Верховая езда в Австрии

Почувствуйте природу в седле, станьте единым целым с лошадью, в ритме рыси и галопа, ухаживайте за пони: откройте для себя езду верхом на лошади.

Верховая езда — это то, что вы делаете с лошадью, с природой — и с самим собой. Тело и разум полностью сосредоточены на движениях, дыхании и игре ушей лошади, и в то же время это чуткое животное чувствует своего всадника.

Этот симбиоз, который для многих имеет почти медитативный характер, особенно приятен в таком ландшафте, как Австрия. От Нойзидля до Боденского озера здесь есть идеальные возможности для экскурсий верхом.