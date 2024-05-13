Лучшие рестораны Каринтии
Вкус к жизни: Высокая кухня Каринтии, несомненно, стоит того, чтобы ее отведали. Большие мастера кулинарного дела создают здесь оригинальные, изысканные, переосмысленные в современном ключе интерпретации классических блюд, отвечающие самым высоким запросам. Охотно используются средиземноморские мотивы: в конце концов, неподалеку Адриатика. Предлагаем вашему вниманию несколько тщательно отобранных и замечательных во всех отношениях мест, которые порадуют любого гурмана.
В Каринтии не меньше 200 озер, в которых можно купаться, расположенных вблизи могучих горных массивов, превосходных виноградников и живописных деревушек. В этих краях ценят медленную гастрономию и умеют наслаждаться радостями жизни, к числу которых принадлежат и деликатесы, которые – если смаковать их близ воды, под сенью деревьев или на горном склоне – превращаются в удовольствия для всех органов чувств.
Классические блюда Каринтии, которые где-то готовят по традиционным, а где-то – по более современным рецептам, а также новая каринтийская кухня с альпийско-адриатическими нотками образуют в сельских ресторанах и трактирах этой самой южной из австрийских земель изысканный симбиоз. От райндлинга, традиционного каринтийского кулича из дрожжевого теста, до свежей рыбы из местных озер и знаменитых каснуделей – пельменей с витым краем – в меню здешних гостевых домов столько любимых домашних блюд, что чувствуешь себя будто заглянул на огонек к друзьям.
Изысканной местной кухней со средиземноморскими акцентами потчует гостей ресторана Vogelhaus шеф-повар высшей категории Фабиан Каутц, а его внимание к нюансам хорошо заметно по ежемесячно обновляющемуся меню. Тонким ценителям – сюда! Похожей стратегии придерживается Хуберт Валльнер, который в своем ресторане поражает гурманов местными блюдами, которые он изысканно дополняет средиземноморскими акцентами, а также гастрономическими заимствованиями из других австрийских регионов. За необычными блюдами из рыбы стоит заглянуть в рыбный ресторан Sicher. Гольца и форель здесь выращивают в собственных прудах, а около 200 видов овощей и трав – в собственном подсобном хозяйстве. В ресторане Die Forelle на озере Вайсензее для приготовления элегантных блюд тоже используется рыба и зелень собственного производства, а также отборная продукция лучших местных поставщиков. Продуманное меню ресторана Lagana отличает региональный колорит, сезонность и неизменная свежесть, и неважно, заглянули ли вы сюда на бизнес-ланч или пришли провести вечер за плотным ужином из многих перемен блюд.
В ресторане Lilienberg, который располагается на территории живописного виноградника, новый шеф-повар Томас Гуггенбергер взялся за дело с энтузиазмом и вниманием к каждой мелочи. Заведение Trippolt zum Bären предлагает посетителям «альпийско-адриатическую природную кухню», и, надо сказать, Йозефу Триппольту действительно всякий раз удается этот симбиоз регионального и средиземноморского. В современных просторных интерьерах перестроенного ресторана Moritz Роман Пихлер подает изысканные образчики медленной гастрономии – получается неожиданно и оригинально. Элегантный ресторан La Terrasse в фешенебельном отеле Schloss Seefels на озере Вёртерзее предлагает попробовать альпийско-адриатическую кухню в современной интерпретации, над совершенствованием которой Рихард Хессль трудится уже много лет. А на берегу Вайсензее находится Neusacherhof. Здесь орудует новатор-бунтарь Штефан Глантшниг, которому подвластно все: и высокая региональная гастрономия, и первоклассная кухня из «сельского» репертуара.
Каринтийские рестораны с особенной атмосферой
В маленьком, уютном ресторане Bärenwirt, что находится на главной площади Хермагора, Клаудиа и Мануэль Ресси мастерски демонстрируют преемственность между традициями и современностью, а выразительным средством им служат местные продукты из долины Гайльталь. Stiftsschmiede известен своими рыбными блюдами и очаровательным видом на озеро Оссиахер-Зее: здесь средиземноморские и региональные мотивы переосмысливают в виде элегантных и весьма самобытных блюд. Когда же вы занимаете столик на террасе ресторана Kronensaal в крепости Ландскрон, то, смакуя неизменно удачные гастрономические шедевры местного шеф-повара, вы можете также насладиться видом на крыши Виллаха и горный массив Караванке. Что касается ресторана Seespitz в отеле-замке Schlosshotel Velden, расположенном прямо на берегу Вёртерзее, то его посетителям предложат как изысканные закуски в стиле бистро со средиземноморскими вариациями, так и блюда медленной гастрономии для настоящих ценителей-пуристов. Кстати, свежую рыбу к столу берут в замковом озере.
Каринтийские рестораны с особенно красивым видом
Если хочется побаловать себя гурманскими изысками, сидя посереди виноградника с видом на горы, приезжайте в ресторан Leiten в Клагенфурте, где на стол подают только местный сезонный ассортимент, приготовленный из продукции собственных садов. Тем, кому больше по душе вода, стоит заглянуть на веранду отеля-ресторана Seefischer на Милльштеттер-Зее. В меню – австрийско-средиземноморская кухня, чуточку приправленная интернациональными нотками. На берегу того же озера находится отель Das Moerisch; рекомендуем занять столик на веранде или в павильоне у пруда и воздать должное творениям местной альпийско-адриатической кухни с большим количеством блюд из свежей рыбы. Strandhotel am Weissensee, «Пляжный отель на Вайсерзее», – первый вегетарианский отель в Австрии. Здесь под шепот чистых озерных вод подают в основном местную экологически чистую продукцию, причем есть много веганских блюд. Также прямо на воде, а если быть точным – на Вёртерзее, располагается Werzer’s Badehaus. Его кухня славится рыбными блюдами, в которых весьма удачно сочетаются традиции прошлого и современность. А дополняет картину удовольствий превосходный вид на закат над озером.
Гостиницы в Каринтии
Про небольшой отель Landhotels Lindenhof верно будет сказать – мал, да удал. В его крошечной трапезной всего пять столиков, зато там умеют поразить гостей классическими блюдами в современной интерпретации, причем все сделано из продуктов местного производства. «Старые тарелки, молодая кухня, местные продукты и хорошие вина» – вот лозунг открывшегося в старинном доме заведения под названием Bär & Schaft Wirtschaft в Фёлькермаркте. Гостевой дом Alte Point в Арриахе, что в самом сердце Каринтии, – излюбленное место для ценителей высокой региональной кухни. В меню есть блюда и поплотнее, и полегче, но все приготовлены отменно. В непринужденной обстановке заведения Frierss Feines Haus (Виллах) гостям, помимо типично каринтийских блюд, предлагается попробовать смешанную кухню альпийско-азиатскую кухню. Гостевой дом Kropf в Гриффене – это классические местные блюда, приготовленные по-домашнему, но с современными вариациями. В общем, если захотите полюбопытствовать, какими гастрономическими изысками славится регион, не забудьте забронировать столик на вечер пятницы.
Трактиры в Каринтии
Die Loystubn в отеле Pulverer (Бад-Кляйнкирххайм) может похвастаться не только 400-летней историей, но и впечатляющей кухней, многие продукты для которой приходят с собственного подсобного хозяйства. Особый упор на травы, специи и пряности делают в трактире Kunsthandwerk, который открылся в очаровательном старом доме лесничего. Здесь подают к столу не только местную классику, но и блюда, приготовленные в воке. Хрустящая курочка в панировке – фирменное блюдо заведения Landgasthof Neugebauer в Лёллинге. А если хочется чего-то посовременнее – попробуйте «каринтийские суши» из местной форели. По-старинному уютный трактир Sandwirt в городке Мария-Зааль, что неподалеку от Клагенфурта, предлагает региональную кухню со средиземноморскими акцентами, а также полузабытые и заново переосмысленные блюда. Летняя веранда здесь выше всяких похвал. Приятно посидеть на открытом воздухе можно и в заведении Brunnwirt Kassl (Гуттаринг) – посидеть, медленно смакуя как шедевры высокой гастрономии, так и аппетитные творения, сделанные по домашним рецептам.