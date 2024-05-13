Велоспорт для удовольствия
Велосипедная дорожка - это место назначения

Природа, города, уютное жилье и исторические достопримечательности - все это ждет вас на маршрутах. И всегда в вашем рюкзаке: ощущение легкости.

Путешествуйте с ощущением легкости

Удовольствие от езды на велосипеде в Австрии позволяет ощутить австрийское отношение к жизни всеми чувствами: свободными, полными радости и любопытства к тому, что может принести день. Легкость - постоянный спутник на маршрутах. Вы едете в своем собственном темпе через очаровательные деревушки, мимо исторических достопримечательностей. Великолепные замки и церкви рассказывают о давно минувших временах. Природа также предлагает уникальные зрелища: Вы неторопливо едете вдоль рек, объезжаете кристально чистые озера и восхищаетесь разнообразием ландшафтов. Многочисленные хорошо развитые и обозначенные велодорожки позволят вам выбрать свой собственный вызов - от легкого до спортивного.

Путешествуя на велосипеде в Австрии, вы быстро становитесь частью той радости жизни, которую дарит вам радушие ваших хозяев. А когда придет время передохнуть, с деликатесами, прохладным напитком и видом на виноградники станет ясно: Австрия - это просто удовольствие, которым можно наслаждаться.

Велосипедные туры по федеральным землям

Вена

Бургенланд

Нижняя Австрия

Верхняя Австрия

Штирия

Зальцбургерланд

Форарльберг

Тироль

Каринтия

Советы по защите климата

Как мы можем защитить окружающую среду и климат?

Отправляясь в путешествие на велосипеде, вы уже принимаете на себя обязательства по Устойчивое развитие на велосипеде. Вот пять советов о том, как вы можете сделать еще больше для окружающей среды и климата во время вашего велотура:

  • Уважайте природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и забирайте мусор с собой.

  • Наблюдайте за животными только на расстоянии. В том числе не кормите рыб и водоплавающих птиц. Остатки пищи могут навредить животным.

  • Купайтесь только в разрешенных местах на берегу. Таким образом, размножающиеся на берегу животные останутся нетронутыми.

  • Пейте много, но пейте правильно. Возьмите с собой в поездку бутылку с водой многоразового использования. В Австрии отличная водопроводная вода.

  • Увлекайте детей природой. То, что знают малыши, они тоже оценят.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На некоторых маршрутах в Австрии могут быть установлены ограничения скорости. Поэтому обращайте внимание на местные правила и указатели на месте. Чтобы получить истинное удовольствие от велосипедного отдыха в Австрии, обычно регулируйте скорость в зависимости от ваших возможностей, видимости и рельефа местности.

Хотите кататься на велосипеде в городах? Во многих австрийских городах очень хорошо развита сеть велодорожек с указателями. Ограничение скорости для велосипедистов здесь зависит от местных правил дорожного движения. Убедитесь, что ваша скорость также соответствует дорожной ситуации.

Если вы передвигаетесь на велосипеде по Австрии, то разрешено 0,8 скорости на милю. Ваша безопасность и безопасность окружающих превыше всего!

В Австрии разрешается брать с собой собаку. Однако вы должны быть уверены, что с вашим четвероногим другом ничего не случится - например, использовать подходящий прицеп для собак или подходящую корзину для перевозки. Пожалуйста, не оставляйте собаку на поводке во время поездки!

В Австрии дети до 12 лет должны ездить на велосипеде в шлеме. С 12 лет в Австрии нет общих требований к шлему для велосипедистов, однако в целях безопасности рекомендуется надевать шлем. Шлем можно взять в пунктах проката велосипедов.

Разрешается парковать велосипед во всех общественных местах. Убедитесь, что все дорожки свободны и что велосипед не может упасть. Во многих городах, поселках, пансионатах и отелях вы найдете специальные места для парковки велосипедов - часто с зарядными станциями для вашего электронного велосипеда.

Да, в Австрии разрешено ездить бок о бок, если это позволяют велосипедная дорожка, дорога и текущие условия.

Велоспорт - это, конечно, развлечение, но ваша безопасность и безопасность окружающих превыше всего. Поэтому ваш велосипед должен соответствовать австрийским правилам дорожного движения. Это означает, что

  • На велосипеде должны работать оба тормоза.

  • Передние фары и красный задний фонарь, если вы едете ночью.

  • На шинах велосипеда должны быть желтые светоотражатели.

  • Вам необходим звонок.

Если вы берете велосипед напрокат в Австрии, вы можете быть уверены, что он ухожен и соответствует техническим требованиям.

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