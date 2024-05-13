Austria iarna 
Zâmbete, zăpadă și momente de neuitat

Între munți plini de zăpadă, bucurându-te de ospitalitate, dar și de momente de răsfăț – acestea sunt ingredientele pentru „Lebensgefühl”, ediția de iarnă.

Indiferent dacă este vorba de schi, de o drumeție de iarnă sau de o sesiune de săniuș – iarna din Austria te invită să fii activ/ă și să te bucuri de natură în toată complexitatea ei. Însă iarna poate însemna chiar și mai multe: ore petrecute împreună în cabane rustice, delicii culinare ale bucătăriei alpine, târguri de Crăciun sau momente relaxante la spa.

Exact aceste contraste – mișcare și liniște, aventură și răsfăț, comunitate și pace – sunt cele care face ca iarna din Austria să fie pur și simplu unică. Aici, fiecare moment se transformă într-o experiență deosebită iar acest Lebensgefühl devine un concept viu, plin de viață și de strălucire.

O iarnă plină de acțiune

Coborârile rapide, regiunile de schi moderne și ghețarii impresionanți fac din Austria un paradis al iernii pentru cei activi. Aici provocarea sportivă se îmbină cu plăcerea pură a zăpezii – perfect pentru toți cei care caută adrenalină și acțiune.

Skiopenings în Austria 2025/2026

Numărătoarea inversă a început

Nassfeld: 05.12.2025 | Regiunea Schladming Dachstein: 05.-07.12.2025 Ski Opening 2025 cu Backstreet Boys | Planai & Hochwurzen: 05.12.2025 | Gasteinertal: 28.11.2025 Funcționare parțială în regiunea Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel; 05.12.2025 Startul sezonului din regiunea Dorfgastein-Großarltal; 12.12.2025 Startul sezonului din regiunea Sportgastein; 12.12. – 13.12.2025 Festival de muzică Open-Air GASTEIN SOUNDS | Hochkönig: 05.12.2025 | Obertauern: 28.11. și 05.12.2025 deschiderea sezonului de schi | Regiunea Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: 28.11.2025 Start în funcționare parțială | Schmittenhöhe: 28.11.2025 | Zillertal Arena: 05.12.2025 | St. Anton am Arlberg: 03.12.2025 | Ischgl: 27.11.2025, startul sezonului
29.11.2025, Top of the Mountain Opening Concert | Mayrhofen: 5 decembrie 2025

Activități în afara pârtiei

Recomandările noastre de wellness

AQUA DOME ****

Pășește într-ooază de wellnessîn inima regiunii Ötztal, din Tirol – locul careîmbină cele mai moderneexperiențe la spa șicele mai frumoasepeisaje alpine. Între bazinele de plutit futuriste, apa fierbinte de izvor și oarhitectură unică, aici vei găsilinișteși noi surse deenergie.îți oferă o experiență de neuitat. În timp ce afară zăpada îmbracă peisajul montan în cele mai strălucitoare haine, în interior te bucuri de căldură și relaxare completă. n/aAqua DomeEste locul unde trupul și spiritul se află în perfectăcomuniunecu natura, reușind astfel să îți încarci bateriile la maximum.

Repere culturale și artistice

Evenimentele din timpul iernii sunt la fel de strălucitoare precum cele din restul anului. Muzeele și expozițiile care mai de care mai interesante te invită să experimentezi istoria și creativitatea chiar pe pielea ta.
Plimbarea ta de iarnă prin oraș

#AustriaAltfel: Între tradiție și aventură

Mai multe informații despre vacanța ta de iarnă

