Линц
Город будущего
Энергичный и открытый для новых веяний. Именно так Линц уже давно удерживает репутацию города искусства. Возможно, это связано еще и с промышленным наследием и грубым очарованием близлежащих портовых кранов: искусство, культура и технологии переплетаются здесь совершенно уникальным образом.
Линц, признанный ЮНЕСКО Городом медиаискусства, отличается яркой культурной жизнью, активно поддерживает цифровое искусство и является домом для музея Ars Electronica Center.
Выдающийся в архитектурном и акустическом отношении музыкальный театр начинает восхищать уже в фойе, пока зрители еще не попали на представление. Ресторан на 4 этаже также производит впечатление.
Линц со всех ракурсов
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Композитор
Антон Брукнер, родившийся 4 сентября 1824 года в Ансфельде в Верхней Австрии, довольно рано проявил свое музыкальное дарование в монастыре Святого Флориана. Будучи виртуозным органистом, он впечатлял своими импровизациями, однако, его настоящей страстью было сочинение симфоний. Долгое время его не принимали в венской культурной среде, но он продолжал бороться за признание. Лишь в зрелом возрасте он добился известности и многочисленных почестей.
Его наследие продолжает жить в концертном зале Брукнерхаус в Линце и Частном университете им. Антона Брукнера. В его честь ежегодно проводится Брукнеровский фестиваль, на котором выступают высококлассные исполнители классической музыки. Благодаря своему новаторскому стилю он оказал значительное влияние на симфоническую музыку и считается одним из главных композиторов своего времени.
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С помощью этой карты вы можете выгодно изучать Линц: бесплатный проезд на общественном транспорте города, бесплатный вход во многие музеи и бонус на изучение культуры Дуная в размере 10 Евро. Существует три варианта: карта на 1 день, на 2 дня, включающая проезд на подъемнике на Пёстлингберг, и на 3 дня, с включенным гастрономическим ваучером на 5 евро.
Карточку Linz-Card можно приобрести онлайн, в офисах туристической информации и в отдельных музеях и отелях.
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