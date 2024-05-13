Прогулки на снегоступах в Австрии
По следам зимы
Стоит ли вам отправляться в поход на снегоступах самостоятельно, зависит от местности, уровня вашей физической подготовки, опыта, а также погодных и снежных условий.
Если вы отправитесь в поход на снегоступах с егерем национального парка, велика вероятность увидеть одного из представителей «большой пятерки Альп»: альпийские горные козлы, беркуты, белые куропатки, серны и бородачи редко показываются в холодное время года, однако, егеря знают, где и когда лучше всего встретить этих пугливых животных в национальном парке Высокий Тауэрн.
Также они знают названия трехтысячников, чьи крутые белые вершины вздымаются в небо. Гроссглокнер и Гроссвенедигер, две самые высокие, обычно запоминаются даже тем, кто не знаком с этой местностью. Приятный побочный эффект такого увлекательного похода на снегоступах: удивительное ощущение счастья, когда повседневные заботы постепенно отступают.
5 советов по выбору тура в Австрии
В национальном парке Высокий Тауэрн в долине Раурис
Походы на снегоступах в Форарльберге
Походы на снегоступах в Тироле
В Циллертальских Альпах
Познакомьтесь с зимним ландшафтом вдали от шума и суеты во время походов с гидами.
В Эцтальских Альпах
Немного снаряжения, много природы и походы с гидами по глубокому снегу через весь край.
... снегоступы существовали уже около 12 000 лет назад? Это подтверждают рисунки на стенах пещер.
... длительные, умеренные нагрузки при ходьбе на снегоступах стимулируют сжигание жира?
... ходьба на снегоступах положительно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря тренировке выносливости?
... в Монголии были найдены снегоступы возрастом около 6 000 лет? Они представляли собой деревянные доски, обтянутые мехом.
Походы на снегоступах по Зальцбургскому краю
В Заалахтале
Неторопливый или более сложный, в долине или вверх на гору – вы обязательно найдете подходящий вам поход.
В долине Раурис
Неторопливый или более сложный, в долине или вверх на гору – вы обязательно найдете подходящий вам поход.
В Ваграйн-Клайнарле
Зарядитесь энергией для повседневной жизни во время познавательных походов с семьей.
Походы на снегоступах в Каринтии
В Бад-Клайнкирххайме
Альпийский снежный мир пологих гор Нокберге лучше всего исследовать из Бад-Клайнкирххайма.
На озере Вайсензее
Вперед на природу! Прогулки вокруг озера или по горным пастбищам. С гидом или самостоятельно.
В регионе Филлах
Насладитесь романтическими зимними моментами в горнолыжной зоне Драйлендерек, Герлитценских Альпах и в природном парке Добрач.
Походы на снегоступах в Штирии
В регионе Шладминг-Дахштайн
Вдохните свежий воздух и насладитесь первозданной природой горного мира вдали от горнолыжных курортов.
В Альменланде
Исследуйте великолепный заснеженный зимний пейзаж на Тайхальме, одном из 125 альпийских пастбищ в крупнейшем регионе высокогорных пастбищ Европы.
Походы на снегоступах в Верхней Австрии
Прогулки на снегоступах по Раксу на высоте 2 000 метров над уровнем моря – особенное приключение. Канатная дорога Ракса с комфортом доставляет туристов в район прогулок, где также можно совершить экскурсии с горными гидами. Еще рекомендуем походы в регионе Ётчер и Хохкар в Мостфиртеле.
Часто задаваемые вопросы
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