От классических трактиров до известных ресторанов для гурманов: представляем вашему вниманию обзор лучших мест для трапезы в Бургенланде.

Титулованная кухня Бургенланда: простота блюд, доведенная до совершенства, и высококлассные шеф-повара, некоторые из которых имеют высокие награды.

Природные пейзажи Бургенланда замедляют пульс, но в то же время заставляют сердце биться чаще. Что-то шуршит в камышах, солнце отражается на поверхности озера Нойзидль. А вот и аист! Находясь у воды или среди природы, вы также очень близки к сердцу Бургенланда. Дегустация местных сезонных блюд в этих особенных местах сама по себе является незабываемым впечатлением.

"Настоящий Бургенланд" вы найдете в многочисленных трактирах и тавернах. В некоторых из них на протяжении многих поколений подают лучшие блюда домашней кухни. Как классическая традиционная, так и современная кухня — заведения идут в ногу со временем. Благодаря внимательным хозяевам эти места сохранили ту самую атмосферу австрийских трактиров.