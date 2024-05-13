Зимние походы в Австрии
Пробираясь по снегу
Зимние походы вдали от горнолыжных трасс
Снег хрустит под ногами, вокруг тишина и заснеженный ландшафт. Слышишь только собственное дыхание в ритме шагов, а при низких температурах – еще и видишь. Белые облака пара сопровождают туристов. Почти мистическая картина зимой в Австрии.
Медитативные пешие прогулки – неспешная альтернатива динамичным зимним видам спорта. Доступны сотни километров подготовленных троп для зимних походов: от туров по Брегенцервальду, по солнечным высокогорным плато до зимних пешеходных маршрутов через национальный парк Высокий Тауэрн.
Зимние походы в Австрии: 5 рекомендаций
Тем, кто хочет прочувствовать зиму вдали от горнолыжных трасс, Форарльберг открывает настоящее зимнее царство для походов: медленно и плавно через уединенные деревушки и нетронутые снежные пейзажи проходят зимние пешеходные тропы с единым обозначением маршрутов – от легких до сложных.
Наслаждайтесь и заряжайтесь энергией
Моменты, когда обостряются все органы чувств, и на которые остается достаточно времени именно во время зимних походов: еловые ветви, укрытые свежим рыхлым снегом словно белым одеялом, фермерские домики, будто посыпанные сахарной пудрой, аромат снега в лесу. Все эти ощущения наполняют тело и душу. Зимние походы в Тироле подарят массу впечатлений на курортах региона.
Моменты изумления
Зимние походы в Куфштайне
В курортном регионе Куфштайн есть тихие лесные тропы, романтичные дорожки вокруг озер, а также маршруты по лугам и горным участкам.
Зимние походы в регионе Инсбрук
Мимингское плато и долина Иннталь – идеальные места для неспешных зимних походов.
Зимние походы в долине Таннхайм
По идеально подготовленным тропам любители зимних походов исследуют снежные просторы долины Таннхайм.
Зимние походы в регионе Зеефельд
5 городков курорта Зеефельд – высокогорного плато в Тироле – предлагают хорошо развитую сеть зимних пешеходных маршрутов.
Зимние походы в регионе Ахензее
Более 150 километров подготовленных троп для зимних походов позволят вам полюбоваться заснеженным зимним ландшафтом.
Да придет радость! Сложно превзойти разнообразие зимних походов по Зальцбургскому краю. Протяженные расчищенные зимние тропы ведут через заснеженные леса к впечатляющим панорамам, альпийским лугам и местам для отдыха. Здесь вы можете исследовать более 100 километров зимних маршрутов на разных высотах.
Снежные приключения
Зимние походы в Каринтии с ее заснеженными лесами и сверкающими солнечными склонами действительно волшебны. Спокойствие наполняет зимние пейзажи долин – это зрелище словно с картинки. Здесь особенно легко почувствовать покой и расслабление, а в зимнем походе это происходит буквально шаг за шагом.
Все в белом
Зимние походы в регионе Бад Кляйнкирххайм
60 км троп для зимних походов проложены мимо нетронутых склонов, через долины и заснеженные леса.
Маршрут для зимних походов в долине Зеебах
Озеро Штаппицер и замерзшие водопады в долине Зеебах – главные достопримечательности на пути.
Зимние походы в Коральпе
С панорамного кругового маршрута на горнолыжном курорте Коральпе открываются виды на всю долину Лаванталь.
Зимой, когда природа Австрии укутывается в белоснежное одеяние, для любителей природы наступает особенное время. Неповторимое настроение охватывает весь край. Именно в Штирии приятно ощутить эту магию, ведь более 60% территории покрыто лесами.
Выбор велик: помимо широких маршрутов для походов, здесь есть и узкие тропки для зимних прогулок. В зависимости от предпочтений и физической подготовки каждый сможет найти именно свое любимое место.
Насладиться зимней свежестью в Штирии
Зимние походы в регионе Тауплиц
Походы по зимнему высокогорному плато у деревушки Тауплицальм с живописными видами и уютными хижинами.
Зимние походы в регионе Шладминг-Дахштайн
Размеренные зимние походы по сказочной заснеженной природе Штирии дарят счастье.
Зимние походы в природном парке Пёллауэр Таль
После подъема открывается великолепный вид на холмы Восточной Штирии.
Маршруты для зимних походов в Верхней Австрии пролегают через живописные зимние пейзажи. Эта местность идеально подходит для романтичных прогулок в умеренном темпе. Особенно популярна тропа для зимних походов от деревушки Хинтерштодер до живописного озера Шидервайэр. Природная жемчужина с запруженной рекой Крумме Штайр и панорамным видом на горную вершину Гроссе Приль была признана самым красивым местом в Австрии.
Дайте простор своим мыслям
Снег превращает Венские Альпы в Нижней Австрии в зимний рай, где доступно множество маршрутов. Около 50 километров расчищенных пешеходных троп ведут через Гёстлингские Альпы вокруг горы Хохкар в восточной части горного курорта Мостфиртель. А в регионе Вальдфиртель некоторые панорамные и прогулочные маршруты зимой маркируют и расчищают при необходимости. Если вы хотите полюбоваться с высоты на курорт Аннаберг и его окрестности, поднимитесь на гору Тиролеркогель высотой 1377 метров над уровнем моря и отдохните в горной хижине на вершине. Потрясающий вид на Альпы станет наградой за двухчасовой подъем. Отсюда также открывается живописная панорама на горные вершины Шнееберг и Хохшваб и горный массив Гезойзе.
Панорамные маршруты с видом на Альпы
Часто задаваемые вопросы
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