Брегенц
Идеальная гармония традиций, современной архитектуры и городского разнообразия
Зимнее настроение в Брегенце
Боденское озеро тихо и таинственно раскинулось перед городом. Огни на набережной начинают зажигаться, наполняя атмосферу предвкушением зимы. Пока на улице устанавливаются холода, свечи освещают окна изнутри. На Корнмарктплац горят огни, по улочкам ходит ночной стражник с фонарем. Он рассказывает старинные легенды и богатую историю города. Однако Брегенц уже давно живет настоящим.
Боденское озеро с его бескрайними просторами всегда приносило в город свежий ветер. Более 2000 лет здесь процветает торговля, а новые идеи приходят сюда со всех сторон. Эта открытость формирует характер Брегенца.
Архитектура соответствует духу времени: Брегенц как икона современного строительства
Сегодня Брегенц ассоциируется с современной архитектурой. Здесь свое видение реализовали международные архитекторы, такие как Ханс Холляйн, Жан Нувель и Петер Цумтор. Но настоящий стиль задают «форарльбергские мастера строительства»: четкие линии, много дерева и элегантность в простоте модерна, которые и определяют облик региона.
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Ресторан с социальной ответственность
В ресторане Mangold в Лохау на Боденском озере традиции переплетаются с современностью, и это ощущается в каждом кусочке. В кухне сделана ставка на новое прочтение региональных блюд, когда свежие местные ингредиенты получают инновационную интерпретацию. Наряду с качеством кухни ресторан уделяет особое значение социальной устойчивости – в том числе, и в вопросах рабочего времени.
Уже много лет рестораном управляет увлеченная своим делом пара, которая никогда не теряла из виду свою цель – восхищать гостей. Если вы планируете своей следующий отпуск в Форарльберге, непременно запланируйте визит в Mangold, чтобы насладиться уникальной атмосферой и отличным обслуживанием.
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