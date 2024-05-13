Грац
Город творчества и гастрономии

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Прогуляйтесь по улицам, украшенным к празднику, насладитесь зимней атмосферой, посетите уютные кафе и рождественские ярмарки.

Зимой и особенно в рождественское время Грац превращается в волшебную сказку: повсюду сверкают огни, а исторические площади города сияют в праздничном блеске. Рождественские базары манят восхитительными ароматами глинтвейна и пряников, пока приятная музыка и радостный смех создают теплую душевную атмосферу.

Если вы хотите осмотреть Грац с высоты и получить общее представление о городе, лучше всего сделать это с горы Шлоссберг. 260 ступеней или подъемник доставят гостей из исторического центра на популярную смотровую площадку Граца. С Часовой башни, символа города, открывается прекрасный вид на чудесный город.

Факты о городе
Население:ок. 289 000
Столица: федеральной земли Штирия
Площадь:127 км², из них 40 % – зеленые насаждения
Высота над уровнем моря:365 м
Высшая точка:Гора Шлоссберг
«Домашняя» гора Граца: Шёкль (1. 445 м)

Во время прогулки по городу можно не только любоваться красивыми фасадами домов или крышами исторического центра сверху, но и исследовать скрытые от глаз внутренние дворики.

Грац со всех ракурсов

Самые интересные места

Рождественские ярмарки: в воздухе предвкушение Рождества

Гора Шлоссберг, Часовая башня: прогулка к смотровой площадке

Муринсель: поплавайте на морской раковине посреди реки Мур

Исследуйте внутренние дворики: за фасадами много интересного

Колокольный звон: послушайте переливы 24 колоколов

Гастрономическая столица: места, популярные у гурманов

Чем заняться в Граце и окрестностях

Туры

Экскурсии по городу и обзорные поездки

Экскурсия по творческому району Лендфиртель

Экскурсия по историческому центру

«Дружелюбный пришелец»

Кунстхаус Грац

Жители города любовно называют Кунстхаус Грац «дружелюбным пришельцем». Гигантской каплей он рухнул на свое теперешнее место в 2003 году, когда Грац был объявлен культурной столицей Европы. Сегодня это визитная карточка университетского города, которая привлекает к себе не только своим футуристическим внешним видом, но и содержательными выставками, проходящими внутри. Через так называемые «носики», отверстия в крыше, похожие на хобот, посетители видят Часовую башню. Так архитекторы сознательно создают связь между двумя важнейшими достопримечательностями города. Световой фасад, обращенный к историческому центру, служит художникам и кураторам для коммуникации и взаимодействия с городской средой.

Кафе Кунстхауса – популярное место встреч деятелей культуры Граца, студентов и, конечно, любителей современного искусства.

От традиций к авангарду: захватывающее путешествие по музеям города, внесенного в список ЮНЕСКО

Музеи и галереи

Die schönsten Sehenswürdigkeiten in der Steiermark

Sehenswürdigkeiten Steiermark

Главные события

Рождество в Граце

04.11.2024 – 06.01.2025
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Обзор всех мероприятий

Новый год в Граце

31.12.2024
Hauptplatz
Новый год

Опера Граца

21.09.2024 – 29.06.2025
Opernhaus Graz
Опера Граца

Музыкальный фестиваль styriarte

07.10.2024 – 02.06.2025
Schloss Eggenberg
Музыкальный фестиваль styriarte

Попробуйте кухню Штирии!

Открываем кулинарную Штирию

Еда и напитки в Граце

Starcke Haus: ресторан высокой кухни на горе Шлоссберг

Genießerei: свежая кухня на фермерском рынке

Edegger-Tax: пекарня в самом сердце города

Frankowitsch: булочки и изысканные кондитерские изделия

Die Herzl Weinstube: старинная штирийская таверна

Уникальные гостиницы

В старом городе: гранд-отель Wiesler

У вокзала: отель Daniel

У горы Шлоссберг: отель Schlossberg

Культура и свобода передвижения

Карточка Graz Card

С карточкой Graz Card вы получаете полную свободу передвижения и возможность в полной мере насладиться культурой и искусством. Можно удобно добраться до музеев и достопримечательностей на поезде, трамвае или автобусе – идеально для открытий всей семьей! Доступна на 24, 48 или 72 часа.

Основные преимущества:

  • Бесплатный проезд в тарифной зоне 101, включая аэропорт.

  • Бесплатный проезд на подъемнике и лифте на горе Шлоссберг.

  • Бесплатный вход во многие музеи.

  • Бесплатная экскурсия по старому городу.

  • Скидки в Граце и окрестностях.

  • 2 билета на детей до 15 лет включены в каждую взрослую карточку.

Graz Card

Часто задаваемые вопросы

Сочетание исторических и современных достопримечательностей делает Грац особенным городом, в котором можно насладиться как искусством и культурой, так и инновациями.

  • Гора Шлоссберг и Часовая башня: с символа Граца открывается фантастический вид на город. Подъемник или лифт с комфортом доставит вас наверх.

  • Исторический центр Граца: как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, старая часть города впечатляет своими историческими зданиями, узкими улочками и очаровательными площадями.

  • Муринсель: современный архитектурный проект на реке Мур – наполовину остров, наполовину мост – с кафе и амфитеатром.

  • Кунстхаус: футуристическое здание, известное как «дружелюбный пришелец», объединяет современное искусство с инновационным дизайном.

  • Замок Эггенберг: великолепный барочный замок с живописными садами, также включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Главная площадь и ратуша: сердце города с впечатляющей архитектурой и оживленной атмосферой.

Благодаря разнообразию культуры, истории, современной архитектуры и превосходной кулинарии Грац поистине увлекателен.

  • Объект культурного наследия ЮНЕСКО: исторический центра Граца входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря хорошо сохранившимся историческим зданиям и очаровательным улочкам.

  • Город дизайна: ЮНЕСКО удостоил Грац званием «Город дизайна». Он известен своей творческой сценой, а также инновационными архитектурными проектами, такими как Кунстхаус и Муринсель.

  • Гастрономия: Грац известен как «столица гастрономии» Австрии и радует гостей традиционными местными блюдами и свежими продуктами с фермерских рынков.

  • Город студентов: благодаря нескольким университетам в Граце царит оживленная студенческая атмосфера, которая во многом определяет жизнь города.

  • Замок Эггенберг: барочный замок входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и впечатляет великолепной архитектурой и живописными садами.

В Граце представлен впечатляющий выбор первоклассных ресторанов, традиционных таверн и уютных кафе, именно поэтому город называют «гастрономической столицей» Австрии. Вот несколько рекомендаций, чтобы получить кулинарные впечатления в городе:

  • Der Steirer: таверна, где подают штирийскую кухню в современном прочтении.

  • Ресторан Die Herzl предлагает кухню Штирии в аутентичной обстановке.

  • Aiola Upstairs: предлагает не только местные традиционные блюда, но и захватывающий вид на город.

  • В Die Genießerei am Markt можно попробовать региональные продукты в современной атмосфере.

  • Frankowitsch – заведение в Граце, славящееся своими легендарными булочками.

  • Hofbäckerei Edegger-Tax – самая старая пекарня в Граце, известная выпечкой, приготовленной вручную.

  • Kaffee Weitzer – стильное кафе в одноименном историческом отеле.

  • Omas Teekanne – уютное кафе с видом на Часовую башню.

Обзор текущих мероприятий в Граце можно найти на официальной странице Туристического офиса Граца. Там вы найдете, среди прочего:

  • Штирийский осенний фестиваль – международный фестиваль искусства и культуры.

  • Die styriate – фестиваль старинной музыки в замке Эггенберг

  • Опера Граца – один из ведущих оперных театров Австрии с разнообразной программой от классических опер и оперетт до современных постановок.

  • Aufsteirern: фестиваль штирийской народной культуры предлагает не только музыку и танцы, но и множество киосков с традиционными деликатесами из региона.

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