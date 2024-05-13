Прогулки на снегоступах в Австрии
По следам зимы

Кристаллы снега сверкают на солнце. Без снегоступов вы бы просто утонули в снеге. С этим приспособлением на ногах можно легко передвигаться по пересеченной местности.

Стоит ли вам отправляться в поход на снегоступах самостоятельно, зависит от местности, уровня вашей физической подготовки, опыта, а также погодных и снежных условий.

Если вы отправитесь в поход на снегоступах с егерем национального парка, велика вероятность увидеть одного из представителей «большой пятерки Альп»: альпийские горные козлы, беркуты, белые куропатки, серны и бородачи редко показываются в холодное время года, однако, егеря знают, где и когда лучше всего встретить этих пугливых животных в национальном парке Высокий Тауэрн.

Также они знают названия трехтысячников, чьи крутые белые вершины вздымаются в небо. Гроссглокнер и Гроссвенедигер, две самые высокие, обычно запоминаются даже тем, кто не знаком с этой местностью. Приятный побочный эффект такого увлекательного похода на снегоступах: удивительное ощущение счастья, когда повседневные заботы постепенно отступают.

5 советов по выбору тура в Австрии

Походы на снегоступах в Форарльберге

3 совета по экскурсиям

В Брегенцервальде: из долины на гору

В туре с пешими и горными гидами.

Походы на снегоступах

В Монтафоне: с постоянным видом на Альпы

Вас ждет поход по глубокому снегу по 150 километрам маркированных маршрутов.

Походы на снегоступах в Монтафоне

В долине Гросс-Вальзерталь: панорамный вид в награду

Насладитесь нетронутой природой биосферного заповедника.

Походы на снегоступах

Походы на снегоступах в Тироле

7 советов по туру

В Кицбюэльских Альпах

Прогуляйтесь в стороне от проложенных маршрутов по заснеженному ландшафту.

Походы на снегоступах Санкт-Йохан

В регионе Вильдер Кайзер

Заснеженные луга и горы насколько хватает глаз.

Походы на снегоступах

В регионе Альпбахталь

Надевайте снегоступы и погрузитесь в тирольские зимние горы.

Походы на снегоступах в Альпбахтале

В Доломитовых Альпах

Насладитесь спокойствием дикой природы.

Походы на снегоступах

В Циллертальских Альпах

Познакомьтесь с зимним ландшафтом вдали от шума и суеты во время походов с гидами.

Походы на снегоступах в Циллертале

В Эцтальских Альпах

Немного снаряжения, много природы и походы с гидами по глубокому снегу через весь край.

Походы на снегоступах

Ам-Арльберг

Хрустящий снег под ногами, целебный горный воздух и высотные тренировки в комплекте.

Походы на снегоступах
Знаете ли вы, что ...

... снегоступы существовали уже около 12 000 лет назад? Это подтверждают рисунки на стенах пещер.

... длительные, умеренные нагрузки при ходьбе на снегоступах стимулируют сжигание жира?

... ходьба на снегоступах положительно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря тренировке выносливости?

... в Монголии были найдены снегоступы возрастом около 6 000 лет? Они представляли собой деревянные доски, обтянутые мехом.

Походы на снегоступах по Зальцбургскому краю

7 советов по экскурсиям

В Лунгау

Залитый солнцем регион Лунгау известен живописными пейзажами и нетронутой природой.

Походы на снегоступах в Лунгау

В Заалахтале

Неторопливый или более сложный, в долине или вверх на гору – вы обязательно найдете подходящий вам поход.

Походы на снегоступах в Заалахтале

В долине Раурис

Неторопливый или более сложный, в долине или вверх на гору – вы обязательно найдете подходящий вам поход.

Походы на снегоступах в долине Раур

В Заальбах-Хинтерглемме

Наслаждайтесь красивой и спокойной частью долины во время похода с гидом.

Походы на снегоступах в Заальбахе

В Ваграйн-Клайнарле

Зарядитесь энергией для повседневной жизни во время познавательных походов с семьей.

Прогулки на снегоступах

В Цель-ам-Зее – Капрун

Местные гиды покажут самые красивые места региона.

Прогулки на снегоступах

В регионе Хохкёниг

Наслаждайтесь зимней природой в активной и спортивной манере.

Прогулки на снегоступах

Походы на снегоступах в Каринтии

4 совета

В Бад-Клайнкирххайме

Альпийский снежный мир пологих гор Нокберге лучше всего исследовать из Бад-Клайнкирххайма.

Походы на снегоступах

На озере Вайсензее

Вперед на природу! Прогулки вокруг озера или по горным пастбищам. С гидом или самостоятельно.

Походы на снегоступах

В регионе Филлах

Насладитесь романтическими зимними моментами в горнолыжной зоне Драйлендерек, Герлитценских Альпах и в природном парке Добрач.

Походы на снегоступах

В Лезахтале

Припорошенные снегом верхушки деревьев, сверкающие на солнце поля и заснеженные склоны: зимний пейзаж Лезахталя словно сошел с картинки.

Походы на снегоступах в Лезахтале

Походы на снегоступах в Штирии

4 совета по туру

В регионе Шладминг-Дахштайн

Вдохните свежий воздух и насладитесь первозданной природой горного мира вдали от горнолыжных курортов.

Походы на снегоступах в Шладминге

На Тауплицальме

Почувствуйте зиму на высокогорном плато Тауплицальм с прекрасными видами.

Походы на снегоступах

В Альменланде

Исследуйте великолепный заснеженный зимний пейзаж на Тайхальме, одном из 125 альпийских пастбищ в крупнейшем регионе высокогорных пастбищ Европы.

Походы на снегоступах в Альменланде

В регионе Мурталь

Зеетальские Альпы с самой высокой вершиной Цирбиткогель – прекрасное место для пеших походов.

Походы на снегоступах в Муртале

Походы на снегоступах в Верхней Австрии

5 советов по экскурсиям

В национальном парке Известняковые Альпы

В национальном парке

В регионе Траунзее-Альмталь

В регионе Траунзее-Альмталь

В Богемском лесу

В Богемском лесу

В регионе Пирн-Приль

В регионе Пирн-Приль

В Бад-Ишле

В Бад-Ишле
Походы на снегоступах в Нижней Австрии

Прогулки на снегоступах по Раксу на высоте 2 000 метров над уровнем моря – особенное приключение. Канатная дорога Ракса с комфортом доставляет туристов в район прогулок, где также можно совершить экскурсии с горными гидами. Еще рекомендуем походы в регионе Ётчер и Хохкар в Мостфиртеле.

Походы на снегоступах в АльпахПоходы на снегоступах в Мостфиртель

Часто задаваемые вопросы

  • Лучше всего пристегивать снегоступы к альпинистским или треккинговым ботинкам с устойчивой к скручиваниям подошвой с протектором.

  • Чем больше снегоступы, тем меньше вы будете проваливаться в глубокий снег. Если вы планируете походы по более крутым склонам, рекомендуется использовать меньшие снегоступы. Кстати, ходить на не слишком широких снегоступах менее утомительно.

  • Крепления должны легко открываться и закрываться с помощью быстросъемной застежки – даже в перчатках. Крепления, обеспечивающие боковой наклон, снижают нагрузку на лодыжки. Преимущество регулируемых креплений в том, что их можно подстроить под любые ботинки.

Стоит ли вам отправляться в поход на снегоступах самостоятельно, зависит от местности, уровня вашей физической подготовки, опыта, а также погодных и снежных условий. Если вы не уверены в своих силах и хотите получить настоящее удовольствие от прогулки на снегоступах, лучше всего обратиться к гиду либо для индивидуальной прогулки, либо в составе группы.

  • Питание: возьмите с собой энергетический перекус, например, батончик из мюсли или орехи, а также чай в небьющемся термосе.

  • В горах: в экстренной ситуации вам может понадобиться лавинная лопата, лавинный щуп, лавинный датчик и бивуачный мешок.

  • Гамаши: они защитят вас от попадания снега в обувь и сохранят ваши ноги сухими.

  • Походный рюкзак: убедитесь, что рюкзак прочный и водонепроницаемый, а также комфортен для носки.

  • Всегда с собой: солнцезащитные очки, солнцезащитный крем с высоким SPF и мобильный телефон.

  • Набор первой помощи со спасательным покрывалом: весит немного, а в чрезвычайной ситуации – на вес золота.

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