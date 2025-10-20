Plimbă-te alene pe străzile decorate festiv, descoperă atmosfera de iarnă, vizitează cafenelele cu adevărat „cosy” și târgurile de Crăciun din oraș.

Iarna, și mai ales în perioada Crăciunului, Graz se transformă într-o poveste de iarnă: pe peste tot vezi luminițe, iar locurile istorice din oraș strălucesc în hainele lor de sărbătoare. Târgurile de Advent te atrag cu aromele îmbietoare de punci și turtă dulce, în timp ce muzica în surdină și oamenii veseli contribuie la atmosfera de vis.

Dacă vrei să îți faci o primă impresie de ansamblu asupra orașului Graz, cel mai bun loc pentru a face asta este de pe Schlossberg. Cele 260 de trepte sau instalația de transport pe cablu Schlossberg duc din orașul vechi până la muntele panoramic popular din Graz. Turnul cu Ceas, simbolul orașului, păzește de acolo, de sus, frumusețea de oraș.