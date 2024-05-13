Zell am See-Kaprun din SalzburgerLand
Schiat, drumeții, wellness și vacanță pentru întreaga familie pe lacul Zeller și la muntele Kitzsteinhorn

Zell am See-Kaprun: schi și aventuri pe ghețari, drumeții și excursii cu bicicleta, hoteluri pentru familii, Tauern SPA și relaxare la lacul Zeller See.

Regiunea Zell am See-Kaprun este o adevărată bijuterie naturală, unde se combină aventura, relaxarea și peisaje impresionante. Atracția principală este muntele Kitzsteinhorn, cu o înălțime de 3.203 metri, accesibil atât vara, cât și iarna – telecabinele te duc confortabil până la vârful muntelui, la 3000 de metri altitudine. Uimitor: K-onnection, una dintre cele mai moderne instalații de transport din lume, care leagă Kaprun direct de ghețar și asigură acces rapid și confortabil pe tot parcursul anului.

Din octombrie până la începutul verii, poți schia pe zăpada naturală a ghețarului sau, vara, poți face drumeții pe promenada de la altitudine Schmittenhöhe și te poți bucura de panoramă. În vale, lacul Zeller See te invită la înot, stand-up paddling și plimbări cu barca – oferta de wellness din Zell am See-Kaprun pentru relaxare profundă. Iar pentru familii, traseul circular Klammsee-Rundwanderweg, cu instalație Kneipp și loc de joacă, oferă relaxare „la comun” – un amestec de natură, mișcare și distracție.

Câteva informații despre Zell am See-Kaprun
Amplasare:în regiunea Pinzgau din SalzburgerLand
Altitudine:757 m
Locuitori:aprox. 10.200 în Zell am See (informație din 2025)
Instalații de transport pe cablu:53
Regiuni de schi:3
Trasee de drumeție:mai mult de 400 km
Ghețari și cel mai înalt munte:Kitzsteinhorn (3.203 m)
Evenimentele

ALPIN CARD reunește trei regiuni premium de schi pe 408 kilometri de pârtie.

SOMMER CARD oferă reduceri și oferte speciale.

Zell am See-Kaprun din toate perspectivele

Atracții de top

Gipfelwelt 3000: cea mai înaltă destinație din Salzburg

Tauern SPA Kaprun: vacanță la băi termale, în resort de 4*

Cetatea Kaprun: o emblemă din secolul XII

Schmittenhöhe: regiune de schi și paradis de iarnă

Defileul Sigmund Thun: spectacol natural impresionant

Zeller See: natură și relaxare în Zell am See

Aventură în Kaprun: minunile naturii din munții înalți

Trenul Pinzgauer: călătorie istorică prin valea Salzach

Activități în Zell am See-Kaprun

Lumea ghețarilor de peste Kaprun

Legendarul munte Kitzsteinhorn

La o altitudine de 3.200 de metri, Kitzsteinhorn, lângă Kaprun, devine un teren de joacă pentru activități clasice în aer liber: traseele de drumeții, traseele pentru mountain biking și traseele de alpinism traversează peisaje alpine înalte, iar platforma panoramică „Top of Salzburg” de pe vârful de 3000 de metri oferă priveliști asupra ghețarilor și a munților. Tururile ghidate cu rangerii parcului național oferă informații despre gheață, formațiuni stâncoase și flora alpină.

În timpul iernii, 23 de instalații de transport pe cablu conectează puncte importante din regiunea alpină cu 61 de kilometri de pârtii, trasee de freeride și snowparkuri pentru diferite niveluri, ideale atât pentru familii, cât și pentru sportivi. După activitățile sportive, hotelurile cu zone de wellness, în special Tauern SPA Kaprun, oferă spațiu pentru relaxare. În jurul localității Kaprun și al lacului Zeller See există numeroase destinații turistice și activități.  

Kitzsteinhorn

Arta și cultura în regiunea SalzburgerLand, înconjurate de natură și Lebensgefühl alpin

Obiectivele din SalzburgerLand

Evenimente speciale

Mâncare, băutură și răsfăț culinar

Experiențe culinare în Zell am See-Kaprun

Între ghețari, munți și lacuri, în Zell am See-Kaprun se dezvăluie un stil de viață care înseamnă răsfăț culinar. Aici, bucătăria alpină se îmbină cu bucătăria creativă – de la mâncăruri tradiționale servite în cabane până la preparate rafinate, premiate cu stele Michelin. Pe munte, „momentele de plăcere” sunt deosebit de intense:

în restaurantul de pe vârful muntelui Kitzsteinhorn, cel mai înalt restaurant din regiunea SalzburgerLand, oferă specialități regionale și o panoramă superbă la 3.000 de metri altitudine. Pe Schmittenhöhe te așteaptă diverse stații gastronomice. Cei care iubesc exclusivitatea, chiar și la altitudini alpine aerisite, vor găsi rafinament culinar la cel mai înalt nivel în cele nouă restaurante cu distincții toque. Iar numeroasele evenimente culinare transformă plăcerea într-o experiență, în mijlocul naturii, pe tot parcursul anului.

Cabane montaneEvenimente culinare

Cazări speciale

Zaglgut Hotel & Chalet din Kaprun: la 1000 m altitudine

The Kaprun Edition: chalet-uri de lux&suite chiar în centru

Hotel Neue Post: tradiție în Zell am See, 4 stele

Grand Hotel Zell am See: peninsulă exclusivă, 4 stele

Hotel & Apartment Central: alpenstyle în Zell am See

Vaya Apartments Kaprun: central, cu vedere la Kitzsteinhorn

Sportresort Alpenblick: 4* superior în Zell am See

Mobilitate și energie regenerabilă

Vacanță durabilă în Zell am See-Kaprun

Cei care acordă importanță durabilității și mobilității ecologice chiar și în vacanță, vor găsi ceea ce caută în Zell am See-Kaprun. Călătoria cu trenul, biletul Guest Mobility Ticket, autobuzele regionale de schi în timpul iernii și transferul ÖBB fac călătoria ecologică. Fie că este vorba de telecabine pe Schmittenhöhe sau pe Kitzsteinhorn – aici urcăm și coborâm cu energie electrică provenită din surse 100% regenerabile.

Barajele din munții înalți furnizează energie suplimentară, iar numeroase hoteluri și întreprinderi sunt certificate în acest sens. Astfel, mobilitatea, alimentarea cu energie electrică și întreprinderile certificate asigură menținerea calității vieții în regiune pentru generațiile viitoare, atât pentru oaspeți, cât și pentru localnici.

Durabilitate în Zell am SeeVacanță ecologică de iarnă

FAQs

Cea mai ecologică modalitate de transport este trenul până la gara Zell am See, situată chiar în centrul orașului. Multe unități de cazare sunt accesibile pe jos, iar pentru deplasările către Kaprun sau în împrejurimi sunt disponibile autobuze și trenul local Pinzgauer Lokalbahn. Iar cu Guest Mobility Ticket, oaspeții cazați la hotel pot utiliza gratuit toate mijloacele de transport public din regiunea SalzburgerLand.

De la drumeții și excursii cu bicicleta pe Kitzsteinhorn și Schmittenhöhe la sporturi nautice pe lacul Zeller See, până la golf, alergare pe trasee montane și activități pentru întreaga familie – posibilitățile și destinațiile de excursii sunt variate.

Zell am See-Kaprun oferă distracție pe schiuri în trei regiuni de schi + snowboarding, schi de tură, schi fond, drumeții de iarnă și săniuș. De la pârtiile ușoare pentru începători până la coborâri dificile, fiecare va găsi ceva pe gustul său. Chiar și în afara pârtiilor, traseele de drumeții de iarnă și pistele de săniuș îți oferă posibilitatea de a face mișcare și de a te bucura de natură.

În Zell am See-Kaprun, experiențele culinare variază de la cabane alpine tradiționale la cel mai înalt restaurant din Salzburg, situat pe Kitzsteinhorn, și până la restaurante premiate. Fie că este vorba de preparate tradiționale sau extrem de sofisticate, bucătăria regională combină ingredientele locale cu peisajul montan impresionant.

Zell am See-Kaprun mizează pe durabilitate, mobilitate, energie regenerabilă și unități certificate. Oaspeții utilizează trenul, biletul Guest Mobility Ticket, autobuzele de schi sau transferul ÖBB. Telecabinele funcționează cu energie electrică 100% ecologică, lacurile de acumulare din munți furnizează energie, iar multe întreprinderi poartă marca ecologică austriacă.

