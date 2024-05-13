Горнолыжные курорты Австрии для катания ранним утром
Ранние пташки, просыпайтесь! Самые красивые трассы для любителей раннего катания
Пока другие еще спят, любители раннего катания на лыжах и сноуборде уже мчатся навстречу утреннему зимнему солнцу. Они первыми оставляют свои следы на снегу и испытывают удивительное спокойствие и свободу. Чтобы дать возможность покататься на лыжах ранним утром, некоторые горнолыжные курорты Австрии открывают свои подъемники еще до начала обычного рабочего времени. Это незабываемый опыт, ради которого стоит встать пораньше и покинуть уютную гостиничную постель.
Утреннее катание в Гастайне
Рано утром на склонах Гастайна: скользите по свежеподготовленному снегу, наслаждайтесь чистым горным воздухом и уникальной тишиной пробуждающегося дня. Идеально для ранних пташек, которые любят магию первого следа.
«Первый след» в Серфаус-Фисс-Ладисе
Красоту раннего утра в Серфаус-Фисс-Ладисе не сравнить ни с чем: присоединяйтесь к небольшой группе и станьте первыми на нетронутых склонах высокогорного плато. Оставьте ваши следы на снегу и насладитесь тишиной. Ранний подъем стоит этих незабываемых моментов.
Утреннее катание Good Morning Skiing в Циллерталь Арене
Утреннее катание Good Morning Skiing для ранних пташек в Циллерталь Арене, крупнейшем курорте Циллерталя: март в популярном тирольском регионе подарит тем, кто рано встает, уникальные горнолыжные моменты. Какое удивительное чувство – оставлять первые следы на снегу.
3 маршрута для катания на рассвете в Заальбахе
Катание на лыжах и сноуборде весной по пустым трассам? Это возможно в Заальбахе! Сказочные рассветы, идеальный снег. Здесь доступно три организованных утренних маршрута к лучшим вершинам в разных районах курорта.
Утреннее катание в долине Гросарль
Акция «Skikeriki» в долине Гросарль: катание ранним утром на рассвете по свежеподготовленным трасам и пустынным склонам включает в себя также сытный завтрак. Регистрация обязательна до 16:00 накануне.
Вам может понравиться
Туры по природе Австрии
Познакомиться с природой Австрии за несколько дней — это особенно захватывающе. 9 круговых туров по впечатляющим пейзажам, горам и озерам.
Необычное жилье в Австрии
От засыпания высоко на деревьях до пробуждения рядом с динозаврами: превратите свой следующий отпуск в Австрии с вау-моментами.
Лучшие фестивали Австрии
Вдохновение музыкой моментально пробуждает особое чувство жизни. Удивительные места создают неповторимую атмосферу для музыкальных впечатлений. Попробуйте сами!
Парки развлечений в Австрии
В многочисленных парках Австрии детей и взрослых ждут увлекательные развлечения, захватывающие дух аттракционы и незабываемое веселье.
Самые красивые достопримечательности Штирии
Её природа и художественные сокровища, а также приятный образ жизни
Достопримечательности Зальцбургского края
Зальцбургский край — самый красивый регион для всех гостей, любящих музыку, искусство и природу. Город Зальцбург настоящее "объединённое произведение искусства".
Лучшие рестораны Форарльберга
Здесь вы найдете подборку кулинарных достопримечательностей Форарльберга — от традиционных трактиров до элитных ресторанов, удостоенных почетных наград.