На велосипеде по Австрии
Путь – это и есть цель

Крутятся педали, дует в лицо упругий ветер, и за каждым поворотом ждут удивительная природа, новые города, уютные гостиницы и яркие достопримечательности.

Запастись чувством легкости – и в путь

Велопрогулки по Австрии позволяют всеми органами чувств ощутить австрийский стиль жизни – настроиться на волну на свободы, жизнелюбия и открытости миру. Куда бы ни поехал велосипедист, его неизменным спутником будет чувство легкости. Никто тебя не подгоняет, в своем темпе ты катишь по улочкам живописных деревень, проезжаешь мимо памятников старины; великолепные замки и изящные церкви повествуют о давно ушедших временах. Не дает заскучать и удивительная природа: дорога ведет тебя то вдоль берега приветливой речушки, то вкруг прозрачного голубого озера, а ландшафты поражают разнообразием. Велодорожек, ухоженных и понятно обозначенных, в Австрии полным-полно, здесь каждый выберет себе маршрут по вкусу и по силам: от прогулочного до спортивного.

Отправившись на велопрогулку по Австрии, быстро приобщаешься к атмосфере оптимизма и жизнелюбия, тем более что к тому располагает и радушие местных жителей. Когда приходит время сделать перерыв и вы, сидя за тарелкой всяких деликатесов, потягиваете прохладный напиток и любуетесь окрестными виноградниками, в голове возникает отчетливая мысль: в Австрии любят жить со вкусом.

Обзор веломаршрутов и регионов

Веломаршруты в федеральных землях

Вена

Бургенланд

Нижняя Австрия

Верхняя Австрия

Штирия

Зальцбургский край

Форарльберг

Тироль

Каринтия

Эко-советы

Как мы заботимся об окружающей среде и климате?

Сев на велосипед, вы уже сделали выбор в пользу экологичности. Мы же предлагаем пять советов, как сделать вашу велопрогулку еще более щадящей для окружающей среды и климата:

  • Уважать природу. Не сворачивать с обозначенных маршрутов и забирать весь мусор с собой.

  • Не приближаться к диким животным и не подкармливать рыб и водоплавающих птиц крошками и остатками еды. От человеческой еды звери могут заболеть.

  • Купаться только в специально отведенных местах, чтобы не спугнуть животных и птиц, которые выхаживают потомство.

  • Пить много, но правильно. Возьмите с собой фляжку: водопроводная вода в Австрии отличного качества.

  • Заинтересуйте живой природой детей. Малыши не будут портить то, что им близко и знакомо.

Часто задаваемые вопросы

На некоторых маршрутах установлено ограничение скорости. Также обращайте внимание на местные правила и указатели. В целом, чтобы велосипедный отпуск в Австрии доставил вам только приятные эмоции, соразмеряйте скорость с вашими навыками, видимостью на дороге и характером местности.

Хотите покататься на велосипеде по городу? Во многих населенных пунктах существует развитая и четко размеченная сеть велодорожек. Ограничения скорости на них зависят от местных правил дорожного движения. Кроме того, не забывайте регулировать свою скорость в зависимости от ситуации на дороге.

За руль велосипеда можно садиться только в том случае, если содержание алкоголя в крови не превышает 0,8 промилле. Ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения превыше всего!

Да, можно. Но при этом надо обеспечить все условия, чтобы с вашим четвероногим другом ничего не случилось: например, использовать специальный прицеп для собак или пригодную для транспортировки животных корзину. И, пожалуйста, не разрешайте собаке бежать за вами на поводке!

Детям до 12 лет – обязательно. С 12 лет такой обязанности нет, однако ношение шлема рекомендуется по соображениям безопасности. Шлем можно взять напрокат вместе с велосипедом.

В любых общественных местах. При этом обратите внимание, чтобы велосипед не перегораживал проход и не мог упасть. Во многих городах и поселках, а также у гостевых домов и отелей устроены специальные велопарковки, зачастую оснащенные зарядными станциями для электрических велосипедов.

Да, как правило, можно, если это допускает ширина велодорожки или улицы и дорожные условия.

Конечно, при езде на велосипеде все думают об удовольствии, однако безопасность – своя и других – все же важнее. Поэтому велосипед, на котором вы выезжаете на улицу, должен соответствовать определенным параметрам, а именно:

  • Оба тормоза должны работать.

  • При движении в темное время суток нужен фонарь спереди и красный фонарь сзади.

  • На колесах должны быть установлены желтые катафоты.

  • Необходим звонок.

Если вы в Австрии берете велосипед напрокат, вы можете не сомневаться, что он прошел качественное обслуживание и отвечает всем требованиям.

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