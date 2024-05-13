Lacul Neusiedler
Înoată, navighează și descoperă lumea păsărilor din cel mai mare lac de stepă din Europa

Fâșiile de stufăriș, lacurile sărate și câmpiile din parcul național alternează cu podgoriile însorite: aici, paradisul natural este în armonie perfectă cu Lebensgefühl.

Un lac unic de stepă, ale cărui ape puțin adânci, înconjurate de stuf, transmit o senzație de spațiu și liniște. Spre deosebire de lacurile alpine din Austria, lacul Neusiedler își captivează vizitatorii cu un peisaj deschis, care pare aproape infinit. Acesta este înconjurat de dealuri domoale și podgorii. Este tare frumos aici. Tihnit și cu peisaje line. Aici, turiștii se bucură de un amestec de natură și cultură: Burgenland este o regiune renumită pentru vinurile sale excelente – restaurantele confortabile situate direct pe malul lacului sunt, prin urmare, ideale pentru a savura o băutură relaxantă la apusul soarelui.  Dacă preferi activitățile mai dinamice, aici te poți folosi de traseele bine amenajate pentru ciclism sau poți practica navigația și surfingul, beneficiind de condiții de vânt ideale în majoritatea cazurilor.

Observatorii de păsări se poartă cu grijă și fac totul în liniște în  Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel. Liniștea, răbdarea și concentrarea fac parte din „safari-urile de birdwatching” organizate în mod profesionist. Aici se desfășoară un spectacol al naturii după altul. Deoarece există șanse mari să observi, sub îndrumarea rangerilor instruiți ai parcului național, câteva dintre cele 340 de specii de păsări din zona lacului de stepă din Burgenland.

Scurte informații despre lacul Neusiedler
Altitudine:115 m
Adâncime:1 m (valoare medie) până la 2 m (valoare maximă)
Suprafață:320 km² (dintre care 180 km² centură de stuf)
Distanță:36 km
Lățime:12 km
Lungime mal:117,5 km
Temperatură:21° până la 27° C
Cel mai bun moment pentru a vizita
Tot anul
Ideal pentru
Families și Couples

Idei pentru scăldat și ștranduri pe lacul Neusiedler

Ștrandul Podersdorf

Aici copiii decid clar ce se face! O tură de SUP, surfing sau bălăceală după voia inimii?

Ștrandul Podersdorf

Seebad Illmitz

Cei care caută farmecul tipic al regiunii Panonia îl vor găsi aici, în inima Parcului Național Neusiedler See-Seewinkel. Te invităm să îl descoperi „pe viu”!

Seebad Illmitz

Ștrandul Neusiedl am See

„Marea vienezilor” este denumirea pe care o poartă lacul Neusiedler din 1927, când a fost inaugurată prima stațiune balneară – astăzi o stațiune modernă și liniștită.

Ștrandul Neusiedl am See

Seebad Rust

Îți plac sporturile nautice sau preferi mai degrabă să te relaxezi? Cel mai important: să fii departe de rutină. Apoi, o cafea melange cu vedere la lac. Ce priveliști!

Seebad Rust

Idei pentru scăldat și închiriere de bărci în lumea acvatică a regiunii Burgenland

Activități acvatice de neratat

Repere de neratat pe malul lacului Neusiedler

Libertate pe valuri la windsurfing în Podersdorf

Cu barca cu pânze, alunecând ușor spre apusul soarelui

Descoperă cursuri, școli și închiriere de kitesurf

Pe SUP pe lacul liniștit

Distracție pe cinste în St. Margarethen

Alpinism în parcul de aventuri de la Andreasberg

Descoperă viața princiară din castelul Esterházy

Întreprinde un pelerinaj

Seewinkel Safaris – experiențe speciale în natură

Cu trăsura prin stepă

Observă frumusețea măgarilor albi

Traseul de ciclism Neusiedler See: traseul popular de ciclism din jurul lacului de stepă

Traseul de ciclism Neusiedler See

Birdwatching pe malul lacului Neusiedler

Pentru observarea păsărilor, nu există un loc mai potrivit decât zona din jurul lacurilor sărate din Seewinkel și centura de stuf din jurul lacului Neusiedler See. Acestea sunt animalele pe care le poți descoperi.

Prigoria

Numai culoare din cap până-n picioare! Prigoriile își petrec iarna în Africa și vin în vizită vara pentru a-și depune ouăle și a le cloci în liniște. 

Mai multe despre prigorie

Nagâțul

Un mesager de încredere al primăverii! Nagâțul se reproduce în regiune până în noiembrie. Sunetele pe care pasărea le scoate sunt inconfundabile.

Mai multe despre nagâț

Lopătarul alb

90 de perechi reproducătoare populează lacul Neusiedler – un loc de reproducere deosebit de important pentru lopătarii albi, această specie rară.

Mai multe despre lopătarul alb

Dropia

Este cea mai grea pasăre zburătoare din lume, cu o greutate de până la 16 kilograme. Specia este în pericol la nivel mondial, însă poate fi observată în mlaștinile joase.

Mai multe despre dropie

Gâsca de vară

Comunitatea mai presus de toate! Aceste păsări extrem de sociabile îngrijesc și puii altor specii într-un fel de „grădiniță”.

Mai multe despre gâsca de vară

Gastronomie și vin

Tavernele tradiționale

Mereu a fost așa de bun! Tavernele au o tradiție specială în Burgenland. Localurile tradiționale, conduse de viticultori, sunt parte integrantă din cultura gastronomică a regiunii Burgenland. 

Specialitățile tipice, de obicei preparate în casă, se savurează în grădina localului. Iar acestea sunt servite de vinul produs chiar de viticultor. Îți recomandăm specialitățile din carne și mezeluri, varietatea de brânzeturi, legumele proaspete și salatele! 

Idei de taverne

Vița de vie adoră clima panonică

Rutele de vin din Burgenland

Rutele viticole din Burgenland acoperă aproximativ 14.000 de hectare de podgorii. Regiunea Burgenland poate fi considerată mică, dar este impresionantă în calitate de a doua cea mai mare regiune viticolă din Austria! Și această dimensiune se referă atât la suprafață, cât și la calitate. Vinul din Burgenland este excelent datorită solurilor extraordinare, climatului cald și uscat din Panonia și a lacului Neusiedler, care acumulează căldura și umiditatea aerului.

Rutele viticole ... 

Calitate premiată

Podgorii pe malul lacului Neusiedler

Cine călătorește pe malul lacului Neusiedler See nu poate trece cu vederea vinul – desigur, asta dacă ești un iubitor al vinurilor de calitate. Burgenland este cunoscut pentru viticultorii săi exigenți și pentru excelentele sale „Heurige”, adică taverne de vin. Mulți dintre ei produc vinuri care reflectă originea lor. Pentru ca acest lucru să reușească, trei factori trebuie să se îmbine și să formeze un întreg fără cusur: solurile bune pe care cresc vița de vie, clima și, de asemenea, viticultorii înșiși, care produc vinul.


Astfel se obțin vinuri albe excelente, precum Pinot blanc, Chardonnay și Welschriesling, precum și vinuri roșii corpolente, precum Blaue Zweigelt, cuvée-uri versatile, Blaufränkische și Merlot.

 6 podgorii excelente:

Sfat: Vizitează Academia Vinului din Austria, în Rust!

Localuri cool de vară pe malul lacului Neusiedler

Localul Fritz din Weiden

La Fritz ai mereu parte de ceva interesant! Că este vorba de specialități, de petreceri sau de nunți. Locul este minunat, iar priveliștea este divină.

Fritz

Vinăria Sloboda din Podersdorf

Tavernă cu tradiție, cu vinuri din regiune și degustări în blind.

Vinăria Sloboda

Restaurant Strandhaus Mörbisch

Situat direct pe malul lacului, aici au loc în mod regulat evenimente cu muzică live. Vino și bucură-te de atmosfera relaxată.

Strandhaus

Seejungfrau Jois

Atmosferă relaxată, priveliște superbă asupra bărcilor cu pânze și o panoramă de vis asupra apusului de soare.

Seejungfrau

Neuer Strand

Localul „Neuer Strand” Breitenbrunn îți va îndeplini orice dorință: de la camping și gastronomie impecabilă până la băuturi savuroase și activități sportive.

Neuer Strand

Natura în cea mai pură formă a sa

Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel

Lacuri sărate, zone cu stuf și o incredibilă diversitate de specii – Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel este un spațiu natural plin de contraste și surprize. Cine dorește să îl înțeleagă, se poate alătura unui tur ghidat de rangeri.

Rangerii experimentați ai parcului național te conduc pe jos către locuri ascunse, îți povestesc despre păsările migratoare, vitele sălbatice și plantele rare – și îți deschid ochii către ceea ce este special în lucrurile aparent neînsemnate. Punctul de plecare este centrul de informare din Illmitz – un loc ideal pentru a descoperi lacul vast și liniștit de stepă.

Parcul Național Neusiedler See

Spații speciale de cazare

The Parcel Hotel

Cazare în tiny houses, cu o superbă grădină cu pomi fructiferi.

The Parcel Hotel

Art Boutique Hotel

Cazare într-o casă istorică burgheză.

Art Boutique Hotel

Das Refugium

Cazare în stil modern zen cu piscină.

Das Refugium

Vila Vita Pannonia

Cazare în bungalouri exclusiviste.

Vila Vita Pannonia

Hotel Knappenstöckl

Cazare în castel.

Hotel Knappenstöckl

FAQs

Denumit cu drag de localnici „Lacul Cappuccino”, lacul Neusiedler are o culoare maro lăptoasă. Dar nu îți face griji! Sub absolut nicio formă nu putem afirma că lacul este „murdar”. Dimpotrivă: lacul Neusiedler se bucură de o calitate excelentă a apei pentru scăldat! 

Apa tulbure are o explicație plauzibilă în spate: Neusiedler este un lac de stepă. Caracteristicile tipice sunt un bazin plat și un nivel al apei foarte variabil, în funcție de precipitații și evaporare. Din acest motiv, lacul Neusiedler nu este deloc adânc, adâncimea maximă fiind de numai doi metri, chiar și în mijlocul lacului (prin urmare, să nu sări niciodată cu capul înainte în lac!). Valurile agită solul, iar particulele în suspensie se învârt continuu în apă. Fundul lacului nu este format din pietriș, ci din noroi. 

Și acesta este tot secretul său – deloc tulburător.

  1. Centura sa de stuf este – după Delta Dunării – a doua cea mai mare suprafață continuă de stuf din Europa.

  2. Zonele naturale sunt foarte variate: stufărișuri, pajiști lângă lac, bălți sărate, care se usucă periodic.

  3. Fauna și flora de aici sunt extraordinare! În jurul lacului Neusiedler pot fi găsite specii de animale și plante alpine, panonice, asiatice, mediteraneene și nordice.

  4. La malul lacului pasc vite gri de stepă, măgari albi și cai Przewalski pentru conservarea naturii. 

  5. Lacul de stepă traversează granița dintre regiunea austriacă Burgenland și Ungaria.

  6. Lacul Neusiedler este cel mai vestic lac de stepă din Europa și cel mai mare lac din Austria. Regiunea și parcul național sunt înscrise în Patrimoniul Mondial.

  7. Aceasta este și cea mai caldă regiune din Austria. Aproximativ 60 de zile fierbinți de vară pe an creează condiții ideale pentru viticultură, floră și faună.

  8. Malul estic al lacului este una dintre regiunile din Europa cu cel mai mult vânt. Vântul de sud, în special, este foarte apreciat de pasionații de sporturi nautice.

Acum 16 milioane de ani, actualul bazin al Vienei și părți din Câmpia Ungară erau acoperite de ocean. Marea liberă s-a retras și a rămas o apă interioară, care a trebuit mai întâi elimine conținutul de sare înainte ca prima vegetație să poată încolți în Seewinkel. Apoi evoluția a durat mult timp. Și abia acum 13.000 de ani s-a format un lac clasic de stepă, care se usca mereu și se umplea cu apă de ploaie.


Celebrele soluri sărate s-au format prin diferite procese legate de temperatură, precipitații, evaporare, apă freatică și perioade de secetă. În astfel de locuri sărate supraviețuiesc doar plante speciale, care se pot adapta. De aceea, lacul Neusiedler este atât de unic în ceea ce privește diversitatea speciilor.

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria