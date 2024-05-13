Radstadt
Răsfăț în munți

O iarnă de poveste, aproape de natură

Radstadt, „orașul vechi din munți”, este situat în partea superioară a văii Ennstal, în inima regiunii SalzburgerLand, la doar 70 km sud de Salzburg. Situat între impunătorul masiv Dachstein și Radstädter Tauern, aici te așteaptă un orășel medieval cu aproximativ 5.000 de locuitori, care încântă prin amplasarea sa specială și atmosfera fermecătoare.

În timpul iernii, Radstadt se transformă într-o destinație versatilă de relaxare și sport pentru întreaga familie. În mai puțin de 30 de minute poți ajunge cu mașina sau autobuzul de schi la unele dintre cele mai cunoscute regiuni de schi din Austria, printre care Obertauern, Schladming, Zauchensee, Reiteralm și Snow Space Salzburg. Chiar lângă oraș se află complexul de stațiuni de schi Skischaukel Radstadt-Altenmarkt, o regiune protejată de vânt, potrivită pentru familii, cu pârtii largi, cabane confortabile și facilități suplimentare, precum Funslope Königslehen sau Beginner Park Kemahdhöhe.

Radstadt are multe de oferit și în afara pârtiilor: o pistă de săniuș iluminată, lungă de șase kilometri, o rețea extinsă de trasee de schi fond cu o lungime totală de 64 de kilometri, trasee de schi fond la înălțime, la Rossbrand și Gnadenalm, trasee de drumeții de iarnă curățate, plimbări cu trăsura trasă de cai, un patinoar cu gheață naturală și o nouă pistă de curling bavarez. Pentru relaxare după o zi activă, spa-ul Amadé din Altenmarkt, situat în apropiere, oferă piscine cu apă caldă, tobogane și o zonă generoasă de wellness.

Informații despre regiune
Km de pârtie17 km
Km de trasee de schi fond64 km
Trasee de drumeție pe zăpadă53 km
Regiuni de schi6
Instalații de transport pe cablu8
Școli de schi2
Cel mai înalt munte2.828 m
Restaurante49
3 lucruri care fac din Radstadt un oraș special

Poziționare centrală

5 regiuni, 760 km de pârtie și 270 de instalații de transport. Radstadt este poziționat central, între regiuni de schi cunoscute și populare.

Către harta regiunilor de schi

Atmosferă istorică și infrastructură perfect organizată

Micul oraș istoric din Alpii austrieci are multe lucruri fascinante de povestit.

Către cultură și istorie

Pârtie de săniuș de 6 km

Pe zi sau pe seară, pe cea mai lungă pârtie pentru săniuș din Salzburger Sportwelt. Cu forță înainte!

Către pârtia de săniuș
Peisaje uimitoareSimte magia!

Experiențe de top pe munte

Fie că este vorba de o plimbare cu rachetele de zăpadă prin pădurea acoperită de omăt, de schi fond pe traseele înalte și însorite sau de o pauză relaxantă cu priveliște superbă – în Radstadt te așteaptă aventuri montane care te vor face să te bucuri din plin de iarnă.

Descoperă regiunea de schi Radstadt-Altenmarkt

17 kilometri de pârtii extra-late, instalații moderne și cabane confortabile – zona de schi pentru familii se remarcă prin organizare și garanția zăpezii.

Către regiunea de schi

Schi fond în vale și la înălțime

64 km de trasee de schi fond perfect amenajate în jurul orașului Radstadt, precum și trasee de schi fond la altitudine pe Rossbrand și Gnadenalm oferă varietate totală.

Către schi fond

Traseu de urcare pentru schi de tură

Cei care iubesc sportul pot folosi traseul marcat până la Kemahdhöhe – un punct de plecare frumos pentru excursioniști, direct din localitate.

Către schi de tură

Funslope & parcul pentru începători Königslehen

Curbe, valuri și mici sărituri: aici, tinerii pasionați de schi își antrenează echilibrul, curajul și tehnica – ideal pentru primele încercări de freestyle.

Către Funslope & Beginnerpark

Repere alpine de top

Top cabane

Pregătește-te pentru priveliști panoramice uluitoare și specialități delicioase din Salzburg – combinația perfectă între plăcere și priveliști de neuitat!

  • Liftstüberl Unterberg

    Bucură-te de specialități din regiune, de la fermă – aici totul are un gust pur și simplu divin!

    Sonnalm

    Încarcă-te cu o porție de vitamina D la soare și răsfață-te cu o pauză pe cea mai frumoasă terasă din împrejurimi!

    My Sportalm

    Descoperă specialități regionale delicioase și bucură-te de o atmosferă pur și simplu specială.

Alte cabane

În afara pârtiei

Radstadt încântă cu aventuri de iarnă, activități pentru întreaga familie și un peisaj natural unic.

Erlebnistherme Amadé

La Erlebnis-Therme Amadé te așteaptă pe o suprafață de 30.000 m² dedicată wellness-ului, tobogane, bazine cu apă caldă și multe altele – o experiență completă.

Către Erlebnistherme Amadé

Drumeții de iarnă&pe rachete de zăpadă

Traseele bine marcate și tururile ghidate cu Herta Palzenberger te invită să explorezi peisajul de iarnă din jurul orașului Radstadt – în mod activ și relaxat.

Către drumeții de iarnă

Plimbare cu sania trasă de cai pe Gnadenalm

O plimbare prin peisajul montan înzăpezit al Gnadenalm este romantism pur – combinat perfect cu pârtii de schi, trasee de drumeții de iarnă și popasuri la cabane.

Explorează și tu

Patinaj & curling bavarez

Pe patinoarul natural și pe noua pistă de curling bavarez, mișcarea în aer liber este garantată – fie cu familia, fie într-o competiție sportivă.

Către patinaj

Escape game în Radstadt

Secretul celor trei turnuri

Cel mai tare pont: escape game „Secretul celor trei turnuri”.
Imaginați-vă un raliu magic cu enigme prin centrul vechi al orașului Radstadt – misterios, interactiv și unic în toată Austria. În acest escape game premiat, veți deveni parte dintr-o poveste pentru întreaga familie, plină de surprize, și veți descoperi locuri care, de obicei, rămân închise vizitatorilor. În spatele zidurilor vechi te așteaptă sarcini dificile, uși secrete și o mulțime de momente care îți dau fiori. Ideal pentru toți cei care iubesc aventura, istoria și suspansul ludic!

Mai multe informații despre secret

Repere pentru întreaga familie

Un adevărat paradis de iarnă pentru cei mici și cei mari: peisajul înzăpezit oferă numeroase activități minunate pentru copii.

6 km de pârtie pentru săniuș pentru întreaga familie

Pârtia de săniuș iluminată, lungă de 6 km, este o atracție pentru familii – inclusă în skipass pe timpul zilei, deschisă de două ori pe săptămână și seara.

Hai la săniuș

Mergi gratuit la Salzburg cu Mobility Ticket

Călătorește gratuit cu autobuzul și trenul cu „Guest Mobility Ticket” – inclusiv pentru excursii la Salzburg sau în regiunile de schi din împrejurimi.

Mai multe despre Mobility Ticket

Complexul de regiuni Radstadt-Altenmarkt pentru familii

Pârtiile largi, distanțele scurte și precum Fichtelland, Kidsrun, dar și instalațiile pentru începători fac din această regiune locul perfect pentru familiile cu copii.

Spre complex

Cel mai lung calendar de Advent

Drumeția de Crăciun

Drumețiile de Crăciun din Radstadt oferă o atmosferă de Crăciun plină de farmec, chiar idilică: La lumina torțelor, romanticii și iubitorii iernii se plimbă prin pădurea împădurită a Kaiserpromenade, acompaniați de sunete de Crăciun, instalații luminoase, dar și multe alte surprize. La standul Lebenshilfe Radstadt te așteaptă un punch fierbinte pentru a te încălzi. Și în acest an, vizitatorii sunt rugați să își aducă propriile căni, pentru a evita producerea de deșeuri inutile. Radstadt Tourismus organizează drumețiile de Crăciun din 2022 ca evenimente ecologice și încearcă să reducă la minimum amprenta ecologică a evenimentului.

Calendar 2025
• sâmbătă, 20 decembrie & vineri, 26 decembrie
• începând cu ora 17 (ultima intrare: 18.30)

Mai multe despre drumeția de Crăciun

Evenimente de top

Motto-ul nostru: în mijlocul acțiunii, nu doar simplu spectator!

Traseul ieslelor din Radstadt

29.11.2025 – 25.01. 2026
Start: Tourismusbüro Radstadt Schernbergstraße 8, 5550 Radstadt

Descoperă ieslele realizate manual și simte magia Crăciunului într-o plimbare prin orașul vechi.

Către traseul ieslelor

Alături de paznicul de noapte din Radstadt

În fiecare vineri la ora 20:00
Start: la turnul de la iazul din oraș

Însoțește paznicul de noapte pe străduțe și descoperă Radstadt în lumina mistică a felinarelor! Intrarea este gratuită.

Către traseul la lumina făcliilor

Târgul de Crăciun din Radstadt

Invalid Date
Stadtplatz, 5550 Radstadt

Bucură-te de atmosfera de Crăciun, de aromele și delicatesele îmbietoare!

Către târgul de Crăciun

Tradițional plin de personalitate

Radstadt are un gust delicios

Cu voucherul gastronomicRadstädter Gastrogutscheinai libertatea de a alege între hanuri confortabile, restaurante rafinate, oferte de mâncare la pachet și localuri de noapte – o cheie culinară către cele mai bune adrese din regiune. Și dacă vrei să descoperi și mai mult din această lume a răsfățului culinar, îți recomandăm să viziteziMandlberggut: În cadrul tururilor ghidate prin distileria de whisky și rachiuri fine, precum și prin distileria de ulei de zâmbru și de jneapăn, vei descoperi meșteșugul autentic, aromele parfumate și rachiurile fine pe care le puteți degusta. La cafeneaua de pe munte te așteaptă gustări și produse de patiserie făcute în casă – iar de la magazinul din curte poți cumpăra delicii numai bune de dus acasă.

Mai multe despre MandlberggutCătre voucherul gastronomic
Așa ajungi la Radstadt
Radstadt se află la doar 70 km de Salzburg și este ușor accesibil. De la aeroportul sau gara din Salzburg, ai nevoie aproximativ o oră cu mașina, shuttle-ul sau trenul pentru a ajunge direct în Salzburger Sportwelt – astfel, vacanța de iarnă începe rapid și relaxat.
Date de contact
Vacanțe de iarnă în Austria

Radstadt Tourismus

Schernbergstraße 8

5550 Radstadt

Telefon: +43 645 274 72

info@radstadt.com
www.radstadt.com
