Столица Форарльберга расположена на берегу Боденского озера и помимо традиций может похвастаться интересной архитектурой.

Зимнее настроение в Брегенце

Боденское озеро тихо и таинственно раскинулось перед городом. Огни на набережной начинают зажигаться, наполняя атмосферу предвкушением зимы. Пока на улице устанавливаются холода, свечи освещают окна изнутри. На Корнмарктплац горят огни, по улочкам ходит ночной стражник с фонарем. Он рассказывает старинные легенды и богатую историю города. Однако Брегенц уже давно живет настоящим.

Боденское озеро с его бескрайними просторами всегда приносило в город свежий ветер. Более 2000 лет здесь процветает торговля, а новые идеи приходят сюда со всех сторон. Эта открытость формирует характер Брегенца.

Архитектура соответствует духу времени: Брегенц как икона современного строительства

Сегодня Брегенц ассоциируется с современной архитектурой. Здесь свое видение реализовали международные архитекторы, такие как Ханс Холляйн, Жан Нувель и Петер Цумтор. Но настоящий стиль задают «форарльбергские мастера строительства»: четкие линии, много дерева и элегантность в простоте модерна, которые и определяют облик региона.