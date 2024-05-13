Платные дороги, наклейки и транспондеры

Наклейка на лобовое стекло (Vignette)

Есть три типа наклеек: на год, 2 месяца и 10 дней.

В легковом автомобиле наклейку размещают на лобовом стекле изнутри, в левом верхнем углу или за зеркалом заднего вида. При этом, если на стекло нанесена светозащитная полоса, она не должна перекрывать наклейку.

На мотоциклах она клеится на несъемную и хорошо видную часть конструкции (например, на вилку или бензобак).

Контроль осуществляет полиция, таможенная служба и сотрудники службы сервиса и контроля платных автодорог, а также ведется автоматическая фиксация нарушений с помощью камер.

Кроме того, маломобильные граждане Австрии могут обратиться в Министерство социальных услуг за получением бесплатной годовой наклейки.