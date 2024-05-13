Лыжникам, которым вечно не хватает трасс, в Австрии будет где развернуться.

Самые крупные горнолыжные области Австрии – это плеяда первоклассных регионов для зимнего спорта, где есть все: волшебные альпийские виды, высококачественные трассы, современные подъемники и уютные горные хижины.

На первом месте в нашем рейтинге – Форарльберг, который со своими 300 км спусков входит в пятерку самых больших горнолыжных регионов мира. Здесь любители зимних видов спорта могут ожидать, что все будет по высшему разряду. Тирольский Ишгль привлекает спусками длиной до 11 км. Кроме того, сезон на этом курорте, расположенном на высоте около 3000 м над уровнем моря, продолжается до начала мая. Да и остальные семь областей из нашего списка могут похвастаться всем, чего желает сердце заядлого лыжника: найдутся тут и широкие склоны, по которым славно выписывать петли, и головокружительно крутые спуски, и зоны с разнообразными трамплинами и препятствиями, и маршруты по пересеченной местности, и даже официальные сектора для фрирайдинга.