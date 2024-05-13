Прогуляйтесь по улицам, украшенным к празднику, насладитесь зимней атмосферой, посетите уютные кафе и рождественские ярмарки.

Зимой и особенно в рождественское время Грац превращается в волшебную сказку: повсюду сверкают огни, а исторические площади города сияют в праздничном блеске. Рождественские базары манят восхитительными ароматами глинтвейна и пряников, пока приятная музыка и радостный смех создают теплую душевную атмосферу.

Если вы хотите осмотреть Грац с высоты и получить общее представление о городе, лучше всего сделать это с горы Шлоссберг. 260 ступеней или подъемник доставят гостей из исторического центра на популярную смотровую площадку Граца. С Часовой башни, символа города, открывается прекрасный вид на чудесный город.