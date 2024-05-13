Зимние походы в Австрии

Во время зимних походов по заснеженной природе зима открывается со своей спокойной стороны. Здесь вас ждут самые живописные зимние прогулки.

Зимние походы вдали от горнолыжных трасс

Снег хрустит под ногами, вокруг тишина и заснеженный ландшафт. Слышишь только собственное дыхание в ритме шагов, а при низких температурах – еще и видишь. Белые облака пара сопровождают туристов. Почти мистическая картина зимой в Австрии.

Медитативные пешие прогулки – неспешная альтернатива динамичным зимним видам спорта. Доступны сотни километров подготовленных троп для зимних походов: от туров по Брегенцервальду, по солнечным высокогорным плато до зимних пешеходных маршрутов через национальный парк Высокий Тауэрн.