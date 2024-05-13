Ești gata pentru o vacanță de iarnă de neuitat, cu momente de relaxare și o priveliște exclusivă asupra ghețarului, la resortul de 4*S TAUERN SPA?

Ești gata pentru o vacanță de iarnă de neuitat, cu momente de relaxare și o priveliște exclusivă asupra ghețarului? Bucură-te de o vacanță unică și de o relaxare deplină la resortul de 4*S TAUERN SPA Zell am See – Kaprun, cu zonele exclusive Panorama SPA ale hotelului, situat în inima regiunii SalzburgerLand, în zona Zell am See-Kaprun, înconjurat de un peisaj unic între ghețari, munți și lac.

Bunăstare cu toate simțurile: în zona SPA „Wasser- & Saunawelt”, pe o suprafață de peste 20.000 m², te așteaptă o experiență SPA de excepție, iar la Alpin Vital SPA & Kosmetik, masajele și tratamentele de înfrumusețare îți oferă momente relaxante și răsfăț. Te poți bucura de delicii culinare în diverse restaurante și baruri, de dimineața până seara, iar centrul de informații din interior îți oferă tot ce ai nevoie pentru planificarea excursiilor, închirierea echipamentului sportiv și relații cu clienții.

TAUERN SPA oferă o vacanță de iarnă de excepție. De aici poți ajunge direct la stațiunile de schi din împrejurimi – Kitzsteinhorn, Maiskogel și Schmittenhöhe – cu autobuzul gratuit de schi. Munții Maiskogel și Lechnerberg, destinații ideale pentru familii. Aici poți lua lecții de schi și ai parte de distracție fără limite pe pârtii și de bucurii de iarnă pentru întreaga familie. TAUERN SPA Zell am See – Kaprun este punctul de plecare perfect pentru aventurile tale de iarnă. Bucură-te de o escapadă de neuitat la TAUERN SPA Zell am See – Kaprun.