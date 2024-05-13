Линц
Город будущего

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Необычная архитектура, технологии и экспериментальное искусство удивительным образом сплетаются в Линце, городе на Дунае.

Энергичный и открытый для новых веяний. Именно так Линц уже давно удерживает репутацию города искусства. Возможно, это связано еще и с промышленным наследием и грубым очарованием близлежащих портовых кранов: искусство, культура и технологии переплетаются здесь совершенно уникальным образом.

Линц, признанный ЮНЕСКО Городом медиаискусства, отличается яркой культурной жизнью, активно поддерживает цифровое искусство и является домом для музея Ars Electronica Center.

Факты о Линце
Население:ок. 207 247
Столица:федеральной земли Верхняя Австрия
Площадь:95 048 км²
Высшая точка:Холм Пёстлингберг

Выдающийся в архитектурном и акустическом отношении музыкальный театр начинает восхищать уже в фойе, пока зрители еще не попали на представление. Ресторан на 4 этаже также производит впечатление.

Линц со всех ракурсов

Самые интересные места

Ars Electronica Center: музей будущего

Старый город: исторический и оживленный

Экскурсия по порту: от музея Лентос до Mural Harbor

Лентос: музей современного искусства

Холм Пёстлингберг: природа и приключения

Чем заняться в Линце и его окрестностях

Туры

Рождественские ярмарки

Собор Девы Марии (Новый собор)

Mural Harbor: галерея граффити

Земельный музей Верхней Австрии в Линце

Экскурсии

Экскурсии вокруг Линца

Национальный парк Известняковые Альпы: знакомство с природой

Монастырь Святого Флориана

Фрайштадт: средневековый город пивоваров

Штайр: город с богатой историей на реках Энс и Штайр

Sehenswürdigkeiten in Oberösterreich

Sehenswürdigkeiten Oberösterreich

Главные события

Брукнерхаус

Spielzeit 2024 / 2025

Всемирно известный концертный зал на Дунае

Мероприятия

Музыкальный театр Ландестеатр

Spielzeit 2024 / 2025

Шедевр архитектуры и акустики

Программа

Катание на теплоходах по Дунаю

November bis Dezember 2024

Магия Рождества на Дунае

Мероприятия

Композитор

Антон Брукнер

Антон Брукнер, родившийся 4 сентября 1824 года в Ансфельде в Верхней Австрии, довольно рано проявил свое музыкальное дарование в монастыре Святого Флориана. Будучи виртуозным органистом, он впечатлял своими импровизациями, однако, его настоящей страстью было сочинение симфоний. Долгое время его не принимали в венской культурной среде, но он продолжал бороться за признание. Лишь в зрелом возрасте он добился известности и многочисленных почестей.

Его наследие продолжает жить в концертном зале Брукнерхаус в Линце и Частном университете им. Антона Брукнера. В его честь ежегодно проводится Брукнеровский фестиваль, на котором выступают высококлассные исполнители классической музыки. Благодаря своему новаторскому стилю он оказал значительное влияние на симфоническую музыку и считается одним из главных композиторов своего времени.

200 лет Антону Брукнеру

Erlebt Kulinarik in Oberösterreich

Наслаждайтесь подлинным

Еда и напитки в Линце

Ресторан Göttfried: место для истинных гурманов

Wolke 7: бар в отеле Schwarzer Bär

Ресторан в башне: романтика на холме Пёстлингберг

Кондитерская Jindrak: оригинальный линцский торт

Уникальные гостиницы

Дизайн-отель Spinnerei Designhotel

Hotel am Domplatz

Cubierta: апартаменты URBANAUTS

Гостиница Motel one на Главной площади

Bee Green Hotel: мини-гостиница формата «bed & breakfast»

По городу с легкостью и комфортом

Карточка Linz-Card

С помощью этой карты вы можете выгодно изучать Линц: бесплатный проезд на общественном транспорте города, бесплатный вход во многие музеи и бонус на изучение культуры Дуная в размере 10 Евро. Существует три варианта: карта на 1 день, на 2 дня, включающая проезд на подъемнике на Пёстлингберг, и на 3 дня, с включенным гастрономическим ваучером на 5 евро.

Карточку Linz-Card можно приобрести онлайн, в офисах туристической информации и в отдельных музеях и отелях.

Краткий обзор преимуществ

Часто задаваемые вопросы

В Линце вас ждет необыкновенное сочетание культуры, природы и современных технологий. Вот наши основные рекомендации:

  • Ars Electronica Center, часто называемый «Музеем будущего» –интерактивный музей и символ города.

  • Художественный музей Лентос с собранием современного и новейшего искусства.

  • Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Новый собор) – самая большая церковь Австрии. С башни открывается вид на город.

  • С холма Пёстлингберг можно полюбоваться прекрасной панорамой города и Дуная.

  • Земельный музей Верхней Австрии позволяет окунуться в историю природы, культуры и техники.

  • Главная площадь и старый город со множеством исторических зданий, кафе и магазинов.

  • MuralHarbor: порт Линца превратили в галерею под открытым небом, где художники со всего мира создали крупноформатные граффити и муралы.

Линц – это город, удивительным образом сочетающий промышленность, искусство, природу и технологии.

  • Линц имеет давние традиции промышленного города, особенно благодаря voestalpine, одной из крупнейшей сталелитейной компании в Европе.

  • Ars Electronica – всемирно известный фестиваль цифрового искусства, технологий и социума.

  • В 2009 году Линц был культурной столицей Европы и с тех пор позиционирует себя как культурный хаб. Помимо центра Ars Electronica Center к числу наиболее важных культурных учреждений города относятся музей современного искусства Лентос, концертный зал Брукнерхаус и музыкальный театр Ландестеатр.

  • В честь Антона Брукнера ежегодно проводится Брукнеровский фестиваль, на котором выступают высококлассные исполнители классической музыки.

  • Рецепт линцского торта считается одним из старейших рецептов в мире.

  • Mural Harbor, будучи одной из крупнейших галерей под открытым небом в Европе, зарекомендовал себя как центр стрит-арта.

Вот несколько ресторанов, которые мы рекомендуем посетить во время поездки в Линц:

  • Josef Linz: современная таверна с уютной атмосферой.

  • Pianino: стильный ресторан, где сочетается средиземноморская и австрийская кухня.

  • Verdi: изысканная кухня в элегантной обстановке.

  • Cubus: расположен в Ars Electronica Center, предлагает не только великолепную кухню, но и фантастический вид на Дунай.

  • Der Flohmarkt: это смесь бара, кафе и ресторана. В меню представлены креативные вегетарианские и веганские блюда.

  • Promenadenhof: традиционный ресторан в сердце Линца, славящийся превосходной кухней.

  • Die Donauwirtinnen: аутентичная кухня Линца в семейной атмосфере прямо на берегу Дуная.

  • Jindrak: посещение Линца не будет полноценным без остановки в кондитерской Jindrak, известной своим линцским тортом.

На официальном сайте города Линц представлен подробный обзор мероприятий. Здесь вы найдете актуальные события в сфере искусства, культуры, музыки, театра и досуга. Особенно удобна возможность отфильтровать мероприятия по дате и категории.

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