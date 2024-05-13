Инсбрук
Альпийский город зимой
Старый город Инсбрука со своими средневековыми улочками и древними зданиями обладает особым шармом, который становится еще притягательнее, когда повсюду открываются рождественские базары, горят романтичные огоньки и пахнет глинтвейном и жареным миндалем.
Инсбрук – город, в котором живет история. Достаточно вспомнить хотя бы золотую крышу, состоящую из 2 657 позолоченных медных черепиц, которая сияет над Герцог-Фридрих-штрассе. Здесь же каждую зиму проходят крупные спортивные мероприятия, такие как горнолыжные гонки «Ханенкамм» и «Турне четырех трамплинов», на которые съезжаются болельщики со всего мира.
Не останутся равнодушными и поклонники искусства и культуры. Так, замок-музей Амбрас со своими знаменитыми кессонными потолками и собранием картин Рубенса и Веласкеса предлагает покой и наслаждение прекрасным среди зимних ландшафтов. А барочное великолепие Хофбурга в окружении городской суеты! Да, столица Тироля – это место, где волшебным образом слились воедино прошлое и современность.
Альпийский зоопарк Инсбрука, один из самых высокогорных в Европе, расположен на высоте 750 м над уровнем моря.
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Чем заняться в Инсбруке и его окрестностях
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Рождественский базар в старом городе
Erlebt Kulinarik in Tirol
Где в Инсбруке поесть и выпить
Oniriq
Выдающееся заведение высокой кухни. В ресторане Oniriq посетители наслаждаются превосходными блюдами в стильной современной атмосфере. Наверху: выбор вин от сомелье.
Arkadenhof
Рыба, мясо, вегетарианская кухня – что бы вы ни заказали, все окажется прекрасным на вид и на вкус. Особенно притягательно кафе Arkadenhof в жаркие летние дни, когда здесь можно отдохнуть в красоте и прохладе.
Sitzwohl
Расположенный в центре города ресторан Sitzwohl предлагает отличную кухню разных стран мира, а его интерьер выдержан в духе современного минимализма.
Goldener Adler
Goldener Adler – заведение высокой тирольской кухни. Уютный интерьер с большим количеством дерева, внимательное обслуживание – здесь сразу чувствуешь, что ты в хороших руках.
Уникальные гостиницы
По Инсбруку удобно передвигаться на общественном транспорте: на автобусах и трамваях IVB. В городе разветвленная сеть линий, которые проходят в том числе и рядом с достопримечательностями.
А ездить по своим маршрутам и при этом экономить помогает городская система проката велосипедов. Масса прокатных станций и 90 км велодорожек помогут гостям познакомиться с городом в самом приятном режиме.
Изучаем Инсбрук
Бесплатное посещение 22 музеев и других достопримечательностей, по одному бесплатному подъему и спуску на некоторых подъемниках региона, а также бесплатный проезд на общественном транспорте и на туристическом автобусе по системе «заходи и выходи где хочешь» (Sightseer Hop on-Hop-off-Bus) – все это и многое другое вы получаете с приобретением скидочной карты Инсбрука. Она позволяет изучить все прелести Инсбрука в своем темпе и по своему плану. Карту можно приобрести на 24, 48 или 72 часа.
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