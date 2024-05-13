Айзенштадт
Город Гайдна: Дворец. Музыка. Винная культура.
Культурное сердце Бургенланда
Столица федеральной земли Бургенланд, город Айзенштадт, находится примерно в 60 км от Вены. Исторический центр в основном состоит из пешеходной зоны, по которой так приятно прогуляться. За каждым углом старинных улочек скрываются уютные небольшие заведения и магазины.
В самом центре города приковывает к себе внимание главная достопримечательность – дворец Эстерхази. Здесь композитор Йозеф Гайдн почти 30 лет сочинял музыку для князя Эстерхази – именно поэтому Айзенштадт получил прозвище «город Гайдна». Айзенштадт в окружении простор Бургенланда – это культурное сокровище, которое объединяет историческую красоту с музыкальным наследием.
Айзенштадт со всех ракурсов
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Главные события
Рождественская ярмарка Айзенштадта
Перед Рождеством пешеходная зона Айзенштадта превращается в рождественскую ярмарку.
Classic.Esterházy
Музыканты высочайшего класса приглашают отправиться в музыкальное путешествие. Особое внимание уделяется произведениям Йозефа Гайдна.
Известные люди
Семья Эстерхази
Эта семья была одной из самых влиятельных в Венгрии и оказывала значительное влияние на политику, военное дело и культуру.
Еда и напитки в Айзенштадте
Уникальные гостиницы
Без автомобиля и свобода передвижения
Заходите в вагон, поезд отправляется, начинайте отдыхать: вот как комфортно можно ездить в отпуск на поезде. И напротив: кому не знакомо чувство усталости после утомительной поездки на автомобиле? Похоже, все больше людей понимают эту разницу. И тем более приятно открытие нового железнодорожного сообщения между Веной и Айзенштадтом. Всего за час гости могут добраться до цели не только с комфортом, но и с заботой об экологии.
Отказываясь от автомобиля в отпуске, вы снижаете выбросы CO₂ и экономите энергию. Не стоит беспокоиться о том, что в месте отдыха вы будете ограничены в передвижении, поскольку автобусы на четырех городских линиях доставляют гостей во все части Айзенштадта. Подобное удобство подчеркивает стремление к экологичным поездкам и способствует развитию связанности внутри региона. Идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться культурой, историей и природой.
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