Айзенштадт
Город Гайдна: Дворец. Музыка. Винная культура.

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Айзенштадт, родина композитора Гайдна, сочетает в себе дворцовую элегантность и современность. город привлекает своими виноградниками, памятниками и мероприятиями.

Культурное сердце Бургенланда

Столица федеральной земли Бургенланд, город Айзенштадт, находится примерно в 60 км от Вены. Исторический центр в основном состоит из пешеходной зоны, по которой так приятно прогуляться. За каждым углом старинных улочек скрываются уютные небольшие заведения и магазины.

В самом центре города приковывает к себе внимание главная достопримечательность – дворец Эстерхази. Здесь композитор Йозеф Гайдн почти 30 лет сочинял музыку для князя Эстерхази – именно поэтому Айзенштадт получил прозвище «город Гайдна». Айзенштадт в окружении простор Бургенланда – это культурное сокровище, которое объединяет историческую красоту с музыкальным наследием.

Факты о городе
Население:ок. 17 400
Столица федеральной земли:Бургенланд
Площадь:42,91 км²
Высота над уровнем моря:182 м

Зал Гайдна во дворце Эстерхази впечатляет своей акустикой и барочными фресками. Это волшебное место, где сам Гайдн исполнял свои произведения, а музыка оживает и по сей день!

Айзенштадт со всех ракурсов

Самые интересные места

Дворец Эстерхази: сегодня это оживленное культурное место

Зал Гайдна: праздничные концерты под великолепными фресками

Глориетта: ранее охотничий замок, сегодня – место отдыха

Прогулка по старому городу к барочному центру

Краеведческий музей Бургенланда: погружение в историю края

Галерея Бургенланда: меняющиеся перспективы

Погружение в жизнь композитора Йозефа Гайдна

Церковь Гайдна (Горная церковь): мавзолей Гайдна

Тропа Гайдна: десять остановок в местах его творчества

Чем заняться в Айзенштадте и окрестностях

Sehenswürdigkeiten im Burgenland

Sehenswürdigkeiten Burgenland

Главные события

Рождественская ярмарка Айзенштадта

Перед Рождеством пешеходная зона Айзенштадта превращается в рождественскую ярмарку.

Рождественская ярмарка Айзенштадта

Classic.Esterházy

Музыканты высочайшего класса приглашают отправиться в музыкальное путешествие. Особое внимание уделяется произведениям Йозефа Гайдна.

Classic.Esterházy

Рождественский рынок во дворце Эстерхази

В течение трех дней гости могут любоваться барочным внутренним двором и дворцом в праздничном убранстве.

Дворец Эстерхази

Известные люди

Семья Эстерхази

Эта семья была одной из самых влиятельных в Венгрии и оказывала значительное влияние на политику, военное дело и культуру.

Семья Эстерхази

Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809)

Гайдн 30 лет проработал капельмейстером при дворе Эстерхази и оказал своими произведениями значительное влияние на венскую классическую школу.

Дом Гайдна в Айзенштадте

Еда и напитки в Айзенштадте

Ресторан Henrici

Виноделы

Die Alm by Rabina

Weinschwein Hofpassage

Хойригеры

Markthalle Kulinarium

Винотека Selektion Burgenland

Винодельческое хозяйство Esterházy

Уникальные гостиницы

Отель Galantha

Парк-отель Eisenstadt

Без автомобиля и свобода передвижения

Экологичные поездки на поезде и автобусе

Заходите в вагон, поезд отправляется, начинайте отдыхать: вот как комфортно можно ездить в отпуск на поезде. И напротив: кому не знакомо чувство усталости после утомительной поездки на автомобиле? Похоже, все больше людей понимают эту разницу. И тем более приятно открытие нового железнодорожного сообщения между Веной и Айзенштадтом. Всего за час гости могут добраться до цели не только с комфортом, но и с заботой об экологии.

Отказываясь от автомобиля в отпуске, вы снижаете выбросы CO₂ и экономите энергию. Не стоит беспокоиться о том, что в месте отдыха вы будете ограничены в передвижении, поскольку автобусы на четырех городских линиях доставляют гостей во все части Айзенштадта. Подобное удобство подчеркивает стремление к экологичным поездкам и способствует развитию связанности внутри региона. Идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться культурой, историей и природой.

Австрийские железные дороги (ÖBB)

Исследуйте Айзенштадт

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Практичные советы

Поезд и автобус

Городской автобус и такси

Парковка

Виньетка и оплата проезда

FAQs

Айзенштадт, ныне столица Бургенланда, впервые упоминается в 1264 году. Своим названием город обязан крепостным стенам, которые называли «железными» (по-немецки «Eiserne»), что подчеркивало неприступность города.

После включения Бургенланда в состав Австрии в 1921 году название Айзенштадт получило официальное распространение.

Айзенштадт был провозглашен столицей земли Бургенланд в 1925 году. В 1921 году после Первой мировой войны по Сен-Жерменскому и Трианонскому мирным договорам Бургенланд вошел в состав Республики Австрия в качестве девятой и самой молодой федеральной земли.

  • Дворец Эстерхази

  • Дом Гайдна

  • Дворцовый парк

  • Горная церковь (Церковь Гайдна)

  • Краеведческий музей Бургенланда

  • Тропа Гайдна

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