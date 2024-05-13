Рестораны Бургенланда: лучшие места
Титулованная кухня Бургенланда: простота блюд, доведенная до совершенства, и высококлассные шеф-повара, некоторые из которых имеют высокие награды.
Природные пейзажи Бургенланда замедляют пульс, но в то же время заставляют сердце биться чаще. Что-то шуршит в камышах, солнце отражается на поверхности озера Нойзидль. А вот и аист! Находясь у воды или среди природы, вы также очень близки к сердцу Бургенланда. Дегустация местных сезонных блюд в этих особенных местах сама по себе является незабываемым впечатлением.
"Настоящий Бургенланд" вы найдете в многочисленных трактирах и тавернах. В некоторых из них на протяжении многих поколений подают лучшие блюда домашней кухни. Как классическая традиционная, так и современная кухня — заведения идут в ногу со временем. Благодаря внимательным хозяевам эти места сохранили ту самую атмосферу австрийских трактиров.
Лучшие рестораны Бургенланда
Повышенная требовательность к сохранению чистоты, часто приготовленная на открытом огне еда и изысканные блюда: в Taubenkobel Ален Вайсгербер, признанный шеф-повар 2024 года, мастерски готовит редкие и привычные блюда из местных свежих продуктов. Также ресторан Ratschen, расположенный среди виноградников южного Бургенланда, помимо отличного ассортимента вин предлагает традиционные блюда, а вечером — более экспериментальное сет-меню.
В ресторане "Zur Blauen Gans" подают великолепно фаршированного цыпленка, а также множество вегетарианских, не требующих особых изысков блюд. В Csencsits в южном Бургенланде все вращается вокруг дровяной печи, где жареное на огне мясо и рыбный суп сочетаются с изысканностью. Местные и сезонные блюда также пользуются большой популярностью в ресторане Ziegelwerk Gasthaus an der Leitha. Молодая и высокомотивированная команда поворов предлагает классические и международные блюда, такие как темпура.
Рестораны с особым видом в Бургенланде
Расположенный в старинном доме виноделья с садом ресторан Gut Purbach, где Макс Штигль с энтузиазмом и любовью к региональным блюдам следует девизу „от носа до хвоста“. „Das Fritz“ имеет прямой вид на озеро и с раннего до позднего утра предлагает местные деликатесы — от рыбы до дичи. Ресторан Seejungfrau также расположен прямо на воде и предлагает простые региональные блюда в непринужденной атмосфере в течение всего дня. Restaurant Libelle, также с видом на озеро, предлагает блюда в азиатском стиле и традиционные блюда Бургенланда.
В расположенном на озере на территории отеля "die Möwe" - VILA VITA Pannonia" рекомендуем тартар из степной говядины. Посреди виноградников в Андау: впечатляющий Restaurant Infinity. Помимо отличного выбора вин, здесь подают национальное кушанье и по-новому интерпретированные блюда международной кухни.
Лучшие трактиры и таверны в Бургенланде
Паштет из куриной печени по-идишски и рыбный суп с паприкой: это самые известные блюда в почти легендарном Gasthaus zur Dankbarkeit. В ресторане, ориентированном на региональные и сезонные особенности "Zum fröhlichen Arbeiter" подают дичь, граммелевые пельмени и другие классические блюда. Благодаря домашней пасте, свежим сорбетам (и замечательному саду для гостей!), трактир „Im Hofgassl“ завоевал себе имя в винодельческом городе Руст, прославившись на весь мир. Вы можете насладиться экспериментальными винами и классической кухней в пабе Pauli’s Stuben im Hotel Braunstein. В центральном Бургенланде изысканной кровянкой славится заведение Gasthaus Fuchs. Молодая команда из Joseph - Café Restaurant Hotel предлагает современный подход к домашней кухне и формату трапезы в виде ужина под огромным платаном. Ресторан Heimlichwirt делает ставку на "честную кухню, приготовленную из хороших ингредиентов от настоящих фермеров". “Она должна быть вкусной, удовлетворяющей и приятной на ощупь".
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