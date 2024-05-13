Необычное жилье
Где бы вы ни находились: высоко на вершинах деревьев, где природа находится в пределах досягаемости, или в очаровательных шале, которые превращаются в уединение среди нетронутой природы, приключения и отдых в окружении живописных горных и озерных пейзажей Австрии сливаются в одно незабываемое впечатление. В этих уникальных местах можно провести беззаботные часы, полные спокойствия и вдохновения.
От причудливых горных хижин до необычных тематических номеров, поражающих воображение: в Австрии для каждого отдыхающего найдется подходящее жилье, которое позволит забыть о повседневной рутине.
Домик на дереве/из дерева
Взгляд в глаза друг другу, бокал вина за тост и предвкушение совместного отдыха: романтическая ночевка в домике на дереве сделает отдых в Австрии незабываемым. Деревья также являются прекрасным местом для того, чтобы выпустить пар всей семьей и пережить необыкновенное маленькое приключение. Поднимитесь на верхушки деревьев и насладитесь отдыхом под навесом вдвоем или всей семьей.
Тематическое жилье
Позавтракайте рядом с динозаврами, полюбуйтесь звездным небом в сауне-типи или насладитесь единением в бочке с вином: в этих тематических апартаментах от Нижней Австрии до Тироля гости проведут не спокойную, но необычную ночь.
Дизайнерские шале
Эти шале — идеальное место для крепкого сна: рядом с мерцающими озерами, в кажущихся бесконечными лесах или с видом на внушительные высокие горы — во всех федеральных землях Австрии вы найдете уютные шале, которые знают, как произвести впечатление своим деревенским колоритом. Отдохнуть в шале — значит побаловать себя.