Зимние походы в Австрии
Пробираясь по снегу

Во время зимних походов по заснеженной природе зима открывается со своей спокойной стороны. Здесь вас ждут самые живописные зимние прогулки.

Зимние походы вдали от горнолыжных трасс

Снег хрустит под ногами, вокруг тишина и заснеженный ландшафт. Слышишь только собственное дыхание в ритме шагов, а при низких температурах – еще и видишь. Белые облака пара сопровождают туристов. Почти мистическая картина зимой в Австрии.

Медитативные пешие прогулки – неспешная альтернатива динамичным зимним видам спорта. Доступны сотни километров подготовленных троп для зимних походов: от туров по Брегенцервальду, по солнечным высокогорным плато до зимних пешеходных маршрутов через национальный парк Высокий Тауэрн.

Зимние походы в Австрии: 5 рекомендаций

Зимние походы в Форарльберге

Тем, кто хочет прочувствовать зиму вдали от горнолыжных трасс, Форарльберг открывает настоящее зимнее царство для походов: медленно и плавно через уединенные деревушки и нетронутые снежные пейзажи проходят зимние пешеходные тропы с единым обозначением маршрутов – от легких до сложных.

Зимние походы в Форарльберге

Наслаждайтесь и заряжайтесь энергией

По горным тропам, в кулинарных походах и на прогулках с животными

Зимние походы на высоте

Поднимитесь на гору на канатной дороге и прогуляйтесь, любуясь лучшими видами.

Зимние походы на канатных дорогах

Кулинария и зимние походы

Свежий воздух, прогулка по зимнему ландшафту и кулинарное наслаждение.

Кулинария и зимние походы

Зимние походы с ламами и альпаками

Этим дружелюбным животным нравится идти по снегу вместе с вами.

Зимние походы с ламами и альпаками
Зимние прогулки в Тироле

Моменты, когда обостряются все органы чувств, и на которые остается достаточно времени именно во время зимних походов: еловые ветви, укрытые свежим рыхлым снегом словно белым одеялом, фермерские домики, будто посыпанные сахарной пудрой, аромат снега в лесу. Все эти ощущения наполняют тело и душу. Зимние походы в Тироле подарят массу впечатлений на курортах региона.

Зимние прогулки в Тироле

Моменты изумления

По замерзшим озерам, солнечному высокогорному плато, высоко на горе

Зимние походы в Куфштайне

В курортном регионе Куфштайн есть тихие лесные тропы, романтичные дорожки вокруг озер, а также маршруты по лугам и горным участкам.

Зимние походы в Куфштайне

Зимние походы в регионе Инсбрук

Мимингское плато и долина Иннталь – идеальные места для неспешных зимних походов.

Зимние походы в регионе Инсбрук

Зимние походы в долине Таннхайм

По идеально подготовленным тропам любители зимних походов исследуют снежные просторы долины Таннхайм.

Зимние походы в долине Таннхайм

Зимние походы в регионе Зеефельд

5 городков курорта Зеефельд – высокогорного плато в Тироле – предлагают хорошо развитую сеть зимних пешеходных маршрутов.

Зимние походы в регионе Зеефельд

Зимние походы в регионе Ахензее

Более 150 километров подготовленных троп для зимних походов позволят вам полюбоваться заснеженным зимним ландшафтом.

Зимние походы в регионе Ахензее

Зимние походы в Циллертале

Один из тех дней, когда четкие силуэты горных вершин возвышаются на фоне неба, словно вырезанные из бумаги.

Зимние походы в Циллертале
Зимние походы в Зальцбургском крае

Да придет радость! Сложно превзойти разнообразие зимних походов по Зальцбургскому краю. Протяженные расчищенные зимние тропы ведут через заснеженные леса к впечатляющим панорамам, альпийским лугам и местам для отдыха. Здесь вы можете исследовать более 100 километров зимних маршрутов на разных высотах.

Зимние походы в Зальцбургском крае

Снежные приключения

Когда сверкают снежные кристаллы: в лесу, на альпийских лугах и в горах

Зимние походы в Лунгау под Зальцбургом

Зимние походы в Гастайне

Зимние походы в Целль-ам-Зее-Капруне

Зимние походы в Заальфельден-Леоганге

Зимние походы в окрестностях озера Фушль

Зимние походы в Заальбахе

Зимние походы в Каринтии

Зимние походы в Каринтии с ее заснеженными лесами и сверкающими солнечными склонами действительно волшебны. Спокойствие наполняет зимние пейзажи долин – это зрелище словно с картинки. Здесь особенно легко почувствовать покой и расслабление, а в зимнем походе это происходит буквально шаг за шагом.

Зимние походы в Каринтии

Все в белом

Зимние вершины, замерзшие водопады и озера

Зимние походы в регионе Бад Кляйнкирххайм

60 км троп для зимних походов проложены мимо нетронутых склонов, через долины и заснеженные леса.

Зимние походы в Бад Кляйнкирххайм

Маршрут для зимних походов в долине Зеебах

Озеро Штаппицер и замерзшие водопады в долине Зеебах – главные достопримечательности на пути.

Маршрут для зимних походов в Зеебах

Зимние походы в Коральпе

С панорамного кругового маршрута на горнолыжном курорте Коральпе открываются виды на всю долину Лаванталь.

Зимние походы в Коральпе

Зимние походы на озере Вёртер-Зе

Озера и горные вершины в убранстве из льда и снега принимают причудливые формы.

Зимние походы на озере Вёртер-Зе
Зимние походы в Штирии

Зимой, когда природа Австрии укутывается в белоснежное одеяние, для любителей природы наступает особенное время. Неповторимое настроение охватывает весь край. Именно в Штирии приятно ощутить эту магию, ведь более 60% территории покрыто лесами.

Выбор велик: помимо широких маршрутов для походов, здесь есть и узкие тропки для зимних прогулок. В зависимости от предпочтений и физической подготовки каждый сможет найти именно свое любимое место.

Зимние походы в Штирии

Насладиться зимней свежестью в Штирии

Легкость, любимые места и панорамные виды

Зимние походы в регионе Тауплиц

Походы по зимнему высокогорному плато у деревушки Тауплицальм с живописными видами и уютными хижинами.

Зимние походы в регионе Тауплиц

Зимние походы в регионе Шладминг-Дахштайн

Размеренные зимние походы по сказочной заснеженной природе Штирии дарят счастье.

Зимние походы в регионе Шладминг

Зимние походы в природном парке Пёллауэр Таль

После подъема открывается великолепный вид на холмы Восточной Штирии.

Зимние походы в природном парке

Зимние походы на горе Риттисберг

Кулинарные прогулки от хижины к хижине в Рамзау-ам-Дахштайн.

Зимние походы в Рамзау
Зимние походы в Верхней Австрии

Маршруты для зимних походов в Верхней Австрии пролегают через живописные зимние пейзажи. Эта местность идеально подходит для романтичных прогулок в умеренном темпе. Особенно популярна тропа для зимних походов от деревушки Хинтерштодер до живописного озера Шидервайэр. Природная жемчужина с запруженной рекой Крумме Штайр и панорамным видом на горную вершину Гроссе Приль была признана самым красивым местом в Австрии.

Зимние походы в Верхней Австрии

Дайте простор своим мыслям

Зимние походы в Госау

Winterwandern im Mühlviertel

Зимние походы в Нижней Австрии

Снег превращает Венские Альпы в Нижней Австрии в зимний рай, где доступно множество маршрутов. Около 50 километров расчищенных пешеходных троп ведут через Гёстлингские Альпы вокруг горы Хохкар в восточной части горного курорта Мостфиртель. А в регионе Вальдфиртель некоторые панорамные и прогулочные маршруты зимой маркируют и расчищают при необходимости. Если вы хотите полюбоваться с высоты на курорт Аннаберг и его окрестности, поднимитесь на гору Тиролеркогель высотой 1377 метров над уровнем моря и отдохните в горной хижине на вершине. Потрясающий вид на Альпы станет наградой за двухчасовой подъем. Отсюда также открывается живописная панорама на горные вершины Шнееберг и Хохшваб и горный массив Гезойзе.

Снежные походы в Нижней Австрии

Панорамные маршруты с видом на Альпы

Зимние походы в регионе Вальдфиртель

Зимние походы на осликах в регионе Вальдфиртель

Зимние походы на горе Шнееберг

Часто задаваемые вопросы

Лучше всего подходят высокие утепленные водонепроницаемые ботинки средней жесткости с прочной резиновой подошвой. Не забывайте: после зимнего похода обязательно вытаскивайте стельки и оставляйте обувь на ночь для просушки (но не ставьте их на батарею!).

Наилучшим вариантом являются подошвы с термостельками, например, из овечьей шерсти или войлока. 

Гамаши предотвращают попадание снега в ботинки и сохраняют штанины сухими. Лучше всего подходят гамаши, которые фиксируются под ботинком.

Рекомендуются носки для горных походов или треккинга из смешанных тканей, которые объединяют преимущества натуральных и синтетических волокон. Они обеспечивают тепло и быстро сохнут.

Одевайтесь по принципу «луковицы»:

  • Первый слой: функциональное термобелье.

  • Второй слой: флисовый свитер или кофта, которые отводят пот наружу.

  • Наружный слой: функциональная куртка, которая как минимум должна быть водоотталкивающей.

Важно, чтобы куртка имела вшитый или отстегивающийся капюшон.

  • Напиток (например, горячий чай в термосе) и перекус

  • Маленькую подушку для сидения на влажных и заснеженных скамейках во время отдыха

  • Налобный фонарь: обычные ручные фонарики не подходят, так как руки заняты палками

  • Мобильный телефон: европейский номер экстренной помощи 112 работает даже без SIM-карты

  • Карту местности

Держите равномерный медленный ритм. Быстрая ходьба особенно по глубоком снегу может быстро привести к усталости. Простое правило: если вы потеете или не можете говорить из-за сбившегося дыхания, значит, вы идете слишком быстро.

Ходите только по маркированным тропам! Передвижение вне отмеченных маршрутов наносит вред экологии.

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