Fâșiile de stufăriș, lacurile sărate și câmpiile din parcul național alternează cu podgoriile însorite: aici, paradisul natural este în armonie perfectă cu Lebensgefühl.

Un lac unic de stepă, ale cărui ape puțin adânci, înconjurate de stuf, transmit o senzație de spațiu și liniște. Spre deosebire de lacurile alpine din Austria, lacul Neusiedler își captivează vizitatorii cu un peisaj deschis, care pare aproape infinit. Acesta este înconjurat de dealuri domoale și podgorii. Este tare frumos aici. Tihnit și cu peisaje line. Aici, turiștii se bucură de un amestec de natură și cultură: Burgenland este o regiune renumită pentru vinurile sale excelente – restaurantele confortabile situate direct pe malul lacului sunt, prin urmare, ideale pentru a savura o băutură relaxantă la apusul soarelui. Dacă preferi activitățile mai dinamice, aici te poți folosi de traseele bine amenajate pentru ciclism sau poți practica navigația și surfingul, beneficiind de condiții de vânt ideale în majoritatea cazurilor.