Велоспорт для удовольствия
Велосипедная дорожка - это место назначения
Путешествуйте с ощущением легкости
Удовольствие от езды на велосипеде в Австрии позволяет ощутить австрийское отношение к жизни всеми чувствами: свободными, полными радости и любопытства к тому, что может принести день. Легкость - постоянный спутник на маршрутах. Вы едете в своем собственном темпе через очаровательные деревушки, мимо исторических достопримечательностей. Великолепные замки и церкви рассказывают о давно минувших временах. Природа также предлагает уникальные зрелища: Вы неторопливо едете вдоль рек, объезжаете кристально чистые озера и восхищаетесь разнообразием ландшафтов. Многочисленные хорошо развитые и обозначенные велодорожки позволят вам выбрать свой собственный вызов - от легкого до спортивного.
Путешествуя на велосипеде в Австрии, вы быстро становитесь частью той радости жизни, которую дарит вам радушие ваших хозяев. А когда придет время передохнуть, с деликатесами, прохладным напитком и видом на виноградники станет ясно: Австрия - это просто удовольствие, которым можно наслаждаться.
Велосипедные туры по федеральным землям
Советы по защите климата
Отправляясь в путешествие на велосипеде, вы уже принимаете на себя обязательства по Устойчивое развитие на велосипеде. Вот пять советов о том, как вы можете сделать еще больше для окружающей среды и климата во время вашего велотура:
Уважайте природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и забирайте мусор с собой.
Наблюдайте за животными только на расстоянии. В том числе не кормите рыб и водоплавающих птиц. Остатки пищи могут навредить животным.
Купайтесь только в разрешенных местах на берегу. Таким образом, размножающиеся на берегу животные останутся нетронутыми.
Пейте много, но пейте правильно. Возьмите с собой в поездку бутылку с водой многоразового использования. В Австрии отличная водопроводная вода.
Увлекайте детей природой. То, что знают малыши, они тоже оценят.