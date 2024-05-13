Самые красивые достопримечательности Тироля
Тироль впечатляет уникальным сочетанием природы и культуры. Окруженный величественными вершинами и глубокими долинами, регион предлагает множество развлечений как любителям природы, так и любителям культуры. Инсбрук, столица федеральной земли, сочетает в себе исторические здания, такие как Golden Dachl, с современным колоритом и служит идеальной отправной точкой для изучения.
Впечатляющие горные пейзажи, в том числе знаменитая долина Циллерталь и природный парк Карвендель, идеально подходят для продолжительных пеших прогулок, скалолазания и занятий зимними видами спорта. Любители культурного отдыха могут посетить исторические замки, такие как замок Амбрас, или познакомиться с подлинной тирольской жизнью в небольших традиционных деревнях. Кроме того, кристально чистые горные озера и причудливые альпийские хижины предлагают моменты спокойствия и релаксации в окружении природы.
Столица Инсбрук
Альпийский, городской и университетский город
Пробежка на рассвете у подножия Северного хребта, часовая прогулка на горном велосипеде после работы — восхождение на вершины выше двух тысяч метров, вечерний просмотр оперы в Государственном театре — иногда жители Инсбрука не могут насытиться яркими возможностями своего города, который так чудесно сочетает в себе природу и культуру.
Потому что тирольское альпийское ощущение жизни черпает вдохновение в Инсбруке. Ни в одном другом городе страсть к горному спорту не сочетается с городским колоритом, как в местечке Ам-Инн. Кроме того, среди его 130 000 жителей проживает около 30 000 студентов, которые привносят в Инсбрук живой, непринужденный образ жизни.
Другие достопримечательности в городе Инсбрук
Золотая крыша
2657 позолоченных медных черепиц: самая посещаемая достопримечательность Старого города с 1420 года.
Горный хребет Бергизель
В 2002 году был открыт интересный с архитектурной точки зрения олимпийский трамплин для прыжков. Проект был разработан известным архитектором Захой Хадид.
Хофгартен
Английский ландшафтный сад, внесенный в список II категории, с пальмовым домом находится рядом с Хофбургом, конгресс-хаусом и Тирольским государственным театром.
Императорский Хофбург
Полюбуйтесь историческими парадными залами Марии Терезии, прогуляйтесь по апартаментам императрицы Сиси и посетите экспозицию, посвященную императору Максимилиану I.
Нордкетте — Вершина Инсбрука
На железных дорогах Инсбрука Nordkettenbahn можно за несколько минут добраться из центра города до крупнейшего природного парка Австрии.
Городская башня Инсбрука
Раньше с готической городской башни высотой 51 метр смотрители башни имели вид на весь Старый город. Сегодня гости Инсбрука могут насладиться великолепным видом.
Крепости и замки в Тироле
Крепость Куфштайн, расположенная высоко над одноименным городом, является впечатляющей достопримечательностью Тироля и музеем, предлагающим разнообразные впечатления. Издалека она кажется величественной и позволяет погрузиться в историю. Посетители могут осмотреть исторические стены, осмотреть Императорскую башню, Оружейную и камеру пыток, а также узнать о богатой событиями истории крепости на выставках. Особенно впечатляет Орган Героев, самый большой в мире орган под открытым небом, звуки которого можно услышать далеко за пределами города.
Посещение крепости оживляет средневековые времена и открывает уникальную панораму Куфштайна и долины Инн.
Другие крепости и замки
Замок Амбрас
Роскошное здание с идиллическим дворцовым садом в Инсбруке. Старейший в мире музей формирует культурную историю Австрии.
Императорский Хофбург в Инсбруке
Императорский Хофбург когда-то был резиденцией тирольских князей. Построенный в придворном стиле рококо, он впечатляет более чем 400 комнатами.
Замок Тратцберг
В замке Трацберг посетители могут пройти по внутренним помещениям и “вживую" увидеть исторические события в виртуальной реальности, путешествуя во времени в 3D.
Культура в Тироле
Тирольский фестиваль Эрль
Расположенный в живописном ландшафте Тирольских гор, фестивальный театр Эрль считается архитектурным шедевром и культурной достопримечательностью. Благодаря своей современной скульптурной форме здание гармонично вписывается в окружающую его природу, создавая впечатляющий контраст. Фестивальный театр особенно известен своими тирольскими фестивалями Эрль, которые ежегодно привлекают любителей музыки со всего мира. Выдающаяся акустика и инновационная программа, включающая как классические оперы и концерты, так и современные произведения, делают фестивальный театр важным центром музыки и искусства. Здесь архитектура, природа и культура объединяются, чтобы создать уникальный опыт.
Другие рекомендации по культуре
Музыкальные фестивали
От джаза, классической музыки до современной музыки: фестивали привлекают в Тироль мировых знаменитостей.
Культура в земле Куфштайн
Летом в городе-крепости Куфштайн проводятся масштабные культурные мероприятия.
Впечатления от природы в Тироле
Хрустальные миры Сваровски: уникальное место
Хрустальные миры Сваровски в Ваттенсе — это исключительное место для посещения, которое впечатляет очарованием и блеском кристаллов Сваровски. Посетителей внутри ждет увлекательный мир художественных инсталляций и сверкающих залов чудес.
В дополнение к художественным достопримечательностям, обширный сад с его сверкающей каруселью и современным игровым миром предлагает незабываемые впечатления для всей семьи. Культовый "гигант" является центральным элементом комплекса и окружен произведениями известных художников, дизайнеров и архитекторов, которые представляют свои собственные интерпретации кристалла. Семинары и мероприятия делают Хрустальные миры особенным местом и для детей. Сочетая в себе современное искусство, традиции и инновации, хрустальные миры Swarovski – это впечатляющее место для посещения круглый год и в любую погоду.
Другие природные достопримечательности
Природный ледовый дворец
На леднике Хинтертукс скрывается таинственный ледяной мир. Метровые сосульки, сверкающие кристаллы льда и замерзшие водопады завораживают.
Смотровая площадка на вершине Тироля
Высоко над ледником Штубай на высоте 3210 метров возвышается смотровая площадка Top of Tyrol, с которой открывается потрясающий вид на Альпы.
Хайлайн высотой 179
114 метров и длиной 406 метров: самый длинный в мире пешеходный крытый подвесной мост ведет от разрушенного замка Эренберг к форту Клаудиа.
Гальтюр в Альпинарии
Уникальный конгломерат защитной стены и музея, рассказывающий о трагической лавинной катастрофе 1999 года.
007 Элементов
Кинематографическая инсталляция, посвященная миру приключений Джеймса Бонда, на вершине горы Гайсахкогель в Зельдене.
Музей тирольских ферм
Путешествие во времени к 37 старинным, восстановленным фермам. Экскурсии дают представление о крестьянском прошлом Тироля.
Высокогорный природный парк Циллертальские Альпы
Природа и ее видовое богатство: глубокие ущелья, боковые долины и пастбища сочетают в себе ценные культурные ландшафты с изрезанными высокими горами.
Исторические города Тироля
Швац: столица добычи серебра
Очаровательный маленький городок имеет богатую историю. В средние века Швац был центром европейской серебряной промышленности и сыграл значительную роль в экономическом развитии региона. Историческая шахта, ныне шахта для посетителей, дает захватывающее представление об этом прошлом.
Старый город отличается готической архитектурой, в том числе впечатляющей приходской церковью Успения Девы Марии, одной из крупнейших крытых церквей Австрии. В Шваце также есть такие культурные достопримечательности, как дворец Фройндсберг и Музей народов. Окруженный Тирольскими Альпами, Швац сочетает в себе историю и культуру с идиллическим природным ландшафтом.
Другие исторические города
1-й зал в Тироле: лучше всего сохранившийся Старый город
Внушительные общественные здания окружают средневековый 700-летний замок.
Имст: жемчужина в стиле барокко
Расположенный в долине Иннталь на окраине Лехтальских Альп, он впечатляет городскими домами и идиллическим монастырем.
Ландек: ворота в Тирольские Альпы
Замок Ландек, построенный в 13 веке, является достопримечательностью города.
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