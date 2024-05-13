От засыпания высоко на деревьях до пробуждения рядом с динозаврами: превратите свой следующий отпуск в Австрии с вау-моментами.

Где бы вы ни находились: высоко на вершинах деревьев, где природа находится в пределах досягаемости, или в очаровательных шале, которые превращаются в уединение среди нетронутой природы, приключения и отдых в окружении живописных горных и озерных пейзажей Австрии сливаются в одно незабываемое впечатление. В этих уникальных местах можно провести беззаботные часы, полные спокойствия и вдохновения.

От причудливых горных хижин до необычных тематических номеров, поражающих воображение: в Австрии для каждого отдыхающего найдется подходящее жилье, которое позволит забыть о повседневной рутине.