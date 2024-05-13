O iarnă de poveste, aproape de natură

Radstadt, „orașul vechi din munți”, este situat în partea superioară a văii Ennstal, în inima regiunii SalzburgerLand, la doar 70 km sud de Salzburg. Situat între impunătorul masiv Dachstein și Radstädter Tauern, aici te așteaptă un orășel medieval cu aproximativ 5.000 de locuitori, care încântă prin amplasarea sa specială și atmosfera fermecătoare.

În timpul iernii, Radstadt se transformă într-o destinație versatilă de relaxare și sport pentru întreaga familie. În mai puțin de 30 de minute poți ajunge cu mașina sau autobuzul de schi la unele dintre cele mai cunoscute regiuni de schi din Austria, printre care Obertauern, Schladming, Zauchensee, Reiteralm și Snow Space Salzburg. Chiar lângă oraș se află complexul de stațiuni de schi Skischaukel Radstadt-Altenmarkt, o regiune protejată de vânt, potrivită pentru familii, cu pârtii largi, cabane confortabile și facilități suplimentare, precum Funslope Königslehen sau Beginner Park Kemahdhöhe.

Radstadt are multe de oferit și în afara pârtiilor: o pistă de săniuș iluminată, lungă de șase kilometri, o rețea extinsă de trasee de schi fond cu o lungime totală de 64 de kilometri, trasee de schi fond la înălțime, la Rossbrand și Gnadenalm, trasee de drumeții de iarnă curățate, plimbări cu trăsura trasă de cai, un patinoar cu gheață naturală și o nouă pistă de curling bavarez. Pentru relaxare după o zi activă, spa-ul Amadé din Altenmarkt, situat în apropiere, oferă piscine cu apă caldă, tobogane și o zonă generoasă de wellness.