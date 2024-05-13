Un acoperiș auriu, clădiri fortificate și stații de telecabină avangardiste: orașul aflat pe malul râului Inn surprinde, uimește și încântă, indiferent de anotimp.

Centrul vechi al orașului Innsbruck emană un farmec aparte, cu aleile și clădirile sale medievale – sporit de luminițele festive și de mirosul de vin fiert și migdale prăjite din piețele de Advent.

Innsbruck este un loc în care istoria trăiește – precum Acoperișul Auriu , care strălucește deasupra Herzog-Friedrich-Straße cu cele 2.657 de șindrile de cupru aurit. Orașul este, de asemenea, locul de desfășurare al unor evenimente de mare anvergură, precum Turneul celor Patru Trambuline , care atrag anual fani din întreaga lume.