Природа, города, уютное жилье и исторические достопримечательности - все это ждет вас на маршрутах. И всегда в вашем рюкзаке: ощущение легкости.

Путешествуйте с ощущением легкости

Удовольствие от езды на велосипеде в Австрии позволяет ощутить австрийское отношение к жизни всеми чувствами: свободными, полными радости и любопытства к тому, что может принести день. Легкость - постоянный спутник на маршрутах. Вы едете в своем собственном темпе через очаровательные деревушки, мимо исторических достопримечательностей. Великолепные замки и церкви рассказывают о давно минувших временах. Природа также предлагает уникальные зрелища: Вы неторопливо едете вдоль рек, объезжаете кристально чистые озера и восхищаетесь разнообразием ландшафтов. Многочисленные хорошо развитые и обозначенные велодорожки позволят вам выбрать свой собственный вызов - от легкого до спортивного.

Путешествуя на велосипеде в Австрии, вы быстро становитесь частью той радости жизни, которую дарит вам радушие ваших хозяев. А когда придет время передохнуть, с деликатесами, прохладным напитком и видом на виноградники станет ясно: Австрия - это просто удовольствие, которым можно наслаждаться.