Горнолыжные курорты Австрии для катания ранним утром

Что может быть прекраснее, чем любоваться рассветом, когда солнечные лучи заливают снежные склоны золотистым светом? Вперед, на трассу ранним утром!

Ранние пташки, просыпайтесь! Самые красивые трассы для любителей раннего катания

Пока другие еще спят, любители раннего катания на лыжах и сноуборде уже мчатся навстречу утреннему зимнему солнцу. Они первыми оставляют свои следы на снегу и испытывают удивительное спокойствие и свободу. Чтобы дать возможность покататься на лыжах ранним утром, некоторые горнолыжные курорты Австрии открывают свои подъемники еще до начала обычного рабочего времени. Это незабываемый опыт, ради которого стоит встать пораньше и покинуть уютную гостиничную постель.

Заряд энергии на весь день

Утреннее катание в Гастайне

Рано утром на склонах Гастайна: скользите по свежеподготовленному снегу, наслаждайтесь чистым горным воздухом и уникальной тишиной пробуждающегося дня. Идеально для ранних пташек, которые любят магию первого следа.

Гастайн
Снежные удовольствия на рассвете

«Первый след» в Серфаус-Фисс-Ладисе

Красоту раннего утра в Серфаус-Фисс-Ладисе не сравнить ни с чем: присоединяйтесь к небольшой группе и станьте первыми на нетронутых склонах высокогорного плато. Оставьте ваши следы на снегу и насладитесь тишиной. Ранний подъем стоит этих незабываемых моментов.

Серфаус-Фисс-Ладис
Нетронутые склоны на рассвете

Утреннее катание Good Morning Skiing в Циллерталь Арене

Утреннее катание Good Morning Skiing для ранних пташек в Циллерталь Арене, крупнейшем курорте Циллерталя: март в популярном тирольском регионе подарит тем, кто рано встает, уникальные горнолыжные моменты. Какое удивительное чувство – оставлять первые следы на снегу.

Циллерталь Арена
Самые красивые трассы для жаворонков

3 маршрута для катания на рассвете в Заальбахе

Катание на лыжах и сноуборде весной по пустым трассам? Это возможно в Заальбахе! Сказочные рассветы, идеальный снег. Здесь доступно три организованных утренних маршрута к лучшим вершинам в разных районах курорта.

3 маршрута для катания на рассвете
Акция «Skikeriki»

Утреннее катание в долине Гросарль

Акция «Skikeriki» в долине Гросарль: катание ранним утром на рассвете по свежеподготовленным трасам и пустынным склонам включает в себя также сытный завтрак. Регистрация обязательна до 16:00 накануне.

Гросарль

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