Мир вершин и башен Высокогорная тропа Венедигер

Красота высотных походов

Здесь вы погружаетесь в другой мир. Как и на втором этапе маршрута Venediger Höhenweg , вершина представляет собой множество маленьких каменных башенок — каждый проходящий мимо турист кладет камень рядом с одной из башен и тем самым вносит свой вклад в этот причудливый пейзаж. Высочайшая вершина Гросвенедигер не заслоняет своим видом остальные вершины: то он закрыт облаками или прячется за своей передней вершиной, то снова "задирает" свой "курносый нос" в безоблачное небо.

От хижины к хижине

Необязательно подниматься на гору, чтобы узнать ее поближе. Вы можете обойти вершину Гросвенедигер в тишине по высокогорной тропе и при этом познакомиться с ней. Передохните у озера Айзее, бирюзовой жемчужины между отвесными скалами, и почувствуйте тишину. Только свист сурков разносится по воздуху, когда вы окунаете ноги в прохладную воду. Ощущение полного спокойствия охватывает вас, и вы забываете обо всех трудностях дня. А затем сразу же отправляетесь к следующей остановке — ведь следующая хижина уже совсем близко.

Совет по этапу

Если вы не хотите проходить весь маршрут Venediger, то вы можете преодолеть всего несколько этапов. В любом случае вы сможете насладиться видом на Гросвенедигер без долгих подъемов. С легкодоступного Йоханнисхютте (2 121 м) открывается один из самых красивых видов на пятую по величине гору Австрии и её ледяной пейзаж. Время прогулки: два часа от автостоянки Wiesenkreuz в Дорфертале, тропа также подходит для пожилых людей и детей. Если вы не можете или не хотите идти пешком, воспользуйтесь удобным такси до хижины , которое довезет вас прямо к Йоханнисхютте.

Хозяйка Маргит Унтервурцахер предлагает гостям множество региональных блюд в одной из старейших хижин в Восточных Альпах. Говядина поставляется с семейной фермы в Прагратен , осенью предлагаются блюда из баранины и дичи. Молочные продукты поставляются от региональных производителей, а хлеб по-прежнему выпекается здесь.