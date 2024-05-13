Austria iarna
Zâmbete, zăpadă și momente de neuitat
Indiferent dacă este vorba de schi, de o drumeție de iarnă sau de o sesiune de săniuș – iarna din Austria te invită să fii activ/ă și să te bucuri de natură în toată complexitatea ei. Însă iarna poate însemna chiar și mai multe: ore petrecute împreună în cabane rustice, delicii culinare ale bucătăriei alpine, târguri de Crăciun sau momente relaxante la spa.
Exact aceste contraste – mișcare și liniște, aventură și răsfăț, comunitate și pace – sunt cele care face ca iarna din Austria să fie pur și simplu unică. Aici, fiecare moment se transformă într-o experiență deosebită iar acest Lebensgefühl devine un concept viu, plin de viață și de strălucire.
O iarnă plină de acțiune
Skiopenings în Austria 2025/2026
Numărătoarea inversă a început
Nassfeld: 05.12.2025 | Regiunea Schladming Dachstein: 05.-07.12.2025 Ski Opening 2025 cu Backstreet Boys | Planai & Hochwurzen: 05.12.2025 | Gasteinertal: 28.11.2025 Funcționare parțială în regiunea Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel; 05.12.2025 Startul sezonului din regiunea Dorfgastein-Großarltal; 12.12.2025 Startul sezonului din regiunea Sportgastein; 12.12. – 13.12.2025 Festival de muzică Open-Air GASTEIN SOUNDS | Hochkönig: 05.12.2025 | Obertauern: 28.11. și 05.12.2025 deschiderea sezonului de schi | Regiunea Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: 28.11.2025 Start în funcționare parțială | Schmittenhöhe: 28.11.2025 | Zillertal Arena: 05.12.2025 | St. Anton am Arlberg: 03.12.2025 | Ischgl: 27.11.2025, startul sezonului
29.11.2025, Top of the Mountain Opening Concert | Mayrhofen: 5 decembrie 2025
Activități în afara pârtiei
Recomandările noastre de wellness
AQUA DOME ****
Pășește într-ooază de wellnessîn inima regiunii Ötztal, din Tirol – locul careîmbină cele mai moderneexperiențe la spa șicele mai frumoasepeisaje alpine. Între bazinele de plutit futuriste, apa fierbinte de izvor și oarhitectură unică, aici vei găsilinișteși noi surse deenergie.îți oferă o experiență de neuitat. În timp ce afară zăpada îmbracă peisajul montan în cele mai strălucitoare haine, în interior te bucuri de căldură și relaxare completă. n/aAqua DomeEste locul unde trupul și spiritul se află în perfectăcomuniunecu natura, reușind astfel să îți încarci bateriile la maximum.