Călătorii spre/de la Aeroportul Internațional Viena

Birourile de informații ale aeroportului sunt situate în sălile de plecări ale terminalelor 1 și 3 și în sala de sosiri a terminalului 3. Serviciul de informații privind zborurile este disponibil 24 de ore din 24 la următorul număr de telefon: +43-1-7007-0 erreichbar.

De la aeroport în oraș

Indiferent dacă vrei să mergi cu trenul, cu taxiul sau cu autobuzul - există diverse modalități de a ajunge în oraș.

Transport în comun

Trenul City Airport Train (CAT) leagă Aeroportul Viena de centrul orașului (stația Wien Mitte) în doar 16 minute.

Există ghișee de check-in pentru zborurile operate de anumite companii aeriene la City Air Terminal de la gara Wien-Mitte. Există, de asemenea, aparate pentru înregistrarea bagajelor și a bagajelor de mână. Pasagerii își pot înregistra bagajele cu până la 75 de minute înainte de plecare sau în seara dinaintea zborului și pot primi imediat cartea de îmbarcare.

RețeauaVienna Airport Lines operează autobuze între Aeroportul Internațional Viena și nodurile importante de transport.

Trenul rapid (S-Bahn) este o modalitate ieftină de a ajunge la aeroport din Viena. Călătoria durează aproximativ 25 de minute de la Wien Mitte; intervalul este de aproximativ la fiecare 30 de minute.

Trenurile ICE circulă la fiecare două ore de la Aeroportul Viena prin Gara Centrală Viena și Viena Meidling direct către St. Pölten și Linz.

Informații suplimentare privind călătoria către Aeroportul Viena

Taxi și închiriere de mașină

Taxiurile de aeroport/Airport Taxis Taxiurile de aeroport sunt taxiuri dedicate exclusiv călătoriilor către și de la aeroport. Acestea trebuie comandate în avans și au un preț fix (inclusiv bagajele), fără costuri suplimentare pentru călătoria în gol.

Pentru cursele de la Viena la aeroport (vă rugăm să solicitați un „taxi de aeroport/Flughafentaxi” atunci când comanzi), o taxă suplimentară pentru cursa în gol va fi adăugată la tariful pentru cursa de întoarcere a taxiului.

