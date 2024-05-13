Зимний и горнолыжный отдых в Австрии
В Альпах есть все, за что мы любим зиму
Почему мы так любим зимний и горнолыжный отдых
Зимой Австрия превращается в сияющий мир сказки, так притягивающий туристов. Когда первые лучи солнца превращают свежевыпавший снег в мерцающие кристаллы, начинается волшебство. И спуск на горных лыжах по подготовленным трассам – это только начало. Вдали от трасс тоже много увлекательных приключений: походы на снегоступах по нетронутым склонам среди заснеженных деревьев от одной захватывающей дух смотровой площадки к другой; катание на санках по крутым горам, когда весело и детям, и взрослым; прогулки на беговых лыжах по тихим долинам и широким полям, где так остро чувствуется красота природы. Чистый ледяной воздух наполняет легкие, а взгляд скользит по величественным горным пейзажам. Каждый день в зимней Австрии дарит новые волшебные моменты и наслаждение для всех органов чувств. Здесь царит уникальная атмосфера, объединяющая в себе и покой, и радость приключений. Это останется в памяти надолго.
Большие австрийские горнолыжные области созданы как раз для тех, кто ищет разнообразия.
Зимний отдых в австрийских федеральных землях
Зальцбургский край
Неторопливой рысью везет за собой сани упряжка лошадей, а в санях сидят путешественники и любуются красотами Зальцбургского края. Это и многое другое ждет гостей во время
Каринтия
Юг Альп – это самый солнечный регион в горах. В Каринтии понравится как активным туристам, так и тем, кто любит расслабленный отдых.
Нижняя Австрия
Здесь зима чарует прекрасными видами на снежные горы и нежные виноградные лозы, покрытые инеем.
Верхняя Австрия
Долой лыжи, сноуборды и снегоступы – устраиваемся поуютнее в горных хижинах и наслаждаемся местным гостеприимством!
Тироль
Тироль – это скорость, адреналин и движение. Здешняя природа так и манит истинных спортсменов, желающих испытать что-то новое, например сноукайты, зимние сапы, тюбинг...
Форарльберг
Солнце, снег и прекрасно подготовленные склоны – так выглядит восхождение на гору во время скитура в Форарльберге, колыбели горнолыжного спорта.
Размещение прямо на горнолыжном склоне – комфорт, который ценится высоко
8 важных правил поведения на горнолыжной трассе
Уважайте других и не подвергайте никого опасности.
Оставайтесь на виду и регулируйте скорость в соответствии с типом катания и навыками.
Неопытные горнолыжники, медленно спускающиеся перед вами, имеют преимущество. Следите за тем, чтобы им не навредить.
Обгонять можно со всех сторон, но оставляйте достаточно места тому, кого обгоняете.
При въезде на склон или начале движения после остановки следите за тем, чтобы никому не помешать и чтобы никто не упал. Всегда смотрите, не приближается ли сзади человек.
По возможности не останавливайтесь на спуске или на узких плохо просматриваемых участках. При падении как можно быстрее освободите трассу.
Передвигаться пешком вниз и вверх можно только по краю трассы.
При несчастном случае на трассе оказывать помощь обязан каждый.
Дети до 15 лет обязаны кататься в шлеме по законам Зальцбургского края, Верхней Австрии, Штирии, Нижней Австрии, Каринтии, Бургенланда и Вены.
4 легендарных региона зимнего спорта в Австрии
Широко известный за пределами страны Китцбюэль
Этот маленький городок многие знают благодаря ежегодным соревнованиям Ханенкамм и крутому спуску Штрайф, который заканчивается прямо в центре Китцбюэля.
Шладминг – центр горнолыжного региона
Открытие сезона здесь сопровождается обычно большими концертами. Звезды чемпионатов мира по горнолыжному спорту ежегодно встречаются на ночных слаломах.
Лех – колыбель горнолыжного спорта
Эта маленькая деревушка уже давно превратилась в международный зимний курорт, не потеряв при этом своего шарма.
Когда начнём? Здесь вы узнаете все об открытиях сезона.
Вперед на склон
Когда стоишь на верху горнолыжной трассы и смотришь на открывающуюся перед тобой горную панораму, охватывает чувство безграничной свободы. Ты с высокой скоростью скользишь по склону на длинных поворотах и испытываешь настоящее счастье от поднимающихся сзади снежных облаков.
На зимних курортах Австрии имеется 22 000 км горнолыжных трасс. Чтобы использовать их как можно активнее, туристам предлагаются межрегиональные скипассы и скидки для детей, групп и семей. Наслаждаться горнолыжным спортом с утра до позднего вечера позволяют и многочисленные варианты размещения прямо на склонах.
10 прекрасных зимних развлечений
Зимний отдых вдали от трасс
Катание на санках
На старт, внимание, марш! К вашим услугам прекрасные ледяные горки и тобоганы в окружении красивой природы.
Катание на коньках
Живописные природные катки, вписанные в фантастическую горную панораму. Здесь каждый почувствует себя чемпионом по фигурному катанию.
Прогулка на беговых лыжах
Прогулка на беговых лыжах – это замечательная возможность насладиться живописными пейзажами. А идеальное место для этого – заснеженные горы и долины Австрии.
Зимнее купание
Многие подумают, что нырять в замерзшее озеро – это сумасшествие, но для некоторых это лучшее средство от зимней хандры.
Шествие с факелами
Прогуляться с факелами, наслаждаясь ночными зимними пейзажами, – волшебное приключение.
Поход на снегоступах
Без снегоступов легко провалиться в глубокий снег, а с этим замечательным изобретением можно спокойно гулять по горам, любуясь сверкающими на солнце снежинками.
Поездка на санях, запряженных лошадьми или хаски
Неважно, мчат ли ваши сани хаски или неспешно везут лошади, – такие моменты надолго останутся в памяти.
Вкусно и уютно
Уютные горные хижины с просторными террасами из дерева, где подают традиционные австрийские блюда, знают все. Тем сильнее предвкушение от совместных посиделок после дня, наполненного приключениями в горах. Ничего не может быть приятнее, чем наконец сбросить лыжи и сноуборды и удобно устроиться за деревянным столом на солнце. Все хижины разные – из старинных делают современные и наоборот. Часто хозяева стараются придать своим строениям новый облик: их ремонтируют, перестраивают, расширяют или даже ставят огромные кубы из стекла рядом со станцией подъемника. Здесь всегда заботятся о том, чтобы гости были довольны, меню соответствовало дизайну хижин, а в номерах все было свежим.
Те, кто хотят быть ближе к природе, могут о ней позаботиться. 9 ценных советов
Советы
Выбирать экологичные горнолыжные области
Бронировать отели, имеющие сертификаты об охране окружающей среды
Проводить отпуск на эко-фермах
Ездить на поезде
На курорте использовать экологичные виды транспорта
Брать напрокат снаряжение, изготовленное по эко-стандартам
Оставаться на трассах, не мешать природе
Есть региональные, сезонные и эко-продукты
Попробовать медленные зимние занятия
Часто задаваемые вопросы
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