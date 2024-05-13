Lacul Neusiedler
Înoată, navighează și descoperă lumea păsărilor din cel mai mare lac de stepă din Europa
Un lac unic de stepă, ale cărui ape puțin adânci, înconjurate de stuf, transmit o senzație de spațiu și liniște. Spre deosebire de lacurile alpine din Austria, lacul Neusiedler își captivează vizitatorii cu un peisaj deschis, care pare aproape infinit. Acesta este înconjurat de dealuri domoale și podgorii. Este tare frumos aici. Tihnit și cu peisaje line. Aici, turiștii se bucură de un amestec de natură și cultură: Burgenland este o regiune renumită pentru vinurile sale excelente – restaurantele confortabile situate direct pe malul lacului sunt, prin urmare, ideale pentru a savura o băutură relaxantă la apusul soarelui. Dacă preferi activitățile mai dinamice, aici te poți folosi de traseele bine amenajate pentru ciclism sau poți practica navigația și surfingul, beneficiind de condiții de vânt ideale în majoritatea cazurilor.
Observatorii de păsări se poartă cu grijă și fac totul în liniște în Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel. Liniștea, răbdarea și concentrarea fac parte din „safari-urile de birdwatching” organizate în mod profesionist. Aici se desfășoară un spectacol al naturii după altul. Deoarece există șanse mari să observi, sub îndrumarea rangerilor instruiți ai parcului național, câteva dintre cele 340 de specii de păsări din zona lacului de stepă din Burgenland.
Idei pentru scăldat și ștranduri pe lacul Neusiedler
Ștrandul Podersdorf
Aici copiii decid clar ce se face! O tură de SUP, surfing sau bălăceală după voia inimii?
Seebad Illmitz
Cei care caută farmecul tipic al regiunii Panonia îl vor găsi aici, în inima Parcului Național Neusiedler See-Seewinkel. Te invităm să îl descoperi „pe viu”!
Ștrandul Neusiedl am See
„Marea vienezilor” este denumirea pe care o poartă lacul Neusiedler din 1927, când a fost inaugurată prima stațiune balneară – astăzi o stațiune modernă și liniștită.
Idei pentru scăldat și închiriere de bărci în lumea acvatică a regiunii Burgenland
Repere de neratat pe malul lacului Neusiedler
Traseul de ciclism Neusiedler See: traseul popular de ciclism din jurul lacului de stepă
Birdwatching pe malul lacului Neusiedler
Prigoria
Numai culoare din cap până-n picioare! Prigoriile își petrec iarna în Africa și vin în vizită vara pentru a-și depune ouăle și a le cloci în liniște.
Nagâțul
Un mesager de încredere al primăverii! Nagâțul se reproduce în regiune până în noiembrie. Sunetele pe care pasărea le scoate sunt inconfundabile.
Lopătarul alb
90 de perechi reproducătoare populează lacul Neusiedler – un loc de reproducere deosebit de important pentru lopătarii albi, această specie rară.
Dropia
Este cea mai grea pasăre zburătoare din lume, cu o greutate de până la 16 kilograme. Specia este în pericol la nivel mondial, însă poate fi observată în mlaștinile joase.
Gastronomie și vin
Mereu a fost așa de bun! Tavernele au o tradiție specială în Burgenland. Localurile tradiționale, conduse de viticultori, sunt parte integrantă din cultura gastronomică a regiunii Burgenland.
Specialitățile tipice, de obicei preparate în casă, se savurează în grădina localului. Iar acestea sunt servite de vinul produs chiar de viticultor. Îți recomandăm specialitățile din carne și mezeluri, varietatea de brânzeturi, legumele proaspete și salatele!
Vița de vie adoră clima panonică
Rutele viticole din Burgenland acoperă aproximativ 14.000 de hectare de podgorii. Regiunea Burgenland poate fi considerată mică, dar este impresionantă în calitate de a doua cea mai mare regiune viticolă din Austria! Și această dimensiune se referă atât la suprafață, cât și la calitate. Vinul din Burgenland este excelent datorită solurilor extraordinare, climatului cald și uscat din Panonia și a lacului Neusiedler, care acumulează căldura și umiditatea aerului.
Rutele viticole ...
Calitate premiată
Cine călătorește pe malul lacului Neusiedler See nu poate trece cu vederea vinul – desigur, asta dacă ești un iubitor al vinurilor de calitate. Burgenland este cunoscut pentru viticultorii săi exigenți și pentru excelentele sale „Heurige”, adică taverne de vin. Mulți dintre ei produc vinuri care reflectă originea lor. Pentru ca acest lucru să reușească, trei factori trebuie să se îmbine și să formeze un întreg fără cusur: solurile bune pe care cresc vița de vie, clima și, de asemenea, viticultorii înșiși, care produc vinul.
Astfel se obțin vinuri albe excelente, precum Pinot blanc, Chardonnay și Welschriesling, precum și vinuri roșii corpolente, precum Blaue Zweigelt, cuvée-uri versatile, Blaufränkische și Merlot.
6 podgorii excelente:
Localuri cool de vară pe malul lacului Neusiedler
Localul Fritz din Weiden
La Fritz ai mereu parte de ceva interesant! Că este vorba de specialități, de petreceri sau de nunți. Locul este minunat, iar priveliștea este divină.
Restaurant Strandhaus Mörbisch
Situat direct pe malul lacului, aici au loc în mod regulat evenimente cu muzică live. Vino și bucură-te de atmosfera relaxată.
Seejungfrau Jois
Atmosferă relaxată, priveliște superbă asupra bărcilor cu pânze și o panoramă de vis asupra apusului de soare.
Natura în cea mai pură formă a sa
Lacuri sărate, zone cu stuf și o incredibilă diversitate de specii – Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel este un spațiu natural plin de contraste și surprize. Cine dorește să îl înțeleagă, se poate alătura unui tur ghidat de rangeri.
Rangerii experimentați ai parcului național te conduc pe jos către locuri ascunse, îți povestesc despre păsările migratoare, vitele sălbatice și plantele rare – și îți deschid ochii către ceea ce este special în lucrurile aparent neînsemnate. Punctul de plecare este centrul de informare din Illmitz – un loc ideal pentru a descoperi lacul vast și liniștit de stepă.
Spații speciale de cazare
The Parcel Hotel
Cazare în tiny houses, cu o superbă grădină cu pomi fructiferi.
Art Boutique Hotel
Cazare într-o casă istorică burgheză.
Das Refugium
Cazare în stil modern zen cu piscină.
Vila Vita Pannonia
Cazare în bungalouri exclusiviste.
Hotel Knappenstöckl
Cazare în castel.