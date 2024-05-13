Верховая езда в Австрии
Сесть в седло и обрести свободу
Верховая езда — это то, что вы делаете с лошадью, с природой — и с самим собой. Тело и разум полностью сосредоточены на движениях, дыхании и игре ушей лошади, и в то же время это чуткое животное чувствует своего всадника.
Этот симбиоз, который для многих имеет почти медитативный характер, особенно приятен в таком ландшафте, как Австрия. От Нойзидля до Боденского озера здесь есть идеальные возможности для экскурсий верхом.
Самые красивые регионы для верховой езды в Австрии
Экскурсионные направления по теме лошадей
Хафлингерхоф Эббс в Тироле
Хафлингерхоф Эббс — старейший в мире конный завод по разведению лошадей, предлагающий возможность познакомиться с золотыми лошадьми в регионе их происхождения.
Конный завод липиццанеров Пибер в западной Штирии
Окунитесь в атмосферу дома белых липиццанеров: здесь вы сможете увидеть молодых лошадей и узнать больше об их воспитании и традициях коневодства.
Испанская школа верховой езды в Вене
Испанская школа верховой езды в Вене — старейшая школа верховой езды в мире, известная своими элегантными выступлениями по выездке с белыми жеребцами-липиццанерами.
Кататься на лошадях, ухаживать за пони и находиться рядом с животными — настоящее удовольствие
Проживание для любителей верховой езды
Мир отдыха Kesselgrub в Альтенмаркт-Заухензее
Семейный и спа-отель располагает фермой с пони и предлагает уроки верховой езды для всей семьи.
Вастльхоф в Вильдшёнау
Просторный открытый манеж для верховой езды с трамплином превращает катание на Вастльхофе в удовольствие. Впечатляющие горные пейзажи служат прекрасным фоном.
Эльмаухоф в Заальбах-Хинтерглемме
Подходящее место для профессионалов и любителей. Благодаря стеклянному фасаду из большого крытого манежа всадники могут любоваться чудесными травянистыми горами.
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