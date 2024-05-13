Платные дороги, наклейки и транспондеры

Проезд по австрийским автобанам и скоростным магистралям платный! В этом материале рассказываем о платных дорогах и о покупке и использовании наклеек и транспондеров.
Наклейка на лобовое стекло (Vignette)

Есть три типа наклеек: на год, 2 месяца и 10 дней.

В легковом автомобиле наклейку размещают на лобовом стекле изнутри, в левом верхнем углу или за зеркалом заднего вида. При этом, если на стекло нанесена светозащитная полоса, она не должна перекрывать наклейку.

На мотоциклах она клеится на несъемную и хорошо видную часть конструкции (например, на вилку или бензобак).

Контроль осуществляет полиция, таможенная служба и сотрудники службы сервиса и контроля платных автодорог, а также ведется автоматическая фиксация нарушений с помощью камер.

Кроме того, маломобильные граждане Австрии могут обратиться в Министерство социальных услуг за получением бесплатной годовой наклейки.

Цифровая наклейка

Если вы хотите приобрести наклейку еще до отпуска, не выходя из дома, вам поможет интернет-магазин оператора платных дорог Австрии ASFINAG или его бесплатное приложение Unterwegs. Там можно купить электронную наклейку.

Есть 4 типа электронных наклеек: на год, 2 месяца, 10 дней или 1 день.

Обратите внимание: электронные наклейки на 2 месяца и на год начинают действовать только на 18-й день после даты покупки (при покупке через Интернет покупателю дается 14 дней, чтобы вернуть деньги). При покупке бумажной наклейки в кассе или автомате ее действие начинается сразу же.

Также при покупке электронной наклейки на 10 дней или 1 день льготный период не предоставляется, и действовать она начинает сразу же.

Интернет-магазин ASFINAG

Дороги, где наклейка не нужна

Исключения

  • Отрезок платной трассы A1 Westautobahn между государственной границей (Вальзербергом) и развязкой Salzburg Nord

  • Отрезок платной трассы A12 Inntalautobahn между государственной границей (Куфштайном) и развязкой Kufstein-Süd

  • Отрезок платной трассы A14 Rheintal/Walgau Autobahn между государственной границей (Хёрбранцем) и развязкой Hohenems

  • Отрезок платной трассы A26 Linzer Autobahn (на данный момент строится)

Дополнительную информацию об исключениях можно найти на сайте оператора платных дорог ASFINAG.

Секции платных дорог

Вне зависимости от наличия наклейки за проезд по альпийским перевалам, строительство и эксплуатация которых сопряжена с высокими издержками, взимается дополнительная плата (Maut). Оплатить проезд по этим платным отрезкам, таким как туннели Arlberg или Karawanken, можно или прямо на месте, в пункте оплаты, или заранее на сайте.

Основные вопросы и ответы о наклейках и прочем

Наклейку можно купить в самых разных местах, например в отделениях автомобильных клубов ÖAMTC и ARBÖ, а также на заправочных станциях и в табачных киосках; за границей – в отделениях соответствующих автомобильных клубов и на заправках вблизи границы. Электронную наклейку можно также приобрести на сайте оператора платных трасс ASFINAG, находясь в любой точке Европейской экономической зоны и Швейцарии, или же в пунктах оплаты проезда ASFINAG банковской картой (наличные не принимаются).

По всем автобанам и скоростным магистралям, однако она не требуется для проезда по федеральным и земельным трассам.

Есть 4 вида наклеек с разным сроком действия: 1 день, 10 дней, 2 месяца или 1 год в зависимости от типа наклейки (бумажная или электронная).

Дополнительная оплата взимается для проезда по следующим участкам: автобан A9 Pyhrn, автобан A10 Tauern, автобан A11 Karawanken, автобан A13 Brenner и скоростная магистраль S16 Arlberg.

Транспондер: для грузовых автомобилей, автобусов и др.

Все транспортные средства с разрешенной общей массой свыше 3,5 тонн должны быть оснащены транспондером (GO-Box). При помощи микроволнового сигнала транспондер регистрирует каждый проезд под рамкой оплаты. На размер оплаты, списываемой при помощи транспондера, влияют экологический класс транспортного средства, длина пройденного маршрута и количество осей. Приобрести транспондер можно в большом количестве точек. Произвести оплату можно как до, так и после проезда; кроме того, при помощи сервиса GO Direkt можно переводить деньги напрямую организации ASFINAG.

Важная информация: оплата эко-наклейки

В Австрии приобретать эко-наклейку необходимо только для грузовых автомобилей классов N1, N2 и N3, въезжающих на территорию одной из шести (на данный момент) экологических зон, а также для легковых автомобилей, зарегистрированных как грузовые автомобили класса N1.

Эко-наклейка

Вся дополнительная информация – в каталоге наклеек ASFINAG

Каталог наклеек
Важнейшие телефоны экстренных служб

Единый европейский номер вызова экстренных служб: 112

Экстренные номера в Австрии:

  • Пожарная служба: 122 

  • Полиция: 133 

  • Служба спасения: 144 

Помощь при поломках на дороге в Австрии:

  • ÖAMTC: 120 

  • ARBÖ: 123 

Спасение в горах: 140 

Доп. номера экстренных служб

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