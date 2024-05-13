Украшенные к празднику площади, романтичные рождественские ярмарки и заснеженные улочки: в Клагенфурте-ам-Вёртерзее царит атмосфера зимней сказки.

Клагенфурт-ам-Вёртерзее особенно очарователен в холодное время года. Известный как «жемчужина Ренессанса», город восхищает своими прекрасно отреставрированными дворцами, дворами и площадями, которые выглядят еще более сказочно под слоем пушистого снега. Итальянские мастера придали неповторимый характер этому городу, существующему более 800 лет.

Одной из достопримечательностей города является Новая площадь, на которой возвышается Фонтан дракона, гордого мифического существа, изображенного на гербе Клагенфурта. Особенно перед Рождеством площади города превращаются в зимнюю сказку: это идеальное место для неспешных прогулок по нарядным рождественским ярмаркам, покупки подарков ручной работы и дегустации праздничных лакомств и ароматного пунша.

Великолепные фасады исторического центра переливаются в лучах зимнего солнца. Клагенфурт трижды был награжден дипломом Europa Nostra за образцовое сохранение старого города – подтверждение того, как много внимания уделяется сохранению исторического облика. Во время прогулок по городским улочкам можно полюбоваться красотой Клагенфурта в спокойной праздничной атмосфере.