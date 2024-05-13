Брегенц
Идеальная гармония традиций, современной архитектуры и городского разнообразия

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Столица Форарльберга расположена на берегу Боденского озера и помимо традиций может похвастаться интересной архитектурой.

Зимнее настроение в Брегенце

Боденское озеро тихо и таинственно раскинулось перед городом. Огни на набережной начинают зажигаться, наполняя атмосферу предвкушением зимы. Пока на улице устанавливаются холода, свечи освещают окна изнутри. На Корнмарктплац горят огни, по улочкам ходит ночной стражник с фонарем. Он рассказывает старинные легенды и богатую историю города. Однако Брегенц уже давно живет настоящим.

Боденское озеро с его бескрайними просторами всегда приносило в город свежий ветер. Более 2000 лет здесь процветает торговля, а новые идеи приходят сюда со всех сторон. Эта открытость формирует характер Брегенца.

Архитектура соответствует духу времени: Брегенц как икона современного строительства

Сегодня Брегенц ассоциируется с современной архитектурой. Здесь свое видение реализовали международные архитекторы, такие как Ханс Холляйн, Жан Нувель и Петер Цумтор. Но настоящий стиль задают «форарльбергские мастера строительства»: четкие линии, много дерева и элегантность в простоте модерна, которые и определяют облик региона.

Факты о городе
Население:ок. 29 600 (по состоянию на 2024 год)
Столица федеральной земли:Форарльберг
Площадь:ок. 29,50 км²
Высота над уровнем моря:427 м
Высшая точка:гора Пфендер (1 064 м)

Зимой Башня святого Мартина превращается в волшебную смотровую площадку: настоящее сокровище в холодное время года.

Брегенц со всех перспектив

Самые интересные места

На подъемнике Пфендер к лучшим видам на Брегенц и озеро

Кунстхаус: современное искусство в захватывающей архитектуре

Порт Брегенца: ворота в Боденское озеро и начало приключений

Музей Форарльберга: искусство, история и архитектура

Pipeline Bregenz: идиллический маршрут прямо у воды

Чем заняться в Брегенце и его окрестностях

Туры

Экскурсия с ночным стражником: истории и легенды при свечах

На теплоходе к красивейшим рождественским ярмаркам

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Ресторан с социальной ответственность

Социальная устойчивость в ресторане Mangold на Боденском оз.

В ресторане Mangold в Лохау на Боденском озере традиции переплетаются с современностью, и это ощущается в каждом кусочке. В кухне сделана ставка на новое прочтение региональных блюд, когда свежие местные ингредиенты получают инновационную интерпретацию. Наряду с качеством кухни ресторан уделяет особое значение социальной устойчивости – в том числе, и в вопросах рабочего времени.

Уже много лет рестораном управляет увлеченная своим делом пара, которая никогда не теряла из виду свою цель – восхищать гостей. Если вы планируете своей следующий отпуск в Форарльберге, непременно запланируйте визит в Mangold, чтобы насладиться уникальной атмосферой и отличным обслуживанием.

Ресторан Mangold

Часто задаваемые вопросы

В Брегенце, столице Форарльберга, есть множество интересных достопримечательностей. Благодаря этому Брегенц – это увлекательное туристическое направление, сочетающее в себе природу, культуру и историю.

  • Порт и набережная Брегенца

  • Художественная галерея Кунстхаус Брегенц (KUB)

  • Башня святого Мартина

  • Гора Пфендер

  • Музей Форарльберга

Для получения актуальной информации о мероприятиях и событиях в Брегенце посетите календарь мероприятий.

Зимой Брегенц и его окрестности превращаются в рай для любителей природы. Вот некоторые зимние виды спорта, которые стоит попробовать:

  • Горные лыжи и сноуборд

  • Беговые лыжи

  • Прогулки на снегоступах

  • Зимние походы

  • Катание на коньках

  • Катание на санях

  • Лыжные походы

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