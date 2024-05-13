Необычное жилье

От засыпания высоко на деревьях до пробуждения рядом с динозаврами: превратите свой следующий отпуск в Австрии с вау-моментами.

Где бы вы ни находились: высоко на вершинах деревьев, где природа находится в пределах досягаемости, или в очаровательных шале, которые превращаются в уединение среди нетронутой природы, приключения и отдых в окружении живописных горных и озерных пейзажей Австрии сливаются в одно незабываемое впечатление. В этих уникальных местах можно провести беззаботные часы, полные спокойствия и вдохновения.

От причудливых горных хижин до необычных тематических номеров, поражающих воображение: в Австрии для каждого отдыхающего найдется подходящее жилье, которое позволит забыть о повседневной рутине.

Дерево и природа

Домик на дереве/из дерева

Взгляд в глаза друг другу, бокал вина за тост и предвкушение совместного отдыха: романтическая ночевка в домике на дереве сделает отдых в Австрии незабываемым. Деревья также являются прекрасным местом для того, чтобы выпустить пар всей семьей и пережить необыкновенное маленькое приключение. Поднимитесь на верхушки деревьев и насладитесь отдыхом под навесом вдвоем или всей семьей.

Поспать необычно

Тематическое жилье

Позавтракайте рядом с динозаврами, полюбуйтесь звездным небом в сауне-типи или насладитесь единением в бочке с вином: в этих тематических апартаментах от Нижней Австрии до Тироля гости проведут не спокойную, но необычную ночь.

Комфорт в сельской идиллии

Дизайнерские шале

Эти шале идеальное место для крепкого сна: рядом с мерцающими озерами, в кажущихся бесконечными лесах или с видом на внушительные высокие горы во всех федеральных землях Австрии вы найдете уютные шале, которые знают, как произвести впечатление своим деревенским колоритом. Отдохнуть в шале значит побаловать себя.

Вам может понравиться