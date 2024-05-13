Самые красивые высокогорные маршруты
На вершинах, покрытых елями, последние вечерние лучи малиново-красного цвета передают приятное ощущение тепла. Уставшие ноги преодолевают последние метры до хижины. На высоте более 2 000 метров жилые помещения представляют собой нечто большее, чем просто убежища — это места общения. Здесь вы встречаете других туристов-единомышленников, с которыми можете поделиться своими впечатлениями от горного похода.
Некоторые из них уже несколько раз ходили по высокому маршруту и любят тропы, которые ведут их от хижины к хижине. Здесь, на этой недосягаемой высоте, вы будете тщетно искать канатные дороги, лыжные трассы или связь мобильных телефонов. И именно по этой причине так много людей выбирают высотные походы. Ничто не отвлекает от наслаждения нетронутой природой. Её можно увидеть, почувствовать и даже попробовать на вкус. Даже во время ужина, который радушный хозяин коттеджа готовит из свежих продуктов с семейной фермы.
Высокогорная тропа Венедигер
Красота высотных походов
Здесь вы погружаетесь в другой мир. Как и на втором этапе маршрута Venediger Höhenweg, вершина представляет собой множество маленьких каменных башенок — каждый проходящий мимо турист кладет камень рядом с одной из башен и тем самым вносит свой вклад в этот причудливый пейзаж. Высочайшая вершина Гросвенедигер не заслоняет своим видом остальные вершины: то он закрыт облаками или прячется за своей передней вершиной, то снова "задирает" свой "курносый нос" в безоблачное небо.
От хижины к хижине
Необязательно подниматься на гору, чтобы узнать ее поближе. Вы можете обойти вершину Гросвенедигер в тишине по высокогорной тропе и при этом познакомиться с ней. Передохните у озера Айзее, бирюзовой жемчужины между отвесными скалами, и почувствуйте тишину. Только свист сурков разносится по воздуху, когда вы окунаете ноги в прохладную воду. Ощущение полного спокойствия охватывает вас, и вы забываете обо всех трудностях дня. А затем сразу же отправляетесь к следующей остановке — ведь следующая хижина уже совсем близко.
Совет по этапу
Если вы не хотите проходить весь маршрут Venediger, то вы можете преодолеть всего несколько этапов. В любом случае вы сможете насладиться видом на Гросвенедигер без долгих подъемов. С легкодоступного Йоханнисхютте (2 121 м) открывается один из самых красивых видов на пятую по величине гору Австрии и её ледяной пейзаж. Время прогулки: два часа от автостоянки Wiesenkreuz в Дорфертале, тропа также подходит для пожилых людей и детей. Если вы не можете или не хотите идти пешком, воспользуйтесь удобным такси до хижины, которое довезет вас прямо к Йоханнисхютте.
Хозяйка Маргит Унтервурцахер предлагает гостям множество региональных блюд в одной из старейших хижин в Восточных Альпах. Говядина поставляется с семейной фермы в Прагратен, осенью предлагаются блюда из баранины и дичи. Молочные продукты поставляются от региональных производителей, а хлеб по-прежнему выпекается здесь.
Если погода изменится, вы можете спуститься из любой хижины в долину. Такси для хижин доступны на всех автостоянках в долине.
Высокогорная тропа Венедигер с первого взгляда
Продолжительность: 6 дней
Этапы: 3 - 6
Длина: 56,8 км
Вертикальные метры: 3.614 м
Высота над уровнем моря: 2,000 - 2,500 метров
Стартовая точка: автостоянка Штроден
Конечная точка: тауэрнхаус Матрейер
Сложность: средняя (частично сложная)
Этапы тропа Венедигер
Этап 1
Стоянка Штроден (1 450 м) - хижина Эссенер-Ростокер (2 208 м)
Мимо идиллического Стоан-Альма в окружении больших ледников. Хижина находится в уникальном месте!
Время прогулки: 2,5 часа
Этап 2
Эссенер-Ростокер-Хютте (2 208 м) — Йоханнисхютте (2 121 м)
По тропе Шверинервег в долину Маурерталь, затем быстрый набор высоты по серпантинам до вершины Тюрмлёх (2 772 м)
Время прохождения: 3,5 часа
Этап 3
Йоханнисхютте (2 121 м) — Новый Саятхютте (2 575 м)
Саятхютте также известен как "замок в горах" из-за своей архитектуры. Он расположен посреди великолепного горного пейзажа.
Время прогулки: 3-4 часа
Этап 4
Новый Саятхютте (2 575 м) — Хютте Бонн-Матрейер (2 750 м)
Хижина Бонн-Матрейер (2 750 м)
Цветочная тропа в спокойную долину Тиммельталь. Советуем посетить озеро Айзее!
Время прогулки: 6,5 часов
Этап 5
Хижина Бонн-Матрейер (2 750 м) — Хижина Баденер (2 608 м)
Маршрут проходит вдоль скалистых гряд. Короткий участок также закреплен веревкой, но его можно пройти и без альпинистского снаряжения.
Время прохождения: 5 часов
Этап 6
Баденер Хютте (2 608 м) — Матрейер Тауэрнхаус (1 512 м)
Королевский этап через великолепные альпийские пейзажи. Теперь вы обходите Гросвенедигер полукругом.
Время прохождения: 5,5 часов
Высокогорный маршрут Карвендель
Карвендель — это горный массив, полный контрастов. Здесь вы пройдете по альпийским лугам, болотам, горным ручьям, скалам, ущельям и оврагам. Высокогорная тропа Карвендель ведет через южную часть гор Карвендель. Смена видов между дикой природой Карвенделя и оживленной жизнью в долине реки Инн впечатляет.
Путь начинается с плато Зеефельд через лес и альпийские пастбища в высокие горы. На крутых луговых склонах горного хребта обитают многочисленные животные, такие как серны и горные козлы. При хорошей видимости в бинокль можно увидеть даже беркутов, величественно парящих над вершинами, или увидеть охраняемые местные орхидеи на обочине дороги, такие как рябчик или красная лесная птица.
Настоятельно рекомендуется отправиться в путешествие в конце лета, когда погода стабильна. Пять хижин Альпийского клуба предлагают ночлег, сытный обед и возможность пообщаться с туристами-единомышленниками, прежде чем продолжить путь на следующий день.
Карвендельская горная тропа с первого взгляда
Продолжительность: 6 дней
Этапы: 6
Длина: 70 км
Вертикальные метры: 9000 м (4400 м в гору, 4600 м под гору)
Высота над уровнем моря: 1.130 м — 2 726 м
Отправная точка: Железнодорожная станция Райт-бай-Зеефельд
Конечная точка: Шарниц
Сложность: сложно ("черная" горная тропа)
Высокогорная тропа Штубай
Те, кто путешествует по сложной горной тропе Штубай вокруг одноименной долины, будут "вознаграждены" великолепными пейзажами, которые сделают вас счастливыми. Например, вид на Цукерхютль, самую высокую вершину Штубайских Альп, или на маршруте Вильде-Вассер вид на озеро Блауэ Лаке, окрашенное в бирюзовый цвет ледниковыми водами. Вдоль тропы тянутся холмистые луга с журчащими ручьями, а также каменные поля со спокойными горными озерами и видами на языки ледников. Добро пожаловать в рай!
Те, кто хочет пройти тот или иной этап горной тропы, возвращаются в долину из каждой из восьми хижин и добираются на общественном транспорте до отправных пунктов Недер или Фульпмес.
Штубайская горная тропа с первого взгляда
Продолжительность: 8 дней
Этапы: 7
Длина: 100 км
Вертикальные метры: 8000 м (4440 м в гору, 4230 м под гору)
Высота над уровнем моря: 2.880 м
Отправная точка: Инсбрукер Хютте (Недер)
Конечная точка: Штаркенбургер Хютте (Фульпмес) или наоборот
Сложность: сложно
Другие высокогорные маршруты в Австрии
Пешеходная тропа Шнееберг
На круговом маршруте "Парадиз дер Блике" туристы могут узнать больше о зубчатой железной дороге и связи между Шнеебергом и водой.
Калкалпенвег
На тропе Калкалпенвег, проходящей через ущелье Др. Фогельзанг-Кламм, вы сможете насладиться разнообразной природой. Навострите уши и понаблюдайте за 80 видами птиц!
Высокий маршрут Шладмингер-Тауэрн
Изюминкой этого похода является пересечение "Клафферкесселя", высокогорного озерного района с многочисленными озерами и бассейнами. Сделайте глубокий вдох и восхититесь!
Зальцбургский Альменвег
Здесь туристы путешествуют на высоте ниже линии деревьев. Вдоль тропы расположены 120 горных хижин.
Тропа Мильштеттер-Зее-Хоэнштайг
Здесь тропа проходит через Мильштеттер-Альпе. Вид на озеро через Гранатовые ворота — бальзам на душу.
Тропа Карник Хай
На самом красивом этапе — Тропе мира — можно увидеть напоминания Первой мировой войны, такие как окопы и остатки бункеров.
Берлинская высокогорная тропа
Берлинская высокогорная тропа проходит через сердце высокогорного природного парка Циллертальские Альпы. Любителей горных походов ждут виды на ледниковый высокогорный мир.
Список вещей для ночевки в хижине
Одежда
Обувь для хижины или сандалии для улицы
Кроссовки для бега
Футболка и носки
Теплая жилетка или джемпер
Туалетные принадлежности
Сумка для умывания с зубной щеткой, зубной пастой, небольшим мылом, шампунем и гелем для душа
Небольшое полотенце
Другое снаряжение
Спальный мешок для хижины
Налобный фонарик
Мешок для мусора
Беруши для глубокого сна
Многоразовая бутылка для воды
Вопросы и ответы
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