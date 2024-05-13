Верховая езда в Австрии
Сесть в седло и обрести свободу

Почувствуйте природу в седле, станьте единым целым с лошадью, в ритме рыси и галопа, ухаживайте за пони: откройте для себя езду верхом на лошади.

Верховая езда это то, что вы делаете с лошадью, с природой и с самим собой. Тело и разум полностью сосредоточены на движениях, дыхании и игре ушей лошади, и в то же время это чуткое животное чувствует своего всадника.

Этот симбиоз, который для многих имеет почти медитативный характер, особенно приятен в таком ландшафте, как Австрия. От Нойзидля до Боденского озера здесь есть идеальные возможности для экскурсий верхом.

Самые красивые регионы для верховой езды в Австрии

Мюльфиртель

Вальдфиртель

Южный Бургенланд

Национальный парк Калкалпен

Долина Мур

Южная Каринтия

Лунгау

Долина Гаштайн

Зальцбургский Спортивный Вельт

Халль-Ваттенс

Зеефельд

Санкт-Йоганн в Тироле

Альпийский регион Форарльберг

Экскурсионные направления по теме лошадей

Хафлингерхоф Эббс в Тироле

Хафлингерхоф Эббс — старейший в мире конный завод по разведению лошадей, предлагающий возможность познакомиться с золотыми лошадьми в регионе их происхождения.

Хафлингерхоф Эббс

Конный завод липиццанеров Пибер в западной Штирии

Окунитесь в атмосферу дома белых липиццанеров: здесь вы сможете увидеть молодых лошадей и узнать больше об их воспитании и традициях коневодства.

Конный завод Пибер Липиццанер

Испанская школа верховой езды в Вене

Испанская школа верховой езды в Вене — старейшая школа верховой езды в мире, известная своими элегантными выступлениями по выездке с белыми жеребцами-липиццанерами.

Испанская школа верховой езды

Северо-западные аборигены в Штирии

Здесь у вас есть возможность познакомиться с настоящими лошадьми коренных жителей Америки, их культурным значением и традиционными навыками верховой езды.

Лошади коренных американцев

Кататься на лошадях, ухаживать за пони и находиться рядом с животными — настоящее удовольствие

Отдых на конной ферме

Проживание для любителей верховой езды

Мир отдыха Kesselgrub в Альтенмаркт-Заухензее

Семейный и спа-отель располагает фермой с пони и предлагает уроки верховой езды для всей семьи.

Мир отдыха Kesselgrub

Вастльхоф в Вильдшёнау

Просторный открытый манеж для верховой езды с трамплином превращает катание на Вастльхофе в удовольствие. Впечатляющие горные пейзажи служат прекрасным фоном.

Вастльхоф

Эльмаухоф в Заальбах-Хинтерглемме

Подходящее место для профессионалов и любителей. Благодаря стеклянному фасаду из большого крытого манежа всадники могут любоваться чудесными травянистыми горами.

Ellmauhof

Траттлерхоф в Бад-Кляйнкирххайме

Современная конюшня, расположенная рядом с тренировочной площадкой и паддоком, предлагает идеальные условия для любителей верховой езды любого уровня подготовки.

Траттлерхоф

Вопросы и ответы

Лес, конечно же, подходит для всех, кто ищет отдыха и спокойствия. Однако в Австрии верховая езда в лесу, как правило, запрещена. Исключения делаются только на официально обозначенных уздечках или с особого разрешения владельцев лесов или лесных дорог. Эти правила служат для защиты чувствительной экосистемы и в то же время позволяют велосипедистам наслаждаться близкой к природе ездой по специально отведенным маршрутам. Если вы хотите узнать больше, вы можете прочитать следующее постановление по этой теме.

Экскурсии верхом в национальных парках Австрии, как правило, возможны, но подчиняются определенным правилам, направленным на защиту уникальных природных ландшафтов. Всадникам разрешается исследовать впечатляющий горный мир по специально обозначенным маршрутам. В Национальном парке Калкальпен более трети обширной 300-километровой сети уздечек проходит по так называемым "конной стране национального парка Калкалпен" непосредственно в границах национального парка.

Липиццанер самая известная австрийская порода лошадей, которая зарекомендовала себя как настоящая "звезда среди лошадей". Хотя её корни изначально лежат в Словении, эта благородная порода была завезена в Австрию испанской школой верховой езды в Вене. Липиццанеры впечатляют прежде всего своей исключительной выездкой и мастерским выполнением сложных движений в высшей школе. В Липиццанерском конном заводе Пибер в Штирии вековые традиции разведения этих великолепных белых лошадей продолжаются с особой тщательностью и по сей день.

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