Zell am See-Kaprun: schi și aventuri pe ghețari, drumeții și excursii cu bicicleta, hoteluri pentru familii, Tauern SPA și relaxare la lacul Zeller See.

Regiunea Zell am See-Kaprun este o adevărată bijuterie naturală, unde se combină aventura, relaxarea și peisaje impresionante. Atracția principală este muntele Kitzsteinhorn, cu o înălțime de 3.203 metri, accesibil atât vara, cât și iarna – telecabinele te duc confortabil până la vârful muntelui, la 3000 de metri altitudine. Uimitor: K-onnection, una dintre cele mai moderne instalații de transport din lume, care leagă Kaprun direct de ghețar și asigură acces rapid și confortabil pe tot parcursul anului.

Din octombrie până la începutul verii, poți schia pe zăpada naturală a ghețarului sau, vara, poți face drumeții pe promenada de la altitudine Schmittenhöhe și te poți bucura de panoramă. În vale, lacul Zeller See te invită la înot, stand-up paddling și plimbări cu barca – oferta de wellness din Zell am See-Kaprun pentru relaxare profundă. Iar pentru familii, traseul circular Klammsee-Rundwanderweg, cu instalație Kneipp și loc de joacă, oferă relaxare „la comun” – un amestec de natură, mișcare și distracție.