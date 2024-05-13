Самые красивые достопримечательности Тироля

Тироль известен своими радушными хозяевами. Альпийское ощущение жизни создает легкость – это особенно ощутимо в великолепном горном мире.

Тироль впечатляет уникальным сочетанием природы и культуры. Окруженный величественными вершинами и глубокими долинами, регион предлагает множество развлечений как любителям природы, так и любителям культуры. Инсбрук, столица федеральной земли, сочетает в себе исторические здания, такие как Golden Dachl, с современным колоритом и служит идеальной отправной точкой для изучения.

Впечатляющие горные пейзажи, в том числе знаменитая долина Циллерталь и природный парк Карвендель, идеально подходят для продолжительных пеших прогулок, скалолазания и занятий зимними видами спорта. Любители культурного отдыха могут посетить исторические замки, такие как замок Амбрас, или познакомиться с подлинной тирольской жизнью в небольших традиционных деревнях. Кроме того, кристально чистые горные озера и причудливые альпийские хижины предлагают моменты спокойствия и релаксации в окружении природы.

Инсбрук: сияющий город

Столица Инсбрук

Альпийский, городской и университетский город

Пробежка на рассвете у подножия Северного хребта, часовая прогулка на горном велосипеде после работы восхождение на вершины выше двух тысяч метров, вечерний просмотр оперы в Государственном театре иногда жители Инсбрука не могут насытиться яркими возможностями своего города, который так чудесно сочетает в себе природу и культуру.

Потому что тирольское альпийское ощущение жизни черпает вдохновение в Инсбруке. Ни в одном другом городе страсть к горному спорту не сочетается с городским колоритом, как в местечке Ам-Инн. Кроме того, среди его 130 000 жителей проживает около 30 000 студентов, которые привносят в Инсбрук живой, непринужденный образ жизни.

Другие достопримечательности в городе Инсбрук

Золотая крыша

2657 позолоченных медных черепиц: самая посещаемая достопримечательность Старого города с 1420 года.

Золотая крыша

Замок Амбрас

Старейший в мире музей формирует культурную историю Австрии.

Замок Амбрас

Горный хребет Бергизель

В 2002 году был открыт интересный с архитектурной точки зрения олимпийский трамплин для прыжков. Проект был разработан известным архитектором Захой Хадид.

Бергизель

Хофгартен

Английский ландшафтный сад, внесенный в список II категории, с пальмовым домом находится рядом с Хофбургом, конгресс-хаусом и Тирольским государственным театром.

Хофгартен

Императорский Хофбург

Полюбуйтесь историческими парадными залами Марии Терезии, прогуляйтесь по апартаментам императрицы Сиси и посетите экспозицию, посвященную императору Максимилиану I.

Императорский Хофбург

Нордкетте — Вершина Инсбрука

На железных дорогах Инсбрука Nordkettenbahn можно за несколько минут добраться из центра города до крупнейшего природного парка Австрии.

Нордкетте

Городская башня Инсбрука

Раньше с готической городской башни высотой 51 метр смотрители башни имели вид на весь Старый город. Сегодня гости Инсбрука могут насладиться великолепным видом.

Городская башня Инсбрука

Хунгербургская железная дорога

Фуникулер Zaha Hadid Hungerburgbahn установил стандарты современной альпийской архитектуры.

Хунгербургская железная дорога
Познакомьтесь с историей поближе

Крепости и замки в Тироле

Крепость Куфштайн, расположенная высоко над одноименным городом, является впечатляющей достопримечательностью Тироля и музеем, предлагающим разнообразные впечатления. Издалека она кажется величественной и позволяет погрузиться в историю. Посетители могут осмотреть исторические стены, осмотреть Императорскую башню, Оружейную и камеру пыток, а также узнать о богатой событиями истории крепости на выставках. Особенно впечатляет Орган Героев, самый большой в мире орган под открытым небом, звуки которого можно услышать далеко за пределами города.

Посещение крепости оживляет средневековые времена и открывает уникальную панораму Куфштайна и долины Инн.

Другие крепости и замки

Они являются свидетелями богатой событиями истории и украшают ландшафт своей впечатляющей архитектурой. Средневековые крепости и роскошные замки дают представление об историческом наследии региона и впечатляюще сочетают культуру и природу.

Замок Амбрас

Роскошное здание с идиллическим дворцовым садом в Инсбруке. Старейший в мире музей формирует культурную историю Австрии.

Замок Амбрас

Императорский Хофбург в Инсбруке

Императорский Хофбург когда-то был резиденцией тирольских князей. Построенный в придворном стиле рококо, он впечатляет более чем 400 комнатами.

Императорский Хофбург

Замок Тратцберг

В замке Трацберг посетители могут пройти по внутренним помещениям и “вживую" увидеть исторические события в виртуальной реальности, путешествуя во времени в 3D.

Замок Тратцберг

Замок Мацен

К югу от Рейта в долине Альпбах находится сказочное место для экскурсий. Центральным элементом идиллического замкового парка являются два прекрасно ухоженных пруда.

Замок Мацен
Творческие выступления и яркая история

Культура в Тироле

Тирольский фестиваль Эрль

Расположенный в живописном ландшафте Тирольских гор, фестивальный театр Эрль считается архитектурным шедевром и культурной достопримечательностью. Благодаря своей современной скульптурной форме здание гармонично вписывается в окружающую его природу, создавая впечатляющий контраст. Фестивальный театр особенно известен своими тирольскими фестивалями Эрль, которые ежегодно привлекают любителей музыки со всего мира. Выдающаяся акустика и инновационная программа, включающая как классические оперы и концерты, так и современные произведения, делают фестивальный театр важным центром музыки и искусства. Здесь архитектура, природа и культура объединяются, чтобы создать уникальный опыт.

Другие рекомендации по культуре

Исторические здания и музеи сочетаются с современным искусством, инновационными театральными постановками и музыкальными фестивалями. Тироль, окруженный горными пейзажами, предлагает простор для творческого развития и яркую культуру.

Тирольские музеи

Музеи Тироля представляют свои сокровища в исторической или современной обстановке.

Тирольские музеи

Музыкальные фестивали

От джаза, классической музыки до современной музыки: фестивали привлекают в Тироль мировых знаменитостей.

Музыкальные фестивали

Культура в земле Куфштайн

Летом в городе-крепости Куфштайн проводятся масштабные культурные мероприятия.

Культура в земле Куфштайн

Дом музыки Инсбрука

Драма, танцевальный театр, опера: постановки в архитектурном исполнении.

Дом музыки Инсбрука

Панорама Тироля

Современное новое здание, ненавязчиво расположенное в Кайзеръягермузеуме: панорама Тироля с 2011 года является домом для гигантской круглой картины.

Панорама Тироля
Экскурсии по городам и окрестностям

Впечатления от природы в Тироле

Хрустальные миры Сваровски: уникальное место

Хрустальные миры Сваровски в Ваттенсе это исключительное место для посещения, которое впечатляет очарованием и блеском кристаллов Сваровски. Посетителей внутри ждет увлекательный мир художественных инсталляций и сверкающих залов чудес.

В дополнение к художественным достопримечательностям, обширный сад с его сверкающей каруселью и современным игровым миром предлагает незабываемые впечатления для всей семьи. Культовый "гигант" является центральным элементом комплекса и окружен произведениями известных художников, дизайнеров и архитекторов, которые представляют свои собственные интерпретации кристалла. Семинары и мероприятия делают Хрустальные миры особенным местом и для детей. Сочетая в себе современное искусство, традиции и инновации, хрустальные миры Swarovski – это впечатляющее место для посещения круглый год и в любую погоду.

Другие природные достопримечательности

Будь то впечатляющие горные пейзажи, живописные деревни или смотровые площадки, Тироль предлагает множество возможностей для уникального знакомства с красотой Альп.

Природный ледовый дворец

На леднике Хинтертукс скрывается таинственный ледяной мир. Метровые сосульки, сверкающие кристаллы льда и замерзшие водопады завораживают.

Природный ледовый дворец

Смотровая площадка на вершине Тироля

Высоко над ледником Штубай на высоте 3210 метров возвышается смотровая площадка Top of Tyrol, с которой открывается потрясающий вид на Альпы.

На вершине Тироля

Хайлайн высотой 179

114 метров и длиной 406 метров: самый длинный в мире пешеходный крытый подвесной мост ведет от разрушенного замка Эренберг к форту Клаудиа.

Хайлайн высотой 179

Гальтюр в Альпинарии

Уникальный конгломерат защитной стены и музея, рассказывающий о трагической лавинной катастрофе 1999 года.

Альпинарий

007 Элементов

Кинематографическая инсталляция, посвященная миру приключений Джеймса Бонда, на вершине горы Гайсахкогель в Зельдене.

007 Элементов

Музей тирольских ферм

Путешествие во времени к 37 старинным, восстановленным фермам. Экскурсии дают представление о крестьянском прошлом Тироля.

Музей тирольских ферм

Высокогорный природный парк Циллертальские Альпы

Природа и ее видовое богатство: глубокие ущелья, боковые долины и пастбища сочетают в себе ценные культурные ландшафты с изрезанными высокими горами.

Высокогорный природный парк

Зона 47

Самый большой открытый парк в Австрии подарит вам незабываемый прилив адреналина. Личные спортивные ограничения преодолеваются в альпинистском парке или в Уайтуотере.

Зона 47
Великая история

Исторические города Тироля

Швац: столица добычи серебра

Очаровательный маленький городок имеет богатую историю. В средние века Швац был центром европейской серебряной промышленности и сыграл значительную роль в экономическом развитии региона. Историческая шахта, ныне шахта для посетителей, дает захватывающее представление об этом прошлом.

Старый город отличается готической архитектурой, в том числе впечатляющей приходской церковью Успения Девы Марии, одной из крупнейших крытых церквей Австрии. В Шваце также есть такие культурные достопримечательности, как дворец Фройндсберг и Музей народов. Окруженный Тирольскими Альпами, Швац сочетает в себе историю и культуру с идиллическим природным ландшафтом.

Другие исторические города

Маленькие тирольские городки сочетают в себе историческое очарование и яркую культуру. Окруженные альпийскими горами, они предлагают архитектурные сокровища и региональные традиции в живописной атмосфере.

1-й зал в Тироле: лучше всего сохранившийся Старый город

Внушительные общественные здания окружают средневековый 700-летний замок.

1-й зал в Тироле

Имст: жемчужина в стиле барокко

Расположенный в долине Иннталь на окраине Лехтальских Альп, он впечатляет городскими домами и идиллическим монастырем.

Имст

Ландек: ворота в Тирольские Альпы

Замок Ландек, построенный в 13 веке, является достопримечательностью города.

Ландек

Раттенберг: самый маленький город Австрии

На почти одиннадцати гектарах проживает чуть менее 500 человек, однако небольшой городок между Инном и Шлоссбергом изобилует культурными сокровищами.

Раттенберг

FAQ

Тироль предлагает множество уникальных туристических направлений. Они считаются одними из самых красивых:

  • Трамплин Бергизель: впечатляющий трамплин для прыжков, сочетающий в себе спортивную историю и современную архитектуру. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на Инсбрук и Альпы.

  • Хрустальные миры Сваровски: захватывающий опыт для любителей искусства и хрусталя. Чудо-камеры и "гигант" предлагают волшебный мир блеска и фантазии.

  • Замок Амбрас: расположенный в окружении великолепного сада, ренессансный замок является историческим и художественным центром с уникальными коллекциями и выставками.

  • Nordkettenbahn: эта канатная дорога ведет прямо из центра Инсбрука на Северную цепь, где можно насладиться захватывающими видами и пешими прогулками.

  • Золотая крыша: дом, покрытый 2657 позолоченной медной черепицей, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Старого города в Инсбруке.

А также другие достопримечательности Тироля.

Подвесной мост Highline 179 высотой 114 метров и длиной 406 метров является самым длинным в мире крытым подвесным пешеходным мостом. Он ведет от разрушенного замка Эренберг к форту Клаудиа.

Смотровая площадка Top of Tyrol возвышается над ледником Штубай на высоте 3210 метров. Отсюда открывается потрясающий вид на Альпы.

Среди культурных достопримечательностей замок Амбрас, Тирольский фермерский музей в Крамзахе и крепость Куфштайн.

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