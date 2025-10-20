Graz iarna
Vacanța de iarnă în capitala răsfățului culinar: târgurile de Crăciun din oraș
Iarna, și mai ales în perioada Crăciunului, Graz se transformă într-o poveste de iarnă: pe peste tot vezi luminițe, iar locurile istorice din oraș strălucesc în hainele lor de sărbătoare. Târgurile de Advent te atrag cu aromele îmbietoare de punci și turtă dulce, în timp ce muzica în surdină și oamenii veseli contribuie la atmosfera de vis.
Dacă vrei să îți faci o primă impresie de ansamblu asupra orașului Graz, cel mai bun loc pentru a face asta este de pe Schlossberg. Cele 260 de trepte sau instalația de transport pe cablu Schlossberg duc din orașul vechi până la muntele panoramic popular din Graz. Turnul cu Ceas, simbolul orașului, păzește de acolo, de sus, frumusețea de oraș.
Fă un tur al orașului și vei vedea atât fațadele caselor frumoase sau acoperișurile orașului vechi de sus, dar vei putea descoperi astfel și curțile ascunse.
Graz iarna din toate perspectivele
Atracții de top
Activități de iarnă în și în jurul orașului Graz
Tururi
„The friendly alien“
Kunsthaus Graz
Locuitorii orașului mai numesc Kunsthaus Graz și „The friendly alien“ Acesta a căzut în oraș ca o picătură uriașă în 2003, când Graz a fost Capitala Europeană a Culturii. A devenit un reper modern al orașului universitar și strălucește prin exteriorul său ieșit din comun, precum și prin valorile interioare ale expozițiilor sale. Vizitatorii pot vedea turnul cu ceas prin intermediul uneia dintre așa-numitele nozzles - adică orificiile care îi definesc și mai mult forma sa specială. Astfel, arhitecții au creat o punte de legătură dintre cele două simboluri emblematice ale orașului. Fațada luminoasă spre centrul orașului servește artiștilor și curatorilor pentru a comunica și interacționa cu spațiul urban.
Kunsthauscafé este un loc de întâlnire popular pentru scena creativă din Graz, studenți și, desigur, prieteni ai artei contemporane.
Evenimente speciale
Unde mâncăm și bem bine la Graz
Cazări speciale
Cultură & mobilitate
Graz Card
Cu Graz Card te poți bucura de mobilitate completă și de atracții culturale într-un singur card. Acces convenabil la muzee și obiective turistice cu trenul, tramvaiul sau autobuzul - ideal pentru a explora alături de întreaga familie! Disponibil pentru 24, 48 sau 72 de ore.
Puncte centrale:
Călătorii gratuite în zona tarifară 101, inclusiv la aeroport
Plimbare gratuită cu telecabina Schlossberg și sistemul de transport pe cablu Schlossberg
Intrare gratuită în multe muzee
Tur gratuit prin centrul vechi
Reduceri pentru activități în și în jurul orașului Graz
2 carduri incluse pentru copii de până la 15 ani pentru fiecare bilet de adult