Знаменитая золотая крыша, старинные замки и суперсовременные станции канатной дороги: город на Инне интригует, удивляет и зачаровывает – особенно зимой.

Старый город Инсбрука со своими средневековыми улочками и древними зданиями обладает особым шармом, который становится еще притягательнее, когда повсюду открываются рождественские базары, горят романтичные огоньки и пахнет глинтвейном и жареным миндалем.

Инсбрук – город, в котором живет история. Достаточно вспомнить хотя бы золотую крышу, состоящую из 2 657 позолоченных медных черепиц, которая сияет над Герцог-Фридрих-штрассе. Здесь же каждую зиму проходят крупные спортивные мероприятия, такие как горнолыжные гонки «Ханенкамм» и «Турне четырех трамплинов», на которые съезжаются болельщики со всего мира.

Не останутся равнодушными и поклонники искусства и культуры. Так, замок-музей Амбрас со своими знаменитыми кессонными потолками и собранием картин Рубенса и Веласкеса предлагает покой и наслаждение прекрасным среди зимних ландшафтов. А барочное великолепие Хофбурга в окружении городской суеты! Да, столица Тироля – это место, где волшебным образом слились воедино прошлое и современность.