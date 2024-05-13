На велосипеде по Австрии

Крутятся педали, дует в лицо упругий ветер, и за каждым поворотом ждут удивительная природа, новые города, уютные гостиницы и яркие достопримечательности.

Запастись чувством легкости – и в путь

Велопрогулки по Австрии позволяют всеми органами чувств ощутить австрийский стиль жизни – настроиться на волну на свободы, жизнелюбия и открытости миру. Куда бы ни поехал велосипедист, его неизменным спутником будет чувство легкости. Никто тебя не подгоняет, в своем темпе ты катишь по улочкам живописных деревень, проезжаешь мимо памятников старины; великолепные замки и изящные церкви повествуют о давно ушедших временах. Не дает заскучать и удивительная природа: дорога ведет тебя то вдоль берега приветливой речушки, то вкруг прозрачного голубого озера, а ландшафты поражают разнообразием. Велодорожек, ухоженных и понятно обозначенных, в Австрии полным-полно, здесь каждый выберет себе маршрут по вкусу и по силам: от прогулочного до спортивного.

Отправившись на велопрогулку по Австрии, быстро приобщаешься к атмосфере оптимизма и жизнелюбия, тем более что к тому располагает и радушие местных жителей. Когда приходит время сделать перерыв и вы, сидя за тарелкой всяких деликатесов, потягиваете прохладный напиток и любуетесь окрестными виноградниками, в голове возникает отчетливая мысль: в Австрии любят жить со вкусом.