Wolfgang Amadeus Mozart
De la Salzburg la Viena: Mozart, copilul minune, compozitor și reprezentant esențial al Clasicismului Vienez
Wolfgang Amadeus Mozart este considerat un copil minune, care compunea deja la vârsta de cinci ani și călătorea prin Europa la șase ani – de obicei împreună cu sora sa, Nannerl. Muzica sa i-a deschis porțile palatelor nobilimii, l-a dus la Paris și Londra și l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți europeni ai vremii sale. În doar 35 de ani de viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus 626 de opere: simfonii, concerte, muzică de cameră, muzică sacră și opere, printre care „Mica serenadă” și celebrul „Flaut fermecat”.
Scrisorile sale dezvăluie un om impulsiv și plin de viață, care oscila între disciplină și haos. Familia lui îi spunea „Wolferl” – un copil care compunea la un mic pian de călătorie și care avea în bagaje cărți de gramatică, haine frumoase pentru concerte, ceai, zahăr și o trusă medicală de călătorie. Călătoriile însemnau ore întregi de mers cu trăsura trasă de cai pe drumuri accidentate. În total, Mozart a întreprins 17 călătorii și a petrecut aproape zece ani din viață departe de casă.
În acești ani agitați apar opere care marchează istoria muzicii: „Idomeneo” a avut premiera în 1781 la Teatrul Cuvilliés din München și este considerată prima sa operă importantă. La Viena, el a pus în scenă celebrele sale opere Da Ponte la Teatrul Hofburg din Viena: „Le nozze di Figaro” a avut premiera în 1786, urmată de „Così fan tutte” în 1790. „Don Giovanni” a avut premiera în 1787 la Teatrul Național Gräflich Nostitzschen din Praga. Cu puțin timp înainte de moartea sa, în 1791, „Flautul fermecat” a avut premiera la Teatrul auf der Wieden, Viena.
Influența muzicală a lui Mozart a pornit din Salzburg, locul său natal și primul său loc de activitate. La Viena, Mozart a atins o maturitate creativă care l-a transformat într-unul dintre cei mai influenți compozitori ai clasicismului vienez. La adresa Domgasse 5, unde se află acum muzeul Mozarthaus Vienna, Mozart a avut cea mai productivă perioadă a sa. Aici au fost compuse simfonii, muzică bisericească, cvartete de coarde și recviemul său neterminat. Ca artist independent, Wolfgang Amadeus Mozart câștiga în medie 5.000 de guldeni pe an – aproximativ 150.000 de euro în ziua de azi.
În același timp, rămâne om: impulsiv, amuzant, haotic, plin de bucuria de a trăi. Corespondența sa dezvăluie laturi ascunse în spatele monumentului Mozart: omul amuzant, prietenul, fratele. A băut lapte de migdale la cafeneaua Tomaselli din Salzburg, a jucat popice cu sora sa Nannerl, a gustat bere brună la Stieglbräu și s-a bucurat de seri plăcute în compania prietenilor.
Prietenia cu Joseph Haydn i-a adus recunoaștere la cel mai înalt nivel. Haydn l-a numit cel mai mare compozitor pe care l-a cunoscut vreodată. Amândoi erau membri ai lojei masonice – un cerc dedicat artei, iluminismului și schimbului de idei.
Wolfgang Amadeus Mozart și-a petrecut ultimii zece ani din viață la Viena. Aici s-a căsătorit în Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, aici i s-au născut copiii și aici a murit în 1791. Există numeroase speculații în jurul vieții sale agitate și, mai ales, în jurul morții sale subite. Cu puțin timp înainte de a muri, el a afirmat că a fost otrăvit, însă din punct de vedere științific, otrăvirea a fost exclusă de pe lista de cauze ale morții sale. Muzica sa continuă să încânte și să emoționeze oamenii din întreaga lume, atât în cadrul concertelor din săli somptuoase, cât și în locurile în care a activat în Austria.
Mozartkugel din Salzburg există în multe variante, dar numai cofetăria Fürst produce originalul: miez de marțipan, învelit în nuga și ciocolată neagră.
270 de ani de la nașterea lui Wolfgang Amadeus Mozart: Salzburg dedică celebrului fiu al orașului un an jubiliar plin de muzică. Pe lângă marile serii de concerte, precum cea de-a 70-a ediție a Mozartwoche (Săptămâna Mozart), numeroase locuri speciale te invită să descoperi muzica lui Mozart din toate perspectivele.
Wolfgang Amadeus Mozart din toate perspectivele
„… pentru că nu am nicio simfonie la îndemână, mă apuc să compun una nouă …“Wolfgang Amadeus Mozart, către Leopold Mozart (Linz, 31.10.1783)
Pe urmele lui Mozart în Austria
Cele mai cunoscute creații ale lui Mozart
Opere
Idomeneo, KV 366 (1780): un jurământ fatal, care îl obligă pe rege să-și sacrifice propriul fiu. Un conflict între voința divină, iubire și umanitate. Premiera a avut loc pe 29 ianuarie 1781 la Teatrul Cuvilliés din München.
Le nozze di Figaro/Nunta lui Figaro (1786): o operă Da Ponte plină de intrigi și complicații în castelul contelui Almaviva. Premiera a avut loc la 1 mai 1786 la Teatrul Hofburg de la Viena.
Don Giovanni (1787): o dramă despre seducție și abisuri morale. Într-o noapte supranaturală, el se îndreaptă spre un final inevitabil. Premiera a avut loc la 29 octombrie 1787 la Praga.
Opere
Così fan tutte, KV 588 (1790): opera Da Ponte este o piesă incisivă despre iubire, fidelitate și ispită, în care două cupluri sunt puse la încercare prin înșelăciune. Premiera a avut loc pe 26 ianuarie 1790 la Teatrul Hofburg de la Viena.
Flautul Fermecat (1791): o operă cu motive și simboluri din basme, care povestește călătoria lui Tamino și Pamina în căutarea înțelepciunii și adevărului. Premiera, cu puțin timp înainte de moartea lui Mozart, pe 30 septembrie 1791, la Theater auf der Wieden, Viena.
Alte creații
Concertul pentru pian nr. 21 (1785): cunoscut pentru andante-ul său blând, combină pasaje solo strălucitoare cu un sunet orchestral elegant.
Mica serenadă (1787): serenadă veselă cu motive ușor de reținut, fraze pline de viață și un andante liniștit.
Simfonia Nr. 41 „Jupiter“ (1788): ultima simfonie a lui Mozart, renumită pentru finețea armonică și finalul contrapunctic strălucit.
Recviemul în re minor (KV 626 - 1791): dramatic și profund emoționant; rămas neterminat și marcat de coruri sumbre și solo-uri puternice.
De la Hollywood până la streaming: Mozart pe marile ecrane
Wen die Götter lieben/Pe cine iubesc zeii (1942)
Amadeus (1984)
Jenseits von Afrika/Departe de Africa (1985)
Das Ende einer großen Liebe/Finalul marii povești de dragoste (1967)
Der Spion, der mich liebte/Spionul care mă iubea (1977)
Permis pentru crimă (1989)
Ultima aventură (1993)
Aventurile lui Huck Finn (1993)
Hocus Pocus (1993)
Închisoarea îngerilor (1994)
Mr. Magoo (1997)
În căutarea lui Nemo (2003)
Breaking Bad (2008)
Alice în Țara Minunilor (2010)
The Crown (2016)
Incredibilii (2018)
Bridgerton (2020)
Repere „mozartiene”: evenimente și concerte
Nannerl și Constanze: forțele motrice din spatele lui Mozart
Maria Anna „Nannerl” Mozart a fost prima mare parteneră muzicală a lui Wolfgang. Născută tot pe strada Getreidegasse din Salzburg, și ea era recunoscută drept un copil minune. Copilăria ei a fost marcată de muzică, mister și călătorii – susținută de o mamă care le-a oferit copiilor ei educație și curiozitate. Nannerl a strălucit pe scenele din Paris, Londra și la curțile princiare din Europa – era admirată de Maria Tereza, dar barierele sociale au făcut ca talentul ei să rămână ascuns. Ulterior, a predat la Salzburg și St. Gilgen, a compus propriile sale creații și a purtat o corespondență intensă cu fratele său. Căsătoria cu Johann Baptiste von Berchtold i-a adus siguranță, însă într-un mediu care nu oferea femeilor aproape deloc libertate artistică. A trăit mulți ani în St. Gilgen, a avut grijă de o familie numeroasă și, după moartea soțului său, s-a întors la Salzburg.
Constanze Mozart a devenit la Viena cea mai apropiată aliată și impresarul inteligent al lui Wolfgang. Ea l-a inspirat artistic, l-a sprijinit din punct de vedere organizatoric și a interpretat părți vocale exigente, precum solo-ul de soprană din Marea Misă în do minor. După moartea sa, în 1791, ea a preluat toată responsabilitatea: a organizat concerte, a călătorit, promovând compozițiile lui Mozart, a negociat cu editorii și a contribuit la prima biografie a lui Mozart. De asemenea, Constanze s-a asigurat de finalizarea recviemului, influențând astfel în mod decisiv transmiterea muzicii lui Mozart.
Fun facts: câteva frânturi din viața copilului minune
Călătorii și educație
... pe vreme lui Mozart, călătoriile erau tare anevoioase?
O călătorie cu trăsura de la Salzburg la Viena putea dura până la o săptămână.
... în turneele sale, pe Mozart îl însoțea un „pian de călătorie”?
Acest mic pian avea 90 cm lățime și 31 cm adâncime – ideal pentru a compune și în deplasare.
... tatăl, Leopold Mozart, avea întotdeauna la el scrisori de recomandare?
Acestea îi ajutau să fie primiți de către nobili.
... Mozart, ca spirit liber și sociabil, prefera balurile mici organizate acasă în locul petrecerilor de la curte?
În scrisori, el ironiza nobilimea cu umor sarcastic.
Dragoste, prietenie și succes
... Mozart a avut cea mai productivă perioadă la Viena?
În casa lui de la Viena, actualmente muzeu, el a creat multe dintre cele mai faimoase creații ale sale.
... Mozart a decis să se căsătorească din dragoste?
În ciuda consacrării, titlul soției a rămas în plan secund, iar el a decis să se căsătorească cu Constanze Weber.
... Mozart și-a petrecut ultimii 10 ani din viață la Viena?
... Mozart și Joseph Haydn au legat o prietenie strânsă începând cu anul 1781?
În ciuda diferenței de vârstă de 24 de ani, cei doi erau legați de o puternică conexiune muzicală.
Viața și moartea
... Mozart era un jucător profesionist de cărți, care iubea jocurile de noroc și stăpânea peste 14 jocuri de cărți?
Tarocul era unul dintre jocurile lui preferate.
... Mozart era interesat de modă și avea o slăbiciune pentru țesături, nasturi și broderii?
Pentru el, îmbrăcămintea reprezenta o parte din imaginea sa.
... Mozart era un fan al mâncărurilor consistente – de la cotlet la grătar până la găluște de ficat cu varză murată?
La aceste feluri de mâncare bea de regulă bere neagră.
... Mozart a fost înmormântat la Viena?
Mormântul său se află în cimitirul St. Marx, dar locul exact nu este cunoscut.
Adaptări cinematografice
.... există filme care povestesc viața și mitul lui Wolfgang Amadeus Mozart?
Amadeus (1984, regia: Miloš Forman) – Cel mai de succes film despre Mozart, cu Tom Hulce în rolul lui Mozart și F. Murray Abraham în rolul lui Salieri.
Wen die Götter lieben (1942, regia: Karl Hartl) – Un film clasic austriac, cu Hans Holt în rolul lui Mozart
Mozart – Reich mir die Hand, mein Leben (1955, regia: Karl Hartl) – Continuarea filmului anterior menționat, cu Oskar Werner în rolul principal.
Vergesst Mozart (1985, regia: Slavo Luther)
Der Wadenmesser (2005, regia: Kurt Palm)
Clasicismul vienez
Clasicismul vienez (1770–1830) este un curent stilistic al muzicii clasice europene. Printre compozitorii care aparțin acestui curent se numără în special Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart și Ludwig van Beethoven.
Anii care au urmat mutării lui Mozart la Viena au fost decisivi pentru dezvoltarea clasicismului vienez. Aici, Joseph Haydn și Mozart au făcut schimb de idei artistice și s-au inspirat reciproc pentru a compune noi tipuri de cvartete de coarde și simfonii, genuri muzicale foarte apreciate de publicul vremii.
Apropo: la Viena, în fiecare seară, 10.000 de iubitori de muzică se bucură de muzică clasică live – un fenomen unic în lume.
Latura pasionată de gastronomie a copilului minune
Wolfgang Amadeus Mozart iubea atât muzica, cât și momentele de răsfăț din viața de zi cu zi. În clădirea istorică a cafenelei Tomaselli din Salzburg, la numai câțiva pași de casa în care s-a născut compozitorul, Mozart bea cu plăcere lapte de migdale – un ritual care îi aducea tihnă în zilele pline de activitate. Printre preferatele sale se mai numărau și mâncărurile consistente: de exemplu, mânca cu mare plăcere găluște de ficat cu varză murată, la care se delecta cu o bere neagră. În jurnalul surorii sale, Nannerl, este consemnat modul în care cei doi petreceau ore plăcute jucând popice la Stieglbräu.
Într-o scrisoare trimisă soției sale, Constanze, din Frankfurt pe Main în octombrie 1791, Mozart scrie: „La ora 5:30 am ieșit pe poarta Stubenthor și am făcut plimbarea mea preferată peste Glacis până la teatru – și ce văd? – ce aromă simt? – era chiar Don Primus cu cele mai delicioase paste!! – che gusto!” Aceste momente povestesc despre un om care îmbina plăcerea, sociabilitatea și viața de zi cu zi.