Инсбрук
Альпийский город зимой

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Знаменитая золотая крыша, старинные замки и суперсовременные станции канатной дороги: город на Инне интригует, удивляет и зачаровывает – особенно зимой.

Старый город Инсбрука со своими средневековыми улочками и древними зданиями обладает особым шармом, который становится еще притягательнее, когда повсюду открываются рождественские базары, горят романтичные огоньки и пахнет глинтвейном и жареным миндалем.

Инсбрук – город, в котором живет история. Достаточно вспомнить хотя бы золотую крышу, состоящую из 2 657 позолоченных медных черепиц, которая сияет над Герцог-Фридрих-штрассе. Здесь же каждую зиму проходят крупные спортивные мероприятия, такие как горнолыжные гонки «Ханенкамм» и «Турне четырех трамплинов», на которые съезжаются болельщики со всего мира.

Не останутся равнодушными и поклонники искусства и культуры. Так, замок-музей Амбрас со своими знаменитыми кессонными потолками и собранием картин Рубенса и Веласкеса предлагает покой и наслаждение прекрасным среди зимних ландшафтов. А барочное великолепие Хофбурга в окружении городской суеты! Да, столица Тироля – это место, где волшебным образом слились воедино прошлое и современность.

Факты об Инсбруке
Количество жителей:ок. 132 200 (на 2024 год)
Столица федеральной земли:Тироль
Площадь:104,81 км²
Высота над уровнем моря:574 м
Вид на горную цепь:Нордкетте
Главная гора инсбрукцев:Пачеркофель возвышается к югу от города и служит любимым местом для прогулок и катания на лыжах

Альпийский зоопарк Инсбрука, один из самых высокогорных в Европе, расположен на высоте 750 м над уровнем моря.

Самые интересные места

Трамплин «Бергизель»: потрясающее архитектурное сооружение

Альпийский зоопарк: в гостях у альпийских животных

Канатная дорога Nordkettenbahn: из города в горы

Придворная церковь Хофкирхе: великолепие и богатая история

Мария-Терезиен-штрассе: променад с видом на горы

Золотая крыша: очарование золотой черепицы

Чем заняться в Инсбруке и его окрестностях

Туры

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Инсбрук ночью

Sehenswürdigkeiten in Tirol

Sehenswürdigkeiten in Tirol

Главные события

Рождественский базар в старом городе

15.11.2024 – 23.12.2024
Herzog-Friedrich-Straße 15, 6020 Innsbruck

Рождественский базар на рыночной площади

15.11.2024 – 23.12.2024
Marktplatz Innrain, 6020 Innsbruck

Рождественский базар «Кайзервайнахт» в Бергизеле

15.11.2024 – 22.12.2024
Bergisel 1, 6020 Innsbruck

Световой парк LUMAGICA

15.11.2024 – 02.02.2025
Hofgarten Rennweg 6, 6020 Innsbruck

«Турне четырех трамплинов»

03.01.2025 – 04.01.2025
Bergisel Schanze, 6020 Innsbruck

Erlebt Kulinarik in Tirol

Erlebt Kulinarik in Tirol

Где в Инсбруке поесть и выпить

Oniriq

Выдающееся заведение высокой кухни. В ресторане Oniriq посетители наслаждаются превосходными блюдами в стильной современной атмосфере. Наверху: выбор вин от сомелье.

Arkadenhof

Рыба, мясо, вегетарианская кухня – что бы вы ни заказали, все окажется прекрасным на вид и на вкус. Особенно притягательно кафе Arkadenhof в жаркие летние дни, когда здесь можно отдохнуть в красоте и прохладе.

Sitzwohl

Расположенный в центре города ресторан Sitzwohl предлагает отличную кухню разных стран мира, а его интерьер выдержан в духе современного минимализма.

Goldener Adler

Goldener Adler – заведение высокой тирольской кухни. Уютный интерьер с большим количеством дерева, внимательное обслуживание – здесь сразу чувствуешь, что ты в хороших руках.

Уникальные гостиницы

Отель Schwarzer Adler

Das Innsbruck

NALA Individuellhotel

Путешествуем экологично: на автобусе, трамвае или велосипеде

По Инсбруку удобно передвигаться на общественном транспорте: на автобусах и трамваях IVB. В городе разветвленная сеть линий, которые проходят в том числе и рядом с достопримечательностями.

А ездить по своим маршрутам и при этом экономить помогает городская система проката велосипедов. Масса прокатных станций и 90 км велодорожек помогут гостям познакомиться с городом в самом приятном режиме.

Изучаем Инсбрук

Скидочная карта

Бесплатное посещение 22 музеев и других достопримечательностей, по одному бесплатному подъему и спуску на некоторых подъемниках региона, а также бесплатный проезд на общественном транспорте и на туристическом автобусе по системе «заходи и выходи где хочешь» (Sightseer Hop on-Hop-off-Bus) – все это и многое другое вы получаете с приобретением скидочной карты Инсбрука. Она позволяет изучить все прелести Инсбрука в своем темпе и по своему плану. Карту можно приобрести на 24, 48 или 72 часа.

Скидочная карта

Часто задаваемые вопросы

В Инсбруке полно мест, достойных посещения, причем, куда бы вы ни пошли, везде сможете полюбоваться альпийскими ландшафтами. Перечислим самые красивые точки:

  • Трамплин «Бергизель»: В этом трамплине история спорта объединена с современной архитектурой. А со смотровой площадки открывается потрясающий вид на Инсбрук и Альпы. 

  • Замок-музей Амбрас: Окруженный великолепным садом, этот замок эпохи Возрождения не только памятник истории, но и достояние истории искусства. 

  • Подъемник Nordkettenbahn: По этой канатной дороге можно прямо из Инсбрука подняться в горы Нордкетте, где вас ждут сногсшибательные виды и разнообразные маршруты для пеших прогулок. 

  • Золотая крыша: Дом с крышей, покрытой 2 657 позолоченными медными черепицами, принадлежит к числу знаменитейших достопримечательностей старого Инсбрука. 

  • Альпийский зоопарк: Самый высокогорный зоопарк Европы, где широко представлены звери, живущие в Альпах. 

  • Хофбург: Впечатляющий барочный замок, служивший когда-то резиденцией Габсбургов. 

Инсбрук, столица федеральной земли Тироль, находится в западной части Австрии. Город расположен в долине реки Инн, в окружении Альп, что объясняет его притягательность для любителей зимних видов спорта и природы.

  • Горные лыжи и сноубординг: Из Инсбрука открывается доступ к нескольким горнолыжным областям, в том числе Нордкетте, Акзамер-Лицум и Штубайталь. В общей сложности в этом регионе девять горнолыжных областей с общей протяженностью трасс более 300 км.

  • Беговые лыжи: Вокруг Инсбрука проложено много трасс для беговых лыж, особенно в Зеефельде и Штубайтале, которые подходят как для классического, так и для конькового хода.

  • Прогулки на снегоступах: Зимними ландшафтами лучше всего наслаждаться, гуляя по заснеженным просторам на снегоступах. Любители природы будут довольны.

  • Коньки: В городе есть несколько катков, а в спортивный центр Olympiaworld можно прийти не только покататься на коньках, но и посмотреть или поиграть в хоккей.

  • Пешие прогулки: Многие пешие маршруты зимой чистят, чтобы гулять можно было и среди заснеженных ландшафтов.

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