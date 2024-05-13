Что может быть прекраснее, чем любоваться рассветом, когда солнечные лучи заливают снежные склоны золотистым светом? Вперед, на трассу ранним утром!

Ранние пташки, просыпайтесь! Самые красивые трассы для любителей раннего катания

Пока другие еще спят, любители раннего катания на лыжах и сноуборде уже мчатся навстречу утреннему зимнему солнцу. Они первыми оставляют свои следы на снегу и испытывают удивительное спокойствие и свободу. Чтобы дать возможность покататься на лыжах ранним утром, некоторые горнолыжные курорты Австрии открывают свои подъемники еще до начала обычного рабочего времени. Это незабываемый опыт, ради которого стоит встать пораньше и покинуть уютную гостиничную постель.