Călătoria cu avionul
Birourile de informații ale aeroportului sunt situate în sălile de plecări ale terminalelor 1 și 3 și în sala de sosiri a terminalului 3. Serviciul de informații privind zborurile este disponibil 24 de ore din 24 la următorul număr de telefon: +43-1-7007-0 erreichbar.
De la aeroport în oraș
Indiferent dacă vrei să mergi cu trenul, cu taxiul sau cu autobuzul - există diverse modalități de a ajunge în oraș.
Transport în comun
Trenul City Airport Train (CAT) leagă Aeroportul Viena de centrul orașului (stația Wien Mitte) în doar 16 minute.
Există ghișee de check-in pentru zborurile operate de anumite companii aeriene la City Air Terminal de la gara Wien-Mitte. Există, de asemenea, aparate pentru înregistrarea bagajelor și a bagajelor de mână. Pasagerii își pot înregistra bagajele cu până la 75 de minute înainte de plecare sau în seara dinaintea zborului și pot primi imediat cartea de îmbarcare.
RețeauaVienna Airport Lines operează autobuze între Aeroportul Internațional Viena și nodurile importante de transport.
Trenul rapid (S-Bahn) este o modalitate ieftină de a ajunge la aeroport din Viena. Călătoria durează aproximativ 25 de minute de la Wien Mitte; intervalul este de aproximativ la fiecare 30 de minute.
Trenurile ICE circulă la fiecare două ore de la Aeroportul Viena prin Gara Centrală Viena și Viena Meidling direct către St. Pölten și Linz.
Taxi și închiriere de mașină
Taxiurile de aeroport/Airport Taxis Taxiurile de aeroport sunt taxiuri dedicate exclusiv călătoriilor către și de la aeroport. Acestea trebuie comandate în avans și au un preț fix (inclusiv bagajele), fără costuri suplimentare pentru călătoria în gol.
Pentru cursele de la Viena la aeroport (vă rugăm să solicitați un „taxi de aeroport/Flughafentaxi” atunci când comanzi), o taxă suplimentară pentru cursa în gol va fi adăugată la tariful pentru cursa de întoarcere a taxiului.
Alte aeroporturi din Austria
Parcarea la aeroport
Parcările A și C, parcările multietajate 3 și 4, parcările de scurtă durată
Acces de la terminalul de plecări
La Aeroportul Viena, poți face o scurtă oprire direct în fața terminalului pentru a lăsa pasagerii să urce sau să coboare.
€ 2,90 / 15 minute (10 minute sunt gratuite)
Parcări în jurul Aeroportului Viena
Cele mai importante informații pentru călătoriile cu avionul
Reglementări privind bagajele de mână
Reglementările UE privind securitatea bagajelor de mână se aplică tuturor zborurilor cu plecare și sosire de pe aeroporturile din UE, precum și din Islanda, Norvegia și Elveția.
Verificarea identității pasagerilor la îmbarcare
Ca urmare a unui regulament al UE, pasagerii trebuie să aibă la poarta de plecare cartea de îmbarcare și un act de identitate cu fotografie, pentru a asigura un nivel ridicat de securitate. Prin verificare se garantează că biletul de îmbarcare chiar este utilizat de persoana care a prezentat biletul la check-in. În plus, se efectuează o verificare pentru a se asigura că documentele de călătorie prezentate sunt conforme cu cerințele de intrare ale destinației respective, pentru a evita orice inconveniente pentru călător la destinație.
Dovada identității
Zborurile (internaționale, Schengen și non-Schengen) impun obligativitatea prezentării unui document de călătorie valabil (pașaport sau carte de identitate). Permisul de conducere nu este considerat document de călătorie.
Pașaportul pentru copii
Fiecare copil trebuie să aibă propriul pașaport pentru copii. O mențiune înscrisă în pașaportul părinților nu mai este valabilă.
Sfat: Călătoriile cu copiii
Serviciile Austrian Airlines
Cele mai importante răspunsuri cu privire la călătoria ta
Cele mai important numere de urgență
Numărul european de urgență: 112
Numere de urgență în Austria:
Pompieri: 122
Poliție: 133
Salvare: 144
Servicii de apel de urgență în caz de pană în Austria:
ÖAMTC (Clubul austriac al automobilelor, motocicletelor și turismului): 120
ARBÖ ( Asociația austriacă a automobilelor, motocicletelor și cicliștilor): 123
Salvamont: 140