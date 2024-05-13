Занятия беговыми лыжами в Австрии

Бег на лыжах дает прекрасную возможность насладиться зимним пейзажем, и заснеженные горы и долины Австрии подходят для этого занятия как нельзя лучше.

Тренировка выносливости и погружение в природу

Вокруг, куда ни посмотришь, белым-белом, искрятся на снегу тысячи огоньков, а из ноздрей вырываются облачка пара. Мысли проясняются и становятся спокойными, как зимний воздух, который глубоко набираешь в грудь с каждым размеренным вдохом. Слышно только, как поскрипывает снег под лыжами да в деревьях шелестит ветер. Почти бесшумно скользят лыжники по удивительному зимнему ландшафту, открывая для себя потаенные долины.

На лыжах по заснеженным просторам

Бегать на лыжах чуть ли не до конца весны – в альпийских регионах Австрии это вполне возможно. Зачастую лыжня проходит в окружении удивительно красивых гор, а начинается в нескольких шагах от входа в отель. Так, например, обстоит дело в регионе Шпортгастайн, лыжные трассы которого принадлежат к числу самых живописных в Австрии. С каждым шагом лыжники подкатываются все ближе к внушительной цепочке гор-трехтысячников. Верхний конец долины, который уже относится к территории национального парка Высокий Тауэрн, всю зиму укутан толстым снежным одеялом, которое не обнажает землю почти до самого конца весны, – все благодаря высоте 1 600 м над уровнем моря.

Ну а захочется пару дней отдохнуть от лыжни – приглашаем на прогулку по живописнейшим тропам в окружении фантастических горных пейзажей.