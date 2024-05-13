Mozart se numără printre cei mai cunoscuți compozitori din lume, iar muzica lui te va conduce prin Salzbrg și Viena și la momentele sale muzicale.

Wolfgang Amadeus Mozart este considerat un copil minune, care compunea deja la vârsta de cinci ani și călătorea prin Europa la șase ani – de obicei împreună cu sora sa, Nannerl. Muzica sa i-a deschis porțile palatelor nobilimii, l-a dus la Paris și Londra și l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți europeni ai vremii sale. În doar 35 de ani de viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus 626 de opere: simfonii, concerte, muzică de cameră, muzică sacră și opere, printre care „Mica serenadă” și celebrul „Flaut fermecat”.

Scrisorile sale dezvăluie un om impulsiv și plin de viață, care oscila între disciplină și haos. Familia lui îi spunea „Wolferl” – un copil care compunea la un mic pian de călătorie și care avea în bagaje cărți de gramatică, haine frumoase pentru concerte, ceai, zahăr și o trusă medicală de călătorie. Călătoriile însemnau ore întregi de mers cu trăsura trasă de cai pe drumuri accidentate. În total, Mozart a întreprins 17 călătorii și a petrecut aproape zece ani din viață departe de casă.

În acești ani agitați apar opere care marchează istoria muzicii: „Idomeneo” a avut premiera în 1781 la Teatrul Cuvilliés din München și este considerată prima sa operă importantă. La Viena, el a pus în scenă celebrele sale opere Da Ponte la Teatrul Hofburg din Viena: „Le nozze di Figaro” a avut premiera în 1786, urmată de „Così fan tutte” în 1790. „Don Giovanni” a avut premiera în 1787 la Teatrul Național Gräflich Nostitzschen din Praga. Cu puțin timp înainte de moartea sa, în 1791, „Flautul fermecat” a avut premiera la Teatrul auf der Wieden, Viena.

Influența muzicală a lui Mozart a pornit din Salzburg, locul său natal și primul său loc de activitate. La Viena, Mozart a atins o maturitate creativă care l-a transformat într-unul dintre cei mai influenți compozitori ai clasicismului vienez. La adresa Domgasse 5, unde se află acum muzeul Mozarthaus Vienna, Mozart a avut cea mai productivă perioadă a sa. Aici au fost compuse simfonii, muzică bisericească, cvartete de coarde și recviemul său neterminat. Ca artist independent, Wolfgang Amadeus Mozart câștiga în medie 5.000 de guldeni pe an – aproximativ 150.000 de euro în ziua de azi.

În același timp, rămâne om: impulsiv, amuzant, haotic, plin de bucuria de a trăi. Corespondența sa dezvăluie laturi ascunse în spatele monumentului Mozart: omul amuzant, prietenul, fratele. A băut lapte de migdale la cafeneaua Tomaselli din Salzburg, a jucat popice cu sora sa Nannerl, a gustat bere brună la Stieglbräu și s-a bucurat de seri plăcute în compania prietenilor.

Prietenia cu Joseph Haydn i-a adus recunoaștere la cel mai înalt nivel. Haydn l-a numit cel mai mare compozitor pe care l-a cunoscut vreodată. Amândoi erau membri ai lojei masonice – un cerc dedicat artei, iluminismului și schimbului de idei.

Wolfgang Amadeus Mozart și-a petrecut ultimii zece ani din viață la Viena. Aici s-a căsătorit în Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, aici i s-au născut copiii și aici a murit în 1791. Există numeroase speculații în jurul vieții sale agitate și, mai ales, în jurul morții sale subite. Cu puțin timp înainte de a muri, el a afirmat că a fost otrăvit, însă din punct de vedere științific, otrăvirea a fost exclusă de pe lista de cauze ale morții sale. Muzica sa continuă să încânte și să emoționeze oamenii din întreaga lume, atât în cadrul concertelor din săli somptuoase, cât și în locurile în care a activat în Austria.