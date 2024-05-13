Санкт-Пёльтен, столица Нижней Австрии, полон контрастов: римские следы и кельтское влияние соседствуют с барокко, модерном и современной архитектурой.

Взгляд в будущее

Самая молодая столица Австрии смотрит в будущее. В современном фестивальном театре — резиденции оркестра Тонкюнстлера в Нижней Австрии — исполняются классическая и современная музыка, танцы и перформансы. Современный правительственный квартал с замечательным с архитектурной точки зрения „Ландтагшифтом“ также является примечательным. Культурный район с Краеведческим музеем и Звуковой башней завершает прорыв в направлении современного архитектурного искусства. Реконструкция Ратушной площади в стиле барокко, выполненная архитектором Борисом Подреккой, демонстрирует эту способность к преобразованию.

Столица эпохи барокко

Первоначально Санкт-Пёльтен стоял на историческом фундаменте. Город имеет старейшую секьюритизированную городскую хартию в Австрии, предоставленную епископом Пассау Конрадом в 1159 году. Санкт-Пельтен — столица эпохи барокко. После того, как в 1689 году сюда переехал мастер Якоб Прандтауэр, город пережил настоящий строительный бум, многие постройки свидетельствуют об этой эпохе.