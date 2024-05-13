Ищете лучший ресторан Каринтии? Предлагаем подборку наших рекомендаций: от трактиров до храмов высокой кухни.

Вкус к жизни: Высокая кухня Каринтии, несомненно, стоит того, чтобы ее отведали. Большие мастера кулинарного дела создают здесь оригинальные, изысканные, переосмысленные в современном ключе интерпретации классических блюд, отвечающие самым высоким запросам. Охотно используются средиземноморские мотивы: в конце концов, неподалеку Адриатика. Предлагаем вашему вниманию несколько тщательно отобранных и замечательных во всех отношениях мест, которые порадуют любого гурмана.

В Каринтии не меньше 200 озер, в которых можно купаться, расположенных вблизи могучих горных массивов, превосходных виноградников и живописных деревушек. В этих краях ценят медленную гастрономию и умеют наслаждаться радостями жизни, к числу которых принадлежат и деликатесы, которые – если смаковать их близ воды, под сенью деревьев или на горном склоне – превращаются в удовольствия для всех органов чувств.

Классические блюда Каринтии, которые где-то готовят по традиционным, а где-то – по более современным рецептам, а также новая каринтийская кухня с альпийско-адриатическими нотками образуют в сельских ресторанах и трактирах этой самой южной из австрийских земель изысканный симбиоз. От райндлинга, традиционного каринтийского кулича из дрожжевого теста, до свежей рыбы из местных озер и знаменитых каснуделей – пельменей с витым краем – в меню здешних гостевых домов столько любимых домашних блюд, что чувствуешь себя будто заглянул на огонек к друзьям.