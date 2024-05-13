Клагенфурт-ам-Вёртерзее
Город, озеро и горы

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Украшенные к празднику площади, романтичные рождественские ярмарки и заснеженные улочки: в Клагенфурте-ам-Вёртерзее царит атмосфера зимней сказки.

Клагенфурт-ам-Вёртерзее особенно очарователен в холодное время года. Известный как «жемчужина Ренессанса», город восхищает своими прекрасно отреставрированными дворцами, дворами и площадями, которые выглядят еще более сказочно под слоем пушистого снега. Итальянские мастера придали неповторимый характер этому городу, существующему более 800 лет. 

Одной из достопримечательностей города является Новая площадь, на которой возвышается Фонтан дракона, гордого мифического существа, изображенного на гербе Клагенфурта. Особенно перед Рождеством площади города превращаются в зимнюю сказку: это идеальное место для неспешных прогулок по нарядным рождественским ярмаркам, покупки подарков ручной работы и дегустации праздничных лакомств и ароматного пунша.

Великолепные фасады исторического центра переливаются в лучах зимнего солнца. Клагенфурт трижды был награжден дипломом Europa Nostra за образцовое сохранение старого города – подтверждение того, как много внимания уделяется сохранению исторического облика. Во время прогулок по городским улочкам можно полюбоваться красотой Клагенфурта в спокойной праздничной атмосфере.

Факты о Клагенфурте-ам-Вёртерзее
Население:ок. 105 000 (по состоянию на 2023 год)
Столица:федеральной земли Каринтия
Площадь:120,1 км²
Высота над уровнем моря:446 м
Высшая точка:Пирамиденкогель, башня высотой 100 метров, откуда открывается вид на озеро Вёртерзее
«Домашняя» гора жителей Клагенфурта: Кройцбергль (517 м)

В Клагенфурте находится старейшая пешеходная зона Австрии, которая была открыта в 1961 году. Она начинается от улицы Крамергассе в сторону Винергассе.

Клагенфурт со всех сторон

Самые интересные места

Дракон Линдворм: символ города

Собор Клагенфурта: полюбуйтесь городом с птичьего полёта

Старая площадь: место для прогулок

Озеро Вёртерзее: бриллиант даже в зимнем убранстве

Музей современного искусства Каринтии: выставки и коллекции

Краеведческий музей Каринтии: погрузитесь в историю Каринтии

Чем заняться в Клагенфурте и его окрестностях

Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Главные события

Рождественская ярмарка на Новой площади

16.11.2024 – 24.12.2024
Neuer Markt

Рождественские сувениры ручной работы, пунш и выпечка: до 24 декабря рынок на Новой площади будет наполнен рождественской атмосферой.

Рождественская ярмарка

Духовой оркестр на башне церкви Святого Эгидия

01.12.2024 – 22.12.2024
Pfarrplatz

Каждую пятницу во время Адвента на южной стороне башни в направлении площади Пфаррплац духовой коллектив исполняет классические и современные произведения на тему Адвента

Духовой оркестр

Новогодняя ночь на озере Вёртерзее

31.12.2024 – 01.01.2025

10 идей, как провести незабываемую новогоднюю ночь в Клагенфурте

Новогодняя ночь

Erlebt Kulinarik in Kärnten

Slow Food Erlebnisse in Kärnten

Еда и напитки в Клагенфурте

Ресторан Gasthaus im Landhaushof

Настоящее традиционное заведение, где в центре меню – мясное блюдо тафельшпиц. Здесь можно расположиться в уютных уголках под старыми сводами и насладиться добротной домашней кухней.

La Bottega

Лучшая пицца в Клагенфурте в итальянском стиле. Тонкое, воздушное тесто и идеально подобранное количество вкусной начинки. Именно такой на вкус должна быть настоящая пицца!

Пивной ресторан Bierhaus zum Augustin

Сводчатый потолок и деревянные столы создают уютную атмосферу. Местные и сезонные блюда всегда великолепны. Любители больших порций останутся довольны.

Ресторан Vogelhaus

Изысканная кухня, отмеченная тремя колпаками гида Го-Мийо. Здесь вас побалуют меню из пяти блюд с винным сопровождением. Ресторан делает акцент на региональных, сезонных и креативных блюдах.

Уникальные гостиницы

Отель Sandwirth Klagenfurt

Отель Seepark

Отель Moser Verdino Klagenfurt

Эко поездки на поезде и автомобиле

Отпуск без автомобиля – свобода передвижения на месте

В Клагенфурте есть множество экологически чистых транспортных решений: для коротких поездок по городу можно воспользоваться велосипедами на одной из десяти велостанций Nextbike. Их легко арендовать с помощью приложения. Тем, кто хочет исследовать окрестности, доступны обычные велосипеды и электровелосипеды. Их можно взять на различных велостанциях вокруг озера Вёртерзее и вернуть в любом удобном месте.

Для более дальних поездок карта Wörthersee Plus Card предлагает экологичное решение: с ее помощью гости могут бесплатно пользоваться электричками и автобусами в регионе, что идеально подходит для изучения живописных окрестностей, озера Вёртерзее и ближайших гор. Те, кто приезжает без собственного автомобиля, также могут воспользоваться трансфером, который доставит гостей прямо к месту проживания.

Исследуйте Клагенфурт с выгодными туристическими картами

Карта Kärnten Card дает возможность неограниченное количество раз посетить более 100 туристических объектов Каринтии. В том числе подъемники, панорамные дороги и теплоходы. И конечно, в предложение включены многие музеи, зоопарки и другие возможности проведения досуга.

Благодаря бесплатной карте Wörthersee Plus Card гости, остановившиеся в Клагенфурте, на озере Вёртерзее и в Центральной Каринтии, круглый год получают скидки и возможность бесплатно посетить множество достопримечательностей региона.

Карта гостя выдается при заселении в объект размещения.

Часто задаваемые вопросы

  • … открытка была изобретена в Клагенфурте? Доктор Эмануэль Александр Херрманн в 1869 году опубликовал в газете «Neue Freie Presse» статью, в которой предложил новый вид почтовой корреспонденции. Идея пришлась по душе тогдашнему генерал-почтмейстеру, и вскоре появилась первая почтовая карточка.

  • … в апреле 2018 года Клагенфурт отметил 500-летний юбилей с момента передачи города императором Максимилианом I местным властям и присвоения ему статуса столицы Каринтии?

  • … каринтийские пельмени-каснудели в прошлом имели очень высокое значение? В народе бытовало мнение, что каждая каринтийская девушка должна уметь их готовить и красиво «вить край», иначе она не найдет мужа. «Вить край» – это особое искусство красиво закрыть кармашек из теста, чтобы сохранить внутри начинку из творога, картофеля и трав.

  • Фонтан Дракона: дракон Линдворм, гербовое животное города, стоит в центре Новой площади и напоминает легенду об основании Клагенфурта.

  • Пирамиденкогель: всего в нескольких километрах от Клагенфурта расположена смотровая башня на горе Пирамиденкогель, откуда открывается захватывающий вид на озеро Вёртерзее и Альпы.

  • Ландхаус и Гербовый зал: Ландхаус – это великолепное здание эпохи Возрождения, в котором сегодня располагается Краеведческий музей Каринтии и впечатляющий Гербовый зал.

  • Памятник Марии Терезии: на Старой площади установлен памятник Марии Терезии, правительницы из дома Габсбургов.

  • Музей современного искусства Каринтии: любители искусства могут посетить сменные экспозиции современного искусства.

Клагенфурт, столица Каринтии, находится на юге Австрии на границе с Италией. Приставка «ам-Вёртерзее» («на озере Вёртерзее») указывает на то, что небольшой город расположен на берегу крупнейшего озера Каринтии, но при этом сочетает в себе городской образ жизни с атмосферой отдыха в горах.

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