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Tauern Spa
Relaxare fără limite în Zell am See - Kaprun

Ești gata pentru o vacanță de iarnă de neuitat, cu momente de relaxare și o priveliște exclusivă asupra ghețarului, la resortul de 4*S TAUERN SPA?

Ești gata pentru o vacanță de iarnă de neuitat, cu momente de relaxare și o priveliște exclusivă asupra ghețarului? Bucură-te de o vacanță unică și de o relaxare deplină la resortul de 4*S TAUERN SPA Zell am See – Kaprun, cu zonele exclusive Panorama SPA ale hotelului, situat în inima regiunii SalzburgerLand, în zona Zell am See-Kaprun, înconjurat de un peisaj unic între ghețari, munți și lac.

Bunăstare cu toate simțurile: în zona SPA „Wasser- & Saunawelt”, pe o suprafață de peste 20.000 m², te așteaptă o experiență SPA de excepție, iar la Alpin Vital SPA & Kosmetik, masajele și tratamentele de înfrumusețare îți oferă momente relaxante și răsfăț. Te poți bucura de delicii culinare în diverse restaurante și baruri, de dimineața până seara, iar centrul de informații din interior îți oferă tot ce ai nevoie pentru planificarea excursiilor, închirierea echipamentului sportiv și relații cu clienții.

TAUERN SPA oferă o vacanță de iarnă de excepție. De aici poți ajunge direct la stațiunile de schi din împrejurimi – Kitzsteinhorn, Maiskogel și Schmittenhöhe – cu autobuzul gratuit de schi. Munții Maiskogel și Lechnerberg, destinații ideale pentru familii. Aici poți lua lecții de schi și ai parte de distracție fără limite pe pârtii și de bucurii de iarnă pentru întreaga familie. TAUERN SPA Zell am See – Kaprun este punctul de plecare perfect pentru aventurile tale de iarnă. Bucură-te de o escapadă de neuitat la TAUERN SPA Zell am See – Kaprun.

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Suprafațăpeste 20,000 m² (indoor & outdoor)
Piscine25 (inclusiv un Skyline pool)
Saune & băi de aburi10 (inclusiv saune finlandeze, bio și tematice, precum și funcții de infuzie)
Zonă specială pentru copiiDA (Centru spa separat „Kidstein” pentru familii și copii, cu un tobogan de 127 de metri)

Am petrecut o zi perfectă. Ne-am relaxat complet. Locația este superbă. Ne-au plăcut foarte mult saunele. O gamă variată de spații și o selecție pe gustul fiecăruia. Curățenia este la superlativ, iar personalul a fost foarte amabil.

Philip STripadvisor

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Bucură-te de experiență cu toate simțurile!

Pentru că meriți mereu mai mult

În 2026 a adus mai mult confort, mai multă bunăstare și mai multe momente la TAUERN SPA DIN ZELL AM SEE - KAPRUN.

Odată cu renovarea complexului de 4*S și a zonei de spa și saune, TAUERN SPA a deschis un nou capitol al relaxării în 2026, oferind și mai multe momente de bunăstare pură.

În centrul proiectului de reamenajare se află numeroase îmbunătățiri care oferă și mai mult confort, și mai multă plăcere în viață și în domeniul wellness, precum și spații pline de atmosferă în care să vă relaxați și să respirați adânc.

Modernizările din hotel: de la camere modernizate la saloane elegante și noi atracții pentru momente de neuitat, am creat o lume a vacanței care atrage toate simțurile și toate categoriile de oaspeți – în perfectă armonie cu natura înconjurătoare și cu ospitalitatea călduroasă a hotelului.

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Noutățile din zona de spa

- Zona de intrare în SPA water & sauna world: noile servicii digitale oferă un confort sporit – mai rapid, mai comod și accesibil direct de pe șezlongul tău, fără niciun timp de așteptare. De asemenea, noul punct de informare îți oferă servicii personalizate, în funcție de căutare.

- SPA water world indoor: noile zone spațioase de relaxare și zonele private pentru momente de intimitate fără a fi deranjați creează o atmosferă exclusivă și relaxantă, ducând experiența de wellness la un cu totul alt nivel.

- SPA-ul pentru copii „Kidstein”: un refugiu amenajat cu multă grijă pentru familii, cu colțuri confortabile și separate, zone dedicate de relaxare și un nou loc de joacă în aer liber, oferind și mai mult spațiu pentru joacă și relaxare.

- SPA sauna world indoor & outdoor: noi atracții și îmbunătățiri fac experiența saunei și mai variată: o cameră de zăpadă revitalizantă, o zonă liniștitoare cu infraroșu și o cameră de relaxare primitoare și plină de atmosferă, o baie de aburi regeneratoare cu apă sărată și o saună în aer liber recent redesenată asigură momente și mai intense de relaxare și respirație profundă.

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Oferte speciale

Am selectat câteva oferte speciale, presărate cu relaxare și Lebensgefühl.

Expedition Skicamp

„Expedition Skicamp” înseamnă distracție pe schiuri, libertate fără limite, natură, relaxare, plăcere și wellness.

  • 3 nopți de cazare într-un resort de 4*S

  • SKI ALPIN CARD valabil 2 zile

  • Experiență SPA în ziua plecării

  • Autobuz gratuit către pârtii

  • 12% reducere la închirierea echipamentului de schi (online)

  • 5% reducere la cursurile de schi

  • Toate celelalte servicii incluse în pachetul TAUERN SPA

  • Valabilitate ofertă: 27.11.2026 – 04.04.2027

Descoperă oferta

Expedition Midweek

Ai nevoie de o scurtă pauză de la stresul vieții de zi cu zi? Iată propunerea noastră!

  • Mic dejun wellness la restaurantul SPA (în ziua sosirii)

  • Experiență SPA în ziua plecării

  • Acces la SPA-ul Hotelului Panorama

  • Acces la SPA-ul Hotelului Gletscherblick

  • Sală de fitness cu aparate cardio și de forță

  • Toate celelalte servicii standard ale TAUERN SPA

Descoperă oferta

Expedition Christmas Star

Crăciunul la hotelul TAUERN SPA de 4*S, cu o atmosferă alpină plăcută și delicii culinare tradiționale.

  • Evenimente și activități tradiționale

  • Gala de Crăciun pe 24 decembrie

  • Activități speciale pentru copii

  • Reducere de 12% la închirierea echipamentului de schi

  • Reducere de 5% la lecțiile de schi

  • Toate celelalte servicii standard oferite de TAUERN SPA

  • Valabilitate ofertă: 22.12. – 27.12.2026

  • Preț: de la 760 Eur/pesoană

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Expedition New Year

Celebrează Revelionul la TAUERN SPA! Dacă vrei să te răsfeți cu ceva special în noaptea de Revelion, petrece o vacanță fantastică aici, alături de noi, în inima Alpilor austrieci.

  • Numeroase evenimente și activități de Revelion

  • Gala de Revelion pe 31 decembrie

  • Micul dejun pentru cei care dorm până târziu, pe 1 ianuarie

  • Activități speciale pentru copii

  • Reducere de 12% la închirierea echipamentului de schi

  • Reducere de 5% la lecțiile de schi

  • Facilități spa cu o suprafață de peste 20.000 m²

  • Valabilitate ofertă: 27.12.2026 – 05.01.2027

  • Preț: de la 1880 Eur/persoană

Descoperă oferta

Expedition Power of Love

Pentru toate cuplurile care doresc să se bucure împreună de o mică pauză și de momente exclusive la spa.

  • Decor romantic în camera voastră

  • Ședință privată la spa „Time Together” (1,5 ore)

  • Prosecco, fructe învelite în ciocolată și bomboane de ciocolată

  • Experiență la spa în ziua plecării

  • Acces la SPA-ul Hotelului Panorama

  • Acces la SPA-ul Hotelului Gletscherblick

  • Toate celelalte servicii standard ale TAUERN SPA

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Către răsfăț

Sosire & atracții

Cum ajungi la Tauern Spa

  • Cu trenul: gara din Kaprun se află la aproximativ 2 kilometri de TAUERN SPA.

  • Cu autobuzul: autobuzele circulă frecvent pe linia 660 între Zell am See și Kaprun, oprind chiar în fața intrării principale a TAUERN SPA.

  • Cu avionul: cel mai apropiat aeroport este aeroportul din München (MUC): la o distanță de aproximativ 207–220 km.

  • Cu mașina: din Timișoara faci aproximativ 9.5 ore până la Tauern Spa.

Află aici mai multe detalii

Atracții din imediata apropiere

  • Centrul orașului Zell am See și Lacul Zell: 8–10 minute cu mașina (aprox. 8–9 km)

  • Kitzsteinhorn / Gipfelwelt 3000 (stația de bază a telecabinei de pe ghețar): 10–12 minute cu mașina până la stația de bază a telecabinei.

  • Salzburg: 1 h 30 cu mașina

Sustenabilitatea este ceva firesc

Știai că...

  • 70% din energia necesară pentru încălzirea complexului TAUERN SPA provine din biogaz?

  • 100% din necesarul nostru de energie electrică la TAUERN SPA este acoperit de energie electrică din surse regenerabile?

  • avem 8 stații de încărcare pentru mașini electrice, unde poți încărca bateria mașinii folosind energie electrică provenită din surse regenerabile?

  • apa cu proprietăți curative este extrasă de la o adâncime de 240 de metri?

  • piscinele noastre în aer liber sunt acoperite în fiecare zi – inclusiv vara – pentru a păstra căldura și a reduce la minimum pierderile de energie?

Sustenabilitatea este foarte importantă la TAUERN SPA și facem tot posibilul pentru a integra cele mai noi și mai inovatoare soluții.

Tauern Spa & sustenabilitatea
Ia legătura cu noi

Tauern Spa

Tauern Spa Platz 1

5710 Kaprun

Telefon: +43 6547 2040-2012

office@tauernspakaprun.com
Tauern Spa

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