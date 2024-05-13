Грац
Город творчества и гастрономии
Зимой и особенно в рождественское время Грац превращается в волшебную сказку: повсюду сверкают огни, а исторические площади города сияют в праздничном блеске. Рождественские базары манят восхитительными ароматами глинтвейна и пряников, пока приятная музыка и радостный смех создают теплую душевную атмосферу.
Если вы хотите осмотреть Грац с высоты и получить общее представление о городе, лучше всего сделать это с горы Шлоссберг. 260 ступеней или подъемник доставят гостей из исторического центра на популярную смотровую площадку Граца. С Часовой башни, символа города, открывается прекрасный вид на чудесный город.
Во время прогулки по городу можно не только любоваться красивыми фасадами домов или крышами исторического центра сверху, но и исследовать скрытые от глаз внутренние дворики.
Грац со всех ракурсов
Самые интересные места
Чем заняться в Граце и окрестностях
7 вершин: Шёкль, «домашняя» гора жителей Граца
Туры
«Дружелюбный пришелец»
Жители города любовно называют Кунстхаус Грац «дружелюбным пришельцем». Гигантской каплей он рухнул на свое теперешнее место в 2003 году, когда Грац был объявлен культурной столицей Европы. Сегодня это визитная карточка университетского города, которая привлекает к себе не только своим футуристическим внешним видом, но и содержательными выставками, проходящими внутри. Через так называемые «носики», отверстия в крыше, похожие на хобот, посетители видят Часовую башню. Так архитекторы сознательно создают связь между двумя важнейшими достопримечательностями города. Световой фасад, обращенный к историческому центру, служит художникам и кураторам для коммуникации и взаимодействия с городской средой.
Кафе Кунстхауса – популярное место встреч деятелей культуры Граца, студентов и, конечно, любителей современного искусства.
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Культура и свобода передвижения
С карточкой Graz Card вы получаете полную свободу передвижения и возможность в полной мере насладиться культурой и искусством. Можно удобно добраться до музеев и достопримечательностей на поезде, трамвае или автобусе – идеально для открытий всей семьей! Доступна на 24, 48 или 72 часа.
Основные преимущества:
Бесплатный проезд в тарифной зоне 101, включая аэропорт.
Бесплатный проезд на подъемнике и лифте на горе Шлоссберг.
Бесплатный вход во многие музеи.
Бесплатная экскурсия по старому городу.
Скидки в Граце и окрестностях.
2 билета на детей до 15 лет включены в каждую взрослую карточку.
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