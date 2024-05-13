9 самых больших горнолыжных областей Австрии

Лыжникам, которым вечно не хватает трасс, в Австрии будет где развернуться.

Самые крупные горнолыжные области Австрии – это плеяда первоклассных регионов для зимнего спорта, где есть все: волшебные альпийские виды, высококачественные трассы, современные подъемники и уютные горные хижины.

На первом месте в нашем рейтинге – Форарльберг, который со своими 300 км спусков входит в пятерку самых больших горнолыжных регионов мира. Здесь любители зимних видов спорта могут ожидать, что все будет по высшему разряду. Тирольский Ишгль привлекает спусками длиной до 11 км. Кроме того, сезон на этом курорте, расположенном на высоте около 3000 м над уровнем моря, продолжается до начала мая. Да и остальные семь областей из нашего списка могут похвастаться всем, чего желает сердце заядлого лыжника: найдутся тут и широкие склоны, по которым славно выписывать петли, и головокружительно крутые спуски, и зоны с разнообразными трамплинами и препятствиями, и маршруты по пересеченной местности, и даже официальные сектора для фрирайдинга.

Самая большая горнолыжная область Австрии

Арльберг в Форарльберге

Благодаря 300 км горных трасс Арльберг считается самой большой горнолыжной областью Австрии и входит в пятерку крупнейших в мире. Здесь вас ждет зимний спорт по высшему разряду – именно так, как многим мечтается.

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Непринужденно, стильно, великолепно

Заальбах в Зальцбургском крае

270 км трасс всех уровней сложности, очаровательные горные хижины, официальные зоны для фрирайдинга, рестораны высокой кухни и отели класса люкс.

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Для фанатов лыж

Ишгль в Тироле

238 км трасс и спуски длиной до 11 км, а сезон горных лыж и сноубординга благодаря высоте до 2872 м продолжается до начала мая.

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Современные кресельные подъемники и 100 живописных хижин

Шладминг-Дахштайн в Штирии

230 км трасс, превосходная кухня и современные кресельные подъемники. А для разнообразия можно порезвиться в шести парках развлечений с трамплинами, туннелями и прочими увеселениями, а также пройти трассу лыжного паркура.

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Неизменно качественный снег

SkiWelt Wilder Kaiser – Бриксенталь в Тироле

225 км трасс, идеально подготовленные широкие склоны для увлекательного слалома и – благодаря высокогорному расположению – гарантированный снег.

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Семейный отпуск с альпийским настроением

Серфаус-Фисс-Ладис в Тироле

187 км трасс удовлетворят энтузиастов любого уровня подготовки. Особенно подойдет этот курорт для семейного отдыха, а поскольку его трассы в основном проходят на высоте выше 2000 м, по поводу снега можно не беспокоиться.

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Самый длинный спуск в Австрии

Zillertal Arena – Циллерталь в Тироле

150 км трасс, высота 2500 м над уровнем моря, широкие спуски и захватывающая дух панорама Тироля. Здесь же находится самый длинный спуск в Австрии.

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Здесь сердца заядлых лыжников начинают биться чаще

Зёльден в Тироле

Здесь расположены три объединенные горнолыжные области с общей протяженностью трасс 144 км. А особой изюминкой здешних мест служит легендарная атмосфера тирольских гор.

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Удовольствие в разнообразии

Silvretta Montafon – Монтафон в Форарльберге

140 км трасс предлагают широчайший выбор: тут и семь сверхкрутых спусков под названием Black Scorpion, и современные фуникулеры, и уютные хижины. А пологие трассы отлично подойдут детям.     

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