instrumentelor, care sunt adesea încă fabricate după metode tradiționale, în cadrul săptămânilor Festivalului de Muzică Veche în impresionanta Sală Spaniolă.

Castelul Ambras din toate perspectivele

Castelul și comorile sale

Un cadou din iubire

Arhiducele Ferdinand al II-lea și Philippine Welser-soția sa

Fiind al doilea fiu al împăratului, arhiducele Ferdinand al II-lea ar fi trebuit, de fapt, să se căsătorească cu o altă femeie. În anul 1557, s-a căsătorit în secret cu marea sa iubire, frumoasa Philippine Welser, fiica unui negustor din Augsburg. În acea perioadă, o astfel de căsătorie era posibilă din punct de vedere religios, dar era privită cu dezaprobare de către societate.

Philippine a trăit ascunsă la Castelul Ambras, care îi fusese cedat. Din fericita căsătorie cu Ferdinand al II-lea s-au născut în total patru copii. Aceștia au fost însă excluși de la succesiunea la tronul Habsburgic. Odată cu hirotonirea în calitate de cardinal a fiului lor cel mare, Andreas, cuplul a fost eliberat de către Papă de obligația de a păstra secretul asupra căsătoriei.

Philippine s-a dedicat în special bolnavilor, pe care i-a putut ajuta cu cunoștințele sale despre plante medicinale. În plus, se spune că Philippine Welser ar fi perfecționat prepararea bucatelor făcute în casă și chiar a (co)scris o carte de bucate.

Wellness în secolul al 16-lea

Baia lui Philippine Welser

Aripa pompoasă a castelului destinată băilor nu era doar un loc de refugiu. Baia era considerată și un ritual social: oaspeților li se serveau mâncare și băuturi, și astfel treceau mai multe ore. Și a servit drept pretext binevenit pentru a arunca o privire la corpurile goale – într-o epocă atât de pudică.

Aripa destinată băilor din reședința lui Philippine Welser era amenajată extrem de luxos pentru acea perioadă. Iar baia a devenit o parte integrantă a vieții de zi cu zi a ducesei. Bazinul, cu o adâncime de 1,60 metri, putea fi încălzit nu doar cu un cuptor, ci și cu pietre fierbinți. În apa de baie se adăugau plante medicinale, o pasiune a ducesei, acestea având un rol curativ.

Se pare că viața lui Philippine s-a sfârșit chiar în această cadă. Până în ziua de azi persistă mitul că soacra ei nu a acceptat niciodată faptul că fiul ei s-a căsătorit cu o femeie din clasa de mijloc și că moartea lui Philippine Welser nu a fost una naturală.

Grădinile și arta castelului Ambras

  • Castelul de Sus

  • Castelul de Jos

  • Sala Spaniolă

  • Camera cu comori

  • Camera cu antichități

  • Colecția de sticlă Strasser

  • Galeria de portrete ale Habsburgilor

  • Baia lui Philippine Welser

  • Camera armurilor eroice și a turnirurilor

  • Camera armurilor personale și camera turcească

  • Camera armurilor baroce

  • Camera mică a armurilor

  • Grădina paradisiacă cu plante

  • Grădina Keuchgarten

  • Capela Sfântul Nicolae

  • Grota lui Bacchus

Sala Spaniolă, plină de culoare și lumină, este o clădire renascentistă de tip sală, construită independent. Atât dimensiunile sale impresionante, de 43 pe 13 metri, cât și amenajarea pitorească a celor 27 de portrete ale prinților tirolezi, friza de pe laturile frontale ale sălii, precum și ușile batante și tavanul casetat din lemn cu intarsii o fac să fie atât de specială.

Cu o istorie care datează încă din secolul al X-lea, Castelul Ambras emană o aură fascinantă a vremurilor de demult. Astfel, de-a lungul istoriei, diverse personalități au locuit la Castelul Ambras.

Inițial, castelul a aparținut conților de Andechs din Bavaria Superioară. Ulterior, castelul a servit drept reședință pentru membrii dinastiei Habsburgilor, precum și drept loc de păstrare a colecțiilor de artă. Cei mai cunoscuți locuitori au fost arhiducele Ferdinand al II-lea și soția sa secretă, Philippine Welser. După moartea arhiducelui Ferdinand al II-lea, a intrat în posesia împăratului Rudolf al II-lea. În 1855, arhiducele Karl Ludwig, fratele împăratului Franz Joseph, a dispus transformarea castelului în reședința sa de vară.

Philippine Welser era fiica unui negustor din Augsburg. În 1557, a devenit soția arhiducelui Ferdinand al II-lea. Ea era stăpâna castelului Ambras, întrucât soțul ei îi cedase castelul pentru a-i asigura protecția. Ea purta titlurile de marchiză de Burgau, contesă de Nellenburg și contesă de Ober- și Niederhohenberg.

Cu trenul spre castelul Ambras
Informații privind protecția climei

Durabilitatea socială și ecologică

Protejarea monumentelor istorice are ca scop conservarea și utilizarea pe termen lung a clădirilor istorice. Prin întreținerea și restaurarea castelelor și palatelor se economisesc resurse precum materialele de construcție și se evită impermeabilizarea solului prin construirea de clădiri noi.

Astfel, conservarea clădirilor istorice valoroase contribuie, pe de o parte, la protecția climei și, pe de altă parte, la păstrarea meșteșugurilor tradiționale. Pentru că materialele și tehnicile de construcție străvechi necesită cunoștințe și abilități vechi.

Accesibilitatea și incluziunea în experiențele artistice și culturale consolidează sustenabilitatea socială și promovează o conviețuire respectuoasă.

Te-ar mai putea interesa și

