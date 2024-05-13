Кристаллы снега сверкают на солнце. Без снегоступов вы бы просто утонули в снеге. С этим приспособлением на ногах можно легко передвигаться по пересеченной местности.

Стоит ли вам отправляться в поход на снегоступах самостоятельно, зависит от местности, уровня вашей физической подготовки, опыта, а также погодных и снежных условий.

Если вы отправитесь в поход на снегоступах с егерем национального парка, велика вероятность увидеть одного из представителей «большой пятерки Альп»: альпийские горные козлы, беркуты, белые куропатки, серны и бородачи редко показываются в холодное время года, однако, егеря знают, где и когда лучше всего встретить этих пугливых животных в национальном парке Высокий Тауэрн.

Также они знают названия трехтысячников, чьи крутые белые вершины вздымаются в небо. Гроссглокнер и Гроссвенедигер, две самые высокие, обычно запоминаются даже тем, кто не знаком с этой местностью. Приятный побочный эффект такого увлекательного похода на снегоступах: удивительное ощущение счастья, когда повседневные заботы постепенно отступают.