Грац
Творческий и приятный город
Если вы хотите увидеть панораму города Грац, лучше всего это сделать с горы Шлоссберг. 260 ступеней или железная дорога ведут из старого города на популярный смотровой холм Граца. Башня с часами, символ города, наблюдает оттуда за прекрасным городом.
Здесь, в столице удовольствий, вы можете начать свой путь с неторопливого завтрака в ресторане aiola upstairs. После этого отправляйтесь на экскурсию по городу, чтобы увидеть не только крыши старого города или фасады красивых домов сверху, но и открыть для себя внутренние дворики. Площадь Кайзера Йозефа — популярное место встречи, где можно выпить бокал вина или отведать блюда региональной кухни, только что привезенные с рынка.
На 6-м этаже универмага Kastner & Öhler с террасы на крыше кафе-гостиной "Das Freiblick" открывается лучший вид на старый город Граца.
Грац со всех ракурсов
Самые интересные места
Мероприятия в Граце и его окрестностях
Туры
"Дружелюбный пришелец"
Жители ласково называют Кунстхаус Грац "дружелюбным пришельцем". Он как огромная капля упал на город в 2003 году, когда Грац был культурной столицей Европы. Он стал современной достопримечательностью университетского города и блистает как своим противоречивым экстерьером, так и внутренними ценностями своих экспозиций. Посетители могут увидеть часовую башню через одно из так называемых сопел — отверстий, похожих на хоботы. Таким образом, архитекторы намеренно создали связь между двумя самыми важными достопримечательностями города. Светлый фасад обращенный к центру города, позволяет художникам и кураторам общаться и взаимодействовать с городским пространством.
Кунстхаускафе — это популярное место встречи творческих людей Граца, студентов и, конечно же, друзей современного искусства.
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Еда и напитки в Граце
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Приобщайтесь к культуре экологично
С Graz Card вы можете наслаждаться полной мобильностью и культурными достопримечательностями в одном лице. Путешествуйте с комфортом на поезде, трамвае или автобусе по музеям и достопримечательностям — идеальные места для прогулок всей семьей! Доступен на 24, 48 или 72 часа.
Основные преимущества:
Бесплатный проезд в тарифной зоне 101, включая аэропорт
Бесплатный проезд по Шлоссбергской железной дороге и Шлоссбергскому подъемнику
Бесплатный вход во многие музеи
Бесплатная экскурсия по Старому городу
Скидки в Граце и его окрестностях
2 детских билета до 15 лет на один взрослый билет включительно
Вопросы и ответы
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