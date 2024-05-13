Zell am See-Kaprun din SalzburgerLand
Schiat, drumeții, wellness și vacanță pentru întreaga familie pe lacul Zeller și la muntele Kitzsteinhorn
Regiunea Zell am See-Kaprun este o adevărată bijuterie naturală, unde se combină aventura, relaxarea și peisaje impresionante. Atracția principală este muntele Kitzsteinhorn, cu o înălțime de 3.203 metri, accesibil atât vara, cât și iarna – telecabinele te duc confortabil până la vârful muntelui, la 3000 de metri altitudine. Uimitor: K-onnection, una dintre cele mai moderne instalații de transport din lume, care leagă Kaprun direct de ghețar și asigură acces rapid și confortabil pe tot parcursul anului.
Din octombrie până la începutul verii, poți schia pe zăpada naturală a ghețarului sau, vara, poți face drumeții pe promenada de la altitudine Schmittenhöhe și te poți bucura de panoramă. În vale, lacul Zeller See te invită la înot, stand-up paddling și plimbări cu barca – oferta de wellness din Zell am See-Kaprun pentru relaxare profundă. Iar pentru familii, traseul circular Klammsee-Rundwanderweg, cu instalație Kneipp și loc de joacă, oferă relaxare „la comun” – un amestec de natură, mișcare și distracție.
ALPIN CARD reunește trei regiuni premium de schi pe 408 kilometri de pârtie.
SOMMER CARD oferă reduceri și oferte speciale.
Zell am See-Kaprun din toate perspectivele
Atracții de top
Lumea ghețarilor de peste Kaprun
Legendarul munte Kitzsteinhorn
La o altitudine de 3.200 de metri, Kitzsteinhorn, lângă Kaprun, devine un teren de joacă pentru activități clasice în aer liber: traseele de drumeții, traseele pentru mountain biking și traseele de alpinism traversează peisaje alpine înalte, iar platforma panoramică „Top of Salzburg” de pe vârful de 3000 de metri oferă priveliști asupra ghețarilor și a munților. Tururile ghidate cu rangerii parcului național oferă informații despre gheață, formațiuni stâncoase și flora alpină.
În timpul iernii, 23 de instalații de transport pe cablu conectează puncte importante din regiunea alpină cu 61 de kilometri de pârtii, trasee de freeride și snowparkuri pentru diferite niveluri, ideale atât pentru familii, cât și pentru sportivi. După activitățile sportive, hotelurile cu zone de wellness, în special Tauern SPA Kaprun, oferă spațiu pentru relaxare. În jurul localității Kaprun și al lacului Zeller See există numeroase destinații turistice și activități.
Arta și cultura în regiunea SalzburgerLand, înconjurate de natură și Lebensgefühl alpin
Evenimente speciale
Mâncare, băutură și răsfăț culinar
Experiențe culinare în Zell am See-Kaprun
Între ghețari, munți și lacuri, în Zell am See-Kaprun se dezvăluie un stil de viață care înseamnă răsfăț culinar. Aici, bucătăria alpină se îmbină cu bucătăria creativă – de la mâncăruri tradiționale servite în cabane până la preparate rafinate, premiate cu stele Michelin. Pe munte, „momentele de plăcere” sunt deosebit de intense:
în restaurantul de pe vârful muntelui Kitzsteinhorn, cel mai înalt restaurant din regiunea SalzburgerLand, oferă specialități regionale și o panoramă superbă la 3.000 de metri altitudine. Pe Schmittenhöhe te așteaptă diverse stații gastronomice. Cei care iubesc exclusivitatea, chiar și la altitudini alpine aerisite, vor găsi rafinament culinar la cel mai înalt nivel în cele nouă restaurante cu distincții toque. Iar numeroasele evenimente culinare transformă plăcerea într-o experiență, în mijlocul naturii, pe tot parcursul anului.
Cazări speciale
Mobilitate și energie regenerabilă
Vacanță durabilă în Zell am See-Kaprun
Cei care acordă importanță durabilității și mobilității ecologice chiar și în vacanță, vor găsi ceea ce caută în Zell am See-Kaprun. Călătoria cu trenul, biletul Guest Mobility Ticket, autobuzele regionale de schi în timpul iernii și transferul ÖBB fac călătoria ecologică. Fie că este vorba de telecabine pe Schmittenhöhe sau pe Kitzsteinhorn – aici urcăm și coborâm cu energie electrică provenită din surse 100% regenerabile.
Barajele din munții înalți furnizează energie suplimentară, iar numeroase hoteluri și întreprinderi sunt certificate în acest sens. Astfel, mobilitatea, alimentarea cu energie electrică și întreprinderile certificate asigură menținerea calității vieții în regiune pentru generațiile viitoare, atât pentru oaspeți, cât și pentru localnici.