Tauern Spa
Relaxare fără limite în Zell am See - Kaprun
Introduction
Ești gata pentru o vacanță de iarnă de neuitat, cu momente de relaxare și o priveliște exclusivă asupra ghețarului? Bucură-te de o vacanță unică și de o relaxare deplină la resortul de 4*S TAUERN SPA Zell am See – Kaprun, cu zonele exclusive Panorama SPA ale hotelului, situat în inima regiunii SalzburgerLand, în zona Zell am See-Kaprun, înconjurat de un peisaj unic între ghețari, munți și lac.
Bunăstare cu toate simțurile: în zona SPA „Wasser- & Saunawelt”, pe o suprafață de peste 20.000 m², te așteaptă o experiență SPA de excepție, iar la Alpin Vital SPA & Kosmetik, masajele și tratamentele de înfrumusețare îți oferă momente relaxante și răsfăț. Te poți bucura de delicii culinare în diverse restaurante și baruri, de dimineața până seara, iar centrul de informații din interior îți oferă tot ce ai nevoie pentru planificarea excursiilor, închirierea echipamentului sportiv și relații cu clienții.
TAUERN SPA oferă o vacanță de iarnă de excepție. De aici poți ajunge direct la stațiunile de schi din împrejurimi – Kitzsteinhorn, Maiskogel și Schmittenhöhe – cu autobuzul gratuit de schi. Munții Maiskogel și Lechnerberg, destinații ideale pentru familii. Aici poți lua lecții de schi și ai parte de distracție fără limite pe pârtii și de bucurii de iarnă pentru întreaga familie. TAUERN SPA Zell am See – Kaprun este punctul de plecare perfect pentru aventurile tale de iarnă. Bucură-te de o escapadă de neuitat la TAUERN SPA Zell am See – Kaprun.
Am petrecut o zi perfectă. Ne-am relaxat complet. Locația este superbă. Ne-au plăcut foarte mult saunele. O gamă variată de spații și o selecție pe gustul fiecăruia. Curățenia este la superlativ, iar personalul a fost foarte amabil.Philip S, Tripadvisor
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Bucură-te de experiență cu toate simțurile!
Pentru că meriți mereu mai mult
În 2026 a adus mai mult confort, mai multă bunăstare și mai multe momente la TAUERN SPA DIN ZELL AM SEE - KAPRUN.
Odată cu renovarea complexului de 4*S și a zonei de spa și saune, TAUERN SPA a deschis un nou capitol al relaxării în 2026, oferind și mai multe momente de bunăstare pură.
În centrul proiectului de reamenajare se află numeroase îmbunătățiri care oferă și mai mult confort, și mai multă plăcere în viață și în domeniul wellness, precum și spații pline de atmosferă în care să vă relaxați și să respirați adânc.
Modernizările din hotel: de la camere modernizate la saloane elegante și noi atracții pentru momente de neuitat, am creat o lume a vacanței care atrage toate simțurile și toate categoriile de oaspeți – în perfectă armonie cu natura înconjurătoare și cu ospitalitatea călduroasă a hotelului.
Noutățile din zona de spa
- Zona de intrare în SPA water & sauna world: noile servicii digitale oferă un confort sporit – mai rapid, mai comod și accesibil direct de pe șezlongul tău, fără niciun timp de așteptare. De asemenea, noul punct de informare îți oferă servicii personalizate, în funcție de căutare.
- SPA water world indoor: noile zone spațioase de relaxare și zonele private pentru momente de intimitate fără a fi deranjați creează o atmosferă exclusivă și relaxantă, ducând experiența de wellness la un cu totul alt nivel.
- SPA-ul pentru copii „Kidstein”: un refugiu amenajat cu multă grijă pentru familii, cu colțuri confortabile și separate, zone dedicate de relaxare și un nou loc de joacă în aer liber, oferind și mai mult spațiu pentru joacă și relaxare.
- SPA sauna world indoor & outdoor: noi atracții și îmbunătățiri fac experiența saunei și mai variată: o cameră de zăpadă revitalizantă, o zonă liniștitoare cu infraroșu și o cameră de relaxare primitoare și plină de atmosferă, o baie de aburi regeneratoare cu apă sărată și o saună în aer liber recent redesenată asigură momente și mai intense de relaxare și respirație profundă.
Oferte specialeAm selectat câteva oferte speciale, presărate cu relaxare și Lebensgefühl.
Expedition Skicamp
„Expedition Skicamp” înseamnă distracție pe schiuri, libertate fără limite, natură, relaxare, plăcere și wellness.
3 nopți de cazare într-un resort de 4*S
SKI ALPIN CARD valabil 2 zile
Experiență SPA în ziua plecării
Autobuz gratuit către pârtii
12% reducere la închirierea echipamentului de schi (online)
5% reducere la cursurile de schi
Toate celelalte servicii incluse în pachetul TAUERN SPA
Valabilitate ofertă: 27.11.2026 – 04.04.2027
Expedition Midweek
Ai nevoie de o scurtă pauză de la stresul vieții de zi cu zi? Iată propunerea noastră!
Mic dejun wellness la restaurantul SPA (în ziua sosirii)
Experiență SPA în ziua plecării
Acces la SPA-ul Hotelului Panorama
Acces la SPA-ul Hotelului Gletscherblick
Sală de fitness cu aparate cardio și de forță
Toate celelalte servicii standard ale TAUERN SPA
Expedition Christmas Star
Crăciunul la hotelul TAUERN SPA de 4*S, cu o atmosferă alpină plăcută și delicii culinare tradiționale.
Evenimente și activități tradiționale
Gala de Crăciun pe 24 decembrie
Activități speciale pentru copii
Reducere de 12% la închirierea echipamentului de schi
Reducere de 5% la lecțiile de schi
Toate celelalte servicii standard oferite de TAUERN SPA
Valabilitate ofertă: 22.12. – 27.12.2026
Preț: de la 760 Eur/pesoană
Expedition New Year
Celebrează Revelionul la TAUERN SPA! Dacă vrei să te răsfeți cu ceva special în noaptea de Revelion, petrece o vacanță fantastică aici, alături de noi, în inima Alpilor austrieci.
Numeroase evenimente și activități de Revelion
Gala de Revelion pe 31 decembrie
Micul dejun pentru cei care dorm până târziu, pe 1 ianuarie
Activități speciale pentru copii
Reducere de 12% la închirierea echipamentului de schi
Reducere de 5% la lecțiile de schi
Facilități spa cu o suprafață de peste 20.000 m²
Valabilitate ofertă: 27.12.2026 – 05.01.2027
Preț: de la 1880 Eur/persoană
Expedition Power of Love
Pentru toate cuplurile care doresc să se bucure împreună de o mică pauză și de momente exclusive la spa.
Decor romantic în camera voastră
Ședință privată la spa „Time Together” (1,5 ore)
Prosecco, fructe învelite în ciocolată și bomboane de ciocolată
Experiență la spa în ziua plecării
Acces la SPA-ul Hotelului Panorama
Acces la SPA-ul Hotelului Gletscherblick
Toate celelalte servicii standard ale TAUERN SPA
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Sosire & atracții
Cum ajungi la Tauern Spa
Cu trenul: gara din Kaprun se află la aproximativ 2 kilometri de TAUERN SPA.
Cu autobuzul: autobuzele circulă frecvent pe linia 660 între Zell am See și Kaprun, oprind chiar în fața intrării principale a TAUERN SPA.
Cu avionul: cel mai apropiat aeroport este aeroportul din München (MUC): la o distanță de aproximativ 207–220 km.
Cu mașina: din Timișoara faci aproximativ 9.5 ore până la Tauern Spa.
Atracții din imediata apropiere
Centrul orașului Zell am See și Lacul Zell: 8–10 minute cu mașina (aprox. 8–9 km)
Kitzsteinhorn / Gipfelwelt 3000 (stația de bază a telecabinei de pe ghețar): 10–12 minute cu mașina până la stația de bază a telecabinei.
Salzburg: 1 h 30 cu mașina
Cum ajungi la Tauern Spa
Cu trenul: gara din Kaprun se află la aproximativ 2 kilometri de TAUERN SPA.
Cu autobuzul: autobuzele circulă frecvent pe linia 660 între Zell am See și Kaprun, oprind chiar în fața intrării principale a TAUERN SPA.
Cu avionul: cel mai apropiat aeroport este aeroportul din München (MUC): la o distanță de aproximativ 207–220 km.
Cu mașina: din Timișoara faci aproximativ 9.5 ore până la Tauern Spa.
Atracții din imediata apropiere
Centrul orașului Zell am See și Lacul Zell: 8–10 minute cu mașina (aprox. 8–9 km)
Kitzsteinhorn / Gipfelwelt 3000 (stația de bază a telecabinei de pe ghețar): 10–12 minute cu mașina până la stația de bază a telecabinei.
Salzburg: 1 h 30 cu mașina
Știai că...
70% din energia necesară pentru încălzirea complexului TAUERN SPA provine din biogaz?
100% din necesarul nostru de energie electrică la TAUERN SPA este acoperit de energie electrică din surse regenerabile?
avem 8 stații de încărcare pentru mașini electrice, unde poți încărca bateria mașinii folosind energie electrică provenită din surse regenerabile?
apa cu proprietăți curative este extrasă de la o adâncime de 240 de metri?
piscinele noastre în aer liber sunt acoperite în fiecare zi – inclusiv vara – pentru a păstra căldura și a reduce la minimum pierderile de energie?
Sustenabilitatea este foarte importantă la TAUERN SPA și facem tot posibilul pentru a integra cele mai noi și mai inovatoare soluții.
Tauern Spa
Tauern Spa Platz 1
5710 Kaprun
Telefon: +43 6547 2040-2012