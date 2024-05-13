Счастье на трассе и радость в хижине

Когда стоишь на верху горнолыжной трассы и смотришь на открывающуюся перед тобой горную панораму, охватывает чувство безграничной свободы. Ты с высокой скоростью скользишь по склону на длинных поворотах и испытываешь настоящее счастье от поднимающихся сзади снежных облаков.

На зимних курортах Австрии имеется 22 000 км горнолыжных трасс. Чтобы использовать их как можно активнее, туристам предлагаются межрегиональные скипассы и скидки для детей, групп и семей. Наслаждаться горнолыжным спортом с утра до позднего вечера позволяют и многочисленные варианты размещения прямо на склонах.