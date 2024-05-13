Занятия беговыми лыжами в Австрии

Бег на лыжах дает прекрасную возможность насладиться зимним пейзажем, и заснеженные горы и долины Австрии подходят для этого занятия как нельзя лучше.

Тренировка выносливости и погружение в природу

Вокруг, куда ни посмотришь, белым-белом, искрятся на снегу тысячи огоньков, а из ноздрей вырываются облачка пара. Мысли проясняются и становятся спокойными, как зимний воздух, который глубоко набираешь в грудь с каждым размеренным вдохом. Слышно только, как поскрипывает снег под лыжами да в деревьях шелестит ветер. Почти бесшумно скользят лыжники по удивительному зимнему ландшафту, открывая для себя потаенные долины.

На лыжах по заснеженным просторам

Бегать на лыжах чуть ли не до конца весны – в альпийских регионах Австрии это вполне возможно. Зачастую лыжня проходит в окружении удивительно красивых гор, а начинается в нескольких шагах от входа в отель. Так, например, обстоит дело в регионе Шпортгастайн, лыжные трассы которого принадлежат к числу самых живописных в Австрии. С каждым шагом лыжники подкатываются все ближе к внушительной цепочке гор-трехтысячников. Верхний конец долины, который уже относится к территории национального парка Высокий Тауэрн, всю зиму укутан толстым снежным одеялом, которое не обнажает землю почти до самого конца весны, – все благодаря высоте 1 600 м над уровнем моря.

Ну а захочется пару дней отдохнуть от лыжни – приглашаем на прогулку по живописнейшим тропам в окружении фантастических горных пейзажей.

Беговые лыжи в федеральных землях

Нижняя Австрия

По всему региону для тех, кто только приобщается к бегу на лыжах, проводят ознакомительные дни, на которых можно узнать массу полезного.

Нижняя Австрия

Зальцбургский край

Здесь вас ждут более 2 200 официальных трасс для катания классическим и коньковым ходом

Зальцбургский край

Форарльберг

Этот западный регион может похвастаться разветвленной сетью самых разных трасс.

Форарльберг

Верхняя Австрия

Раздолье для любителей беговых лыж: можно кататься от Бёмервальда до Зальцкаммергута.

Верхняя Австрия

Каринтия

В самом южном регионе Австрии превосходные трассы для беговых лыж можно найти в национальном парке Высокий Тауэрн, на Вайсензее и в других местах.

Каринтия

Тироль

Любителям классики и конькового хода заснеженный Тироль предлагает огромный выбор трасс всех уровней сложности.

Тироль

Штирия

В этой «зеленой земле» 17 трасс для беговых лыж отмечены специальным штирийским знаком качества.

Штирия

Особые регионы для беговых лыж в Австрии

Уже слышали?

Знак качества для лыжных трасс

В федеральных землях Штирия, Каринтия и Тироль трассы для беговых лыж, которые соответствуют определенным критериям, получают специальный знак качества. Для этого трасса должна иметь снежный покров около 10 см в течение в среднем 80 дней. Кроме того, оцениваются такие параметры, как наличие информационных знаков, минимальная длина и ширина и качество подготовки.

5 советов, как получить от беговых лыж больше удовольствия

Если на снегу наст

Располагать свой вес по центру лыж! Если податься слишком далеко вперед, лыжи потеряют сцепление с поверхностью, проскользнут и вы упадете. Руки при движении держать ближе к корпусу.

На спусках

Очень важно, чтобы ноги были плотно зафиксированы в ботинках. Согните ноги в коленях, держите палки концами назад и стойте на лыжах ровно, чтобы избежать падения.

На подъемах

Подниматься елочкой. Отталкиваясь левой ногой, упираться правой рукой и наоборот. Руки при этом держать по возможности ближе к корпусу, чтобы не сбивать центр тяжести.

Разминка

Проделать упражнения для разогрева необходимых групп мышц: потянуть ноги, помахать руками, совершить круговые движения тазом.

Снаряжение

Любители выбирают широкие универсальные лыжи с насечкой, которая дает дополнительную устойчивость. Более опытные лыжники предпочитают гладкие лыжи для конькового хода.

Часто задаваемые вопросы

Австрия может похвастаться великолепными условиями для беговых лыж. Разнообразные ландшафты, где величественные горы перемежаются с идиллическими долинами, не дают лыжникам заскучать. Трассы с нарезанной лыжней, протянувшиеся по многочисленным областям страны, подходят как для продвинутых спортсменов, так и для начинающих. Вдоль маршрутов расположено множество заведений с гостеприимной атмосферой, чьи радушные хозяева всегда рады пообщаться и поделиться советами и историями из жизни. И так приятно завершить проведенный на лыжне день в уютной хижине, где можно отведать популярные блюда местной кухни и согреться горячими напитками. Благодаря этому сочетанию завораживающе красивой природы, добросовестно подготовленных трасс и дружелюбия местных жителей Австрия может считаться идеальным местом для любителей беговых лыж.

Таких мест много, причем дорогого снаряжения не потребуется. Во всех крупных туристических регионах ежедневно работают пункты проката беговых лыж и палок, в том числе и детских. Кроме того, арендовать снаряжение можно во многих отелях – надо только спросить. Тем более что бег на лыжах приносит массу удовольствия.

Вам может понравиться

Верховая езда в Австрии

Почувствуйте природу в седле, станьте единым целым с лошадью, в ритме рыси и галопа, ухаживайте за пони: откройте для себя езду верхом на лошади.

Верховая езда в Австрии

На велосипеде

Крутятся педали, дует в лицо упругий ветер, и за каждым поворотом ждут удивительная природа, новые города, уютные гостиницы и яркие достопримечательности.

На велосипеде

Горнолыжные области для начинающих и тех, кто не катался

На лыжах в первый раз или после долгого перерыва? Не беда: здесь каждый чувствует себя комфортно.

Горнолыжные курорты для новичков

Незабываемые моменты: Австрийские горнолыжные области

Незабываемые мгновения на лыжном склоне: В Австрии получить настоящее удовольствие от зимы смогут и взрослые, и дети!

Семейный отдых и горные лыжи

Катание на санках в Австрии

Пешком, на подъемнике или на санях-такси: когда вы подниметесь наверх, вас ждут классные санные трассы и уютные горные хижины. Бонусом – прекрасный вид во время катания.

Катание на санях в Австрии

Снегоступы в Австрии

Кристаллы снега сверкают на солнце. Без снегоступов вы бы просто утонули в снеге. С этим приспособлением на ногах можно легко передвигаться по пересеченной местности.

Снегоступы

Катание на горных велосипедах

Мимо ущелий и через глубокие зеленые леса — только ваш собственный пульс бьется в ушах. Велоспорт в Австрии особенно увлекателен на таких маршрутах.

Катание на горных велосипедах

Удовольственные велосипедные прогулки в Австрии

Природа, города, уютные ночлежки и исторические достопримечательности - все это радует на маршрутах.

Удовольствие от езды на велосипеде