Radstadt
Răsfăț în munți
Radstadt, „orașul vechi din munți”, este situat în partea superioară a văii Ennstal, în inima regiunii SalzburgerLand, la doar 70 km sud de Salzburg. Situat între impunătorul masiv Dachstein și Radstädter Tauern, aici te așteaptă un orășel medieval cu aproximativ 5.000 de locuitori, care încântă prin amplasarea sa specială și atmosfera fermecătoare.
În timpul iernii, Radstadt se transformă într-o destinație versatilă de relaxare și sport pentru întreaga familie. În mai puțin de 30 de minute poți ajunge cu mașina sau autobuzul de schi la unele dintre cele mai cunoscute regiuni de schi din Austria, printre care Obertauern, Schladming, Zauchensee, Reiteralm și Snow Space Salzburg. Chiar lângă oraș se află complexul de stațiuni de schi Skischaukel Radstadt-Altenmarkt, o regiune protejată de vânt, potrivită pentru familii, cu pârtii largi, cabane confortabile și facilități suplimentare, precum Funslope Königslehen sau Beginner Park Kemahdhöhe.
Radstadt are multe de oferit și în afara pârtiilor: o pistă de săniuș iluminată, lungă de șase kilometri, o rețea extinsă de trasee de schi fond cu o lungime totală de 64 de kilometri, trasee de schi fond la înălțime, la Rossbrand și Gnadenalm, trasee de drumeții de iarnă curățate, plimbări cu trăsura trasă de cai, un patinoar cu gheață naturală și o nouă pistă de curling bavarez. Pentru relaxare după o zi activă, spa-ul Amadé din Altenmarkt, situat în apropiere, oferă piscine cu apă caldă, tobogane și o zonă generoasă de wellness.
3 lucruri care fac din Radstadt un oraș special
Poziționare centrală
5 regiuni, 760 km de pârtie și 270 de instalații de transport. Radstadt este poziționat central, între regiuni de schi cunoscute și populare.
Atmosferă istorică și infrastructură perfect organizată
Micul oraș istoric din Alpii austrieci are multe lucruri fascinante de povestit.
Experiențe de top pe munte
Descoperă regiunea de schi Radstadt-Altenmarkt
17 kilometri de pârtii extra-late, instalații moderne și cabane confortabile – zona de schi pentru familii se remarcă prin organizare și garanția zăpezii.
Schi fond în vale și la înălțime
64 km de trasee de schi fond perfect amenajate în jurul orașului Radstadt, precum și trasee de schi fond la altitudine pe Rossbrand și Gnadenalm oferă varietate totală.
Traseu de urcare pentru schi de tură
Cei care iubesc sportul pot folosi traseul marcat până la Kemahdhöhe – un punct de plecare frumos pentru excursioniști, direct din localitate.
Repere alpine de top
Pregătește-te pentru priveliști panoramice uluitoare și specialități delicioase din Salzburg – combinația perfectă între plăcere și priveliști de neuitat!
Bucură-te de specialități din regiune, de la fermă – aici totul are un gust pur și simplu divin!
Încarcă-te cu o porție de vitamina D la soare și răsfață-te cu o pauză pe cea mai frumoasă terasă din împrejurimi!
Descoperă specialități regionale delicioase și bucură-te de o atmosferă pur și simplu specială.
În afara pârtiei
Erlebnistherme Amadé
La Erlebnis-Therme Amadé te așteaptă pe o suprafață de 30.000 m² dedicată wellness-ului, tobogane, bazine cu apă caldă și multe altele – o experiență completă.
Drumeții de iarnă&pe rachete de zăpadă
Traseele bine marcate și tururile ghidate cu Herta Palzenberger te invită să explorezi peisajul de iarnă din jurul orașului Radstadt – în mod activ și relaxat.
Plimbare cu sania trasă de cai pe Gnadenalm
O plimbare prin peisajul montan înzăpezit al Gnadenalm este romantism pur – combinat perfect cu pârtii de schi, trasee de drumeții de iarnă și popasuri la cabane.
Escape game în Radstadt
Cel mai tare pont: escape game „Secretul celor trei turnuri”.
Imaginați-vă un raliu magic cu enigme prin centrul vechi al orașului Radstadt – misterios, interactiv și unic în toată Austria. În acest escape game premiat, veți deveni parte dintr-o poveste pentru întreaga familie, plină de surprize, și veți descoperi locuri care, de obicei, rămân închise vizitatorilor. În spatele zidurilor vechi te așteaptă sarcini dificile, uși secrete și o mulțime de momente care îți dau fiori. Ideal pentru toți cei care iubesc aventura, istoria și suspansul ludic!
Repere pentru întreaga familie
6 km de pârtie pentru săniuș pentru întreaga familie
Pârtia de săniuș iluminată, lungă de 6 km, este o atracție pentru familii – inclusă în skipass pe timpul zilei, deschisă de două ori pe săptămână și seara.
Mergi gratuit la Salzburg cu Mobility Ticket
Călătorește gratuit cu autobuzul și trenul cu „Guest Mobility Ticket” – inclusiv pentru excursii la Salzburg sau în regiunile de schi din împrejurimi.
Cel mai lung calendar de Advent
Drumețiile de Crăciun din Radstadt oferă o atmosferă de Crăciun plină de farmec, chiar idilică: La lumina torțelor, romanticii și iubitorii iernii se plimbă prin pădurea împădurită a Kaiserpromenade, acompaniați de sunete de Crăciun, instalații luminoase, dar și multe alte surprize. La standul Lebenshilfe Radstadt te așteaptă un punch fierbinte pentru a te încălzi. Și în acest an, vizitatorii sunt rugați să își aducă propriile căni, pentru a evita producerea de deșeuri inutile. Radstadt Tourismus organizează drumețiile de Crăciun din 2022 ca evenimente ecologice și încearcă să reducă la minimum amprenta ecologică a evenimentului.
Calendar 2025
• sâmbătă, 20 decembrie & vineri, 26 decembrie
• începând cu ora 17 (ultima intrare: 18.30)
Evenimente de top
Traseul ieslelor din Radstadt
Descoperă ieslele realizate manual și simte magia Crăciunului într-o plimbare prin orașul vechi.
Alături de paznicul de noapte din Radstadt
Însoțește paznicul de noapte pe străduțe și descoperă Radstadt în lumina mistică a felinarelor! Intrarea este gratuită.
Tradițional plin de personalitate
Cu voucherul gastronomicRadstädter Gastrogutscheinai libertatea de a alege între hanuri confortabile, restaurante rafinate, oferte de mâncare la pachet și localuri de noapte – o cheie culinară către cele mai bune adrese din regiune. Și dacă vrei să descoperi și mai mult din această lume a răsfățului culinar, îți recomandăm să viziteziMandlberggut: În cadrul tururilor ghidate prin distileria de whisky și rachiuri fine, precum și prin distileria de ulei de zâmbru și de jneapăn, vei descoperi meșteșugul autentic, aromele parfumate și rachiurile fine pe care le puteți degusta. La cafeneaua de pe munte te așteaptă gustări și produse de patiserie făcute în casă – iar de la magazinul din curte poți cumpăra delicii numai bune de dus acasă.
Radstadt Tourismus
Schernbergstraße 8
5550 Radstadt
Telefon: +43 645 274 72