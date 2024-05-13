Între munți plini de zăpadă, bucurându-te de ospitalitate, dar și de momente de răsfăț – acestea sunt ingredientele pentru „Lebensgefühl”, ediția de iarnă.

Indiferent dacă este vorba de schi, de o drumeție de iarnă sau de o sesiune de săniuș – iarna din Austria te invită să fii activ/ă și să te bucuri de natură în toată complexitatea ei. Însă iarna poate însemna chiar și mai multe: ore petrecute împreună în cabane rustice, delicii culinare ale bucătăriei alpine, târguri de Crăciun sau momente relaxante la spa.

Exact aceste contraste – mișcare și liniște, aventură și răsfăț, comunitate și pace – sunt cele care face ca iarna din Austria să fie pur și simplu unică. Aici, fiecare moment se transformă într-o experiență deosebită iar acest Lebensgefühl devine un concept viu, plin de viață și de strălucire.