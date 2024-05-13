Занятия беговыми лыжами в Австрии
Тренировка выносливости и погружение в природу
Вокруг, куда ни посмотришь, белым-белом, искрятся на снегу тысячи огоньков, а из ноздрей вырываются облачка пара. Мысли проясняются и становятся спокойными, как зимний воздух, который глубоко набираешь в грудь с каждым размеренным вдохом. Слышно только, как поскрипывает снег под лыжами да в деревьях шелестит ветер. Почти бесшумно скользят лыжники по удивительному зимнему ландшафту, открывая для себя потаенные долины.
На лыжах по заснеженным просторам
Бегать на лыжах чуть ли не до конца весны – в альпийских регионах Австрии это вполне возможно. Зачастую лыжня проходит в окружении удивительно красивых гор, а начинается в нескольких шагах от входа в отель. Так, например, обстоит дело в регионе Шпортгастайн, лыжные трассы которого принадлежат к числу самых живописных в Австрии. С каждым шагом лыжники подкатываются все ближе к внушительной цепочке гор-трехтысячников. Верхний конец долины, который уже относится к территории национального парка Высокий Тауэрн, всю зиму укутан толстым снежным одеялом, которое не обнажает землю почти до самого конца весны, – все благодаря высоте 1 600 м над уровнем моря.
Ну а захочется пару дней отдохнуть от лыжни – приглашаем на прогулку по живописнейшим тропам в окружении фантастических горных пейзажей.
Беговые лыжи в федеральных землях
Нижняя Австрия
По всему региону для тех, кто только приобщается к бегу на лыжах, проводят ознакомительные дни, на которых можно узнать массу полезного.
Зальцбургский край
Здесь вас ждут более 2 200 официальных трасс для катания классическим и коньковым ходом
Верхняя Австрия
Раздолье для любителей беговых лыж: можно кататься от Бёмервальда до Зальцкаммергута.
Каринтия
В самом южном регионе Австрии превосходные трассы для беговых лыж можно найти в национальном парке Высокий Тауэрн, на Вайсензее и в других местах.
Тироль
Любителям классики и конькового хода заснеженный Тироль предлагает огромный выбор трасс всех уровней сложности.
Особые регионы для беговых лыж в Австрии
Уже слышали?
В федеральных землях Штирия, Каринтия и Тироль трассы для беговых лыж, которые соответствуют определенным критериям, получают специальный знак качества. Для этого трасса должна иметь снежный покров около 10 см в течение в среднем 80 дней. Кроме того, оцениваются такие параметры, как наличие информационных знаков, минимальная длина и ширина и качество подготовки.
5 советов, как получить от беговых лыж больше удовольствия
Если на снегу наст
Располагать свой вес по центру лыж! Если податься слишком далеко вперед, лыжи потеряют сцепление с поверхностью, проскользнут и вы упадете. Руки при движении держать ближе к корпусу.
На спусках
Очень важно, чтобы ноги были плотно зафиксированы в ботинках. Согните ноги в коленях, держите палки концами назад и стойте на лыжах ровно, чтобы избежать падения.
На подъемах
Подниматься елочкой. Отталкиваясь левой ногой, упираться правой рукой и наоборот. Руки при этом держать по возможности ближе к корпусу, чтобы не сбивать центр тяжести.
Разминка
Проделать упражнения для разогрева необходимых групп мышц: потянуть ноги, помахать руками, совершить круговые движения тазом.
Снаряжение
Любители выбирают широкие универсальные лыжи с насечкой, которая дает дополнительную устойчивость. Более опытные лыжники предпочитают гладкие лыжи для конькового хода.
Часто задаваемые вопросы
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