Graz iarna
Vacanța de iarnă în capitala răsfățului culinar: târgurile de Crăciun din oraș

Către vacanța ta de vară
Plimbă-te alene pe străzile decorate festiv, descoperă atmosfera de iarnă, vizitează cafenelele cu adevărat „cosy” și târgurile de Crăciun din oraș.

Iarna, și mai ales în perioada Crăciunului, Graz se transformă într-o poveste de iarnă: pe peste tot vezi luminițe, iar locurile istorice din oraș strălucesc în hainele lor de sărbătoare. Târgurile de Advent te atrag cu aromele îmbietoare de punci și turtă dulce, în timp ce muzica în surdină și oamenii veseli contribuie la atmosfera de vis.

Dacă vrei să îți faci o primă impresie de ansamblu asupra orașului Graz, cel mai bun loc pentru a face asta este de pe Schlossberg. Cele 260 de trepte sau instalația de transport pe cablu Schlossberg duc din orașul vechi până la muntele panoramic popular din Graz. Turnul cu Ceas, simbolul orașului, păzește de acolo, de sus, frumusețea de oraș.

Informații despre Graz
Locuitori:aprox. 305.200 (informație din 2025)
Capitala:landului federal Stiria
Suprafață:127 km², dintre care 40 % suprafețe verzi
Altitudine:365 m
Punct(e) panoramic(e):Castelul Schlossberg
Muntele preferat al locuitorilor:Schöckl (1.445 m)

Fă un tur al orașului și vei vedea atât fațadele caselor frumoase sau acoperișurile orașului vechi de sus, dar vei putea descoperi astfel și curțile ascunse.

Graz iarna din toate perspectivele

Atracții de top

Adventul în Graz: târguri de Crăciun, atracții, evenimente

Schlossberg cu turnul cu ceas: vedere asupra centrului vechi

Insula de pe Mur: plutește pe o scoică în mijlocul râului

Descoperă curțile interioare: Privește în spetele fațadelor

Graz, capitala răsfățului culinar: cele mai bune localuri

Activități de iarnă în și în jurul orașului Graz

Tururi

Tururi ghidate, plimbări și circuite prin oraș

Tur prin Lendviertel: tânăr, urban, creativ

Circuit prin centrul vechi: împletire între istorie & modern

„The friendly alien“

Kunsthaus Graz

Locuitorii orașului mai numesc Kunsthaus Graz și „The friendly alien“ Acesta a căzut în oraș ca o picătură uriașă în 2003, când Graz a fost Capitala Europeană a Culturii. A devenit un reper modern al orașului universitar și strălucește prin exteriorul său ieșit din comun, precum și prin valorile interioare ale expozițiilor sale. Vizitatorii pot vedea turnul cu ceas prin intermediul uneia dintre așa-numitele nozzles - adică orificiile care îi definesc și mai mult forma sa specială. Astfel, arhitecții au creat o punte de legătură dintre cele două simboluri emblematice ale orașului. Fațada luminoasă spre centrul orașului servește artiștilor și curatorilor pentru a comunica și interacționa cu spațiul urban.

Kunsthauscafé este un loc de întâlnire popular pentru scena creativă din Graz, studenți și, desigur, prieteni ai artei contemporane.

Obiective turistice din Stiria: Comori naturale și culturale, de la ghețari până la vin

Evenimente speciale

Unde mâncăm și bem bine la Graz

Starcke Haus: Restaurantul gourmet de pe Schlossberg

Genießerei: specialități proaspete direct de la piață

Edegger-Tax: brutăria pe care nu trebuie să o ratezi

Frankowitsch: chifle cum nu ai mai mâncat nicăieri

Die Herzl Weinstube: Atmosfera veche, tipică in Stiria

Cazări speciale

Grand Hotel Wiesler: în centrul istoric, 5 stele

Hotel Daniel: la gară, smart lifstyle

Schlossberghotel: la cetate, 4 stele

kai36: între stâncă și râu cu piscină, 5 stele

Palais-Hotel Erzherzog Johann: în centrul istoric, 4 stele

harry’s home: în smart city din Graz, 4 stele

Cultură & mobilitate

Graz Card

Cu Graz Card te poți bucura de mobilitate completă și de atracții culturale într-un singur card. Acces convenabil la muzee și obiective turistice cu trenul, tramvaiul sau autobuzul - ideal pentru a explora alături de întreaga familie! Disponibil pentru 24, 48 sau 72 de ore.

Puncte centrale:

  • Călătorii gratuite în zona tarifară 101, inclusiv la aeroport

  • Plimbare gratuită cu telecabina Schlossberg și sistemul de transport pe cablu Schlossberg

  • Intrare gratuită în multe muzee

  • Tur gratuit prin centrul vechi

  • Reduceri pentru activități în și în jurul orașului Graz

  • 2 carduri incluse pentru copii de până la 15 ani pentru fiecare bilet de adult

Graz Card

FAQs

Graz, patrimoniu UNESCO, cu al său centru istoric, cu castelul Schlossberg cu turnul cu ceas, dar și cu castelul Eggenberg se transformă iarna într-o experiență de poveste cu luminițe strălucitoare, târguri tradiționale de Crăciun și cu o atmosferă plină de romantism.

Locurile istorice se află pe ambele părți ale râului, iar în mijloc plutește grațioasă insula de pe Mur și Kunsthaus Graz– toate aceste locuri speciale strălucesc în lumini „de gală”. Punciul, vinul fiert, castanele coapte și turta dulce aduc aromele îmbietoare în Graz, capitala răsfățului culinar.

Amestecul dintre atracțiile istorice și cele moderne face din Graz un oraș special, care îți oferă artă și cultură, dar și inovație.

  • Schlossberg și Turnul cu Ceas: Simbolul orașului oferă o priveliște panoramică fantastică asupra orașului. Telecabina Schlossberg sau sistemul de transport pe cablu Schlossberg te va duce în vârf în condiții confortabile.

  • Centrul istoric al orașului Graz: Ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, centrul vechi este caracterizat de clădirile sale istorice, străzile înguste și piețele fermecătoare.

  • Insula de pe Mur: Un proiect arhitectural modern pe râul Mur - jumătate insulă, jumătate pod - cu o cafenea și un amfiteatru.

  • Kunsthaus Graz: Cunoscută drept „Friendly Alien”, această clădire futuristă combină arta modernă cu designul inovator.

  • Castelul Eggenberg: Un palat baroc magnific cu grădini frumoase, care este, de asemenea, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

  • Piața centrală și primăria: Inima orașului, cu o arhitectură impresionantă și un loc plin de viață.

Diversitatea culturii, istoriei, arhitecturii moderne și a bucătăriei cu adevărat speciale fac din Graz un oraș fascinant. 

  • Patrimoniu mondial UNESCO: Centrul istoric al orașului Graz este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO datorită clădirilor sale istorice bine conservate și aleilor pur și simplu fermecătoare.

  • City of Design: Graz a fost distins de UNESCO drept „Oraș al designului” și este cunoscut pentru scena sa creativă și proiectele arhitecturale inovatoare, cum ar fiKunsthausșiInsula de pe Mur.

  • Gastronomie: Graz este cunoscut drept "capitala răsfățului culinar" din Austria; aici te poți lăsa răsfățat/ă cu specialități regionale și produse proaspete de la piața țărănească.

  • Orașul studenților: Cu mai multe universități și universități de științe aplicate, Graz are o scenă studențească plină de viață care caracterizează viața orașului.

  • Castelul Eggenberg: Palatul baroc este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO și impresionează prin arhitectura sa magnifică și grădinile sale frumoase.

Fiind considerat „capitala răsfățului” din Austria, Graz oferă o selecție impresionantă de restaurante de primă clasă, taverne și cafenele în care ai petrece ore în șir. Aici sunt numai câteva recomandări pentru experiențe culinare în oraș:

  • Der Steirer: o tavernă în care poți descoperi bucătăria tipică Stiriei, însă într-o atmosferă modernă.

  • Pensiunea Die Herzl oferă gastronomie stiriană într-un ambient clasic.

  • Aiola Upstairs: oferă atât specialități regionale, cât și o priveliște incredibilă asupra orașului.

  • Genießerei am Markt oferă produse regionale într-o atmosferă modernă.

  • Frankowitsch este pur și simplu o instituție în Graz și este cunoscut pentru chiflele sale absolut legendare.

  • Edegger-Tax este cea mai veche brutărie din Graz și este cunoscută pentru produsele sale de patiserie realizate manual.

  • Kaffee Weitzer: o cafenea plină de stil situată în hotelul cu același nume.

  • Omas Teekanne: o cafenea cosy cu vedere asupra turnului cu ceas. 

Informații cu privire la evenimentele curente din Graz se găsesc pe pagina oficială a Graz Tourismus. Acolo vei găsi, printre altele informații despre:

  • Festivalul Stirian de Toamnă, care prezintă artă și cultură internațională.

  • Die styriate– festival de muzică veche în castelul Eggenberg

  • Opera din Graz este una dintre cele mai importante opere din Austria și oferă un program variat, de la opere clasice și operete până la producții moderne.

  • Aufsteirern: acest festival al culturii populare din Stiria oferă nu numai muzică și dans, ci și numeroase standuri cu delicatese tradiționale din regiune.

În 2-3 zile poți explora Graz în voie – de la Schlossberg până la străduțele din centrul vechi. Graz Card îți oferă acces gratuit la cele mai importante repere turistice și îți permite să descoperi orașul fără a avea parte de agitație.

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria