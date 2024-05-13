Санкт-Пёльтен
Самая молодая столица Австрии между барокко и модернизмом

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Санкт-Пёльтен, столица Нижней Австрии, полон контрастов: римские следы и кельтское влияние соседствуют с барокко, модерном и современной архитектурой.

Взгляд в будущее

Самая молодая столица Австрии смотрит в будущее. В современном фестивальном театре резиденции оркестра Тонкюнстлера в Нижней Австрии исполняются классическая и современная музыка, танцы и перформансы. Современный правительственный квартал с замечательным с архитектурной точки зрения „Ландтагшифтом“ также является примечательным. Культурный район с Краеведческим музеем и Звуковой башней завершает прорыв в направлении современного архитектурного искусства. Реконструкция Ратушной площади в стиле барокко, выполненная архитектором Борисом Подреккой, демонстрирует эту способность к преобразованию.

Столица эпохи барокко

Первоначально Санкт-Пёльтен стоял на историческом фундаменте. Город имеет старейшую секьюритизированную городскую хартию в Австрии, предоставленную епископом Пассау Конрадом в 1159 году. Санкт-Пельтен столица эпохи барокко. После того, как в 1689 году сюда переехал мастер Якоб Прандтауэр, город пережил настоящий строительный бум, многие постройки свидетельствуют об этой эпохе.

Факты о Санкт-Пёльтене
Население:внутри:ок. 58 860 (по состоянию на 2024 год)
Столица:федеральной земли Нижняя Австрия
Площадь:108,44 км²
Смотровая площадка:Звуковая башня (77 метров)

Карта Нижней Австрии
Карта федеральной земли дает возможность бесплатно посетить около 350 экскурсионных объектов по всей Нижней Австрии.

Санкт-Пёльтен со всех ракурсов

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Советы по защите климата

Что мы можем сделать для защиты окружающей среды в городе?

  • Пользуйтесь общественным транспортом.

  • Возьмите напрокат городские велосипеды.

  • Пользуйтесь услугами проката велосипедов в отелях.

  • Используйте многоразовые бутылки для питья.

  • Тщательно утилизируйте мусор (салфетки, упаковки, одноразовые бутылки и т. д.).

  • Откажитесь от ежедневной уборки номеров и смены полотенец.

  • Бронируйте жилье с экологическим сертификатом.

Путешествуйте с пользой для здоровья

Лучшие рестораны Нижней Австрии

Традиционные деревенские трактиры, таверны и рестораны

Нижняя Австрия обладает сильным кулинарным сердцем от современного до экспериментального, но всегда приземленного: отмеченная наградами кухня Нижней Австрии это то, что нужно увидеть и, прежде всего, попробовать от Вальдфиртеля до Вайнфиртеля, от Вахау до Венского леса. Лучшие раритеты из этих регионов часто становятся настоящими звездами блюд, наряду с креативными шеф-поварами.

Нижнеавстрийский трактир является культурным достоянием. Здесь многое объединяется: гостеприимство, хозяева с характером и превосходные блюда региональной кухни от хрустящей жареной свинины до спаржи Марчфельда и абрикосовых кнедликов из Вахау.

Рестораны Нижней Австрии

Вопросы и ответы

В Санкт-Пёльтене есть много возможностей для активного отдыха и экскурсий как культурных, так и спортивных. От замков и дворцов до приключенческих миров и музеев, от панорамных точек до обзорных площадок:

Река Трайзен берет свое начало в долине Трайзен, протекает через Санкт-Пёльтен и впадает в Дунай. По обеим сторонам набережной Трайзена раскинулся прекрасный пойменный ландшафт с беговыми и велосипедными дорожками. Эта местность также идеально подходит для катания на роликовых коньках и пеших прогулок.

С помощью Музейной карты вы можете круглый год посещать все музеи и выставочные центры Санкт-Пёльтена по одному билету. Следующие учреждения можно посетить (один раз) с бесплатным входом:

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