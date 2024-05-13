Грац
Творческий и приятный город

Зимние каникулы
Прогуляйтесь по улицам Граца, будьте открыты для нового, посещайте небольшие дизайнерские магазины и необычные кафе и используйте парк скульптур в качестве фотосцены.

Если вы хотите увидеть панораму города Грац, лучше всего это сделать с горы Шлоссберг. 260 ступеней или железная дорога ведут из старого города на популярный смотровой холм Граца. Башня с часами, символ города, наблюдает оттуда за прекрасным городом.

Здесь, в столице удовольствий, вы можете начать свой путь с неторопливого завтрака в ресторане aiola u﻿pstairs. После этого отправляйтесь на экскурсию по городу, чтобы увидеть не только крыши старого города или фасады красивых домов сверху, но и открыть для себя внутренние дворики. Площадь Кайзера Йозефа популярное место встречи, где можно выпить бокал вина или отведать блюда региональной кухни, только что привезенные с рынка.

Факты о городе
Население:ок. 289 000 человек
Столица федеральной земли:федеральной земли Штирия
Площадь:127 км², из которых 40% — зеленые насаждения
Высота над уровнем моря:365 м
Смотровая площадка:гора Шлоссберг
Местная гора жителей Граца:Шёкль (1 445 м)

На 6-м этаже универмага Kastner & Öhler с террасы на крыше кафе-гостиной "Das Freiblick" открывается лучший вид на старый город Граца.

Грац со всех ракурсов

Самые интересные места

Фрайблик: завтрак над крышами Граца

Шлоссберг с часовой башней: поход на панорамную гору

Муринзель: поплавать на ракушке посреди реки Мур

Откройте для себя внутренние дворики: загляните за фасады

Карильон: Послушайте 24 колокола

Генуссхауптштадт: любимые места для встреч

Мероприятия в Граце и его окрестностях

Туры

Экскурсии по городу и туры

Экскурсия по Старому городу

"Дружелюбный пришелец"

Кунстхаус Грац

Жители ласково называют Кунстхаус Грац "дружелюбным пришельцем". Он как огромная капля упал на город в 2003 году, когда Грац был культурной столицей Европы. Он стал современной достопримечательностью университетского города и блистает как своим противоречивым экстерьером, так и внутренними ценностями своих экспозиций. Посетители могут увидеть часовую башню через одно из так называемых сопел отверстий, похожих на хоботы. Таким образом, архитекторы намеренно создали связь между двумя самыми важными достопримечательностями города. Светлый фасад обращенный к центру города, позволяет художникам и кураторам общаться и взаимодействовать с городским пространством.

Кунстхаускафе это популярное место встречи творческих людей Граца, студентов и, конечно же, друзей современного искусства.

Экскурсии по окрестностям

От традиционного до авангардного: путешествие по музеям города списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Музеи и галереи

Самые красивые достопримечательности Штирии

Достопримечательности Штирии

Главные события

Кулинарные мероприятия

13.09.2024 – 22.08.2026
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Кулинарные мероприятия

Штирийская осень

18.09.2025 – 12.10.2025
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Штирийская осень

Опера Грац

21.09.2024 – 29.06.2025
Opernhaus Graz
Опера Грац

styriarte

07.10.2024 – 02.06.2025
Schloss Eggenberg
styriarte

Познакомьтесь с кулинарными изысками в Штирии!

Откройте для себя штирийскую кухню

Еда и напитки в Граце

Starcke Haus: ресторан для гурманов на Шлоссберге

Genießerei: свежие блюда с фермерского рынка

Edegger-Tax: фермерская пекарня в самом центре города

Frankowitsch: Хлебные булочки и лучшие кондитерские изделия

Винный бар Герцль: старинный штирийский трактир

Уникальные гостиницы

В центре города: гранд-отель Вислер

На железнодорожном вокзале: Отель Daniel

У Шлоссберга: Шлоссберг Отель

Приобщайтесь к культуре экологично

Карта Граца

С Graz Card вы можете наслаждаться полной мобильностью и культурными достопримечательностями в одном лице. Путешествуйте с комфортом на поезде, трамвае или автобусе по музеям и достопримечательностям идеальные места для прогулок всей семьей! Доступен на 24, 48 или 72 часа.

Основные преимущества:

  • Бесплатный проезд в тарифной зоне 101, включая аэропорт

  • Бесплатный проезд по Шлоссбергской железной дороге и Шлоссбергскому подъемнику

  • Бесплатный вход во многие музеи

  • Бесплатная экскурсия по Старому городу

  • Скидки в Граце и его окрестностях

  • 2 детских билета до 15 лет на один взрослый билет включительно

Карта Граца

Вопросы и ответы

Сочетание исторических и современных достопримечательностей делает Грац особенным городом, предлагающим искусство и культуру, а также инновации.

  • Гора Шлоссберг и часовая башня: с этой достопримечательности Граца открывается фантастический вид на город. Железная дорога Шлоссберга доставят вас на вершину с комфортом.

  • Старый город Граца: Старый город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, отличается историческими зданиями, узкими переулками и очаровательными площадями.

  • Остров Мюр: современный архитектурный проект на реке Мур наполовину остров, наполовину мост с кафе и амфитеатром.

  • Кунстхаус Граца: это футуристическое здание, известное как "дружелюбный инопланетянин", сочетает в себе современное искусство и инновационный дизайн.

  • Дворец Эггенберг: великолепный дворец в стиле барокко с прекрасными садами, который также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Главная площадь и ратуша: центральная часть города с впечатляющей архитектурой и оживленным ритмом жизни.

Разнообразие культуры, истории, современной архитектуры и превосходной кухни делает Грац увлекательным городом.

  • Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр Граца входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря хорошо сохранившимся историческим зданиям и очаровательным улочкам.

  • Город дизайна: Грац был признан ЮНЕСКО "городом дизайна" и известен своей творческой сценой и инновационными архитектурными проектами, такими как Центр искусств и Остров Мюр.

  • Кулинарные изыски: Грац известен как "кулинарная столица" Австрии и балует вас блюдами региональной кухни и свежими продуктами с фермерского рынка.

  • Студенческий город: благодаря нескольким университетам, в том числе прикладных наук, Грац отличается оживленным студенческим движением, которое характеризует жизнь города.

  • Дворец Эггенберг: дворец в стиле барокко входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и впечатляет своей великолепной архитектурой и прекрасными садами.

Будучи "столицей удовольствий" Австрии, Грац предлагает впечатляющий выбор первоклассных ресторанов, трактиров и уютных кафе. Вот несколько рекомендаций по кулинарным впечатлениям в городе:

  • Der Steirer: трактир, предлагающий блюда штирийской кухни в современном стиле.

  • Gasthaus Die Herzl: предлагает штирийскую кухню в деревенской атмосфере.

  • Aiola Upstairs: предлагает не только блюда региональной кухни, но и захватывающий вид на город.

  • Genießerei am Markt: предлагает региональные продукты в современной обстановке.

  • Frankowitsch: это заведение в Граце, известное своими легендарными булочками.

  • Hofbäckerei Edegger-Tax: старейшая пекарня в Граце, известная своей выпечкой ручной работы.

  • Kaffee Weitzer: стильное кафе в одноименном историческом отеле.

  • "Omas Teekanne": уютное кафе с видом на часовую башню.

Обзор текущих событий в Граце можно найти на официальном сайте Туризм Граца. Там вы найдете, среди прочего:

  • Штирийский осенний фестиваль, на котором представлена международная культура и искусство.

  • Штириат фестиваль старинной музыки во дворце Эггенберг.

  • Оперный театр Граца, один из ведущих оперных театров Австрии, предлагающий разнообразную программу от классических опер и оперетт до современных постановок.

  • Aufsteirern это фестиваль штирийской народной культуры, предлагающий не только музыку и танцы, но и многочисленные прилавки с традиционными деликатесами региона.

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