Клагенфурт-ам-Вёртерзее
Город, озеро и горы
Клагенфурт-ам-Вёртерзее особенно очарователен в холодное время года. Известный как «жемчужина Ренессанса», город восхищает своими прекрасно отреставрированными дворцами, дворами и площадями, которые выглядят еще более сказочно под слоем пушистого снега. Итальянские мастера придали неповторимый характер этому городу, существующему более 800 лет.
Одной из достопримечательностей города является Новая площадь, на которой возвышается Фонтан дракона, гордого мифического существа, изображенного на гербе Клагенфурта. Особенно перед Рождеством площади города превращаются в зимнюю сказку: это идеальное место для неспешных прогулок по нарядным рождественским ярмаркам, покупки подарков ручной работы и дегустации праздничных лакомств и ароматного пунша.
Великолепные фасады исторического центра переливаются в лучах зимнего солнца. Клагенфурт трижды был награжден дипломом Europa Nostra за образцовое сохранение старого города – подтверждение того, как много внимания уделяется сохранению исторического облика. Во время прогулок по городским улочкам можно полюбоваться красотой Клагенфурта в спокойной праздничной атмосфере.
В Клагенфурте находится старейшая пешеходная зона Австрии, которая была открыта в 1961 году. Она начинается от улицы Крамергассе в сторону Винергассе.
Клагенфурт со всех сторон
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Главные события
Рождественская ярмарка на Новой площади
Рождественские сувениры ручной работы, пунш и выпечка: до 24 декабря рынок на Новой площади будет наполнен рождественской атмосферой.
Духовой оркестр на башне церкви Святого Эгидия
Каждую пятницу во время Адвента на южной стороне башни в направлении площади Пфаррплац духовой коллектив исполняет классические и современные произведения на тему Адвента
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Уникальные гостиницы
Эко поездки на поезде и автомобиле
В Клагенфурте есть множество экологически чистых транспортных решений: для коротких поездок по городу можно воспользоваться велосипедами на одной из десяти велостанций Nextbike. Их легко арендовать с помощью приложения. Тем, кто хочет исследовать окрестности, доступны обычные велосипеды и электровелосипеды. Их можно взять на различных велостанциях вокруг озера Вёртерзее и вернуть в любом удобном месте.
Для более дальних поездок карта Wörthersee Plus Card предлагает экологичное решение: с ее помощью гости могут бесплатно пользоваться электричками и автобусами в регионе, что идеально подходит для изучения живописных окрестностей, озера Вёртерзее и ближайших гор. Те, кто приезжает без собственного автомобиля, также могут воспользоваться трансфером, который доставит гостей прямо к месту проживания.
Карта Kärnten Card дает возможность неограниченное количество раз посетить более 100 туристических объектов Каринтии. В том числе подъемники, панорамные дороги и теплоходы. И конечно, в предложение включены многие музеи, зоопарки и другие возможности проведения досуга.
Благодаря бесплатной карте Wörthersee Plus Card гости, остановившиеся в Клагенфурте, на озере Вёртерзее и в Центральной Каринтии, круглый год получают скидки и возможность бесплатно посетить множество достопримечательностей региона.
Карта гостя выдается при заселении в объект размещения.
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