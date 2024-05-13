Centrul vechi al orașului Innsbruck emană un farmec aparte, cu aleile și clădirile sale medievale – sporit de luminițele festive și de mirosul de vin fiert și migdale prăjite din piețele de Advent.
Innsbruck este un loc în care istoria trăiește – precum Acoperișul Auriu, care strălucește deasupra Herzog-Friedrich-Straße cu cele 2.657 de șindrile de cupru aurit. Orașul este, de asemenea, locul de desfășurare al unor evenimente de mare anvergură, precum Turneul celor Patru Trambuline, care atrag anual fani din întreaga lume.
Nu lipsesc nici arta și cultura: castelul Ambras cu tavanele sale casetate și lucrări de Rubens și Velázquez, oferă liniște în peisajul de iarnă. Strălucirea barocă a reședinței imperiale Hofburg, înconjurată de viața modernă, face din capitala Tirolului un loc care îmbină în mod magic trecutul și prezentul.
Alpenzoo Innsbruck, adică grădina zoologică alpină, este una dintre grădinile zoologice aflate la cele mai mari altitudini din Europa (mai exact la 750 m).
Innsbruck iarna din toate perspectivele
Atracții de top
Tururi
Artă și cultură în Tirol, stilul de viață alpin și lejeritate
Evenimente speciale
Târg de Crăciun în centrul vechi al orașului
Cu cele 64 de standuri amenajate cu multă grijă și un brad natural înalt de 20 de metri, târgul oferă o atmosferă unică și face ca centrul istoric al orașului să strălucească în lumina Crăciunului.
LUMAGICA Innsbruck
Evenimentul transformă grădina imperială într-un rai al luminilor. De-a lungul traseului circular vei descoperi o poveste încântătoare, cu instalații de lumină și muzică excepțional aleasă.
Turneul celor 4 trambuline, Innsbruck
Aici, pe cea mai mare platformă pentru spectatori din Austria, vei putea trăi live ce-a de-a treia etapă din cadrul turneului celor patru trambuline, un eveniment sportiv internațional de mare anvergură.
Unde mâncăm și bem bine la Innsbruck
Oniriq
O experiență culinară la cel mai înalt nivel. Superba atmosferă modernă din restaurantul Oniriq creează cadrul potrivit în acest sens. Top: Recomandarea de vin a somelierului.
Arkadenhof
Pește, carne sau varianta vegetariană: specialitățile de aici arată absolut spectaculos și au un gust pe măsură. Arkadenhof este un loc minunat mai ales în timpul zilelor fierbinți de vară.
Sitzwohl
Sitzwohl pune la dispoziția oaspeților opțiuni de specialități internaționale, este amplasat central și este foarte modern
Goldener Adler
Restaurantul este renumit pentru bucătăria tiroleză excelentă. Decorul cu mult lemn, serviciile impecabile – aici te simți rapid ca acasă.
Cazări speciale
Prin oraș te poți deplasa foarte confortabil, folosind mijloacele de transport în comun, precum autobuzele și tramvaiele regiei de transport IVB. Există numeroase linii care deservesc și obiectivele turistice.
O alternativă ieftină și flexibilă este sistemul de trasee de bicicletă, disponibile în multe puncte. Orașul este ușor de explorat pe cei 90 de kilometri de piste pentru biciclete bine amenajate.
Descoperă Innsbruck
Acces gratuit la 22 de muzee și obiective turistice, o urcare și o coborâre inclusă pe telecabinele selectate din regiune, precum și călătorii gratuite cu transportul public șiautobuzul Sightseer Hop on-Hop off Bus– acestea nu sunt singurele surprize care te așteaptă să le descoperi prin Innsbruck Card. Cardul este valabil 24, 48 sau 72 de ore și îți oferă libertatea de a descoperi tot ce este mai frumos din orașul Innsbruck.