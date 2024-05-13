Innsbruck

Innsbruck iarna
Schi, cultură și peisaj montan de vis

Explorează Innsbruck vara
Un acoperiș auriu, clădiri fortificate și stații de telecabină avangardiste: orașul aflat pe malul râului Inn surprinde, uimește și încântă, indiferent de anotimp.

Centrul vechi al orașului Innsbruck emană un farmec aparte, cu aleile și clădirile sale medievale – sporit de luminițele festive și de mirosul de vin fiert și migdale prăjite din piețele de Advent. 

Innsbruck este un loc în care istoria trăiește – precum Acoperișul Auriu, care strălucește deasupra Herzog-Friedrich-Straße cu cele 2.657 de șindrile de cupru aurit. Orașul este, de asemenea, locul de desfășurare al unor evenimente de mare anvergură, precum Turneul celor Patru Trambuline, care atrag anual fani din întreaga lume. 

Nu lipsesc nici arta și cultura: castelul Ambras cu tavanele sale casetate și lucrări de Rubens și Velázquez, oferă liniște în peisajul de iarnă. Strălucirea barocă a reședinței imperiale Hofburg, înconjurată de viața modernă, face din capitala Tirolului un loc care îmbină în mod magic trecutul și prezentul.  

Date despre Innsbruck
Locuitori:aprox. 132.200 (informație din 2024)
Capitala:statului federal Tirol
Suprafață:104,81 km²
Altitudine:574 m
Punct(e) panoramic(e):Nordkette
Muntele preferat al locuitorilor:Patscherkofel, care se înalță la sud de oraș, este o regiune populară pentru drumeții și schi.

Alpenzoo Innsbruck, adică grădina zoologică alpină, este una dintre grădinile zoologice aflate la cele mai mari altitudini din Europa (mai exact la 750 m). 

Innsbruck iarna din toate perspectivele

Atracții de top

Trambulina Bergisel: proiectată de arhitecta Zaha Hadid

Grădina zoologică alpină: o minunată grădină la altitudine

Instalația de transport Nordkette: din oraș în munți

Biserica imperială: mormântul împăratului Maximilian I

Strada Maria Tereza: Plimbare cu munții pe fundal

Acoperișul Auriu: cu șindrile aurii încă din anul 1420

Activități în și în jurul orașului Innsbruck

Tururi

O plimbare prin Innsbruck

Tur ghidat pe tema arhitecturii

Turul berii

Plimbare prin centrul vechi

Turul gardianului de noapte

Excursii în iernaticul Innsbruck

Artă și cultură în Tirol, stilul de viață alpin și lejeritate

Evenimente speciale

Târg de Crăciun în centrul vechi al orașului

Noiembrie – decembrie
Centrul vechi, Innsbruck

Cu cele 64 de standuri amenajate cu multă grijă și un brad natural înalt de 20 de metri, târgul oferă o atmosferă unică și face ca centrul istoric al orașului să strălucească în lumina Crăciunului.

LUMAGICA Innsbruck

14.11.2025 – 01.02.2026
Grădina Imperială/Hofgarten, Innsbruck

Evenimentul transformă grădina imperială într-un rai al luminilor. De-a lungul traseului circular vei descoperi o poveste încântătoare, cu instalații de lumină și muzică excepțional aleasă.

Turneul celor 4 trambuline, Innsbruck

03.01.2026 – 04.01.2026
Trambulina Berginsel, Innsbruck

Aici, pe cea mai mare platformă pentru spectatori din Austria, vei putea trăi live ce-a de-a treia etapă din cadrul turneului celor patru trambuline, un eveniment sportiv internațional de mare anvergură.

Festivalul de Paște din Tirol

04.04.2025 – 20.04.2025
Innsbruck & Hall

Acesta este locul de întâlnire al artiștilor din diverse spații culturale. Evenimentul atrage anual numeroși pasionați de muzică, teatru și dans. Datele pentru 2026 urmează să fie anunțate curând.

Unde mâncăm și bem bine la Innsbruck

Oniriq

O experiență culinară la cel mai înalt nivel. Superba atmosferă modernă din restaurantul Oniriq creează cadrul potrivit în acest sens. Top: Recomandarea de vin a somelierului.

Arkadenhof

Pește, carne sau varianta vegetariană: specialitățile de aici arată absolut spectaculos și au un gust pe măsură. Arkadenhof este un loc minunat mai ales în timpul zilelor fierbinți de vară.

Sitzwohl

Sitzwohl pune la dispoziția oaspeților opțiuni de specialități internaționale, este amplasat central și este foarte modern

Goldener Adler

Restaurantul este renumit pentru bucătăria tiroleză excelentă. Decorul cu mult lemn, serviciile impecabile – aici te simți rapid ca acasă.

Cazări speciale

Hotelul Schwarzer Adler: hotel tradițional în centru, 4*

Hotelul Das Innsbruck: hotel modern în centru, 4 stele

NALA Boutiquehotel cu grădină: aproape de Acoperișul Auriu

Hotelul Weißes Kreuz: în stil baroc cu 4 stele

Vaya Resort Kühtai: cu Ski-in, Ski-out, 4 stele

Resortul Schwarz am Mieminger Plateau: 5 stele

Călătorii durabile - cu autobuzul, trenul sau bicicleta

Prin oraș te poți deplasa foarte confortabil, folosind mijloacele de transport în comun, precum autobuzele și tramvaiele regiei de transport IVB. Există numeroase linii care deservesc și obiectivele turistice.

O alternativă ieftină și flexibilă este sistemul de trasee de bicicletă, disponibile în multe puncte. Orașul este ușor de explorat pe cei 90 de kilometri de piste pentru biciclete bine amenajate.

Descoperă Innsbruck

Innsbruck Card

Acces gratuit la 22 de muzee și obiective turistice, o urcare și o coborâre inclusă pe telecabinele selectate din regiune, precum și călătorii gratuite cu transportul public șiautobuzul Sightseer Hop on-Hop off Bus– acestea nu sunt singurele surprize care te așteaptă să le descoperi prin Innsbruck Card. Cardul este valabil 24, 48 sau 72 de ore și îți oferă libertatea de a descoperi tot ce este mai frumos din orașul Innsbruck.

FAQs

Innsbruck oferă numeroase atracții, toate aflate în acest peisaj alpin uluitor.

  • Trambulina Bergisel: celebra trambulină de sărituri pe schiuri îmbună istoria sportului cu arhitectura modernă. Platforma de observare oferă o priveliște uluitoare asupra orașului Innsbruck și a Alpilor. 

  • Castelul Ambras: aflat în mijlocul unei superbe grădini, castelul în stil renascentist este un reper cultural, istoric și artistic. 

  • Acoperișul Auriu: casa cu cele 2.657 de șindrile de cupru aurit este unul dintre cele mai admirate obiective turistice din centrul istoric al orașului Innsbruck. 

  • Hofburg-ul imperial: un castel baroc impresionant, care a fost folosit drept reședință de către Habsburgi. 

Innsbruck este situat în vestul Austriei și este capitala statului federal Tirol. Orașul este situat în Valea Innului, înconjurat de Alpi, ceea ce îl face o destinație populară pentru iubitorii sporturilor de iarnă și ai naturii.

  • Schi și snowboarding: Innsbruck oferă acces la mai multe regiuni de schi, inclusiv Nordkette, Axamer Lizum și Stubaital. Regiunea cuprinde un total de 12 regiuni de schi cu peste 300 de kilometri de pârtii.

  • Schi fond: există numeroase trasee în jurul orașului Innsbruck, în special în Seefeld și Valea Stubai, care sunt potrivite atât pentru tehnicile clasice, cât și pentru cele de skating.

  • Drumeții pe rachete de zăpadă: peisajele de iarnă acoperite de zăpadă așteaptă să fie admirate în timpul unor drumeții cu rachete de zăpadă, ideale pentru iubitorii de natură.

  • Patinaj pe gheață: există mai multe patinoare în oraș, iar în Olympiaworld te poți bucura de un meci de hochei sau de patinaj.

  • Drumeții de iarnă: multe trasee de drumeții sunt curățate iarna, astfel încât sunt posibile și drumeții de iarnă prin peisajele acoperite cu zăpadă.

Cu instalația Nordkettenbahn poți urca direct din orașul vechi până la Seegrube și mai departe până la Hafelekar, unde te așteaptă o panoramă spectaculoasă.  

Innsbruck combină într-un mod unic istoria și modernitatea într-un decor alpin spectaculos. Orașul vechi medieval cu celebrul Acoperiș Auriu, scena culturală plină de viață, evenimentele sportive de iarnă și apropierea de munții Tirolului creează o atmosferă magică.   

Pentru o vizită completă în Innsbruck în timpul iernii, îți recomandăm să stai trei zile. Astfel, ai suficient timp pentru a vizita cele mai importante obiective turistice, pentru a merge la târgurile de Crăciun și pentru a te plimba cu instalația de transport pe cablu în peisajul montan din împrejurimi. Cardul Innsbruck Card valabil 72 de ore este ideal pentru un astfel de sejur și oferă flexibilitate maximă. 

În regiunea Innsbruck nu te vei plictisi niciodată, datorită diversității mari de evenimente. Aici găsești toate evenimentele de actualitate.

