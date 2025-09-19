Călătorește într-un mod durabil
Vacanță în Austria cu responsabilitate
În Austria, natura dă tonul: peisaje protejate, lacuri de scăldat curate și regiuni naturale neatinse. Pădurile și pășunile alpine sunt îngrijite cu atenție, apele sunt menținute curate, zonele naturale sunt protejate, iar biodiversitatea este promovată. Regiunile Austriei, precum și gazdele de aici ne arată ce înseamnă să te gândești cu adevărat la generațiile viitoare și să acționezi în consecință. Această responsabilitate generează în mod continuu inovații durabile, precum conceptele de mobilitate și utilizarea surselor de energie regenerabile.
În Austria este foarte ușor să te bucuri de o natură intactă și curată – în munți, pe pășuni, lângă apă sau în pădure. O contribuție importantă în acest sens o au oamenii care trăiesc aici. Ei își iau foarte în serios datoria de a proteja în mod durabil toate bogățiile naturale. Toți oaspeții sunt invitați să facă la fel.
Protecția climei&o bună conviețuire
Ce înseamnă să călătorești într-un mod durabil?
Cei care reușesc acasă să concilieze confortul propriu cu responsabilitatea față de mediu vor, în mod firesc, să călătorească în mod durabil. O vacanță ecologică înseamnă să te lași inspirat/ă și să trăiești experiențe frumoase, respectând în același timp natura, protejând clima și interacționând armonios cu oamenii care trăiesc în regiunea de vacanță:
Natură
Cei care călătoresc în mod durabil tratează natura intactă și peisajele culturale îngrijite cu respect și responsabilitate.
Cazări & mobilitate
Cei care călătoresc în mod durabil aleg cazări cu un certificat de durabilitate și mobilitate ecologică.
Durabilitatea socio-culturală
Cei care călătoresc în mod durabil sunt deschiși la înțelegerea reciprocă și pot conta pe accesibilitate și incluziune culturală.
Sfaturi și informații cu privire la călătorii durabile
Vacanță incluzivă
Hoteluri și restaurante accesibile, muzee incluzive și excursii fără griji în cele mai frumoase regiuni ale Austriei - vacanțe confortabile pentru toată lumea.
Protejarea monumentelor istorice = protejarea mediului
Protejarea monumentelor istorice este sinonimă cu durabilitatea socio-culturală. De aceea, conservarea clădirilor istorice este o inițiativă remarcabilă în Austria.
Omul în centrul de interes
Fair Play în destinația de vacanță Austria
Cheia dreptății este adesea o bună conviețuire. De aceea, în Austria, țara de vacanță, se aplică următoarele: fair play pentru o societate incluzivă, în care toate persoanele implicate își asumă responsabilitatea:
Cine contribuie la fair play-ul durabilității socio-culturale?
Oaspeții: călătorește în mod durabil cine își reduce la minimum amprenta de carbon și ține cont și de bunăstarea celorlalți.
Gazdele, care se angajează să promoveze înțelegerea reciprocă în materie de accesibilitate și incluziune, dar și echitatea pentru echipa lor.
Regiunile: acestea asigură măsuri ecologice, prin păstrarea de peisaje intacte, ape curate, precum și utilizarea de energii regenerabile și protecția monumentelor.
Protejând natura, o apreciezi total
Vacanță pentru multe generații
În Austria, natura dă tonul: peisaje protejate, lacuri de scăldat curate și regiuni naturale neatinse În plus, Austria, pionieră în agricultura ecologică, se află în fruntea clasamentului european al suprafețelor cultivate ecologic, biodiversitatea jucând un rol important în acest sens.
În multe locuri, oamenii trăiesc conștienți de bogățiile ecologice pe care le au, iar angajamentul lor este pe măsură: pădurile și pășunile alpine sunt îngrijite cu atenție, apele sunt menținute curate, zonele naturale sunt protejate, iar biodiversitatea este promovată. Conservarea acestor habitate pentru oameni, animale și plante este o măsură orientată spre viitor. Este o bucurie să vezi că între bunăstarea personală și responsabilitate se poate crea o punte durabilă.
Vacanță în și cu natura Austriei
Mobilitate și protejarea resurselor.
Vacanță ecologică de iarnă
Este posibil ca vacanța de iarnă să fie ecologică în vreun fel? În Austria răspunsul la această întrebare este „da!” Pe de o parte, prin implicarea fiecărui oaspete în parte, pe de altă parte, prin schimbări și dezvoltări ample ale unor regiuni întregi. Astfel, multe dintre regiunile de sporturi de iarnă din zona alpină sunt pionieri în demonstrarea modului în care schiul poate fi practicat în armonie cu natura. Astfel, se acordă o atenție egală oamenilor, animalelor și naturii – și, prin urmare, și generațiilor viitoare.
Multe dintre măsuri se aplică deja: de la reducerea emisiilor de CO₂ prin mobilitate durabilă și utilizarea surselor de energie regenerabile până la zăpadă artificială care protejează resursele.