На велосипеде по Австрии
Путь – это и есть цель
Запастись чувством легкости – и в путь
Велопрогулки по Австрии позволяют всеми органами чувств ощутить австрийский стиль жизни – настроиться на волну на свободы, жизнелюбия и открытости миру. Куда бы ни поехал велосипедист, его неизменным спутником будет чувство легкости. Никто тебя не подгоняет, в своем темпе ты катишь по улочкам живописных деревень, проезжаешь мимо памятников старины; великолепные замки и изящные церкви повествуют о давно ушедших временах. Не дает заскучать и удивительная природа: дорога ведет тебя то вдоль берега приветливой речушки, то вкруг прозрачного голубого озера, а ландшафты поражают разнообразием. Велодорожек, ухоженных и понятно обозначенных, в Австрии полным-полно, здесь каждый выберет себе маршрут по вкусу и по силам: от прогулочного до спортивного.
Отправившись на велопрогулку по Австрии, быстро приобщаешься к атмосфере оптимизма и жизнелюбия, тем более что к тому располагает и радушие местных жителей. Когда приходит время сделать перерыв и вы, сидя за тарелкой всяких деликатесов, потягиваете прохладный напиток и любуетесь окрестными виноградниками, в голове возникает отчетливая мысль: в Австрии любят жить со вкусом.
Веломаршруты в федеральных землях
Эко-советы
Сев на велосипед, вы уже сделали выбор в пользу экологичности. Мы же предлагаем пять советов, как сделать вашу велопрогулку еще более щадящей для окружающей среды и климата:
Уважать природу. Не сворачивать с обозначенных маршрутов и забирать весь мусор с собой.
Не приближаться к диким животным и не подкармливать рыб и водоплавающих птиц крошками и остатками еды. От человеческой еды звери могут заболеть.
Купаться только в специально отведенных местах, чтобы не спугнуть животных и птиц, которые выхаживают потомство.
Пить много, но правильно. Возьмите с собой фляжку: водопроводная вода в Австрии отличного качества.
Заинтересуйте живой природой детей. Малыши не будут портить то, что им близко и знакомо.